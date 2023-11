Test XGIMI Horizon Ultra : le meilleur vidéoprojecteur à moins de 2000€ ?

La marque XGIMI est un acteur majeur sur le marché des vidéoprojecteurs intelligents. Son dernier modèle, le Horizon Ultra, se place déjà comme la référence dans les modèles 4K à moins de 2000€.

On l’attendait ! Il est enfin arrivé. Le vidéoprojecteur haut de gamme de la marque pionnière des modèles tout-en-un dévoile son dernier-né : le XGIMI Horizon Ultra. Grand frère de la version « Pro », il a tout pour devenir une référence dans sa gamme.

Affiché à moins de 2000 €, le Horizon Pro est un vidéoprojecteur tout-en-un avec Android TV intégré. La force de ces modèles est leur capacité à ajuster automatiquement la forme de son écran peu importe où vous posez le vidéoprojecteur. Même constat avec la mise au point qui se fait sans intervention humaine. Mais, si la plupart des vidéoprojecteurs tout-en-un possède cette fonctionnalité, le XGIMI se targue d’avoir intégré sur son Horizon Pro un nouveau bloc optique avec une nouvelle adaptation intelligente de l’écran (ISA), plus performante et rapide.

« Obtenir la meilleure image à tout moment de la journée » rappelle la marque pour décrire son vidéoprojecteur. Avec Dolby Vision et une combinaison de sources lumineuses, la qualité de l’image est annoncée comme une « 4K de nouvelle génération ». Il faut le voir pour le croire, ce que nous nous apprêtons à faire de ce pas.

Les plus Le design du projecteur,

La qualité de l’écran (même très grand),

La luminosité enfin correcte en plein jour,

La fluidité de l’interface,

La mise au point et les corrections automatiques. Les moins Pas de Netflix 4K sans dongle,

Latence avec la télécommande,

Contraste des couleurs sombres.

Fiche technique : caractéristiques du vidéoprojecteur

DIMENSIONS 26,5 x 22,4 x 17 cm POIDS 5,2 kg RESOLUTION 3840 x 2160 px (4K) LUMINOSITE 2300 ANSI Lumens DUREE DE VIE 25 000 h RAPPORT DE PROJECTION 200 pouces à 3 m MISE AU POINT Automatique ENTREE 2xHDMI 2.0/2xUSB/Jack/prise optique/Ethernet SYSTEME D’EXPLOITATION AndroidTV 11 CHROMECAST Oui APPLICATION Tout sauf Netflix SON 2x12W Harman/Kardon (Dolby Digital Plus) MEMOIRE 32 Go PRIX 1 900€

Le design porte le XGIMI Horizon Pro au rang de haut-de-gamme

S’il y a un point qui va mettre tout le monde d’accord, c’est bien le design du Horizon Ultra. Tout de blanc vêtu, le vidéoprojecteur impressionne par sa qualité de fabrication. La marque XGIMI a pris le parti de proposer un modèle imposant (5,2 kg) qui se remarque. Avec des arêtes argentées arrondies et un bloc recouvert d’un tissu faisant office de cache pour la lentille, la finition est impeccable.

Les tons de blanc/beige prennent le contre-pied des autres produits de la marque, qui tendaient tous vers le gris et le noir. Ce vidéoprojecteur pourra même faire office d’objet de style à mettre en avant sur une étagère. S’il n’a pas de réglette pour son inclinaison, le Horizon Ultra possède un pas de vis pour pouvoir le mettre sur un trépied ou l’accrocher au plafond.

Le Horizon Ultra est accompagné d’un câble alimentation tout aussi gros que lui. On aura du mal à le camoufler et il ne pourra pas se faufiler derrière une étagère au vu de la taille du bloc d’alimentation — prévoyez lui une place avec le vidéoprojecteur. On retrouve également une télécommande similaire à celle des autres modèles de la marque.

Un dongle 4K est offert pour l’achat d’un XGIMI Horizon Ultra. Il faudra l’ajouter manuellement sur Amazon pour pouvoir en profiter.

Une mise en route fluide et une correction de l’écran impeccable

Avant même que l’écran du Horizon Ultra ne s’affiche, on est déjà impressionné par l’ouverture du cache. Lors de l’allumage, le bloc qui protège la lentille s’abaisse automatiquement. Un détail qui, même s’il reste un gadget, donne le la et une envie : tester un vidéoprojecteur qui s’annonce haut-de-gamme.

