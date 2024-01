Étudiants : 5 applis gratuites indispensables pour réussir vos études plus facilement

La vie d’étudiant n’est pas tous les jours facile. Mais il y a fort à parier qu’elle devrait être plus agréable avec ces 5 applis sur Android et iOS.

Que ce soit pour faire de petites économies, mieux organiser son planning de révisions ou tout simplement gagner du temps dans son travail, les étudiants ont tout à gagner en s’armant des meilleures applications mobiles pour faciliter leur quotidien. Et cela tombe bien, car on a déniché 5 pépites incontournables pour les 16-25 ans.

1/ Anki : un allié de choix pour apprendre ses leçons par cœur

Tout au long de leur cursus, les étudiants en langues étrangères sont amenés à maîtriser un lexique dense et parfois difficile à mémoriser. Surtout si l’on ne s’appuie « que » sur les méthodes d’apprentissage traditionnelles.

L’application Anki nous propose quelque chose de différent, puisque sa méthode repose sur des flashcards (petits mémos) où vous pourrez écrire un mot en français sur le recto et sa traduction sur le verso. Jusqu’ici, on pourrait dire qu’il n’y a rien de révolutionnaire.

Mais ce serait sans compter son mode de fonctionnement : en plus de nous faire réviser des mots dans le désordre, l’appli va repasser plusieurs fois sur les termes que l’on maîtrise le moins.

2/ Evernote : l’appli de prise de notes ultime

La deuxième appli de notre sélection, qui s’intitule Evernote, vous sera également très utile pour la révision de vos partiels. En effet, elle vous permettra d’organiser les différentes notes prises en cours, de les numériser et de les enregistrer pour y avoir accès sur plusieurs appareils.

Par ailleurs, vous pourrez même consulter vos cours sans connexion Internet et lier Evernote à Google Drive pour y importer facilement vos documents. Un outil indispensable pour ne plus jamais perdre vos travaux ou les fiches qui volent dans vos pochettes…

3/ Pocket : un outil indispensable pour la veille sur le Web

Si vous êtes étudiants à l’université, vous serez sûrement amenés à réaliser des dossiers pour valider votre année. Et pour faciliter la recherche des sources sur Internet, il est crucial de se doter des bons outils numériques.

L’application Pockets en fait sans conteste partie, puisqu’elle vous permet d’enregistrer des pages Web pour pouvoir y accéder sur plusieurs appareils (ordinateur, smartphone, tablette, etc.). Elle s’avère également très utile pour mettre de côté des articles, des vidéos ou des documents à consulter plus tard (y compris sans connexion Internet).

4/ UNiDAYS : le paradis des économes compulsifs

Ne faisons pas les innocents : on est nombreux à se laisser tenter par des achats superflus sans tenir compte de notre budget. Et c’est d’autant plus problématique lorsqu’on est étudiant et que les économies sont plus que limitées.

Mais heureusement, il est possible de se faire plaisir et de profiter d’avantages non négligeables sur plusieurs marques (Adidas, Apple, Calvin Klein…) en présentant simplement sa carte étudiant. À vous les belles promotions, même hors périodes de soldes !

5/ Splitwise : le meilleur gestionnaire de dépenses entre amis

Être étudiant, c’est aussi sortir en oubliant sa carte bancaire (on l’a tous déjà fait) et en promettant à ses amis de les rembourser plus tard. Mais pour ne pas se perdre dans ses comptes, le plus simple reste de télécharger une application qui enregistre toutes les dépenses à régler.

Et Splitwise est sans aucun doute la meilleure d’entre elles, puisqu’elle vous permet de partager facilement les frais avec vos amis sur une appli commune où chacun entre la somme à payer. Une aubaine pour les phobiques des calculs.

