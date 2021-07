Design et ergonomie simples et efficaces

Petit frère du Viewsonic M2, le M2e est le dernier né de la longue série de vidéoprojecteurs proposés par la marque américaine, élue meilleure marque 2020 par la revue PCmag.com. Sa sortie était donc attendue. Vendu à 550€, il rentre dans le milieu de gamme des vidéoprojecteurs intelligents. Le constructeur apporte même des spécifications : projection facile et instantanée, à emmener dans toutes vos soirées. Voyons si toutes ces promesses sont respectées.

LES PLUS Transportabilité

Qualité vidéo/audio

Port USB-C LES MOINS Mise en place peu pratique

Interface vieillissante

Autofocus instable

Caractéristiques techniques

Dimensions : 184 x 184 x 54 mm

Poids : 1 kg

Résolution : 1920 x 1080 p (FHD)

Luminosité : 1 000 LED Lumens (500 Ansi)

Durée de vie : 30 000 h

Rapport de projection : 100 pouces à 2,7 m

Mise au point : Automatique

Mode de projection : Avant/arrière/plafond Entrée : HDMI 2.0/USB-A/USB-C/Micro SD/Jack

Android TV : Non

Chromecast : Non

Télécommande : Oui

Application : ViewSonic vCastSender

Son : Harman / Kardon 2x3W

Mémoire : 16 Go

Unboxing du Viewsonic M2e : Design et accessoires au top

Lorsque l’on découvre le vidéoprojecteur, deux choses marquent les esprits. La première est son contenu avec la présence d’accessoires vraiment utiles que l’on n’a pas l’habitude de retrouver avec les projecteurs de cette gamme. L’autre est le design du M2e, épuré et ergonomique.

Un contenu bien pensé

Le Viewsonic M2e est fourni avec pléthore d’accessoires, et ce n’est pas pour nous déplaire. En plus du chargeur et de la télécommande, un câble USB-C et une housse de transport sont inclus dans le carton. Le câble USB-C fait office de branchement vidéo et audio entre le projecteur et un ordinateur, très pratique quand ce dernier n’a pas de port HDMI. La housse, quant à elle, ravira les personnes qui souhaitent transporter le M2e. Mais attention, sa protection n’est pas optimale : un choc ou une pression trop importants pourraient lui être fatal !

Design et ergonomie simples et efficaces

Le vidéoprojecteur en lui-même arbore un design sobre, épuré et haut de gamme. Rien de superflu – pas de boutons de contrôle sur le dessus. Le revêtement brillant gris métallisé et blanc polaire donne un effet de qualité qui incite à tester le produit de suite. Enfin, un pied d’ajustement en dessous de l’appareil permet de régler l’inclinaison de l’écran. Cet ajout est très pratique et l’angle obtenu est tout simplement le meilleur du marché. Là où sur certains vidéoprojecteurs, ce pied ne permet que de légèrement surélever l’écran, ici l’inclinaison de 40 % est vraiment utile. Plus besoin de mettre des piles de livres dessous !

Un produit fourni avec ses accessoires et simple dans son design. L’ergonomie de ce Viewsonic est réussie et montre un projecteur haut de gamme transportable et ajustable partout.

Connectivité du M2e : Enfin l’arrivée du USB-C

La connectivité du vidéoprojecteur concerne autant les moyens de le contrôler que les entrées et sorties du périphérique. Et à ce jeu-là, le Viewsonic s’en sort la tête haute.

Deux moyens de contrôler le vidéoprojecteur

Il existe plusieurs modes de connexion au Viewsonic M2e. À défaut d’avoir des boutons de commande intégrés au vidéoprojecteur, deux moyens permettent de le contrôler : la télécommande et l’application dédiée.

La télécommande, complète et réactive

La télécommande en elle-même est somme toute classique pour ce genre de projecteur. Boutons habituels avec Bluetooth et Autofocus. Un ajout est à noter : la possibilité d’aller dans les paramètres de connexion et de visualiser toutes les entrées et sorties du projecteur. Même si ça peut paraître insignifiant, c’est une fonction pratique.

L’application qui déçoit

Le deuxième moyen de contrôler le vidéoprojecteur est l’application vCastSender. Et ce n’est pas vraiment une réussite. Deux usages : le premier est de « prendre le contrôle de l’interface » du M2e avec son portable – la projection y est visible – et ainsi naviguer directement via son smartphone. Mais le temps de latence reste assez important et durant notre utilisation, nous avons largement préféré la télécommande, plus réactive et commode.

