Le nouveau vélo électrique IWEECH Promenade mise autant sur le confort que sur la techno

Nourri à la même technologie que son premier modèle dynamique de vélo électrique, l’IWEECH Promenade joue sur une utilisation confortable et polyvalente, tout en dégonflant le prix.

Lorsque l’on cherche un vélo électrique connecté, on tombe souvent sur des modèles chers. Le plus réputé Cowboy est au prix de 3 197 euros et l’Angell Cruiser est à près de 3 000 euros. Il en est de même pour l’IWEECH 24S, démarrant à 2 950 euros. Cette marque française moins connue du grand public a pourtant de quoi plaire, surtout lorsqu’elle dévoile un nouveau modèle, le Promenade.

De la techno en sobriété, de la conduite en facilité

L’Iweech Promenade intègre le savoir-faire d’Iweech en termes de connectivité. Il est géolocalisé avec une balise GPS, dispose d’une alarme en cas de vol et d’une navigation via l’application. Le petit plus, c’est aussi un rayon d’action en fonction de l’autonomie restante, calculé en temps réel. Le vélo marseillais peut même diminuer la puissance pour permettre de rejoindre le point d’arrivée.

Une belle technologie, mais cela ne veut pas dire un tableau de bord envahissant.

Comme pour les autres vélos électriques connectés de la marque, l’objectif est d’épurer le guidon. Ne cherchez pas de bouton ni de vitesse, il n’y en a tout simplement pas. Le seul est celui de démarrage, sur le tube diagonal, autour duquel un anneau lumineux indique le niveau de batterie. Comme sur le 24S, il n’y a plus qu ‘ à rouler, sans aucune vitesse à passer.

Le moteur arrière Mivice M080 de 48 Nm de couple en pic entre en jeu avec sa courroie, sur une vitesse unique, facilitant l’utilisation de l’Iweech Promenade. L’assistance est complétée par une batterie amovible de 378 Wh, suffisant selon la firme pour couvrir 60 km. Pour davantage, une version 504 Wh est en option (90 km d’autonomie).

Un vélo électrique ciblant le confort

Le VAE français est donc technologique à l’intérieur, sobre à l’extérieur, mais n’oublie pas son cycliste. La conduite de ce Promenade est orientée vers le confort, et cela, avec trois caractéristiques principales. La première est un cadre ouvert, facilitant l’enjambement pour tous, sachant que la taille unique est conçue pour des personnes entre 1,60 m et 1,90 m.

La deuxième est une suspension avant SR Suntour, dont le débattement de 63 mm améliore l’amortissement, et ouvre une utilisation en tout-chemin. Cela vaut d’ailleurs avec les pneus 27,5 x 2,4 pouces signés Schwalbe, bien plus grands et larges que ceux du 24 S. Ils sont associés à des freins à disques hydrauliques Shimano, pour garantir la sécurité.

La troisième spécificité de cet Iweech Promenade est une position de conduite droite, donc plus facile pour un large public sur des trajets du quotidien. Pour autant, les ingénieurs IWEECH ont planché pour proposer une maniabilité époustouflante pour ce type de position. Enfin La Selle Royal en gel à mémoire de forme viendra aussi soutenir le poids réparti à l’arrière, la marque a pensé à tout.

Un IWEECH Promenade très compétitif sur le prix

Oui le jeu de mots est voulu et surtout pertinent, puisque le tarif de ce vélo électrique est bien inférieur au premier modèle. Le prix de lancement de l’Iweech Promenade est de 2 195 euros entre le 16 et le 30 avril 2024.

Il augmentera ensuite à 2 495 euros, mais restera alors compétitif face à un Cowboy Cross 1 000 euros plus cher. Surtout, l’équipement comprend un porte-sacoches arrière, les garde-boue, la béquille, tandis que l’on peut ajouter des options : porte-bagages, bloqueur de roue ou panier avant.