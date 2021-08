Test Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde : Purificateur d’air 3 en 1

Le marché des ventilateur et purificateur d’air est dominé par une marque : Dyson. Leurs produits dans l’air du temps faisant disparaître la palme du ventilateur ont fait d’eux les leaders du secteur. La forme épurée et arrondie des ventilateurs est aujourd’hui connue de tous.

Le Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde est la dernière nouveauté de la marque anglaise et embarque de nombreuses fonctionnalités. En plus de faire ventilateur, le produit peut aussi réchauffer la pièce et purifier l’air – et éliminer grâce à de nouvelles technologies un gaz polluant, le Formaldéhyde -. Accompagné par une application et une rotation de 350°, les caractéristiques sont alléchantes sur le papier. Qu’en est-il réellement des performances du produit ? C’est ce que nous allons voir.

A voir aussi, comparatif des meilleurs purificateurs d’air

LES PLUS Fonction 3 en 1

Dimension et Poids

Efficacité de purification

Application et écran LDC LES MOINS Prix

Niveau sonore en puissance max

Ecran petit pour les graphiques

Caractériques

Fonction : ventilateur, chauffage, purifieur d’air

Niveau sonore : 35-63 db

Poids : 5,7 kg

Filtre : HEPA en fibre de verre Puissance : 2250 W

Dimension : 764 x 130 x 205 mm

Zone d’activité : 100m²

Rotation : 350°

Design

Le design et l’aspect d’un ventilateur est une donnée à ne pas négliger. Il fait partie intégrante de votre décor et, une fois installé, devra se fondre dans votre pièce. Sur ce point, le dyson a tout pour plaire.

La conception haut-de-gamme du Dyson Purifier Hot+Cool

Dyson donne à la qualité et au design de ses produits une importance capitale. Sur son dernier modèle, le savant mélange de couleurs bronze-gris et blanc-mat permet au produit de présenter un aspect haut-de-gamme. Aussi, les matériaux utilisés et les trois couches de filtres font du Dyson Pure Hot+Cool un des modèles les plus sophistiqués dans la gamme de ventilateur. Le filtre HEPA est censé capturer 99,9% des particules tandis que la couche de charbon actif élimine odeurs, gaz, pollen…

Comment installer le Dyson Purifier Hot+Cool ? L’installation et la mise en route du Dyson Purifier Hot+Cool n’a rien de plus simple. Il suffit de clipser les trois filtres sur le ventilateur et appuyer sur le seul bouton présent, la commande “power”.

La taille : petite et peu encombrante

La taille du produit est également un argument en sa faveur. Il est en effet plus compact que ses congénères avec une hauteur de 76 cm. La différence est flagrante face à son petit frère, le Dyson Purifier Cool et ses 1,05 m. Le poids, lui, n’est pas des plus faible – plus de 5kg – mais permet de déplacer sans trop de difficulté le produit. Le Dyson pourra être placé sur une commode, une table ou bien directement au sol sans gêner et en se fondant dans le décor.

L’écran, tout savoir du contrôle et des performances

La volonté du fabricant est de présenter un produit épuré. Dessus, on ne retrouve qu’un bouton d’allumage et un écran. Ce dernier permet, lorsque le ventilateur est allumé, de connaître un grand nombre de données sur la qualité de l’air – taux de PM2.5, PM10, COV…- et d’autres tout aussi utiles – humidité, température, usure du filtre… – Cet écran est un vrai atout pour tout savoir du produit Dyson et de son utilisation.

Les particules en suspensions PM2.5 et PM10 sont des particules qui peuvent s’avérer dangereuses pour la santé tant elles sont fines et peuvent aisément s’infiltrer dans nos voies respiratoires. Si le taux est trop élevé, le purificateur d’air est la meilleure solution pour s’en débarrasser.

Connectivité

Il existe deux moyens de contrôler le Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde : avec la télécommande fournie ou avec l’application dédiée : Dyson Link.

La télécommande, utile et complète

Le contrôle de l’appareil se fait d’abord grâce à une télécommande. Très complète, cette dernière permet de tout faire : changer la puissance, la direction, gérer l’écran et ses informations… Après utilisation, nous vous recommandons le mode auto qui est vraiment efficace et s’adapte parfaitement. Aussi, la télécommande permet de mettre le mode nuit – très utile pour réduire le bruit et la luminosité de l’écran – et un retardateur.

Une multitude de fonctionnalités présentes sur la télécommande en fait un moyen de contrôle très complet et largement suffisant lors de l’utilisation du Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde.

Mention spéciale à la magnétisation de la télécommande. Plus besoin de la chercher partout, il suffit de la poser sur le Dyson Purifier Hot+Cool. Elle s’accroche toute seule à l’aide d’aimant sans craindre de la faire tomber.

Une application intelligente et performante

L’application est en fait un condensé de la télécommande et de l’écran de l’appareil. Elle permet de contrôler toutes les fonctionnalités du Dyson et de voir les données sur l’air de la pièce. Nous avons été bluffé par la qualité de l’appli Dyson Link, parfaitement optimisée et visuellement très attrayante. Le côté télécommande est très complet avec rotations personnalisées notamment. Le côté donnée est aussi une réussite avec info sur l’air intérieure et extérieure et graphique sur son évolution.

