TikTok top 1 des applications les plus téléchargées de 2022

Appfigures publie chaque mois son classement des applications les plus téléchargées. Sans surprise, les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram culminent en haut du classement combiné de l’App Store et de Play Store. La grosse surprise vient de Capcut, une application de montage vidéo, qui se hisse à la 4ᵉ place.

Chaque mois, Appfigures réalise une estimation des applications les plus téléchargées grâce à leur analyse de données. Trois classements sont établis : le classement App Store, Play store et enfin le classement combiné. Nous nous étions déjà intéressés aux classements iOS et Android et force est de constater qu’il existe autant de similitudes que de différences.

Le classement des applications les plus téléchargées sur App Store

Que cela soit sur le classement App Store ou sur celui du Play Store, nous pouvons remarquer la forte présence des réseaux sociaux. Bien qu’ils trustent les hauteurs des applications téléchargées, sur les deux stores, leurs classements diffèrent de quelques places en fonction de la boutique en ligne.

Sur l’App Store, on retrouve donc à la première place le réseau social chinois TikTok avec 22 millions de téléchargements. Non loin derrière, Instagram se classe 4ᵉ avec 14 millions de téléchargements. Mais le plus surprenant est la seconde place occupée par l’application de montage vidéo CapCut.

Capcut, le bras droit de TikTok

Avec plus de 19 millions de téléchargements, l’éditeur vidéo fait presque figure d’intrus au cœur de ce classement où les réseaux-sociaux sont surreprésentés. Alors pourquoi se classe-t-il si bien ?

Une explication possible consisterait à lier l’essor de CapCut à celui de TikTok. Le réseau social chinois se composant exclusivement de vidéos, il devient alors nécessaire pour tout utilisateur désirant partager du contenu de s’équiper d’un logiciel de montage. CapCut se présente alors comme une application essentielle pour tout TikTokeur en herbe, car elle permet d’ajouter des sous-titres et d’éditer sa vidéo gratuitement !

CapCut surfant sur les classements d’applications

L’application Facebook pointe à la 10ᵉ place de ce classement avec 9 millions de téléchargements. Les messageries instantanées WhatsApp et Telegram prennent respectivement la 7ᵉ et 9ᵉ place.

Voici le classement sur App Store complet :

TikTok (22M), CapCut (19M), Google (15M), Instagram (14M), YouTube (13M), Google Maps (12M), WhatsApp (12M), Gmail (11M), Telegram (10M), Facebook (9M).

Le classement des applications téléchargées sur Play Store

Dans le classement Play Store, Instagram prend la 1ʳᵉ place avec 35 millions de téléchargements et TikTok apparait seulement à la 3ᵉ place avec 29 millions de téléchargements. Contrairement au classement App Store, Facebook se hisse entre Instagram et TikTok, à la 2ᵉ place avec 31 millions de téléchargements. Autre différence, la présence de Snapchat dans le classement Play Store, à la 7ᵉ place alors qu’il ne figurait pas dans le top 10 des téléchargements sur l’App Store.

CapCut est également présent dans ce classement, mais cette fois à la 6ᵉ place – pâtissant probablement du classement de TikTok (« seulement » 3ᵉ)

Voici le classement Play Store complet :

Instagram (35M), Facebook (31M), TikTok (29M), Google Sheets (23M), WhatsApp (22M), CapCut (20M), Snapchat (18M), Google Docs (18M), Microsoft Word (17M), Telegram (17M).

Perdu au milieu des réseaux sociaux, on retrouve tout de même Google Sheets à une 4ᵉ place honorable !

Le classement global des téléchargements en novembre 2022

Seulement, pour élire le grand vainqueur des applications, un classement gouverne tous les autres : le classement combiné.

Sur le principe, rien de plus simple : Appfigures additionne simplement les stats de l’App Store et du Play Store pour les rassembler en un seul classement. L’intérêt ? Déterminer l’application la plus téléchargée du mois sur tous les supports mobiles.

On retrouve dans ce classement les réseaux sociaux classiques comme Instagram, Facebook et le leader TikTok avec un peu plus de 50 millions de téléchargements ! CapCut, la surprise des deux classements précédents, figure logiquement dans le combiné. En revanche, Shein, le détaillant chinois de mode en ligne, fait son apparition seulement maintenant avec 22 millions de téléchargements combinés ! Preuve, s’il en fallait une, qu’une application peut ne pas être dans le top de votre store et pourtant être une des plus téléchargées au global !

Voici le classement global des applications téléchargées en novembre 2022 :

TikTok (50M) Instagram (48M) Facebook (40M) CapCut (39M) WhatsApp (34M) Telegram (27M) Google Sheets (26M) Snapchat (25M) Messenger (25M) Shein (22M)