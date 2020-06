Nouvel acteur français sur le marché des vélos électriques, le vélo électrique iweech est disponible depuis quelques semaines. Cela fait plusieurs années que l’équipe de la startup développe ce projet, une campagne de crowdfunding avait été lancée en 2019. Ce vélo est revendiqué comme l’un des plus intelligents du marché. Il fait d’ailleurs partie de notre comparatif des meilleurs vélos électriques de 2020. L’équipe marseillaise, à l’origine, du projet a souhaité créer un vélo électrique qui ne demande aucun effort à son utilisateur. Avec plusieurs modes de conduite disponibles en automatique, le système intelligent du vélo permet de se concentrer uniquement sur la route sans avoir à modifier les vitesses. Le message est clair : en faire le moins possible pour profiter au maximum de l’expérience. Après plusieurs jours de tests, ce vélo nous a dévoilé toutes ses fonctionnalités et nous a offert bien des surprises… Voici sans plus attendre le test complet du vélo électrique iweech.

Caractéristiques Techniques : des matériaux de qualité

– Vitesse d’assistance : 25 km/h

25 km/h – Pneus : Schwalbe à bandes réfléchissantes Big apple perf. Race guard 50-507

Schwalbe à bandes réfléchissantes Big apple perf. Race guard 50-507 – Autonomie de la batterie : 90 km et jusqu’à 190 km en mode intelligent.

90 km et jusqu’à 190 km en mode intelligent. – Puissance / couple : 90 NM

90 NM – Poids : 18.5 Kg

18.5 Kg – Cadre : Aluminium peint ou anodisé selon modèle

Aluminium peint ou anodisé selon modèle – Tableau de bord : Sur l’application mobile

Sur l’application mobile – Temps de charge : 3 h 30 – 60 % en 1 h 30

3 h 30 – 60 % en 1 h 30 – Distribution par courroie : Carbone

Carbone – Position moteur : Central

Central – Prix : 2950 €

Unboxing : Première impression

Packaging et déballage du carton

Le vélo est livré dans un grand carton de transport, solide et bien protégé. L’ouverture se fait facilement. Préchargé, le vélo peut être utilisé après quelques minutes d’installation pour les plus impatients. Les pédales et la potence (guidon) étant déjà installées et rétractables, on gagne de précieuses minutes en comparaison à d’autres vélos. Pour notre part, nous avons dû mettre notre excitation de côté afin d’analyser toutes les pièces comprises dans la boîte pour comprendre au mieux l’ergonomie de ce dernier. Alors, que contient le carton de livraison du vélo iweech ?

Le vélo

Le vélo est positionné de manière verticale dans le carton. Il est préalablement monté avec sa béquille, ce qui est une bonne nouvelle pour les moins bricoleurs d’entre nous. Vous n’avez donc aucun effort de montage à faire, si ce n’est régler la selle à votre convenance. Attention cependant lors du réglage de celle-ci de ne pas dépasser la hauteur maximale de la tige au risque de débrancher les fils électriques à l’intérieur.

Au niveau du design et aux premiers abords, le vélo iweech est très élégant. Nous reviendrons en détail sur l’esthétique du vélo et son ergonomie dans une partie dédiée un peu plus bas dans l’article.





La trousse à outils

Pour régler des parties du vélo comme bon vous semble ou démonter certaines pièces, une trousse à outils est fournie dans la boîte. Elle contient plusieurs clefs de différentes tailles :

Deux clefs Allen de 2.5 mm et 8 mm

4 clefs Torx de taille T20, T25,T30 et T45

Des réflecteurs

Une sonnette est également fournie dans la trousse

Les clefs

Deux clefs différentes sont fournies avec le vélo :

Une clef et son double qui servent à retirer la batterie du cadre pour la charger.

du cadre pour la charger. Une clef NFC qui permet de verrouiller le vélo en mode antivol en passant le badge sur la zone indiquée sur le cadre, juste au-dessus des pédales. Pour le déverrouiller, il suffit de badger de nouveau le vélo avec la clef NFC.

Vous pouvez également verrouiller et déverrouiller le vélo directement sur l’application, nous vous expliquerons cela en détail dans la suite de l’article.

La batterie amovible et son chargeur

La batterie est amovible, fixée sur le vélo au moment de la livraison. Vous pourrez la retirer ou la laisser emboîtée au moment du rechargement, nous verrons toutes ses caractéristiques dans la partie dédiée à l’autonomie du vélo. Le chargeur de la batterie, de taille imposante, semble robuste. Cela s’explique facilement car le vélo promet une haute autonomie. Le chargeur doit offrir une puissance suffisante pour charger parfaitement la batterie.

