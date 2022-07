Alerte spoiler, pédaler avec le IWEECH S+ serait satisfaisant au point de vous envouter et de vous faire oublier tous ses défauts. Pas de panique ! On est là pour vous arracher du chant de cette sirène et de vous remettre les pieds sur terre. Voici l’envers du décors, pour le meilleur, ou pour le pire.

On ne va pas vous mentir, nous sommes de la team flemmard. Et quand un vélo électrique arrive dans nos bureaux, notre première question est : va-t-on suer en montant Montmartre ? Quand on a testé son petit frère, le IWEECH S, on a été épaté. Avec la version S+, on ne devrait donc pas être déçu. Ce vélo haut de gamme (4190€) possède un système d’assistance du pédalier permettant de grimper des pentes à 20°, une autonomie de 70 km et un 0-25km/h en 4 secondes. Pour faire court, on a avec nous le vélo ultime pour faire croire que l’on pédale alors qu’on ne fait pas d’effort. Pour notre égo, on ne pouvait rêver mieux. Maintenant, il est temps de constater cela de nos propres yeux.

On aime… La progression de la vitesse sans à-coup

La puissance du couple

La maniabilité des pneus 24″

La potence qui se plie

L’application et l’alarme antivol

Le freinage hydraulique performant On aime moins… Une position en selle qui peut déplaire

Une vitesse max de 30km/h

Fiche technique du vélo électrique IWEECH S+

Dimensions : 179 x 66 x 98 cm

179 x 66 x 98 cm Poids : 20,8 kg

20,8 kg Cadre : aluminium haute densité

aluminium haute densité Fourche : Carbone

Carbone Puissance moteur : 250W, couple 90NM

250W, couple 90NM Position moteur : pédalier

pédalier Vitesse max : 25 km/h

25 km/h Alarme intégrée : Oui, 90 dB Tableau de bord : sur l’application

: sur l’application Freinage : freins à disque hydrauliques Tektro avant et arrière

freins à disque hydrauliques Tektro avant et arrière Pneus : 24 pouces

24 pouces Capacité de batterie : 497Wh

497Wh Temps de charge : 3h30 (1h30 pour 60%)

3h30 (1h30 pour 60%) Autonomie : Entre 70km et 190km

Entre 70km et 190km Prix : 4190 €

Unboxing du IWEECH 24″ S+

C’est une particularité du vélo, il est livré déjà monté ou seuls une sonnette et des réflecteurs sont à ajouter. Quand on ouvre le carton d’emballage, on n’a qu’à sortir le vélo, l’allumer et le connecter à l’application dédiée — optionnel mais conseillé. Vous êtes alors fin prêt à rejoindre les coureurs du tour de France avec un léger avantage que l’on taira, c’est promis.

On ne compte plus le nombre de fois où nous avons reçu un vélo à assembler nous-mêmes, avec son lot quasi systématique de galère. A chaque unboxing, on prie pour trouver un vélo déjà prêt à être utilisé sans rien avoir à faire. Et le déballage du IWEECH S+ nous fait pousser un vrai « ouf » de soulagement.

En plus du vélo, on retrouve une trousse avec l’ensemble des outils nécessaires pour changer les pièces du vélo, des réflecteurs, une sonnette et une clef sans contact pour verrouiller/déverrouiller le IWEECH.

Le design du vélo électrique IWEECH 24″ S+

Vous vous posez surement la question des matériaux utilisés, de sa solidité, de sa forme, etc. À ce niveau, difficile d’être déçu. Les puristes du design et des belles finitions pourront critiquer les poignées ou encore l’absence de suspensions mais à part ça, c’est un sans-faute. Le cadre et le guidon en aluminium, la fourche en carbone pour absorber les chocs et les phares LED design montrent que le IWEECH S+ est un vélo haut de gamme sur lequel chaque pièce est triée sur le volet pour sa solidité et son esthétisme.

Quand à la forme du vélo, on tend vers un modèle type « VTT » avec un cadre compact et un guidon court idéal pour sa maniabilité. Le IWEECH est un vélo électrique épuré, sans écran de contrôle et avec seulement un bouton pour l’allumer et changer son mode de conduite.

Le IWEECH S+ est donc un vélo sobre, design et bien fini. La qualité de fabrication made in France est au rendez-vous. Pas de surprise pour un vélo de cette gamme, mais une satisfaction de voir que le constructeur ne s’est pas moqué de nous.