Une autre utilisation du projecteur est une sorte de Chromecast : l’écran de votre smartphone apparaît sur le projecteur. Les possibilités sont multiples : navigations, dessins… mais rien n’est optimisé, le temps de latence est important et les vidéos ne marchent même pas. Grosse déception sur cette option qui présentait un réel intérêt sur le papier.

Plusieurs fois, nous avons essayé de projeter une vidéo de notre portable vers le projecteur, mais la vidéo apparaissait sur le smartphone et non sur le projecteur.

Les entrées et sorties du Viewsonic M2e

Les entrées et sorties du projecteur font la force du M2e. On retrouve tous les ports classiques – prise jack, port USB et HDMI – et on note aussi des options de connexion supplémentaires bienvenues comme le micro SD et surtout le port USB-C. Ce dernier est ce qui fait la différence entre le Viewsonic M2e et les autres projecteurs de cet acabit. Le HDMI devient presque inutile. Avec le USB-C, il est possible de projeter du contenu directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur tout en les rechargeant ! Plus besoin d’adaptateur pour votre MAC ou Chromebook, le port USB type C suffit. À noter, une projection plus fluide qui répond plus rapidement.

Les connexions au wifi ou via Bluetooth sont rapides et faciles à mettre en place. A ce niveau, le Viewsonic s’en sort bien. Toutefois, l’on se demande l’utilité d’une connexion Wifi, tant les applications proposées sont peu nombreuses.

Interface et utilisation du Viewsonic M2e : Une mise à jour n’aurait pas été de trop

Lorsque l’on se penche sur l’utilisation du M2e et notamment l’interface lors de la projection, notre avis est assez négatif, tant Viewsonic a un temps de retard par rapport à la concurrence.

Un confort d’utilisation en demi-teinte

Son utilisation est faite pour le voyage. En témoigne la housse de transport fournie, ce projecteur peut se transporter partout et s’adapter dans tous les environnements sans prendre de place. On aurait donc aimé avoir une interface digne de ce nom pour se passer de l’ordinateur. De plus, le projecteur ne peut pas être sur batterie, mais doit être sous tension pour fonctionner – même s’il est possible de le charger avec une batterie externe branchée en USB-C -. Devoir ajouter du matériel reste dommage pour un projecteur si léger qui mise beaucoup sur sa portabilité.

Conseils : Pour éviter de vous encombrer d’un ordinateur à connecter à chaque utilisation, il existe des TV sticks qui prennent l’aspect d’une clé USB et permettent, branchés, d’avoir la dernière version d’Android TV sur votre vidéoprojecteur.

Une interface vieillissante

L’interface du vidéoprojecteur est une déception. Même si le fait de pouvoir naviguer sur le projecteur sans avoir à connecter son ordinateur est une option intéressante, c’est en réalité très décevant. On est même frustré par ce que propose Viewsonic. Lors de la première utilisation du vidéoprojecteur, l’écran était en mode miroir et à l’envers, un calvaire donc pour l’initialiser et modifier ses paramètres – les réglages d’usines sont pourtant censés être en mode projection frontale table -.

La mauvaise expérience ne s’arrête pas là : la navigation est relativement bonne, mais on remarque vite que le « streaming autonome » annoncé ne tient pas ses promesses. Le centre de téléchargement des applications pour le streaming est très limité. Nommé Aptoide, il regroupe seulement quelques applications anglophones et aucune française. On peut retrouver Netflix – navigation peu pratique – et Prime Vidéo ou YouTube, mais exit Canal+, OCS, RMC… C’est très dommage et in fine, nous avons fini par connecter un ordinateur pour une meilleure expérience.

Par contre, la navigation via ordinateur est rapide, fluide et sans accroc, en USB-C comme en HDMI.

Performances du M2e : Points forts du vidéoprojecteur Viewsonic

Au niveau des performances, le Viewsonic fait un sans-faute. La qualité au rendez-vous et les corrections autonomes de l’écran effacent presque la luminosité encore trop faible en pleine lumière.

