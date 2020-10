Purificateur d'Air : Comparatif Meilleurs Purificateurs Air 2020

Les GermGuardian sont des purificateurs d’air conçus par le constructeur américain Guardian Technologies. Cet assainisseur d’air GermGuardian AC4825 est le successeur du modèle AC5000 qui avait rencontré un grand succès aux Etats-Unis. Cette fois-ci, Guardian Technologies mise sur un modèle plus performant et moins cher que son prédécesseur. Il peut filtrer l’air d’une pièce de 155m² avec un excellent débit de 200m³/h.

Design élégant et bonne ergonomie

Malgré les 56cm de hauteur du purificateur d’air GermGuardian, l’appareil est relativement léger avec un poids inférieur à 4kg. Cela le rend idéal à le transporter d’une pièce à une autre. Le design imposant de cet assainisseur d’air trouvera tout de même une place discrète dans votre maison que ce soit à côté du canapé ou de votre lit.

Il est fabriqué à l’extérieur dans un plastique ABS qui le rend léger et agréable au toucher. Une grille de sortie d’air se trouve sur la partie avant et une grille d’admission est située à l’arrière. Ils accroissent l’efficacité du ventilateur. Sur la partie supérieure de l’assainisseur d’air, il y a un panneau de commande composé d’un bouton marche et arrêt, un bouton d’allumage et d’extinction de la lampe UV, un curseur pour gérer la vitesse de ventilation et une Led qui indique le remplacement des filtres. Vous pourrez contrôler tout ça via la télécommande incluse.

Un système de purification 3-en-1

Le purificateur d’air GermGuardian AC4825 embarque une combinaison de trois filtres : un préfiltre, un filtre True HEPA et un filtre à charbon actif. A cela, il faut ajouter une lumière UV dont l’utilisation est optionnelle. Le préfiltre élimine les grosses particules polluantes comme les poils de chat. Le filtre True HEPA permet la capture de 99,97% des allergènes microscopiques d’une taille de 0,3 micron comme les acariens. Le filtre à charbon actif réduit les mauvaises odeurs comme celles d’une cuisson ou d’une cigarette. L’ampoule UV permet la destruction des bactéries et des virus en suspension dans l’air. C’est le seul “filtre” à pouvoir être désactivé. L’ensemble de ce système de purification a une surface optimale de 155m² et un excellent débit de 200m³/h.

Un entretien raisonnable

Les filtres ont une durée de vie de 6 à 8 mois. Elle dépend fortement de l’utilisation que vous faites de l’assainisseur d’air. Par exemple, si vous fumez souvent chez vous, le filtre à charbon actif s’épuisera plus vite. GermGuardian vend un bloc qui regroupe tous les filtres nécessaires à son purificateur d’air. Celui-ci vous sera facturé environ 27 euros. C’est un prix très attractif mais GermGuardian vous laisse la possibilité d’acheter des filtres de remplacement externes. L’ampoule UV doit être remplacée après 10 à 12 mois. Elle coûte environ 22 euros.

Un niveau sonore modéré

Le bruit généré par le purificateur d’air GermGuardian varie selon la vitesse utilisée. A bas régime, le niveau sonore est relativement faible avec 42,5dB et convient pour dormir si vous avez le sommeil léger. A puissance intermédiaire, le bruit généré atteint 50,5dB et est à peine perceptible. Enfin, à plein régime, le niveau sonore atteint 58dB et est perceptible. Il peut être masqué par le son d’une télévision. Le réglage élevé ne se fera qu’en cas d’utilisation intensive du purificateur d’air.

Une consommation d’électricité convenable

L’énergie consommée par le purificateur d’air GermGuardian varie selon la vitesse et l’activation de la lumière UV. Quand elle est éteinte, l’assainisseur d’air consomme 38,6W à faible régime, 42,2W à moyen régime et 46,4W à plein régime. Quand elle est allumée, le purificateur d’air consomme 42,7W à faible vitesse, 46,4W à moyenne vitesse et 50,6W à pleine vitesse. Globalement, ces chiffres montrent une consommation d’énergie relativement moyenne pour un purificateur d’air de cette gamme.