Découvrez L’atelier de IWEECH Si vous avez la moindre question sur les nouvelles mises à jour du vélo, sur son entretien ou son utilisation, vous pouvez vous rendre sur « l’atelier« . Cette page regroupe l’ensemble des informations et questions relatives au IWEECH. Une mine d’or si vous vous interrogez sur un aspect du vélo.

Un vélo ultra épuré qui questionne sur son confort

Avoir un vélo design et solide, c’est bien. Mais ça ne suffit pas. Quid de l’ergonomie, de la praticité du vélo, de sa batterie ? Une des forces de l’IWEECH, c’est qu’il est ultra simple d’utilisation et ne se base que sur un seul et unique bouton pour le contrôler. Les constructeurs semblent avoir mis l’accent sur les sensations qu’apporte le IWEECH et sur le plaisir de conduire plutôt que sur une démonstration ostentatoire.

Par contre, au niveau du confort, on peut émettre quelques doutes avec une selle basique en gel et une absence de suspensions. Avec un poids de 20,8 kg (batterie amovible comprise), on est en droit de se questionner sur les vibrations ressenties quand on aborde les pavés parisiens.

La personnalisation et les accessoires du IWEECH Le vélo IWEECH 24″ S+ est disponible en trois coloris : Noir mat, blanc nacré ou gris silver dream. Il est aussi possible d’acheter une batterie supplémentaire pour 695€, un porte-bagage à 90€ ou un antivol intégré à 129€. Enfin, une assurance est proposée pour 256€/an.

Les fonctionnalités du vélo électrique IWEECH 24″ S+

Ne vous fiez jamais aux apparences. Le IWEECH S+ est sobre certes, mais n’est pas en reste en ce qui concerne sa technologie. La connectivité et les fonctionnalités possibles avec ce vélo sont bluffantes. Pour que vous vous rendiez bien compte, voici un aperçu de ce qu’il propose :

Le Bluetooth pour se connecter à l’application automatiquement lorsqu’on l’allume

Une carte SIM pour tracer le vélo avec un GPS et proposer plusieurs données sur l’appli

Le programme du vélo mise à jour régulièrement via le wifi

Une puce NFC pour verrouiller/déverrouiller le vélo à l’aide d’un badge

Une alarme en cas de vol (+ alerte sur son portable)

Une technologie d’assistance au pédalage dont on vous parlera plus bas

Une application travaillée et complète

Finalement, l’application est presque indispensable pour profiter des fonctionnalités du vélo. Une fois l’application couplée (il suffit pour cela d’y rentrer le numéro de série du vélo), vous pouvez profiter d’une interface parfaitement optimisée. Dessus, vous pouvez trouver un GPS, verrouiller le vélo, allumer ses phares, voir vos trajets quotidiens, la vitesse, vos calories brulées, le niveau de batterie… Bref, on y trouve toutes les données possibles et imaginables à propos du vélo.

Plus précisément, l’application possède trois menus : la carte qui propose entre autres un GPS, le menu statistique qui retrace les stats de vos anciens trajets et surtout le nouveau menu « Fitness ». Cette fonctionnalité permet de fixer un objectif de calories à bruler par semaine en fonction du nombre de kilomètres que vous allez faire. Pour atteindre cet objectif, le vélo modifiera son niveau d’assistance automatiquement et intelligemment. On a testé et on a été conquis.

La connectivité du vélo est, lors de son utilisation, très réactive et très efficace pour tout savoir de votre trajet. On vous conseille fortement d’acheter un support smartphone pour l’application car sans cette dernière, on se prive d’un intérêt majeur du vélo.

Quelles performances pour le vélo électrique IWEECH 24″ S+ ?

Passons à la partie technique du vélo. Le IWEECH regorge de technologies de pointe. La grande boucle n’en paraitra que petite et les efforts fournis seront réduits à un simple mouvement circulaire des pédales sans trop d’efforts de votre part. Quand on monte sur le vélo et qu’on enclenche le premier coup de pédale, pas besoin de forcer, on atteint les 25 km/h en 4 secondes sans une seule goutte de sueur. Comment est-ce possible ?

Une telle assistance est permise grâce au système intelligent « Smart Control IWEECH » couplée au moyeu à variation continue Enviolo. Cette technologie permet d’atteindre la vitesse de pointe avec une fluidité et une gestion de la force mécanique parfaite. Pour vous donner une idée, c’est comme si vous aviez une boîte automatique de voiture sans rapport sur votre vélo. La puissance s’adapte à votre coup de pédale, on ne peut rêver mieux.

