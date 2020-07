Performance de purification supérieure : Utilisez le Core 300 pour remplir votre environnement d’un air pur. Sa technologie Vortexair crée un flux d’air plus puissant. Son numéro de certification AHAM CADR est de 230+m3/h, ce qui lui permet de couvrir jusqu’à 20 mètres carrés.

Filtration améliorée : Avec une plus grande surface d’expansion et une plus grande longueur que les autres, le filtre HEPA fonctionne avec un préfiltre ultra-fin et un filtre à charbon actif, retenant 99. 97% des particules fines aussi petites que 0. 3 microns et des polluants importants tels que le pollen, la poussière, les squames d’animaux et la fumée.

Le plus silencieux des purificateurs d’air : Le niveau de bruit est presque nul en mode veille avec seulement 24db, sa technologie QuietKEAP réduit le bruit pour que vous puissiez dormir dans un environnement intérieur reposant et apaisant.

Une version améliorée, le Core 400 S devraient sortir en France pour la rentrée 2020.

Conçu sur la base du Levoit Core 300, le purificateur d’air Core 400S Smart True HEPA purifie l’air avec une couverture suffisante pour toute la maison. Même si le Core 400s est plus grand et plus efficace, la technologie QuietKEAP intégrée maintient des niveaux de bruit aussi faibles que 24dB tout en prolongeant la durée de vie du moteur. La technologie améliorée 360° Vortex Air accélère la circulation pour filtrer plus de polluants, et un capteur de particules laser détecte en permanence la qualité de l’air actuelle pour que le purificateur d’air puisse automatiquement ajuster ses paramètres en conséquence. Les utilisateurs peuvent contrôler leur purificateur d’air à distance en le connectant à l’application VeSync de leur smartphone, où ils peuvent également définir des horaires et des minuteries, surveiller la qualité de l’air et visualiser la durée de vie restante du filtre.