La notice

Un mode d’emploi détaillant toutes les informations utiles à savoir sur le vélo et son utilisation est présent dans la boîte. Vous pouvez également retrouver le manuel ici.

Le panier

Un porte-bagage est disponible en option lors de l’achat pour 90€, fixant le prix total du vélo à 3 040€. Nous l’avons sélectionné pour notre test. Le panier se fixe à l’avant et permet d’y ranger vos affaires comme un sac à dos par exemple. Tout le matériel nécessaire est fourni pour le monter. Prévoir tout de même une pince pour plus de facilité.





Design : Un vélo à l’apparence sobre et épurée

Le vélo est disponible en trois couleurs classiques : blanc nacré, gris orage anodisé et noir mat. Nous avons choisi ce dernier coloris pour le test. L’apparence du vélo est sportive, avec un look de vélo tout chemin. Il reste toutefois un vélo urbain, sans suspensions. Son cadre en aluminium haute densité lui donne une apparence moderne. Contrairement aux chaines de vélos traditionnels qui déraillent constamment, iweech propose une courroie en carbone propre nécessitant aucun entretien. Le guidon est rétractable, tout comme les pédales. Ils sont d’ailleurs repliés au moment de la livraison. Cela permet de réduire la largeur du vélo et d’optimiser de la place à l’endroit où vous le rangerez. Pour débloquer le guidon et les pédales, il suffit d’appuyer sur les boutons dédiés comme indiqué ci-dessous.

Une jauge de batterie est indiquée au milieu du cadre du vélo, positionnée sur la batterie. Elle indique l’autonomie restante du vélo et chaque barre est équivalente à 20%.





Le bouton d’alimentation est positionné sur le dessus du cadre, juste devant le guidon. Il ne permet pas uniquement d’allumer et d’éteindre le vélo. En effet, ce bouton intelligent iweech (le “ibouton”) est la colonne vertébrale de la bicyclette. Quasiment toute son ergonomie se fait à partir de ce point central. Pour avoir une vue d’ensemble du design et positionnement des pièces du vélo iweech, voici un schéma indicatif.

Ergonomie : Une utilisation ultra simplifiée dictée par un bouton intelligent

L’ergonomie du vélo iweech est le critère le plus important. La simplicité prévaut sur l’appareil. Lors de la conduite, tout est automatique et tout le contrôle est accessible depuis un seul point : à partir du bouton intelligent.

Différents modes de conduite

Le bouton intelligent (ibouton) permet à la fois d’allumer le vélo et de changer de modes de conduites. Iweech prouve encore une fois son ingéniosité en offrant un bouton ergonomique facilitant la conduite au maximum. Pour allumer le vélo, il faut appuyer environ 8 secondes enfoncées sur le bouton d’alimentation. Idem pour l’éteindre. Ensuite, il existe trois modes de conduites interchangeables via le bouton :

FreeRide OPTI : l’assistance intelligente au maximum

Le bouton prend une couleur verte fixe. Sur ce mode de conduite, vous bénéficiez de toute l’assistance électrique de l’appareil. Vous ne faites donc quasiment aucun effort. Si vous voulez passer au mode FreeRide ECO, il vous suffit d’appuyer une fois sur le bouton.

FreeRide ECO : Une assistance limitée pour une conduite économique

Le bouton devient vert clignotant. Le mode FreeRide ECO limite l’assistance électrique pour conserver au maximum la batterie. Vous aurez donc une aide diminuée sur les surfaces où l’assistance électrique n’est pas forcément nécessaire, comme sur un sol plat par exemple. Ce mode convient également à ceux qui souhaite allier le côté sportif du vélo traditionnel à l’assistance électrique.

iRide : Un mode intelligent et itinérant unique au monde

Enfin, il existe le mode intelligent : iRide. Pour en bénéficier, le vélo doit connaitre votre destination, soit parce que grâce à l’intelligence artificielle votre iweech a appris de vos trajets et est capable de la prédire, soit parce que vous l’avez entrée dans l’application. Le ibouton prend alors une couleur bleue.

Le mode intelligent optimise en permanence et en temps réel le niveau d’assistance avec la consommation d’énergie, ceci afin de vous garantir d’avoir toujours assez d’énergie pour arriver à destination en bénéficiant d’une assistance optimale. Si le niveau de batterie est suffisant pour arriver à destination avec le maximum d’assistance, vous bénéficiez du confort maximum jusqu’à l’arrivée, si votre niveau de batterie est trop faible pour conserver une assistance maximum sur tout le trajet, le ibouton vous en informe en clignotant en bleu et iweech va alors réguler la puissance de manière intelligente en vous donnant moins d’assistance sur le plat pour conserver toute la puissance pour la dernière côte du parcours.

