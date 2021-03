Contre le Covid-19, des campagnes concernant les gestes barrières fleurissent à la télé comme sur YouTube. Aujourd’hui, nous jouons à nous faire plus royalistes que le roi, en jetant un œil attentif au purificateur d’air Proscenic A9. Nous vous avions mis au courant du concours Proscenic de ce début d’année… c’était l’occasion pour l’enseigne taïwanaise de nous présenter leurs quatre derniers appareils électroménagers high-tech. À cette occasion, nous avions découvert en avant première le robot aspirateur M8 Pro qui, sur le papier, semblait aussi puissant qu’intelligent. Qu’en est-il de cet autre membre des 4 fantastiques Proscenic ? Fumeurs, maîtres d’animaux domestiques, personnes vulnérables, voici un petit plus pour votre confort de vie. Focus sur le purificateur d’air Proscenic A9, un excellent compromis entre prix et qualité.

Comment agissent les purificateurs d’air sur votre environnement ?

Petite mise au point : sans nier la pollution de l’air, il serait abusif de voir ce genre d’appareil comme un cri d’alarme pour la santé publique. Purifier l’air, c’est ôter un certain nombre de particules potentiellement agressives pour l’organisme. Aussi les assainisseurs vous soulagent-ils simplement de certaines contrariétés. À ce titre, le purificateur d’air A9 nettoie votre espace d’un certain nombre d’impuretés. En effet, l’appareil capture les squames, le pollen et autres allergènes avec un filtre HEPA (H13 HEPA pour le A9). On admettra cependant que, quand les marques disent que plus de 99% des allergènes sont filtrés, on ne sait jamais s’il s’agit du type ou de la quantité… autrement dit, qu’est ce qui passe au travers du système d’assainissement, exactement ? Cela dit, pour la fumée de cigarette, c’est clair : l’odeur s’en va plus vite et le tabagisme passif se trouve légèrement atténué.

En quoi le purificateur Proscenic A9 est-il particulièrement intéressant ?

Comparé aux autres appareils de ce type, Proscenic propose un excellent compromis entre prix et efficacité. Certes, l’on reste sur un produit de luxe, donc cher. Mais dans le contexte du marché des assainisseurs d’air, le A9 reste très abordable. En effet, son pouvoir de filtration nettoie plus de 30 mètres carrés toutes les 7 minutes. Il doit cette performance à sa technologie UPV 2.0. De plus, il est capable de couvrir jusqu’à 90 carrés et de passer au-dessous des 25 décibels. Par conséquent, l’on conçoit aisément d’en faire usage sur un lieu de travail un peu vaste. En outre, abstraction faite de notre remarque statistique ci-dessus, la firme affiche 99.97% comme taux d’allergènes évincés de votre appareil respiratoire.

Purificateur A9 : pour un Air tout 9 sur commande

Autre aspect fort agréable du purificateur de Proscenic, c’est qu’on peut le commander à distance via l’application dédiée. À ce titre, il admet la synchronisation Bluetooth, autant que la connexion Wi-Fi. Vous pouvez même le configurer à partir des assistants vocaux, tels que Google Home et Alexa. Quoi qu’il en soit, si vous envisagez de changer votre bureau ou votre salon en bol d’air frais, le purificateur A9 de Proscenic sera bientôt disponible sur Amazon. Il est livré avec des filtres de rechange, spécial antibactériens et anti pollution pour les milieux très exposés. D’autre part, si vous voulez vous faire une idée avant de vous lancer, notre comparatif des meilleurs purificateurs d’air devrait vous renseigner.