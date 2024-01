Soldes : le vidéoprojecteur XGIMI passe à 899€ grâce à une promo de 20%

Jouissant d’une excellente renommée, le vidéoprojecteur XGIMI Horizon profite désormais des soldes d’hiver pour s’afficher à un prix inférieur à 1 000 €.

En cette période de réductions hivernales, Son-Video.com dévoile une offre alléchante sur le projecteur XGIMI Horizon pour permettre à tous les cinéphiles de profiter des meilleurs films de Noël comme il se doit.

Le XGIMI Horizon à moins de 1000€

Commercialisé habituellement à 1 099 €, le vidéoprojecteur XGIMI Horizon bénéficie actuellement d’une remise de 20 % sur Son-Video.com, le plaçant à 899 €.

Une opportunité à saisir pour un équipement de cette qualité, d’autant plus que le modèle a suscité des critiques élogieuses sur de nombreux sites et appartient à une marque de confiance. En effet, nous avons eu l’opportunité de tester plusieurs de leurs projecteurs comme le XGIMI Horizon Pro et avons toujours été conquis.

PROFITEZ DE LA PROMO sur Son-Video.com Voir l’offre

Pourquoi choisir le vidéoprojecteur XGIMI Horizon ?

La première chose qui impressionne avec ce vidéoprojecteur est la qualité visuelle de ses images. Capable d’afficher des images en 1080p en HDR, avec une luminosité remarquable de 1500 lumens ISO, le XGIMI Horizon se prête à diverses utilisations, que ce soit pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo ou écouter des podcasts.

En plus de sa connectivité complète, son système d’exploitation Android 10 donne accès à plusieurs plateformes de streaming telles que YouTube ou Amazon Prime Video et vous permet de profiter facilement et rapidement après l’avoir branché. Problème ? Netflix ne fait pas partie du package, ce qui vous obligera à passer par un dongle…

Le XGIMI Horizon est également doté de deux haut-parleurs Harman Kardon d’une puissance totale de 16 watts, représentant une alternative intéressante à une barre de son ou à un système home-cinéma, le tout à un coût plus abordable.

BÉNÉFICIEZ DE LA RÉDUC sur Son-Video.com Voir l’offre

Les plus Une lampe LED de 15000 lumens ISO,

Un très bon système audio,

Une mise au point automatique,

Une mise en place facile. Les moins Pas de Netflix 4K sans dongle.

En résumé, le vidéoprojecteur XGIMI Horizon conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un modèle abordable et polyvalent.

Adapté aussi bien aux cinéphiles qu’aux familles en quête d’un vidéoprojecteur discret pour des séances occasionnelles à la maison, ses atouts incluent sa lampe LED de 1500 lumens ISO, son système audio Harman Kardon de 16 W, la mise au point automatique et Android TV pour un accès facilité aux services de VOD.