Avec iweech pas besoin de changer manuellement de niveau d’assistance ou de vitesse, tout est intuitif et fluide, le niveau d’assistance est toujours optimum là ou vous l’attendez sans avoir besoin d’intervenir et vous ne risquez pas non plus de manquer de batterie.

Vous pouvez à tout moment repasser en mode freeride en double-cliquant sur le ibouton.

Autres couleurs : les indications techniques du système électronique du vélo

Au-delà des modes de conduite, le bouton iweech prend parfois automatiquement des couleurs qui indiquent différents facteurs sur le vélo:

Orange clignotant : Cela indique un problème technique. Il faut donc contacter le SAV d’iweech pour une réparation.

Cela indique un Il faut donc contacter le pour une réparation. Rouge clignotant : Cela indique que vous êtes en dessous de la barre des 20 % de batterie sur l’assistance électrique

Rouge fixe : Vous n’avez plus que 10 % de batterie.

Légèrement rouge : Vous êtes en mode antivol , établi via l’app ou la clé NFC.

Mauve filant : L’ibouton vous indique ici que l e vélo est en veille, il suffit de déplacer et bouger votre vélo pour le réactiver. Le vélo se met en veille au bout de 2 minutes d’inactivité.

Pas de couleur : L’ibouton indique que vous êtes en mode stockage.

Connectivité : un tableau de bord sur application mobile

Une application mobile vous permet de vous connecter à votre vélo. Nommée iweech, comme la marque, elle est disponible gratuitement sur Android et Apple Store. Nous avons donc crée un compte et connecté notre vélo iweech en Bluetooth sur notre smartphone. Il est également possible de connecter le vélo en Wifi afin de mettre à jour le logiciel interne ou pour analyser d’éventuels problèmes logiciels.

Une jauge intelligente de destination

Sur l’appli, une map apparait et situe l’endroit exact du vélo. En fonction de la batterie, une jauge intelligente nous a permis de savoir exactement jusqu’où nous pouvions aller :

La délimitation rouge indique jusqu’où nous pouvons accéder en mode ECO.

La verte en mode OPTI.





Un mode antivol avec tracking GPS

L’application propose également un mode antivol. Cela permet de verrouiller le vélo. Ainsi, il ne peut pas être mis en marche. Pour verrouiller la bicyclette, il faut cliquer sur le logo cadenas rouge présent en haut à gauche de la map sur l’application. Pour le déverrouiller, il suffit de répéter l’opération. Vous pouvez également y accéder sans l’application, il suffit alors d’utiliser la clef NFC en la passant sur le capteur juste au-dessus des pédales.

Lorsque le vélo est verrouillé, une alarme retentit si quelqu’un tente de le prendre ou de l’utiliser. Cela fonctionne même en retirant la batterie du vélo.

De plus, le moteur électrique ne peut pas démarrer lorsque l’antivol est activé. En cas de vol, il sera possible de géolocaliser le vélo grâce à son traceur GPS intégré. Une notification est même envoyée sur l’appli pour localiser ce dernier. Tout cela sans frais supplémentaires ni abonnement. C’est un gros point fort en comparaison avec les autres modèles du marché.

Des améliorations à venir pour l’application

Après un entretien avec les développeurs de l’application iweech, ces derniers nous ont dévoilé, en exclusivité, des améliorations et nouvelles fonctionnalités de l’application à découvrir dans les prochaines mises à jour.

Nouvelle page d’accueil : La page d’accueil va changer de couleur avec un fond noir. Les options de la page d’accueil restent inchangées à l’exception qu’il sera désormais possible de connecter et gérer plusieurs vélos iweech via l’appli, et plusieurs profils par vélo au lieu de 1 en ce moment.

Jauge intelligente : Il sera désormais possible d’ajouter l’option “aller-retour” sur la vision de la jauge intelligente de la map. Cela permet d’anticiper l’autonomie nécessaire à vos trajets.

Choix de destination : Il sera possible de connaitre l’heure d’arrivée estimée, le nombre de km à parcourir, le diagramme de dénivelé ou encore le CO2 économisé.

Écran composant : Les MAJ apparaîtront en orange sur le dashboard lorsqu’elles seront disponibles et en bleu si elles sont déjà faites. Les suivis composants du vélo y seront intégrés au fur et à mesure tel que l’état de la batterie, du moteur, la pression des pneus ou encore l’état électronique général.

