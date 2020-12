WhatsApp est devenue une application majeure utilisée par de très nombreuses personnes à travers le monde. Cependant, en connaissez-vous toutes les fonctionnalités et notamment WhatsApp Web ? Pour en être certains, suivez notre guide détaillé.

Que de chemin parcouru par l’application WhatsApp et son lancement en 2009. C’est désormais, avec Facebook Messenger, le service de messagerie le plus utilisé au monde. En début d’année 2020, selon les données communiquées à l’époque, plus de 2 milliards de personnes avaient téléchargé Whatsapp sur leur smartphone. Pour une partie d’entre eux, c’est toutefois via WhatsApp Web que l’usage est le plus facile. On vous explique en quoi cette fonctionnalité se révèlera rapidement indispensable pour vous.

Qu’est-ce que WhatsApp Web ?

Pour commencer ce guide, il est nécessaire d’en présenter le sujet de façon détaillée. Concrètement, WhatsApp Web est donc une déclinaison de l’application de messagerie qui vous permettra de l’utiliser directement depuis un navigateur web. Si, jusque-là, vous ne pouviez vous en servir que sur votre smartphone, il sera désormais possible d’y accéder depuis votre ordinateur ou votre tablette. C’est une fonctionnalité qui est disponible depuis l’été 2018.

WhastApp avec le confort de votre ordinateur

WhatsApp Web permet de rester proche de ses amis ou de sa famille grâce à une interface particulièrement lisible et facile d’utilisation. Si vous travaillez en même temps, un onglet peut désormais être dédié à WhatsApp. De quoi aussi faciliter les échanges avec vos collaborateurs pendant le télétravail. Si vous préférez écrire sur le clavier d’un ordinateur que sur celui d’un smartphone, vous devriez aussi apprécier cette fonctionnalité. En effet, utiliser le clavier de l’ordinateur est souvent plus simple et rapide que le petit clavier d’un téléphone.

Comment télécharger et faire marcher WhatsApp Web ? Quelles sont les nouveautés ?

Comment ça marche ? Est-il nécessaire de se créer un compte spécifique sur WhatsApp Web que vous devrez transmettre à vos proches ? Non, c’est beaucoup plus simple que cela. Il suffit d’associer votre compte WhatsApp à sa déclinaison web sur votre smartphone. Pour cela, plusieurs méthodes différentes sont possibles.

Comment ouvrir WhatsApp Web ?

Pour ouvrir WhatsApp Web pour avez plusieurs options à votre disposition. Ainsi, vous pouvez passer à travers votre navigateur web comme Chrome, Mozilla Firefox, Opera ou encore Edge pour les plus audacieux. Vous pouvez aussi choisir d’installer l’application sur le bureau de votre ordinateur.

Attention toutefois, cela peut sembler évident, mais il est aussi nécessaire d’installer l’application WhatsApp sur votre smartphone si ce n’est pas encore le cas. Vous devez bien en posséder une version mobile pour y avoir accès. Elle est disponible gratuitement sur le Play Store d’Android ou bien sur son équivalent sur iOS.

Adresse url de WhatsApp Web

Une fois que l’application est ouverte et configurée sur votre smartphone, vous pouvez ouvrir votre navigateur et vous rendre à l’adresse web.whatsapp.com. Une recherche rapide sur Google vous permettra aussi d’y accéder. Dans le même temps, rendez-vous dans les réglages de votre application.

Si vous êtes sur un iPhone, choisissez WhatsApp Web dans les réglages de l’application. Si vous êtes sur un appareil Android, dans Menu, sélectionnez WhatsApp Web. D’un modèle à l’autre, on peut retrouver de légères variations, mais l’esprit reste toujours le même. En farfouillant un peu, vous devriez trouver facilement comment faire.

Qu’est-ce que le code QR WhatsApp Web ?

Une fois à cette étape, vous serez confrontés à la partie la plus « technique » de l’utilisation de WhatsApp Web, à fortiori si vous n’êtes pas forcément à l’aise avec les nouvelles technologies. En effet, dans la page qui est ouverte sur votre navigateur web, on trouve désormais un code QR. C’est ce dernier que vous allez devoir scanner avec l’appareil photo de votre smartphone.

Retrouvez toutes vos communications WhatsApp sur votre PC

Il s’agit d’un code QR en forme de carré noir et blanc qui apparaît sur la partie droite de votre page. Une fois qu’il est scanné, votre compte WhatsApp Web sera automatiquement relié à votre smartphone. Vous pourrez retrouver l’ensemble de l’historique de vos conversations, mais aussi vos vidéos ou encore vos photos. En quelques secondes, il sera possible d’échanger avec vos proches. Il ne vous reste plus qu’à l’utiliser.

Puis-je me connecter à WhatsApp Web sans le code QR ?

Il existe une méthode qui permet d’utiliser WhatsApp Web sans avoir recours au code QR. Pour cela, sur votre ordinateur, il est nécessaire d’installer le logiciel Bluestacks que vous pouvez trouver facilement sur Internet ici. Vous l’installez sur votre ordinateur et vous connectez avec une adresse Gmail classique. Puis, rendez-vous dans le Google Play Store intégré à Bluestacks et cherchez WhatsApp.

