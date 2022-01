WhatsApp veut nous faire créer des « Communautés » en 2022

WhatsApp propose de nouvelles fonctionnalités sur sa version bêta pour IOS, en vue de les déployer sur toutes ces plateformes courant 2022. Parmi celles-ci, la possibilité de créer des communautés.

Avec les nombreux services de messagerie déjà existants, il est de plus en plus difficile de se démarquer du lot. C’est pourquoi l’entreprise WhastApp, qui existe depuis 2009, tente de tenir le cap en proposant de nouvelles fonctionnalités pour l’année 2022. Depuis plusieurs semaines maintenant, c’est le site Wabetainfo qui ne cesse de dévoiler des fonctionnalités encore en développement présentes sur la version bêta de l’application iOS. WhatsApp préparerait ainsi la possibilité de « créer une communauté », « trouver des commerces » ou « modifier les destinataires » avant l’envoi d’un média. À noter qu’une refonte de la page « Profil » serait également à l’essai. Afin d’y voir plus clair dans tout ça, on vous propose de revenir en détail sur toutes ces nouveautés.

Les nouvelles fonctionnalités en développement sur WhatsApp

Ce sont 3 nouvelles fonctionnalités WhatsApp qui nous ont été dévoilées en avance jusqu’ici. Parmi celles-ci, on découvre la possibilité de « créer une communauté ».

Créer une communauté

Cette fonctionnalité vous permettrait de regrouper jusqu’à 10 groupes de discussion en un lieu commun nommé « communauté ». Les utilisateurs qui rejoindraient ces communautés pourraient ainsi voir et participer aux différents groupes de discussion. Si ces derniers la quittent, ils n’auront plus accès aux groupes ou aux contenues. Les administrateurs quant à eux auront la possibilité d’envoyer un même message sur tous les groupes à la fois, dans un onglet « annonce ».

Choisir les destinataires d’un média

L’application serait en train de développer une fonctionnalité qui vous permettra d’envoyer un média sur un chat à des destinataires bien précis. Vous pourrez ainsi envoyer une photo uniquement à des personnes au statut en ligne, à titre d’exemple.

Rechercher des commerces à proximité

La dernière nouveauté semble-t-il en cours de développement par WhatsApp est pour le moins surprenante. Il s’agirait d’un onglet vous permettant de trouver les commerces à proximité. Vous pourrez ainsi filtrer votre recherche selon plusieurs indicateurs tels que: « restaurant », « épicerie » « vêtements », etc. Nous ne savons pas encore s’il sera possible d’effectuer des achats directement sur l’application.

Refonte de la page « Profil »

Il ne s’agit pas d’une nouveauté, mais d’une refonte d’une fonctionnalité déjà existante, celle de la page « Profil ». Celle-ci serait remaniée afin de ressembler davantage à l’interface Business info. Si on y regarde de plus près, on peut même constater une ressemblance frappante avec les pages contact disponibles sur IOS.

On pressent que 2022 sera synonyme de grands changements pour l'application au logo vert. Bien que ces fonctionnalités ne soient pour l'instant disponibles que sur la version Beta de l'IOS, celles-ci seront par la suite également déployées sur Android. Pour le moment cependant, rien n'est officialisé.