Écran Freewheel : Cet écran permet de voir les performances du vélo en action. Il sera désormais possible d’avoir une vision de l’état de la batterie en direct. Pour les performances, nous pourrons voir la puissance développée par le moteur et l’utilisateur. Enfin, le nombre de km parcourus en cours, le temps de trajet et le cumul CO2 économisé seront affichés comme pour le temps de trajet.





Test de la conduite : une prise en main fluide

Une fois l’ergonomie et les caractéristiques du vélo étudiées, il est temps de l’essayer. Alors, que vaut le vélo iweech sur la route ? Après de longs tests dans diverses conditions météorologiques, nous avons été agréablement surpris par la polyvalence que pouvait offrir le vélo.

Pour nos essais, nous avons sillonné la capitale. Dès les premiers coups de pédales, nous sentons déjà l’assistance électrique. La vitesse avec assistance est de 25 km/h, ce qui correspond à la vitesse maximale réglementaire. Toutefois, lorsque cette vitesse est atteinte, la force mécanique nous permet de rouler à une vitesse de 28-29 km/h.

Programme urbain type

C’est là qu’iweech donne toute sa mesure, très maniable et réactif, il permet au cycliste d’être très à l’aise dans le flux de voiture. Puissant, il est aussi très efficace au départ du feu rouge, l’une des situations les plus importantes à gérer pour le cycliste en ville. Son poids et son encombrement réduits alliés à sa potence rotative en un clic lui permettent de se ranger ou se «garer» facilement y compris au milieu d’un parc à vélos encombré.

Dénivelé : test du vélo sur des pentes très raides

iweech est un vélo urbain, ce n’est pas un VTT il n’est donc pas adapté aux pentes très raides de 15% et plus. Nous avons tout de même souhaité le tester sur l’une des pentes les plus raides de Paris soit environ 17%. Si l’assistance électrique du vélo est très efficace au démarrage et au début de la côte, nous avons cependant eu du mal à la franchir entièrement. L’assistance électrique n’a pas pu suivre. Nous avons dû insister sur la force mécanique, augmentant l’effort physique. Le vélo est efficace jusqu’à 13% de pente, iweech convient donc parfaitement à 99% des situations de cotes en ville.

Test de nuit et sous la pluie : un vélo waterproof avec des phares performants

Lors d’une soirée pluvieuse, nous avons eu l’occasion de tester l’adhérence et la visibilité d’iweech de nuit. Une occasion donc de tester les phares LED. Bonne surprise, les phares sont très performants avec une grande portée et un éclairage impressionnant. Pour ce qui est de la pluie, le vélo est waterproof, la batterie résiste à l’eau sans problème. Les freins à disques hydrauliques sont également adaptés sur un terrain humide. Même si le vélo ne glisse pas, il faut rester prudent si vous roulez dans ces conditions.





Iweech face à la concurrence

Le vélo iweech comporte des axes de différenciations avec ses concurrents Vanmoof, Angell et Cowboy. Parmi les principaux, on constate la position du moteur. Chez iweech, elle est centrale. Pour les autres, il se trouve dans le moyeu de la roue. Le moteur iweech est un modèle allemand de la marque de référence Brose. Les concurrents s’appuient sur des moteurs asiatique moins puissants. Au niveau de l’autonomie, celle d’iweech varie de 90 à 190 km. Pour Vanmoof, elle va de 60 à 150 km et de 30 à 70 km chez Cowboy et Angell. Pour la conduite, le mode d’assistance iweech est dit “intelligent”. Cela veut dire que la vitesse d’assistance électrique est adaptée automatiquement. Sur ses concurrents elle se fait manuellement et de manière réglable. L’intelligence connectée est donc un réel atout du vélo iweech. Retrouvez davantage de comparaisons techniques entre ces modèles dans notre dossier sur les meilleurs vélos électriques.

Acheter l’iweech au Meilleur Prix

Le vélo est disponible sur le site officiel avec livraison gratuite et rapide.

Au niveau des accessoires, nous vous conseillons les antivols Abus Bordo. Celui-ci est à la fois très résistant, design et ergonomique pour ce vélo. D’ailleurs, iweech a prévu des trous de fixation sous la barre de cadre centrale au dessus du moteur.

LES PLUS [+] Assistance intelligente

[+] Feux avant et arrière intégrés

[+] Système anti-vol (verrouillage électronique, alarme sonore, tracking)

[+] Jauge intelligente

[+] Potence rotative

[+] Pédales rétractables

[+] Entreprise française

[+] Qualité des composants

[+] Mises à jour à venir sur l’application mobile LES MOINS [-] Taille unique (24″)

[-] Manque d’accessoires disponibles (à venir prochainement)

[-] Onéreux