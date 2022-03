L’application de messagerie WhatsApp se lance sur le marché des portefeuilles numériques. Avec sa nouvelle fonctionnalité « WhatsApp Pay », un simple message suffit pour effectuer vos achats ou rembourser vos amis.

Fini les dettes qui s’accumulent lorsque l’on sort boire un verre entre amis. Adieu les fausses promesses types : « je te rembourserais la prochaine fois ! ». WhatsApp a trouvé la solution en créant une fonctionnalité qui permet d’envoyer de l’argent à n’importe qui en un message seulement. Cela fait maintenant de nombreuses années que les applications de paiement numériques existent. À l’heure où le dématérialisé prend de plus en plus de place dans nos vies, et où l’on a plus tendance à oublier son portefeuille que son smartphone, on comprend mieux pourquoi de nombreuses entreprises comme Google, Apple ou Samsung se sont lancées sur ce marché. Néanmoins, c’est sur un tout autre plan que WhatsApp compte se démarquer. Exclusivement orienté vers le e-commerce et les virements entre particuliers, WhatsApp Pay à de bons arguments pour inverser la tendance et convaincre ses 2 milliards d’utilisateurs de passer définitivement au vert.

WhatsApp Pay : qu’est-ce que c’est ?

Conçue en partenariat avec la National Payments Corporation of India (NPCI), WhatsApp Pay est une nouvelle fonctionnalité WhatsApp pour effectuer vos achats en ligne. Différente des autres applications de paiement numérique, celle-ci ne vous proposera pas de carte dématérialisée vous permettant d’effectuer des paiements sans contact. En revanche, il vous sera possible de payer directement via l’application en passant par le service de messagerie. Cette fonctionnalité, complètement gratuite, fait taire les récentes rumeurs qui évoquaient la possibilité que WhatsApp devienne payant. L’objectif étant sur le long terme de développer le commerce présent sur l’application.

WhatsApp Pay : comment ça marche ?

WhatsApp Pay reprend les mêmes principes de fonctionnement que son ainé, Facebook Pay. Bien qu’il n’existe pas encore de WhatsApp Shop, il est néanmoins possible d’effectuer des achats directement sur l’application en prenant contact avec les entreprises. Vous n’aurez qu’à vous rendre sur la discussion choisie et cliquer sur le trombone (pièce jointe) pour trouver l’icône « paiement » juste à côté de votre « Galerie ».

Pas seulement destinée aux professionnels, cette fonctionnalité sera disponible sur tous types de discussions. Vous pourrez également rembourser vos amis à l’aide d’un simple message. C’est ainsi que WhatsApp Pay, couplé à de nouvelles fonctionnalités communautaires, compte faciliter les transactions bancaires entre particuliers et professionnels. L’application Lydia, pour l’instant numéro un dans les virements entre particuliers, n’a qu’à bien se tenir.

Peut-on y avoir accès ?

Pour le moment, WhatsApp Pay n’en n’est qu’à sa phase de test, déployée dans les seuls pays de l’Inde et du Brésil. Ce choix pourrait en étonner plus d’un, pourtant ces deux pays sont en réalité les marchés les plus lucratifs pour l’application au logo vert. Avec ses 500 millions d’utilisateurs, l’Inde se hisse à la tête du classement pour WhatsApp, suivi de près par le Brésil et ses 120 millions d’usagers. Néanmoins, il faut savoir que ce lancement a connu quelques déboires dans ces deux pays.

C’est la NPCI qui avait fait connaitre ses premières difficultés à WhatsApp Pay en limitant le nombre d’utilisateurs à 20 millions en Inde. Puis ce fut au tour du Brésil de suspendre le service à cause de doutes sur sa sécurité. Heureusement, la situation est rentrée dans l’ordre en 2021 et la phase de test a pu se poursuivre sans encombre dans les deux pays.

Malheureusement, il nous est impossible de savoir quand cette fonctionnalité sera déployée en France. On croise les doigts pour un lancement cette année chez nous !