Au fil des années, Levoit s’est imposé comme un véritable leader sur le marché des purificateurs d’air. Une entreprise qui propose des produits fiables, résistants et qui répondent aux besoins de leurs clients. Le Levoit PUR131S est le dernier né de la gamme. Que vaut-il ? Nous l’avons testé pour vous.

Unboxing du produit

Le produit est livré dans un carton qualitatif et bien protégé. Vous n’avez qu’à installer le brancher, installer les filtres et le connecter à votre wifi via l’application mobile. Le tout ne prendre que quelques minutes. Concernant le manuel, il est en anglais mais une version française est disponible ici. L’application mobile est en français.

Un purificateur d’air particulièrement efficace

C’est bien entendu le premier paramètre que vous allez regarder avant d’investir dans un purificateur d’air. Le Levoit PUR131S est conçu afin de pouvoir capturer 99,97 % des particules d’air dangereuses pour vous qui se trouvent dans l’air de votre maison. Il descend jusqu’à 0,3 micron d’un point de vue de la taille et 2,5 micromètres pour les particules en suspension. Cela comprend donc la poussière, la saleté, la fumée, les gouttes d’eau, le pollen, les traces d’humidité ainsi que certaines bactéries et virus.

Le Levoit PUR131S utilise un triple système de filtration

Afin d’assurer une filtration optimale de l’air de l’intérieur de votre domicile, le purificateur Levoit PUR131S mise sur un triple système de filtration. Un préfiltre s’occupe dans un premier temps de capturer les premiers éléments les plus importants comme les cheveux ou la poussière. Un filtre HEPA est ensuite chargé de capturer les allergènes les plus fins comme les squames animales, les allergènes et les germes. Enfin, un filtre de carbone actif permet de réduire les odeurs des animaux de votre maison ainsi que les composés organiques volatils (VOC). D’un point de vue matériel, les deux premiers sont connectés ensemble alors que le troisième fonctionne de façon autonome. Au niveau de l’installation ou du remplacement, c’est très simple et cela se fait en quelques secondes.

Fréquence de remplacement des filtres

D’un point de vue de la durabilité, ces filtres ont une durée de vie estimée à environ 6 mois même si cela peut bien sûr varier selon l’usage que vous en aurez. Pour savoir s’il faut les changer, vous devrez en revanche les observer directement. La petite lumière qui s’allume au bout de six mois vous incite seulement à ne pas oublier de les vérifier. Au niveau du tarif d’un filtre de remplacement, il faut compter 35€.

Le Levoit Pur131S convient pour la plupart des pièces

Pour n’importe quel purificateur d’air, il est intéressant de regarder les dimensions pour lesquelles l’appareil est prévu. Le Levoit PUR131S est adapté à une pièce faisant environ 30 m² maximum. Cela correspond donc à une très large majorité des pièces que l’on trouve dans les maisons ou les appartements. Que cela soit votre salon, votre cuisine ou la chambre, il n’y aura aucun problème. Il en va de même pour votre bureau si vous voulez l’installer sur votre lieu de travail à moins d’être dans un grand open space. Il est recommandé de disposer le purificateur connecté à plus d’1,5m d’une fenêtre ou ventilation. Enfin, Levoit préconise également un espace libre de 40cm autour du purificateur.

Un design de qualité

Cela peut ressembler à un détail, mais pour peu que vous vouliez le placer sur une étagère ou bien ne pas avoir à le cacher, le design est un paramètre qui reste important. Dans ce registre le Levoit PUR131S, peut s’appuyer sur un style plutôt moderne et discret. Il n’attire pas l’attention et pourra s’intégrer sans aucun souci dans votre intérieur. Nous avons apprécié, par ailleurs, l’attention portée aux détails par Levoit. Le produit est très qualitatif et les matériaux utilisés sont de bonnes qualités. Il ne fait pas “cheap”.

Dimensions et encombrement du PUR131S

Du côté des dimensions, le Levoit PUR131S fait 36,8 centimètres de large, 46,9 centimètres de haut, 18,2 centimètres de profondeur et il pèse un peu plus de 7 kilos. Pas toujours évident de lui trouver une place.

Un purificateur d’air plutôt silencieux

Pour ceux qui, comme nous, ne supportent pas le bruit, la forme et la technologie utilisée avec ce purificateur d’air donne au final un appareil plutôt silencieux. Nous avons constaté avec notre sonomètre que le purificateur, dans sa configuration de puissance maximale, atteignait seulement 45 à 50 décibels.

