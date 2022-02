Quand on pense vidéoprojecteurs, on a tout de suite l’image d’un écran géant qui transforme un salon en véritable salle de cinéma. Mais savez-vous combien coûte un projecteur dans un cinéma ? Un prix contenant bien trop de zéros ! Alors, comment faire pour profiter de son film avec une qualité d’image digne d’un cinéma à la maison ?

Il existe des vidéoprojecteurs qui le permettent et font même mieux : ils ne prennent pas de place, ils sont portables et donnent la possibilité de regarder autant un film Netflix, que la télévision ou une vidéo YouTube. Et cela, sans connecter ni ordinateur, ni FireStick. Les vidéoprojecteurs “intelligents” sont de plus en plus répandus et nous avons testé pour vous le meilleur ou du moins l’un des meilleurs du marché : le Xgimi Horizon Pro.

Le Horizon Pro continue la lignée des très réussis “smart projecteurs” de la marque chinoise Xgimi. Souvent comparée au Apple du vidéoprojecteur, elle ne nous a jamais déçus après le test du Xgimi Halo ou le test du Xgimi Elfin. Nous nous attaquons donc à leur vidéoprojecteur haut de gamme, coûtant plus de 1 600€, mais possédant des performances jamais vues auparavant (4k, 2200 lumens ou encore 18,2 ms). Est-il aussi performant que laissent présager ses caractéristiques ou souffre-t-il de défauts bien cachés ? C’est ce que nous allons voir après avoir notre test sur plusieurs jours du Xgimi Horizon Pro.

On aime…

Silencieux

Qualité d’image et de couleurs vives

Fluidité et netteté

Lumineux même de jour

Correction de l’écran rapide et efficace

On aime moins…

Contraste des couleurs sombres

Connexion via compte un google requis

Luminosité poussée au maximum crée des couleurs trop froides

Fiche Technique : caractéristiques du Xgimi Elfin DIMENSIONS 20.8 x 21.8 x 13.6 cm POIDS 2.9kg RESOLUTION 3840 x 2160 (avec le traitement XPR) LUMINOSITE 2200 ANSI Lumens DUREE DE VIE 25 000 h RAPPORT DE PROJECTION 120 pouces à m MISE AU POINT Automatique ENTREE 2xHDMI 2.0/2xUSB2.0/Jack/prise optique/Ethernet SYSTEME D’EXPLOITATION AndroidTV 10.0 MIRACAST Oui APPLICATION Xgimi Assistant SON 2x8W Harman / Kardon MEMOIRE 32 Go PRIX 1 699€

Présentation du Xgimi Horizon Pro

Le Xgimi est le parfait mélange entre le vidéoprojecteur performant et celui compact. Il allie ces deux caractéristiques à merveille et c’est ce qui fait sa force.

Design et ergonomie du Horizon Pro

À première vue, le Xgimi Horizon Pro se présente comme un vidéoprojecteur compact, assez petit. Un appareil somme toute facilement transportable. Ses 2,9kg l’empêchent d’avoir la mention de « projecteur portable », mais on peut dire sans conteste qu’il est l’est largement plus que tous les autres projecteurs 4k du marché — parce que oui, le Horizon Pro possède en son antre des caractéristiques que sa taille ne laisse pas paraitre. Au niveau de son boitier, on a devant nous un produit de qualité avec de belles finitions comme toujours chez Xgimi. Sa couleur noir mat garde les traces de doigts, mais globalement, le Horizon Pro est un produit haut de gamme et ça se voit.

Mise en route du vidéoprojecteur

Après que ce vidéoprojecteur nous ai plu dans son design et son ergonomie, il est maintenant tant de voir ce qu’il en est de son installation. Là encore, on n’est pas déçu : après avoir posé le Horizon Pro sur un trépied ou une table base ou l’avoir accroché au plafond, la première mise en route est intuitive et on est très bien guidé tout du long. Une musique accompagne même l’initialisation !

Avec le compte Google de son portable, il est possible d’importer vos données directement sur le vidéoprojecteur pour faciliter l’installation et l’accès à vos applications. N’en déplaise aux utilisateurs Qwant ou DuckDuckGo, il est impossible d’utiliser le Horizon Pro sans un compte Google. Vous pouvez bien sûr vous en créer un spécialement pour le projecteur, mais il faudra se plier à la domination écrasante de Google qui a encore réussi à avoir l’exclusivité.

Connectivité du Xgimi Elfin

Cette partie peut paraitre anecdotique tant l’ensemble des vidéoprojecteurs de cette gamme ne semble pas pouvoir décevoir. Pourtant, on retrouve des petits détails qui peuvent faire la différence et faire pencher la balance.

