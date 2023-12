Play Store : les 3 meilleures applis que vous avez loupées en 2023

Au milieu de la ribambelle d’applis que l’on peut trouver sur Android, il se cache quelques pépites d’originalité qui mériteraient bien plus d’attention.

Ce ne sont pas forcément les meilleures applications Android ni les plus innovantes qui font le plus de bruit. Mais heureusement, nous sommes là pour rendre hommage à celles qui sont quelque peu passées sous les radars cette année. Cadeau de la maison.

1/ Rewind: Music Time Travel : une madeleine de Proust pour les mélomanes

Notre sélection débute avec Rewind: Music Time Travel, une appli Android qui vous permettra de dénicher facilement les tubes de votre jeunesse. En effet, elle regroupe les classements musicaux des années 60 jusqu’à aujourd’hui : cette application fera sans aucun doute le bonheur des plus nostalgiques d’entre vous.

C’est parti pour un voyage musical à travers votre passé (© Play Store)

2/ Giki Zero : le guide idéal pour réduire son empreinte carbone

Poursuivons avec une application qui a récemment été mise en lumière par Google, puisqu’elle figure dans son classement des meilleures applis de 2023 : Giki Zero.

Son concept est assez simple : elle calcule votre empreinte carbone en fonction de vos habitudes de vie, et vous donne des recommandations pour vivre de manière plus « écoresponsable ».

3/ GOPilotX : un compagnon de course propulsé par l’IA

Pour clore ce top 3, n’oublions pas l’appli de sport GOPilotX qui a la particularité de s’associer avec ChatGPT pour vous proposer des défis personnalisés. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’être coaché par une IA.

Et bien que cela puisse sembler étrange d’être entraîné par un robot, cela s’avère en réalité très pratique puisque l’on peut profiter de recommandations détaillées et d’exercices ludiques sans avoir à débourser le moindre centime.

Les robots pourraient bien mettre les coachs de sport au chômage (© Play Store)

Quelques mentions honorables

Avant de se quitter, on tenait toutefois à mentionner les dernières applis Android qui – selon nous – ont marqué l’année 2023 à leur manière. On retrouve tout d’abord l’application Selency : brocante en ligne, élue « meilleure découverte » par Google, qui n’est autre qu’une brocante virtuelle pour chiner toutes sortes d’objets de seconde main. Un solide concurrent à LeBonCoin, mais avec le contrôle qualité et l’authenticité en plus.

L’appli Selency est parfaite pour trouver des pépites depuis son salon (© Play Store)

Et pour finir, on peut également vous conseiller les applis Little Lunches – Meal Planning (pour préparer de bons petits plats avec des recettes détaillées) et TrueShot (un outil d’édition pour captures d’écran). En espérant que vous trouverez la perle rare dans cette belle sélection.