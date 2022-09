Le vélo électrique Cowboy 3 est à -700€ pendant 48h, c’est le moment où jamais pour s’équiper

Vous cherchez un vélo électrique urbain au design élégant ? Ça tombe bien, le Cowboy 3 bénéficie d’une remise exceptionnelle jusqu’au 30 septembre. On vous dit tout sur ce vélo aussi élégant que performant.

La marque de vélo électrique Cowboy avait reçu une place de choix dans notre comparatif des meilleurs vélos électriques. Et pour cause, le fabricant belge séduit de plus en plus de monde grâce à des vélos au design soigné tout en proposant une expérience de conduite réellement agréable. Ici, c’est le Cowboy 3 qui dispose d’une promotion de 700 € (!) pour quelques jours seulement. C’est l’occasion d’investir pour rendre vos balades en ville plus fun et moins fatigantes !

Une promotion boostée avec les aides à la mobilité propre Ces subventions dépendent des régions et des villes. Par exemple à Paris, jusqu’au 14 octobre 2022, vous bénéficiez de 50% de subventions avec une limite de 500 euros maximum. Le vélo cowboy 3 revient donc à 1090€.

Un vélo électrique aussi beau que performant

Avec Cowboy, le minimalisme est roi. Ses lumières et sa batterie intégrées au cadre permettent au Cowboy 3 d’arborer une ligne épurée et élégante. On peut aussi noter des garde-boues extrêmement discrets qui vous protègeront peu importe la météo.

Malgré ce minimalisme apparent se cache néanmoins un vélo performant. Au programme, une autonomie de 70km, un poids tout compris de 18kgs et une batterie amovible qui se recharge en 3,5 heures seulement.

Grâce à son poids contenu, le Cowboy 3 est facile à manœuvrer, même à pied. Un moteur qui s'adapte à votre rythme Le fabricant Cowboy a développé un fonctionnement particulier : ici, pas de vitesse affichée ou de niveaux d'assistance, mais un vélo intelligent qui se calque sur le rythme que vous souhaitez grâce à un ensemble de capteurs. Le résultat est plutôt convaincant et engendre un plaisir de conduite difficilement descriptible. Bridé à une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure, il dispose néanmoins d'un couple important qui vous permettra de réaliser de fulgurantes accélérations. Des équipements haut de gamme pour améliorer l'expérience de conduite Finies les chaînes de vélo à graisser régulièrement qui manquent de tacher votre pantalon à chaque sortie. Cowboy a mis au point une courroie de transmission en carbone qui ne nécessite un entretien qu'au bout de 10 000km. Côté freinage, le vélo électrique est équipé de freins à disque hydrauliques. Enfin, le vélo dispose de lumières intégrées dans le cadre pour associer design et sécurité. Une courroie en carbone remplace la chaine traditionnelle. Un gage de robustesse. A lire aussi : tout ce que vous devez savoir avant d'acheter un vélo électrique Pour finir, le vélo est équipé d'un système de verrouillage qui s'enclenche automatiquement quand vous n'êtes plus à proximité du vélo. Cette fonctionnalité se veut rassurante et est complétée par l'application très complète fournie avec le vélo. Cette application, en plus d'enregistrer vos stats, dispose d'un système de détection de vol. Les plus Design remarquable

Habituellement commercialisé au tarif de 2290€, le Cowboy 3 bénéficie d’une remise exceptionnelle de 700€, faisant passer son prix à 1590€.

Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur le site de Cowboy et de sélectionner le Cowboy 3 en choisissant la couleur qui vous plait le plus entre noir et blanc. Le vélo électrique vous sera livré en 10 jours seulement.