Contrôle du vidéoprojecteur

Le contrôle du Horizon Pro est classique : une télécommande, des boutons sur le projecteur et une application. Mais sur ces trois points, on remarque des petits détails qui font la différence. Pour commencer, la télécommande est minimaliste, mais de qualité. Peu de boutons, mais une intégration de la commande vocale, très appréciable ! Son revêtement en aluminium en fait un accessoire agréable à tenir — les télécommandes lors du test du Xgimi Halo ou Elfin étaient en plastique, ce qui montre la volonté de proposer un produit haut de gamme pour le Horizon Pro.

Autre contrôle, les boutons situés au-dessus du vidéoprojecteur sont bienvenus et rares chez la concurrence. Enfin, l’application est la mauvaise note de ce projecteur, car elle lag et n’apporte rien par rapport à la télécommande — celle chez Nebula et par exemple bien plus intéressante et utile.

Entrées et sorties du projecteur portable

Au niveau des entrées du Xgimi Horizon Pro, on est servi : deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 2.0, un port Ethernet et en matière d’audio, un port jack et une entrée optique. Rien que ça ! En réalité, c’est plutôt la norme chez ce genre de vidéoprojecteur. Une remarque qu’on pourrait faire est l’absence d’USB-C, de plus en plus commun sur de nombreux appareils.

Au-delà des différents ports, le Horizon Pro intègre le Wifi (Dual-band 2.4/5GHz) et le Bluetooth 5.0. On retrouve aussi le ChromeCast, parfait pour passer d’un écran — ordinateur, portable — à celui du vidéoprojecteur.

Interface et navigation du vidéoprojecteur Xgimi

Après un allumage ultrarapide de moins de 5 secondes, on est toujours aussi agréablement surpris par l’interface. Le menu sous AndroidTV 10.0 est fluide, bien agencé et sa navigation est très agréable. Le store est complet. On peut retrouver Prime Video, Mycanal, YouTube, Molotov… Pourtant, il n’intègre toujours pas Netflix ou du moins la version officielle puisqu’il est toujours possible de télécharger un APK qui propose une définition HD. Cela semble très étonnant, mais la politique de Netflix à propos des vidéoprojecteurs est stricte à ce sujet – bien que certains projecteurs tels que les LG par exemple ont l’autorisation d’utiliser la plateforme de streaming.

Finalement, l’intérêt de ces projecteurs « intelligents » est que tout est déjà intégré sur le projecteur et il n’y a même pas à brancher son ordinateur pour profiter de son programme. On l’allume, le menu s’ouvre, on choisit notre application et le tour est joué. Petit plus : lorsqu’on rallume le projecteur, il ne retourne pas directement sur l’application où avait lieu la dernière utilisation, dommage car le Nebula Cosmos Max, par exemple, le fait et c’est très pratique.

Performance de l’image du Xgimi

Parlons des performances à proprement parler : qu’en est-il de l’image, de la qualité de la projection ou encore de la luminosité ? C’est parti pour le test technique du Horizon Pro. Voyons voir ce qu’il a vraiment dans le ventre.

Écran et qualité d’image du vidéoprojecteur

La première impression qui se dégage de l’écran de 300 pouces (!) projeté par le vidéoprojecteur est bluffante. Que ça soit les couleurs, la fluidité ou la netteté, on n’est pas déçu. Côté technique, nous avons une résolution 4K annoncée par le constructeur. En réalité la résolution native de la puce est en FHD, mais couplée à la technologie XPR, l’image est transformée en qualité UHD (4k).

Quand on y ajoute le HDR10 (pour plus de piqué et de nuances), l’image est à couper le souffle. Ou du moins pour les vidéos aux couleurs éclatantes et aux détails nets et précis. Car pour ce qui est des couleurs sombres, on est désappointé par le manque de contraste. L’image n’a pas assez de nuances de noirs ; pas pratique pour regarder des films se tournant dans l’obscurité comme Alien ou Batman.

Projection de jour avec de la lumière Projection de jour sans lumière projection en mode jeu Contraste de noir limité

Un autre point sublime l’image : sa fluidité. Notamment en mode jeu, le Horizon Pro propose un input lag de 18,2 ms et c’est une réussite. On a pu tester MarioKart 8 Deluxe et n’avons remarqué aucune latence ou décalage. C’est fluide, beau et impressionnant de jouer sur un aussi grand écran. C’est la technologie MEMC qui permet d’atteindre une telle qualité de netteté et des mouvements aussi fluides.

Les modes d’images du Horizon Pro permettent de vivre une expérience optimale en fonction de son utilisation. Le mode film permet de mettre l’accent sur la fidélité des couleurs et la qualité d’image tandis que le mode jeu permet de baisser l’input lag.

Correction automatique du Xgimi

On est maintenant habitué dans nos colonnes aux corrections automatiques d’écran proposées par Xgimi. Toujours aussi efficace, le Horizon Pro intègre un autofocus, un évitement d’obstacle pour adapter l’écran ainsi qu’un alignement de la projection par rapport à l’écran ou au mur avec un degré d’inclinaison du projecteur de 40° maximum (appelée correction trapézoïdale). Toutes ces fonctions permettent de ne pas se soucier de la position du projecteur par rapport à son écran, ni même de sa distance, le Horizon Pro s’adapte automatiquement en quelques secondes. Et si vous n’êtes pas satisfait du rendu, vous pouvez faire tous les ajustements nécessaires manuellement.

