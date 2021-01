Il y a peu, nous vous présentions le concours de Proscenic de ce début d’année 2021. Désormais, il est grand temps pour nous de revenir plus avant sur le clou de cet événement toujours d’actualité : l’aspirateur robotisé M8 Pro. L’enseigne fabricante est très confiante dans les qualités de son nouveau modèle. En effet, Proscenic semble avoir travaillé d’arrache-pied pour résoudre des problèmes récurrents chez ce type d’aspirateur automatisé. Sans avoir eu l’occasion de le tester, nous avons néanmoins eu vent de ce que ce produit promettait à ses utilisateurs. C’est ce que nous allons détailler sans plus attendre : voyons s’il y a de quoi jouer des coudes avec Dyson ou Electrolux !

Participer au Concours

Un dispositif de cartographie avancée : l’atout numéro 1 du M8 Pro

La plupart des aspirateurs robotisés présentent un inconvénient majeur : ils ne sont pas tout à fait autonomes pour appréhender la surface de nettoyage. Quand certains entrent dans les mauvaises pièces, d’autres se prennent tous les obstacles possibles. Difficile de leur confier le ménage lorsqu’on n’est pas à la maison, s’il faut toujours intervenir !

La solution de M8 Pro

Le nouvel aspirateur robotisé de Proscenic embarque la technologie IPNAS 4.0. Elle consiste en un laser prévu pour scanner votre maison avec une grande précision. Ensuite, les données sont enregistrées dans un système de cartographie sophistiqué. Puis c’est le logiciel de navigation qui prend la relève. L’ensemble donne des résultats 1,8 fois plus précis que le modèle précédent, à savoir le M7 Pro. L’efficacité du nettoyage s’en trouve ainsi améliorée de 50%. En outre, le M8 Pro ne se bloque pas lorsqu’il rencontre des variations lumineuses importantes dans la pièce.

Après la première aspiration, le M8 Pro garde en mémoire le plan multiniveaux de votre domicile, c’est-à-dire qu’il tient compte des étages et des sols surélevés. En outre, tel un Barbe Bleue, vous pourrez lui interdire l’accès à certaines zones de la maison. Sur l’application dédiée, il suffira d’encadrer la pièce en question. De cette manière, il ignorera les endroits trop en désordre ou abritant du matériel fragile. Par ailleurs, son système de nettoyage intelligent, baptisé iRoom, vous permet de sélectionner ses horaires d’activité. Ainsi, le M8 Pro se démarque par son intelligence spatiale et temporelle. Mais qu’en est-il sur le plan des performances ?

Robot Aspirateur de Proscenic : performances d’une nouvelle génération

En premier lieu, Proscenic n’a rien fait perdre en puissance à son nouvel appareil. Mieux, la marque a tablé sur l’autonomie de la batterie. Avec une capacité de 5200 mAh, le robot aspirateur M8 Pro atteint les 250 minutes d’aspiration en mode silencieux. Converti en surface, cela équivaut à 320 m2 de nettoyage pour chaque charge. Plutôt confortable lorsqu’on réside dans un 100 m2 ! Mais outre ces belles performances, l’aspirateur robotisé de Proscenic a appris un nouveau tour très pratique ! En effet, il sait se vidanger tout seul (comme l’illustre la photo ci-dessus). L’appareil retourne de lui-même à l’Auto-Empy Base, dans lequel il éjecte tous les déchets ramassés, avant de repartir en collecter d’autres. De votre côté, vous n’aurez qu’à changer le sac de la base. Hélas, nous ne sommes pas encore en mesure de vous renseigner sur sa contenance…

Concours Proscenic 2021

Si vous êtes intéressé(e) par cette innovation d’électroménager, vous pouvez encore participer au concours de Proscenic. Les plus chanceux auront l’occasion de tester le M8 Pro en exclusivité. Deux exemplaires seulement sont à gagner, mais le concours fait également mention d’autres appareils dans le même esprit : aspirateur balai, purificateur d’air, etc. Bonne chance à tous les participants ! Et pour les âmes moins joueuses, vous pouvez dès maintenant bifurquer sur notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots !