App Store Awards 2023 : les meilleures applications pour iPhone, iPad et Mac sont enfin connues

Pour terminer l’année en beauté, Apple a dévoilé le classement des « App Store Awards » qui récompense les applications les plus originales.

C’est devenu une grande tradition chez Apple. Pour marquer le début du mois de décembre, la firme de la Silicon Valley dévoile les applications les plus créatives et innovantes de son catalogue. Un joli coup de projecteur pour les studios indépendants, eux qui n’ont clairement pas la même force de frappe que les géants du secteur.

Mais alors, quelles sont les applis qui ont su tirer leur épingle du jeu et figurer dans le top des « App Store Awards » ? Et surtout, laquelle d’entre elles va succéder à BeReal, lauréate dans la catégorie « App iPhone » l’an dernier ? On fait le point complet.

Qui sont les heureux élus ? Le suspense reste entier

A lire aussi Les meilleurs jeux et applications sur le Play Store et sur l’App Store en 2022

Les meilleures applications sur iPhone

Le podium de la catégorie « Apps iPhone de l’année »

On commence donc avec la section la plus attendue : celle des meilleures applications pour iPhone. Cette année, c’est la création de nouvelles expériences qui a été mise à l’honneur.

La grande gagnante de cette catégorie s’appelle AllTrails, une application spécialisée dans la randonnée. Et s’il y a bien un élément qui a tapé dans l’œil du jury, c’est certainement son interface soignée et complète qui n’a rien à envier à Google Maps (dont les nouveaux visuels ne font pas l’unanimité). L’appli AllTrails donne également accès aux avis des autres visiteurs, et aux photos qu’ils ont prises durant leur périple. La deuxième place de ce classement revient à Duolingo, une application d’apprentissage de langues étrangères. Et son succès n’est clairement pas dû au hasard, car elle a su se démarquer grâce à son système interactif qui permet de mieux capter notre attention. Et pour compléter ce podium, on retrouve l’appli de voyage Flighty qui permet d’aiguiller les passagers de vols long-courrier avant de monter à bord (indication des horaires, itinéraires, réductions sur le prix des billets). Un outil essentiel pour les personnes anxieuses lors des trajets en avion.

Sortir des sentiers battus, oui, mais pas sans un guide détaillé (© AllTrails)

Le podium de la catégorie « Jeux iPhone de l’année »

Poursuivons avec la section des meilleurs jeux sur iPhone. 3 pépites sélectionnées par Apple qui nous en mettent plein les yeux grâce à leurs graphismes hors du commun et leur gameplay digne des meilleurs jeux de salon.

La première place de ce classement est occupée par Honkai : Star Rail, un jeu d’aventure futuriste qui prend place dans l’espace. On apprécie la variété des décors, le réalisme de ses cinématiques mais aussi la mécanique de ses combats : un cocktail gagnant qui rend ce jeu addictif dès les premiers instants. On retrouve ensuite Afterplace, un jeu de rôle rétro qui plaira aux amateurs d’heroic fantasy et d’univers féériques. Son gameplay, qui n’est pas sans rappeler les grandes heures de Zelda sur GameBoy et sur NES, a également de quoi nous rendre nostalgiques. Et enfin, la médaille de bronze revient à Vampire Survivors, un RPG gratuit de type action / rogue like (dans la lignée de Dead Cells et The Binding of Isaac, pour les connaisseurs) qui devrait vous tenir en haleine pendant de longues heures.

« Par qui pourrais-je bien commencer ? » (© IGN)

Les meilleures applications sur iPad

Le podium de la catégorie « Apps iPad de l’année »

À la première place, on retrouve l’appli de maquillage Prêt-à-Makeup qui permet de tester des styles avant de les appliquer sur un vrai visage. Nul doute qu’Apple a dû apprécier l’usage de ses accessoires tels que l’Apple Pencil sur cette application. DaVinci Resolve vient ensuite s’emparer de la deuxième place. Et cette appli de montage vidéo ne l’a clairement pas volée, car elle n’est ni plus ni moins que l’une des grandes références pour créer et éditer des séquences sur iPad grâce à ses outils professionnels. Et pour compléter ce classement, on retrouve l’application de dessin Concepts qui sera idéale pour matérialiser ses idées avec plusieurs outils créatifs.

Avant de faire des bêtises, mieux vaut tester vos créations sur un cobaye (© Prêt-à-Makeup)

Le podium de la catégorie « Jeux iPad de l’année »

Lost in Play, un jeu d’aventure aux allures de cartoon qui mêle mini-jeux et casse-têtes dans un monde onirique pour petits et grands. Eggy Party, un petit jeu d’action aux décors colorés et aux personnages rondouillets. La plupart d’entre vous y verront sûrement une certaine ressemblance visuelle avec Fall Guys. Pocket City 2, un jeu de gestion dans lequel le joueur doit créer sa propre ville et la protéger des dangers extérieurs. Qui n’a jamais rêvé d’incarner le rôle d’un maire pendant une heure ou deux ?

Bienvenue sur l’île de la Baleine (© Lost in Play)

Les meilleures applications sur Mac

Le podium de la catégorie « Apps Mac de l’année »

Photomator, une application de retouche photo gratuite et accessible à tous grâce à sa prise en main facile. On apprécie également la qualité des outils intégrés et la rapidité du rendu. Portal, une appli de décors immersifs qui permettent de s’évader, le temps d’un instant, et d’oublier le stress du quotidien. Linearity Curve, un logiciel de création graphique gratuit qui s’inspire d’Adobe Illustrator. Il sera idéal pour concevoir des visuels d’entreprise, des logos et toutes sortes d’illustrations.

L’appli parfaite pour les « experts » du dimanche en photographie (© Photomator)

Le podium de la catégorie « Jeux Mac de l’année »

Lies of P, un RPG passionnant dans lequel le joueur incarne une version « sombre » de Pinocchio. Elex II, un jeu de rôle futuriste / post-apocalyptique avec un gigantesque monde ouvert et des graphismes sensationnels. Return to Monkey Island, la suite du plus célèbre des jeux « point-and-click ». On y a droit à une toute nouvelle aventure et des graphismes remis au goût du jour.

Fini les enfantillages : Pinocchio entre dans sa « dark era » (© Lies of P)

Quelques mentions honorables sur l’App Store

Pour terminer, n’oublions pas l’appli de streaming MUBI (Apple TV), l’application de fitness SmartGym (Apple Watch), le jeu Hello Kitty Island Adventure (Apple Arcade), mais aussi les applications avec le « meilleur impact culturel » comme Pok Pok et Too Good To Go. Une chose est sûre : on aura de quoi s’occuper cet hiver.