À noter que le Xgimi Horizon Pro, lorsqu’il s’ajuste trop, perd en qualité et ses 8,3 mégapixels peuvent être affectés. Nous vous recommandons de positionner le projecteur en face de l’écran pour éviter d’altérer l’image projetée. De même, lorsque le projecteur s’adapte, il diffuse toujours un halo autour de l’écran qui est visible. Même si on l’oublie très vite, il peut être dérangeant au début.

Luminosité du vidéoprojecteur intelligent

Quand on regarde sur le papier, les 2 200 ANSI Lumens annoncés promettent. Le Horizon Pro est le vidéoprojecteur plus lumineux dans sa gamme — la concurrence se situe plus autour de 1 500 lumens. Avec une telle luminosité, on peut aisément regarder un film avec des lumières chez soi. On a testé en plein jour et le confort est correct. Bien sûr, un vidéoprojecteur reste moins lumineux quand on se trouve dans une salle très lumineuse et éclairée par des rayons de soleil. L’idéal reste quand même une pièce avec le moins de luminosité possible.

Attention cependant, lorsque la luminosité du projecteur est à son maximum, les couleurs sont beaucoup plus froides et tendent vers le bleue. Pour avoir une image parfaitement fidèle, il faut être situé entre 1 000 et 1 500 lumens. Pour vous éviter de changer les paramètres tout le temps, on vous conseille d’activer l’option « adaptation environnement » qui va changer la luminosité en fonction de l’éclairage de la pièce : parfait pour avoir la plus belle image tout en gardant un écran visible.

Son du Xgimi Horizon Le projecteur intègre 2 haut-parleurs de 8W qui produisent un son dolby audio signé Harman/Kardon. L’audio est bon, les sonorités sont puissantes et profondes. Sur le plan technique, rien à dire. Mais, on est en droit de se questionner sur la véritable utilité d’implanter des enceintes dans un vidéoprojecteur. Acheter ce type de produit a souvent pour objectif de permettre une immersion totale sur un écran géant, de ramener un cinéma chez soi. Dans cette optique, le choix principal du son est un home cinéma, un son surround 7.1 ou une bonne enceinte situées sous l’écran, mais en aucun un son qui sort directement du projecteur, mal placé et qui n’est pas personnalisable. Peut-être que le seul intérêt d’intégrer deux enceintes – qui, nous le répétons, sont très bonnes – est de pouvoir proposer le « speaker mode », un mode où le vidéoprojecteur se transforme en enceinte Bluetooth. Qui sait ? Toujours est-il que nous aurions préféré un projecteur moins cher sans enceinte ou au même prix avec des enceintes portables proposées en plus du Horizon Pro.

Avis : faut-il acheter le Xgimi Horizon Pro? Quand on parle de projecteurs intelligents 4K, comment ne pas louer les qualités du Xgimi Horizon Pro ? Comparé à d’autres produits de la gamme — voir le versus le Nebula Cosmos Max contre le LG Cinebeam 4K –, on se rend compte que cet appareil impressionne sur beaucoup de points. Même s’il n’est pas encore parfait, il possède toutes les qualités qu’on demande pour ce type d’achat et l’utilisation que l’on a d’un vidéoprojecteur — la perfection peut-elle être atteinte ? Pas si sûr ! — Au niveau du prix, vous trouverez moins cher, beaucoup moins cher, mais impossible de trouver mieux que ce Xgimi Horizon Pro. Le test a révélé ses nombreuses qualités et si vous avez le budget, foncez-la tête baissée et vous ressortirez avec la tête haute. Le Xgimi Horizon Pro reste un vidéoprojecteur DLC. Il est donc idéal pour l’utilisation que l’on a de ce type d’appareil, mais ne remplacera pas celle d’une télévision 4K dernier cri. Versus : Xgimi Horizon Pro vs Nebula Solar Les deux projecteurs ne se ressemblent peut-être pas au niveau du design – avantage au Xgimi, bien plus compact et portable – mais possèdent des caractéristiques plutôt similaires. La qualité d’image et les corrections automatiques sont sensiblement égales. Mais, une donnée diffère, la luminosité. Le Horizon Pro possède 2 200 ANSI Lumens contre 1 500 pour le Cosmos Max. Et ça se remarque. En plein jour, le Xgimi propose une image bien plus confortable. Finalement, il faudra donc choisir entre la praticité et la luminosité du Horizon Pro ou le prix du Nebula Cosmos – 300€ moins cher, affiché à 1 399€.

Projection du Horizon Pro dans une pièce lumineuse

Luminosité plus faible du Nebula Solar

