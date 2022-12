La fin d’année approche et les deux GAFAM Google et Apple en ont profité pour faire le classement des meilleures applications 2022 sur leur store. Quelle est l’appli smartphone préférée du public sur le Play Store ? Quel jeu a le plus cartonné sur iPad ? Tour d’horizon.

C’est l’annonce de cette fin d’année sur le Play Store et l’App Store. Que ce soit sur smartphone, tablette ou montre connectée, Google et Apple ont dévoilé une liste des applications et jeux qui ont marqué cette année. Leur choix s’est porté vers ceux qui « ont inspiré les utilisateurs à s’engager plus profondément dans le monde qui les entoure, à développer leur imagination et à rester connectés avec leurs proches » selon le communiqué de presse d’Apple.

Les meilleures applications de l’App Store

App iPhone de l’année : BeReal par BeReal.

App iPad de l’année : GoodNotes 5 par Time Base Technology Limited.

App Mac de l’année : MacFamilyTree 10 par Synium Software GmbH.

App Apple TV de l’année : ViX, par TelevisaUnivision Interactive, Inc.

App Apple Watch de l’année : Gentler Streak par Gentler Stories LLC.

Les meilleurs jeux de l’App Store

Les meilleures applications du Play Store

App « choix du public » : BeReal par BeReal.

La meilleure application : Plant Parent par Glority LLC.

La meilleure application « fun » : NewProfilePic par Linerock Investments LTD.

La meilleure application « développement personnel » : Ukulélé par Yousician ldt.

App « perle rare » : HomeByMe par Dassault Systèmes.

Google a aussi réalisé un classement des meilleures applications par produit. La meilleure app 2022 pour tablette est la plateforme de dessin Sketchbook, la meilleure pour montre connectée est le planificateur de tâche Todoist et celle pour Chromebook est le studio de musique virtuel BandLab.

Les meilleurs jeux du Play Store

Finalement, plusieurs faits marquants ressortent de ces classements. D’abord, la domination du réseau social français BeReal, élue meilleure application sur le PlayStore et sur l’AppStore. Ensuite, du côté des jeux, la présence dans tous les classements de l’aventure « Inua« , développée par ARTE, qui nous plonge dans l’exploration de divers événements historiques. Enfin, Apex Legends qui s’est imposé comme le jeu le plus téléchargé de 2022, tous stores confondus.