Le vélo IWEECH possède trois modes de conduite : un mode OPTI qui permet de profiter de l’assistance au maximum, un mode ECO qui limite l’assistance pour maximiser l’autonomie et un mode intelligent iRide qui change automatiquement l’assistance pour vous permettre d’atteindre votre destination (à définir sur l’application).

Une puissance progressive… jusqu’à 25km/h

Cette puissance progressive et en fonction de votre pédalage permet d’atteindre sans mal une vitesse max de 25km/h (imposé par la loi), mais pas plus. Et c’est bien là le seul défaut de ce vélo en termes de performance : passé 25km/h, il va falloir s’appeler Pogačar… Que dis-je, Amstrong en 1999 pour réussir à accélérer et atteindre plus de 30km/h. Autant vous dire que cela relève de l’exploit. On vous met d’ailleurs au défi de dépasser notre record, 33km/h !

C’est dommage, même en descente, le compteur peine à atteindre 35km/h. Vous n’avez pas intérêt à être en retard car l’excuse du vélo pas assez rapide aura du mal à passer.

Prise en main du IWEECH 24″ S+

Maintenant que vous savez tout sur la partie technique du vélo, parlons de la prise en main. Démarrage on ne peut plus facile avec un unique bouton d’allumage et une application complète. Premier coup de pédale avec le moteur qui se met directement en route. Et ensuite ?

Les impressions une fois en selle, une agréable surprise

Après plusieurs sorties dans Paris, les impressions se confirment. Au démarrage, en montée ou sur du plat, rien à dire, la puissance est au rendez-vous. Au niveau du confort par contre, on peut avoir quelques réticences. Bon, on chipote un peu et on devrait plutôt dire que la position quand on est sur le vélo n’est pas au goût de tous. En effet, bien que ce soit un vélo de ville, le IWEECH adopte une position penchée, mode vélo tout terrain. Ce parti-pris s’explique par le fait de convenir à toutes les tailles, de 1m60 à 1m90. Mais, cela peut poser problème pour ceux qui aiment une position plus « droite ».

Au-delà de la position, conduire le IWEECH est un vrai plaisir : on avait des doutes sur l’absence de suspensions, mais les pneus rembourrés et la fourche en carbone absorbent très bien les vibrations et compensent parfaitement cette absence. Enfin, mention spéciale aux freins hydrauliques, qui font une vraie différence et sont très efficaces pour un freinage d’urgence.

La prise en main du IWEECH est remarquable d’aisance et prouve bien que l’on a affaire à un modèle du haut du panier. Il s’adapte parfaitement à la puissance souhaitée et donne une sensation d’aller à notre rythme sans effort.

Quid de l’autonomie et du temps de charge ?

La vitesse, la technologie, la connectivité, c’est bien beau. Mais qu’en est-il de l’autonomie ? Est-elle impactée par de telle performances ? Et bien, pas vraiment. Le IWEECH coche la case « bonne autonomie » puisqu’il atteint 70km à pleine puissance, dans la moyenne des vélos de cette gamme. L’autonomie restante est mentionnée sur l’application qui trace même une zone à ne pas dépasser pour éviter d’être en rade en plein milieu de la route.

Un dernier point à aborder, le chargement de la batterie. Le chargeur 36V 5A fourni permet une recharge en 3h30 et d’atteindre 60% en 1h30. C’est très plaisant quand on sait que certaines recharges doivent mettre une journée pour se charger. Par contre, le chargeur reste assez bruyant par moment.

IWEECH S+ versus son petit frère, le IWEECH S Quand on compare les deux modèles, on voit deux différences flagrantes : le prix supérieur chez le S+ de 700€ et le moyeu à variation continue sur la roue arrière du S+. À l’utilisation, ce dernier permet d’arriver à la vitesse maximum de façon plus fluide. Au niveau du design, pas de changement à noter si ne n’est un poids plus élevé de 2kg pour le S+ !

Le vélo électrique IWEECH 24 » S+ vaut-il le coup ?

La question se pose-t-elle vraiment ? Dans l’absolu, c’est un vélo qui n’a aucun défaut notable. Seule la vitesse max peut vous freiner, mais ce n’est pas rédhibitoire tant le 0 à 25km/h est agréable et largement suffisant. En réalité, la seule question à se poser est : êtes-vous prêt à mettre 4190€ dans un vélo électrique haut de gamme ? Si vous répondez par la positive, le IWEECH S+ est le vélo électrique qu’il vous faut.

Si vous n’avez pas le budget, son petit frère, le IWEECH S est, pour 700€ de moins une très bonne alternative. En tout cas, on peut dire cocorico avec un vélo français qui sort du lot et se place au côté des meilleures références de la gamme.