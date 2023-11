App Store : ces 4 applications immanquables sont en promo sur votre iPhone

Juste après le Black Friday, les promos ne sont pas finies et c’est aujourd’hui l’App Store qui vous offre de belles réductions sur les applications.

Le store d’Apple regorge d’applications qui nous font envie pour travailler, jouer, se divertir ou gagner du temps au quotidien. Pourtant, elles sont souvent trop chères et nous ramènent à la raison. Heureusement, tout espoir n’est pas perdu : fêtes de fin d’année obligent, les promos se multiplient sur l’App Store. Voici une sélection des meilleures promos du moment.

Calc4Key : la calculatrice la plus pratique pour iPhone

A quoi bon télécharger une application de calculatrice ? La calculatrice intégrée à iOS est excellente, me direz-vous. Et vous n’auriez pas tort. Néanmoins, l’application Calc4Key a un avantage colossal par rapport à toutes les autres applications de l’App Store : elle est accessible grâce au clavier depuis n’importe quelle application. Faire un calcul sur votre iPhone n’aura jamais été aussi pratique et rapide.

Habituellement vendue à 0,99€, l’application est actuellement au prix de… 0€ ! Avec un tel argument, comment ne pas la télécharger ?

Les plus Pratique,

Accessible partout,

Facile à prendre en main. Les moins Moins complète que l’App officielle.

Voici la calculatrice la plus pratique que vous pouvez installer sur votre iPhone

Ski Tree : le meilleur jeu pour préparer les sports d’hiver

Vous avez raison, on y va un peu fort. Mais mine de rien, grâce à un rythme endiablé et une difficulté bien dosée, le jeu Ski Tree se montre particulièrement addictif. Il deviendra vite votre jeu préféré entre deux métros ou au travail (à la pause de midi, bien évidemment).

Lui aussi vendu au tarif de 0,99€, il devient gratuit le temps de quelques jours. Une occasion à ne louper sous aucun prétexte.

Les plus Addictif,

Niveau de difficulté progressif. Les moins Un peu répétitif.

Un jeu simple, efficace, et addictif. Que demander de plus ?

Countdown # : pour rester motivé à longueur d’année

Vous avez besoin d’un petit coup de boost avant d’attaquer une nouvelle journée de travail ? Vous ne voulez pas louper l’anniversaire de votre bien-aimé(e) ? Alors l’application de compte-à-rebours est ce qu’il vous faut, mais pas n’importe laquelle : Countdown #. En plus de permettre une multitude de réglages et de personnalisations, l’application Countdown dispose d’un widget au design épuré, mais parfaitement lisible qui se marie à la perfection avec l’ambiance d’iOS.

Vous ne voulez pas payer pour une application de ce type ? Ça tombe bien, Countdown # est actuellement affichée au tarif de 0€ au lieu de 0,99€. Dans ces conditions, impossible de résister.

Les plus Widget réussi,

Hautement personnalisable. Les moins Aucun.

La meilleure app pour garder les vacances en ligne de mire

Monopoly : le roi des jeux de société à prix canon

Comment aurait-on pu finir cet article sans vous prévenir que le prix du King des jeux de société avait baissé de 33% dans sa version iOS ? Habituellement affiché à 4,49€, il coûte actuellement moins de 3€. À un tel prix, difficile de ne pas céder à l’appel de la rue de la Paix ou de l’avenue des Champs Élysées !

Véritable légende, l’application Monopoly pourrait bien vous sauver, le soir de Noël, de discussions trop longues autour du foie gras ou de la dinde. Vous pourrez même en profiter pour affirmer votre instinct de fin stratège auprès de vos cousins et cousines.

Pour en profiter, rien de plus simple, vous n’avez qu’à vous rendre sur l’App Store, aucun code promo n’est nécessaire pour bénéficier de la réduction.

Les plus Esthétique du jeu respectée,

Possibilité de jouer seul ou à plusieurs. Les moins Aucun.