Comment s’appareiller au Dyson Pure Hot+cool ? Téléchargez l’application et appareillez-vous en bluetooth à l’appareil

Sélectionnez votre produit Dyson en rapprochant votre téléphone le plus proche de l’écran possible. Attention, à 1 ou 2m, il est possible que le Dyson Pure Hot+cool ne vous trouve pas.

Suivez les instructions de connexion Wifi et autres sur votre smartphone et le tour est joué.

Performances

Les performances sont le point central du Dyson. Chauffe t-il bien ? L’air est-il vraiment pur ? Quid du bruit du ventilateur ? On répond à toutes les interrogations sur l’efficacité du Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde. Avec un nom pareil, il ne peut pas décevoir !

3 modes d’utilisations d’un appareil des plus complet

Le Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde se présente comme un appareil 3 en 1 : purificateur d’air, ventilateur et chauffage. Lors de l’utilisation de l’appareil, la ventilation peut se faire de face ou de haut. On peut ainsi parfaitement cibler la zone où faire marcher le Dyson. Le chauffage fonctionne dès que la température descend en dessous de celle que l’on a sélectionné – avec 10 vitesses possibles -. Le ventilateur fonctionne efficacement, là encore grâce à la rotation de 350° et les nombreuses vitesses possibles.

Enfin, l’option purificateur est la plus importante en termes de nouveauté. Elle est la réelle innovation de l’appareil en étant capable de filtrer même les plus petites particules – précision à 0,1 micron.

Une efficacité redoutable

On connaît la réussite de Dyson en termes de ventilation. Avec ce produit, la logique est respectée. Que ce soit le ventilateur ou le chauffage, votre pièce sera à température idéale en un rien de temps – 30mn pour refroidir une pièce de 20m² à moyenne puissance -.

En termes de purification d’air, le Dyson analyse en continu l’air de votre pièce et affiche les résultats de la qualité sur l’écran ou l’application. Ainsi, on peut connaître la qualité globale de l’air et la qualité de particules fines présents dans la pièce. L’intérêt tout particulier de ce purificateur est sa capacité à éliminer le formaldéhyde, un gaz polluant présent dans tout intérieur mais difficile à capturer de part la taille des particules. Le filtre HEPA et les capteurs du Dyson permettent maintenant de détecter et d’éliminer en moyenne 99% du formaldéhyde, une innovation qui prouve l’efficacité des produits Dyson.

Une qualité de filtration dans la lignée des prédécesseurs

Les trois couches de filtres sont particulièrement efficaces et capture une grande partie des particules fines en un temps très honorable. La pièce devient saine en quelques heures. La pollution, le pollen ou encore les particules fines sont tous filtrés et permettent d’avoir un air idéal à température parfaite. La qualité de filtration se montre redoutable d’efficacité et surtout en mode automatique où les capteurs détectent en un rien de temps ce qu’il faut filtrer.

La filtration de l’air permet aussi de stopper la diffusion de microbes en tout genre, utiles en cette période de Covid – le purificateur n’empêche pas sa diffusion mais limite au maximum sa diffusion.

Une consommation et un bruit à la hauteur des espérances

Là encore, le Pure Hot+Cool Formaldéhyde propose des performances très intéressantes. La consommation n’excède jamais 25W – tourne en moyenne autour d’une dizaine de watts. Ce sont des résultats très honorables au vu de la concurrence.

Au niveau des nuisances sonores, l’appareil Dyson se place dans la moyenne sans être exceptionnel. A puissance maximale, les 67db s’entendent – quand on est placé à 2m -. Mais lorsque l’on met à puissance minimale, la ventilation est quasi inaudible. Le bruit ne gêne donc pas à condition de choisir une vitesse moins élevée.

Prix et Entretien

Le prix est le point noir du Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde. Comptez 699€ pour vous offrir ce produit. A cela s’ajoutent des coûts d’entretien.

Il est conseillé de nettoyer la poussière contenue dans les filtres du purificateur à l’aide d’un chiffon. Mais, même en le chouchoutant, les filtres ont une durée de vie limitée – état que l’on peut suivre sur l’écran de l’appareil -. Le fabricant estime qu’il faut réaliser un changement de filtre tous les ans – à raison de 12h d’utilisation par jour -. Un nouveau filtre coûte 65€ et comprend le filtre à charbon actif et le filtre HEPA. Ce prix reste néanmoins relativement abordable pour ce qu’il propose mais reste un coût annuel à ne pas négliger.

A titre de comparaison, un purificateur d’air tel que le Sharp UA-HG60E-L ne doit changer ses filtres que tous les 10 ans, ce qui permet d’éviter des coûts d’entretien supplémentaires.

Avis : faut-il acheter le Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde ?

A cette question, la réponse est simple. Si vous cherchez un ventilateur, un chauffage et un purificateur d’air, Dyson est la seule marque à rassembler les trois avec un tel niveau de performance. C’est le meilleur dans son domaine. En plus de proposer ces 3 fonctionnalités, le design ou encore le volume sonore du Dyson Purifier Hot+Cool Formaldéhyde sont se qui se fait de mieux. Son achat parait être une obligation. Mais un point peut vous rebuter à l’acheter : le prix. Etant assez conséquent – 699€ -, il fait de ce produit un bon achat si vous souhaitez un appareil complet et performant pour toute l’année ! Mais pour remplacer un autre produit, l’option n’est pas forcément idéal.