Une consommation électrique raisonnable

D’après nos tests, le purificateur n’est pas énergivore :

Puissance mode élevée : 30W – 45/50 décibels

Mode moyen : 19W

Mode faible : 11W

En mode auto et à la puissance minimale : 5W

Quelles fonctionnalités différenciantes pour le Levoit PUR131S ?

Si vous avez des problèmes d’allergie, d’asthme ou tout simplement que la pollution de l’air est quelque chose que vous surveillez de près, alors vous avez sans aucun doute déjà regardé du côté des produits de la marque Levoit. Le PUR131S mise avant tout sur un avantage majeur à l’heure des nouvelles technologies, il propose une connectivité Wi-Fi. Cela représente sa fonctionnalité majeure : c’est un purificateur d’air intelligent, ce qui veut dire nous avons pu aisément le contrôler depuis notre smartphone mais aussi depuis notre tablette.

Une application mobile VeSync ergonomique

Comme de nombreux appareils connectés, grâce à l’app mobile, vous pouvez le programmer en lui indiquant de se lancer à certaines heures spécifiques, déclencher une minuterie, régler la luminosité des boutons ou encore l’éteindre & l’allumer.

Une programmation possible avec les assistants vocaux

L’objectif est bien entendu de pouvoir profiter d’une qualité optimale de l’air de votre logement quand vous y êtes et pouvez en profiter. Les programmes peuvent bien entendu connaître des variations d’un jour à l’autre. Il est aussi possible de le programmer pour qu’il fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant. A noter que vous pouvez aussi utiliser les boutons qui se trouvent directement sur le purificateur d’air. Nous l’avons testé avec succès avec Google Assistant.

Les différents modes de fonctionnement du Levoit PUR131S

Vous pouvez régler la puissance du purificateur manuellement (4 options sont disponibles : faible, moyen, élevé ou dormir) ou bien le laisser se régler automatiquement selon la qualité de l’air et le travail nécessaire. Le mode sommeil le garde à son niveau le plus bas en permanence.

Découvrez la qualité de l’air de votre pièce en temps réel

C’est un paramètre important pour juger s’il est nécessaire de faire fonctionner rapidement votre purificateur d’air ou non. Un indicateur visuel vous permet de savoir immédiatement si l’air est propre ou non dans la pièce. La couleur rouge signifie que la qualité est mauvaise, jaune : elle est moyenne, verte : elle est bonne et bleue : elle est très bonne. Cet indicateur fonctionne grâce à un capteur laser situé sur le côté de l’appareil. Celui-ci mesure les particules PM2,5. Nous avons vérifié et constaté que le purificateur faisait parfaitement son travail grâce à notre capteur d’air complet Huma-i (HI-150).

Levoit 131 versus Levoit 131S, quel modèle choisir ?

Le Levoit PUR131S et le Levoit PUR131 sont deux modèles particulièrement intéressants et qui ont un succès évident auprès du grand public. Cependant, si vous vous posez la question entre les deux modèles, alors autant le dire tout de suite : les deux modèles sont très efficaces et similaires. C’est la fonction connectée qui les différencie.

Si vous souhaitez un appareil qui soit vraiment autonome et le plus intelligent des deux, alors le mieux est de choisir le 131S. Si le budget est la question majeure, le 131 constitue sans doute votre meilleure option. Réfléchissez bien juste sur le fait que vous ne pourrez pas le contrôler avec votre smartphone. Ce paramètre peut effectivement se révéler décisif pour beaucoup de personnes cherchant à acheter un purificateur d’air. La différence à l’heure actuelle côté prix est du simple au double. Le prix du confort d’usage ?

Faut-il acheter le Levoit PUR131S ?

Un purificateur d’air est un vrai investissement qui doit être réfléchi par rapport à vos besoins, la taille de votre appartement et les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin. Le Levoit PUR131S constitue une très bonne alternative d’un point de vue qualité / prix.

LES PLUS [+] Connexion Wifi

[+] Contrôle par smartphone

[+] Efficace et plutôt silencieux

[+] Des fonctionnalités intéressantes

[+] Mode automatique

[+] Convient à la plupart des pièces

[+] Design et qualité LES MOINS [-] Un produit assez imposant par sa taille

[-] Des filtres de remplacement un peu chers