Xiaomi commence à se tailler une part importante du gâteau grandissant qu’est le marché des purificateurs d’air. Sauf que le seul hic, c’est que visuellement, ils se ressemblent tous et ont presque tous le même nom : Mi Air Purifier (ou nouvellement Xiaomi Smart Air Purifier). Malgré la myriade de purificateurs d’air proposés par Xiaomi, on pourra quand même faire ressortir le Mi Air Purifier 3H, best seller de la marque chinoise dans le domaine, et le Xiaomi Smart Air Purifier 4, le nouveau standard sorti en juin 2022. Comme ils semblent très proches, nous avons donc décidé de les opposer aujourd’hui pour déterminer qui est le meilleur !

Sur le papier, il semblerait que les différences entre le Mi Air Purifier 3H et le Xiaomi Smart Air Purifier 4 sont presque de l’ordre du détail. Cependant, le prix du modèle le plus récent est supérieur de 50€ et justement, le modèle 4 est nouveau, il devrait donc apporter de la nouveauté ! Nous allons donc déterminer si le Xiaomi Smart Air Purifier 4 apporte vraiment quelque chose de plus justifiant ses 50€ supplémentaires ou si le Mi Air Purifier 3H peut rester confortablement installé sur son trône de meilleur rapport qualité/prix.

Présentation des Mi Air Purifier 3H et Xiaomi Smart Air Purifier 4

Le Mi Air Purifier 3H avait déjà été sélectionné par nos confrères de Selectos comme étant un des meilleurs haut-de-gamme du marché, notamment pour sa connectivité remarquable et sa qualité générale. Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 a la chance de conserver ces caractéristiques qui plaisent tant aux technophiles, avec quelques bonus !

Les caractéristiques communes aux deux purificateurs d’air de Xiaomi

Comme pour les modèles 2S, 2H, 3C, Pro H, 4 Lite et 4 Pro, le design ne bouge presque pas ! En effet, les seules différences réside dans la taille, le pied et le maillage des trous d’aération. En effet, hormis le fait que le modèle 4 est légèrement plus grand, son pied est noir tandis que celui du 3H est blanc et le maillage est plus serré chez le modèle 4.

Le Mi Air Purifier 3H

Pour ce qui est des caractéristiques techniques communes, leur connectivité est exactement pareille, avec un lien direct vers l’application Mi Home ou Xiaomi Home (selon la version), ce qui pourra permettre de contrôler l’allumage et les modes du purificateur d’air depuis le smartphone. La connectivité se poursuit évidemment avec la compatibilité avec Google Assistant et Alexa, offrant ainsi une possibilité de contrôler le purificateur d’air Xiaomi par la voix.

On pourra aussi par exemple noter que leur efficacité de filtration (honorable) est de 99,97% de particules de 0,3μm. L’écran est OLED pour les deux modèles, et offre les mêmes possibilités. Si vous laissez un de ces deux purificateurs d’air en veille, sachez que leur niveau sonore ne dépassera jamais 32dB (sur le papier).

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4

A lire également : Comparatif des meilleurs purificateurs d’air

Les améliorations du Xiaomi Smart Air Purifier 4 sur le Mi Air Purifier 3H

Apparemment, les 50€ supplémentaires ne se traduisent pas particulièrement par des nouveautés innovantes, mais plutôt par une amélioration des technologies déjà existantes. Nous allons donc faire un tour d’horizon des différences de performance entre les deux modèles.

Une plus grande portée et une meilleure qualité

La majeur avancée consiste en une couverture légèrement plus élevée, sans pour autant être extraordinaire. En effet, le taux de distribution d’air sain en particules était de 380m³/h pour le Mi Air Purifier 3H, et passe désormais à 400m³/h pour le Xiaomi Smart Air Purifier 4. Concrètement, cela s’accompagne par un débit d’air de 6 660 litres par heure (au lieu de 6 330 litres). Cependant, il faut noter que sur le papier et toujours selon Xiaomi, la couverture ne change que très peu, passant d’une amplitude de 26 à 45m² à une amplitude de 28 à 48m².

La seule véritable nouveauté quand on compare le Xiaomi Smart Air Purifier 4 au Mi Air Purifier 3H, c’est que le nouveau purificateur d’air de Xiaomi propose désormais une ionisation négative de l’air, ce qui présente un nombre hallucinant (et prouvé) de bienfaits. On pourra citer l’amélioration de l’humeur, une dépollution de l’air accrue, une diminution des effets de l’asthme (chute de 44% de l’utilisation de corticoïdes par exemple) et de nombreuses autres maladies respiratoires…

La ionisation négative de l’air du Xiaomi Smart Air Purifier 4 permet de mieux capter les poils et odeurs d’animaux

Et dans la pratique, qu’est-ce que ça donne ?

L’efficacité de filtration est parfois similaire, parfois très différente d’un modèle à l’autre, dépendant du mode choisi. En effet, à puissance maximale, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 et le Mi Air Purifier 3H arrivent à dépolluer une pièce de 22m² chargée de 300 000 particules de 0,3 µm en une heure environ, bien que quelques minutes supplémentaires soient nécessaires pour le modèle 3H

Dans le même contexte mais en mode Nuit ou Automatique, on pourra relever une certaine incohérence chez le Mi Air Purifier 3H. En effet, son mode nuit est plus puissant que son mode Auto, à l’inverse du modèle 4. Au bout d’une heure en mode Nuit, on relèvera un taux de 35% de particules pour le modèle 4 et de 15% pour le modèle 3H, ce qui représente une différence flagrante.

Pour ce qui est du mode Auto au bout d’une heure, c’est l’exact opposé : le taux est de 39% pour le Mi Air Purifier 3H et de 21% pour le Xiaomi Smart Air Purifier 4. Le Mi Air Purifier 3H perd donc en mode Max et Auto mais gagne en mode Nuit.

Une consommation et un bruit optimisés pour le modèle 4

Pour ce qui est de la consommation des deux appareils, le modèle 3H gagne en mode Nuit grâce à une consommation de seulement 4W contre 4,6W pour le modèle 4. Cependant, ce dernier explose son prédécesseur en mode Max, avec une consommation de seulement 15,1W contre 29W pour le modèle 3H.

Malgré sa petite taille, le Mi Air Purifier 3H est plutôt énergivore

On pourra aussi noter une amélioration des nuisances sonores. L’amplitude relevée (du mode Nuit au mode Max) est de 36-52dB pour le Mi Air Purifier 3H et de seulement 33,5-41,5dB pour le Xiaomi Smart Air Purifier 4.

Verdict : Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 offre-t-il un meilleur rapport qualité/prix ?

Pour être tout à fait honnête, le match est très serré. Bien que le modèle 4 soit meilleur en tous points au Mi Air Purifier 3H, son rapport qualité/prix est sensiblement le même, puisqu’il coûte 50€ de plus. Cependant, bien que leur prix de lancement était de 249,99€ et 199,99€, on les trouvera généralement moins cher sur le marché.

Si vous souhaitez un appareil plus perfectionné et optimisé, optez directement pour le Xiaomi Smart Air Purifier 4. Cependant, si vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix, attendez simplement d’avoir une belle promotion sur un des deux modèles, quel qu’il soit.