Dès l’apparition de l’écran, le projecteur compense son positionnement pour proposer un affichage parfait, évitant les obstacles et s’adaptant parfaitement à la taille du mur sur lequel est projetée l’image. Ce système d’adaptation intelligente de l’écran (ISA) s’appuie sur une gestion de l’environnement rarement vu sur ce genre de vidéoprojecteur.

Quand bien même l’écran projeté n’est pas parfait (si on est tatillons, on trouvera toujours un moyen de le retoucher), il est possible de le réajuster manuellement et simplement. De même, la mise au point automatique peut être modifiée dans les paramètres. Enfin, un zoom optique 1,2x est intégré au vidéoprojecteur si vous trouvez votre écran trop grand.

Une fois l’écran réglé, la mise en route du XGIMI est semblable aux autres vidéoprojecteurs de la marque. Il faut connecter son compte Google pour accéder à Android TV 11.0 intégré au Horizon Ultra. La synchronisation est rapide et vos applications se téléchargent directement après l’allumage — si vous avez déjà utilisé Android TV.

Les connectiques du Horizon Ultra vont au plus simple

Concertant ses connectiques, le XGIMI Horizon Ultra se contente du minimum syndical. À l’arrière du projecteur, on retrouve deux HDMI (dont un compatible eArc), deux prises USB classique, une prise optique, une prise Ethernet ainsi qu’une prise jack. Rien de plus, mais suffisant pour connecter la plupart de ses appareils.

Au delà, le vidéoprojecteur est doté du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Il peut donc se connecter à une barre son sans latence. De même, une option permet de le transformer en enceinte, avec son audio Harman & Kardon. Cette fonction, bien que superflue quand on sait que le Horizon Ultra intègre Spotify et Deezer, reste intéressante à défaut d’avoir une enceinte à portée de main.

La fonction Chromecast est disponible pour transférer le visionnage d’un contenu sur votre smartphone directement sur le vidéoprojecteur.

La télécommande du XGIMI est, elle aussi, simpliste. Pas de raccourci vers les plateformes vidéos et streaming comme sur certains projecteurs. Ici, elle propose les boutons classiques d’un vidéoprojecteur (son, navigation, mise au point, paramètres).

Notons tout de même l’ajout intéressant de la commande vocale : en parlant voix à l’assistant Google, vous pouvez naviguer plus simplement dans le menu. De même, parler permet d’éviter de taper une recherche de vidéos lettre par lettre. Encore faut-il parler distinctement et prendre la main sur la compréhension du logiciel.

Un Android TV réussi, mais Netflix manque toujours à l’appel

Dans le menu du vidéoprojecteur, force est de constater que l’utilisation du dongle offert n’est pas forcément nécessaire. L’interface est très bien optimisée, on a l’ensemble des applications disponibles dessus et la navigation est claire.

Il faut attendre une minute pour que le Horizon Ultra s’allume, un temps dans la moyenne de la concurrence. Mais, on remarque lors de la navigation dans le menu une sorte de latence et des freezes sur l’écran lorsque l’on scrolle avec la télécommande trop rapidement.

Un point assez désagréable quand on est pressé de retrouver le dernier épisode de sa série préférée. Cette gène ne se remarque néanmoins que dans le menu. Lors du visionnage d’une vidéo, tout est très fluide et mettre en pause, en veille ou éteindre le vidéoprojecteur est très rapide.

Les différentes applications disponibles sur le Android TV 11.0 du XGIMI sont très nombreuses. On peut retrouver les principales plateformes de streaming (Disney+, Canal+, Prime Video, YouTube…) sauf une : Netflix. C’est le problème de la majorité des vidéoprojecteurs tout-en-un. La plateforme refuse encore d’y être intégrée. Au delà, vous pourrez retrouver toutes les applications que vous souhaitez.

Si vous utilisez Netflix, il faudra soit télécharger l’application via fichier APK, mais la version 4K ne sera pas possible, soit utiliser le dongle (offert) du Horizon Ultra. C’est dommage, car ce denier propose une interface parfaitement identique à celle du vidéoprojecteur.

Un écran contrasté par son manque… de contraste

Lors du visionnage du XGIMI Horizon Ultra, l’expérience de l’image est difficilement critiquable comparé aux autres vidéoprojecteurs de cette gamme. Pour moins de 2000€, avoir une qualité 4k et des couleurs aussi vives est rare. Une image de cet acabit est permise par la double source de lumière : laser et LED. Couplée les deux permet d’associer luminosité et piqué sur l’image projeté. Le résultat est une réussite totale.

Lors du visionnage, on note une colorimétrie très bien gérée avec des couleurs parfaitement adaptées (une gestion du type de l’écran est intégrée sur le vidéoprojecteur). La compensation de mouvement et le HDR en prime. En résumé, l’image est naturelle, éclatante et l’expérience en regardant un film est plus qu’appréciable : on a un cinéma portatif et intelligent chez soi.

Le XGIMI Horizon Ultra possède un mode « jeu ». Ce dernier permet de 1 jouer avec un input lag de 8,5 ms en Ultra HD et avec 60 FPS. Un bon rendu pour jouer à Mario Kart ou Fifa avec ses potes, mais insuffisant pour les compétiteurs en ligne.

Lors du visionnage, il n’y a aucun lag et une image à couper le souffle sur un écran pouvant aller jusqu’à 200 pouces. Mais, on constate tout cela uniquement dans une pièce sombre. En pleine lumière, comme la plupart des vidéoprojecteurs, l’image est moins éclatante. La luminosité suffit à avoir un écran visible lors du visionnage… tant que les images ne sont pas sombres.

De jour, avec une luminosité de la pièce élevée, le contraste entre les teintes de noirs est totalement absent. Si bien qu’une scène se jouant dans la pénombre est difficile à comprendre. On vous conseille d’éviter les films d’horreur la journée (ou bien de fermer les volets).

Un son correct Avec un mode « enceinte », on pourrait se dire que XGIMI a permis au Horizon Ultra d’avoir un son parfait. Dans les faits, on n’est pas déçu. Les deux enceintes de 12W signées Harman/Kardon allient puissance et qualité. Reste que si le vidéoprojecteur est situé derrière vous, l’expérience est bien meilleures avec l’ajout d’une barre son sous l’écran projeté.

Avis : faut-il acheter le XGIMI Horizon Ultra ?

Après plusieurs semaines d’utilisation du XGIMI Horizon Ultra, force est de constater qu’on doit chercher pour lui trouver de réels défauts. Evidemment, l’image n’est pas au niveau des meilleurs modèles du marché, notamment dans ses constrastes. Mais pour 1 899€, difficile de le critiquer quand on le compare à ses concurrents dans cette gamme de prix. Un tarif « abordable » pour un vidéoprojecteur 4K tout-en-un et un rapport qualité/prix inégalé.

Tout y est sur ce vidéoprojecteur : design, mise en place, image, performance, interface. Si on note une latence qui peut géner la navigation (avec quelque seconde de freeze de temps en temps), l’utilisation est particulièrement agréable au quotidien. A condition de ne pas regarder un film sombre en plein jour, avoir un écran de 200 pouces en 4k pour moins de 2000€ est un must-have.

Les différences entre le XGIMI Horizon Ultra et le XGIMI Horizon Pro

Le XGIMI Horizon Pro a longtemps été le modèle le plus haut de gamme de la marque et son vidéoprojecteur phare. Avec la sortie de la version Ultra, le Horizon Pro perd sa couronne mais reste un très bon vidéoprojecteur à moins de 1500€. Un écart de 400€ qui s’explique par plusieurs différences notable. Voici les principales :

Le design : avec un poids deux fois plus élevé pour le Horizon Ultra, XGIMI a complétement transformé l’esthétique du vidéoprojecteur . Le modèle Ultra est plus imposant, avec des matiéraux différents et des teintes de blanc au lieu du noir de la version Pro.

. Le modèle Ultra est plus imposant, avec des matiéraux différents et des teintes de blanc au lieu du noir de la version Pro. La technologie de projection : le Horizon Ultra est composé d’une double source de lumière , Laser et LED, donant une meilleure image que le Pro et sa simple technologie LED. Dans les faits, le piqué est plus présent sur le Ultra et la clareté de l’image également.

, Laser et LED, donant une meilleure image que le Pro et sa simple technologie LED. Dans les faits, le piqué est plus présent sur le Ultra et la clareté de l’image également. La correction de l’écran : doté d’une version améliorée de la correction de l’écran, le XGIMI Horizon Ultra est plus performant pour la mise au point et la gestion de l’écran en fonction de son inclinaison. Il n’est pas nécessaire de faire de gros ajustements, comme on pouvait le constater avec le Pro.

en fonction de son inclinaison. Il n’est pas nécessaire de faire de gros ajustements, comme on pouvait le constater avec le Pro. Le son : la version pro avait un son très correct. La version Ultra encore plus. Avec deux enceintes plus puissantes, le son est plus clair, même si on vous conseille de le coupler avec une barre son.