Une fois cette étape accomplie, vous devrez entrer votre numéro de téléphone à la première étape. Ensuite, entrez le code d’activation que vous recevrez par SMS ou message vocal. Vous voilà ensuite connectés comme si vous étiez sur votre smartphone. C’est une autre méthode alternative pour utiliser WhatsApp Web sans passer par le scan du code QR.

Est-il possible d’utiliser WhatApp Web sans son téléphone ?

En théorie, pour pouvoir utiliser WhatsApp Web, vous devrez maintenir votre smartphone allumé et connecté en 4G ou en WiFi. Le service ouvert dans votre navigateur vous indiquera d’ailleurs si votre batterie devient faible ou encore si votre smartphone s’est éteint ou est déconnecté du réseau. Dans le premier cas, WhatsApp Web ne s’éteindra pas immédiatement, mais il est conseillé de charger rapidement votre périphérique.

Puis-je me connecter à WhatsApp Web sans mon téléphone ?

Oui, vous pouvez l’utiliser à travers l’application BlueStacks installée sur votre ordinateur. Vous n’aurez alors besoin de votre smartphone que lors de la première activation. Par ailleurs, si vous n’avez pas déconnecté WhatsApp Web lors de votre dernier usage, la session restera accessible, si vous maintenez bien votre smartphone allumé et connecté à Internet. Attention toutefois, cette méthode, si elle peut se révéler utile est aussi risquée si quelqu’un d’autre à accès à votre ordinateur. Cela signifie en effet qu’il aura accès à tout l’historique de vos messages !

Puis-je utiliser WhatsApp sur mon ordinateur ?

Du côté des prés requis, l’application WhatsApp Web n’est pas vraiment exigeante. Ainsi, si vous êtes sur un PC, il est simplement nécessaire d’être sous Windows 8. Si vous êtes sur un Mac, il est en revanche nécessaire d’avoir OS X 10. Une exigence pas forcément difficile à surpasser d’un point de vue technique. À noter que vous pourrez ensuite activer les notifications pour recevoir des alertes.

Puis-je utiliser WhatsApp Web sur ma tablette ?

Vous préférez utiliser une tablette tactile qu’un ordinateur ? Cela ne pose pas de soucis. Vous pouvez y avoir recours de la même manière que si vous étiez sur votre ordinateur, avec un iPad ou un iPad Touch. Pour pouvoir la connecter en revanche, il faudra obligatoirement passer par le navigateur web en répétant le même processus, notamment via le scan du code QR. Attention toutefois, sur tablette vous ne pourrez pas enregistrer de messages vocaux, ni activer les notifications. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur WhatsApp Web.

WhatsApp Web innove avec de nouvelles couleurs

C’est une petite nouveauté qui a récemment été déployée pour les utilisateurs de WhatsApp Web. Concrètement, c’est un nouveau jeu de couleur, qui a été mis en place pou ceux qui ont activé le thème sombre de leur application. L’objectif est ainsi d’avoir une apparence visuelle qui soit plus nettement similaire à ce que connaissent les utilisateurs de WhatsApp sur mobile.

Si la modification est subtile, cela a aussi l’avantage de faciliter vraiment la lecture des messages. En effet, le fond vert plus bleu est clairement plus abordable visuellement que la teinte vert foncé classique. Cette nouvelle fonctionnalité, proposée depuis le mois d’octobre est progressivement déployé auprès d’un nombre croissant d’utilisateurs.

Mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs

On le sait, Microsoft Edge, le navigateur de la firme de Richmond, n’est pas vraiment le préféré des utilisateurs. Surtout, il est amené progressivement à disparaître alors que Microsoft va notamment miser sur Chromium. Cela a des conséquences pour les utilisateurs de WhatsApp Web. En effet, l’application a annoncé qu’elle ne serait plus compatible avec l’ancienne version du navigateur. Si vous persistez donc à utiliser Edge, il est indispensable de faire une mise à jour sur la version 80 ou les ultérieures. De son côté Microsoft a déjà annoncé que les versions antérieures disparaîtraient au cours de l’année 2021.

L’audio et la vidéo bientôt dans WhatsApp Web ?

Il est loin le temps où l’on se servait principalement de l’application sur mobile pour échanger uniquement des textes. L’audio et même la vidéo jouent désormais un rôle essentiel dans nos communications. Or, selon des informations révélées à l’automne, les appels et les vidéos sont désormais imminents sur WhatsApp Web. Ils devraient, dans un premier temps, être proposés sous forme de bêta. Vous aurez alors un pop-up sur l’écran de votre ordinateur, comme c’est le cas sur votre smartphone pou répondre à un appel. Durant l’appel, le système devrait être plutôt discret avec des boutons pour raccrocher, couper le micro ou encore activer la caméra.

Bonne nouvelle aussi pour ceux qui aiment bien faire des appels de groupe, cela sera aussi une fonctionnalité supportée sur WhatsApp Web, tant pour l’audio que pour la vidéo. Il ne reste désormais plus qu’à faire preuve de patience pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Les annonces ne devraient plus tarder.