Un écran de projection autonome aux bonnes qualités

Qualité/contraste

Avec une résolution native de 1080p, le projecteur propose une qualité d’écran Full HD, parfait pour apprécier sa projection avec détails et netteté. Mais ce qui rend l’expérience vraiment immersive, c’est sa technologie Cinema SuperColor+. Les performances de couleurs et de contrastes sont très bonnes avec des gammes de couleurs vives. La possibilité de configurer la colorimétrie permet de minimiser la perte de qualité quand on dépasse les 80 pouces, un gros problème pour certains projecteurs. Ici, la qualité commence à se détériorer au-delà de 100 pouces -. Enfin, le ViewSonic M2e possède une technologie de filtrage de la lumière bleue afin de lutter contre la fatigue oculaire lors d’une projection prolongée.

Luminosité

La luminosité est annoncée par le constructeur comme un des points forts du projecteur : technologie LED de 1 000 lumens, soit 500 Ansi Lumens. Pourtant, même si la luminosité est un peu plus importante que sur d’autres projecteurs de la gamme, elle ne suffit pas à apprécier un visionnage dans un endroit éclairé. Il faut là encore être dans une pièce sombre pour pouvoir profiter pleinement de la projection. Cette nouvelle technologie ne convainc toujours pas et il faudra encore attendre pour un projecteur à moins de 1000€ qui permette une projection de qualité avec de la lumière.

Correction trapèze et focus

Ce qui fait l’intérêt réel du Viewsonic M2e sont les ajustements multiples d’écran en fonction du mur, de l’inclinaison et de la distance du projecteur. En effet, la fonction de mise au point automatique est une innovation qui est un véritable plus comparé aux autres projecteurs qui en sont souvent dépourvus. Elle permet au projecteur de s’ajuster automatiquement en fonction de sa distance à la zone de projection. Exit donc les longs et fastidieux réglages d’ajustement de l’écran !

À noter néanmoins : sur le M2e, ce focus automatique se met en route sans raison en plein visionnage, de quoi nous faire sortir du film… Même si c’est rare et dure moins d’une seconde, ça peut déranger à la longue.

Une autre technologie est là parfaitement réussie sur le Viewsonic M2e, c’est la fonction de correction trapézoïdale. Jusqu’à 40° d’inclinaison, le projecteur projette un écran parfaitement rectangulaire et une image très proportionnée. Et stupéfaction, ça marche très bien. La capacité qu’a le M2e à s’adapter pour projeter une image aussi parfaite est bluffante !

Un son puissant mais pas ajustable

Les haut-parleurs sont placés devant et à gauche du projecteur, ce qui permet un son puissant englobant toute la pièce (puissance de 3W). Ils sont signés Harman/Kardon et sont excellents. Ici, pas besoin de connecter une enceinte, les haut-parleurs suffisent amplement à nous plonger dans le film. Seul petit bémol : impossible de modifier leurs paramètres. Le projecteur peut se transformer en enceinte avec le Bluetooth et on aurait aimé pour ça davantage de basses, mais impossible d’en obtenir. À part cela, le Viewsonic impressionne au niveau de ses caractéristiques sonores.

Avis : Faut-il acheter le Viewsonic M2E ?

À la question, le Viewsonic est-il un bon projecteur, on répond par l’affirmative. Parfaitement transportable, il entre dans la catégorie des vidéoprojecteurs de voyage. Il est léger, s’adapte parfaitement à tous les environnements et propose un son et une qualité d’image immersifs. Ces défauts : une interface vieillissante – surtout quand on sait que d’autres projecteurs tel que le Nebula Solar intègre le Android 9.0, tellement plus agréable d’utilisation -, un autofocus de l’écran qui parfois s’active sans raison. Des détails à ne pas négliger !

Finalement, c’est un bon produit si l’on a un TV stick ou un ordinateur à connecter au M2e. Par contre, si vous cherchez un projecteur à utiliser rapidement sans installation ni matériels supplémentaires, d’autres projecteurs comme le Xgimi Halo ou le Nebula Solar semblent plus adaptés. Tout dépendra de votre utilisation – n’hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous recherchez pour que l’on puisse vous aiguiller -.

Viewsonic M2 vs Viewsonic M2e

Le Viewsonic M2e est le petit frère du M2 et pour cause : sa taille est moins important ainsi que son poids. Pourtant, la capacité de stockage est plus importante chez le M2e qui intègre 16go – contre 12 -. Au niveau de la connectivité, là encore, le M2e fait meilleure figure avec un port micro SD en plus ainsi que la sortie Bluetooth. L’avantage du M2 ne se résume finalement qu’au niveau de la luminosité qui est un peu plus élevé – 1 200 lumens contre 1 000 pour le M2e. A voir donc si vous êtes près à mettre 150€ de plus pour simplement une meilleure luminosité !