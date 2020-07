Waymo Via : la division camions autonomes

Waymo, aussi connu sous le nom de Google Car, est un projet de voiture autonome du géant des moteurs de recherche. Tout savoir sur cette gamme de voitures électriques et autonomes.

Qu’est qu’une Google Car ?

La Google Car est un projet très avancé de voiture totalement autonome sans conducteur. Le projet est issu de Google X, une filiale du géant des moteurs de recherche qui est devenu Alphabet en 2015. Le projet lancé par la multinationale américaine porte en réalité sur deux types de véhicules. La Google Car, une petite voiture électrique, mais aussi sur des véhicules de série modifiés pour être équipés de toute la technologie nécessaire pour se passer de conducteur.

Les prémices de la Google Car

Il faut remonter à 2005 et à Sebastian Thrun, un chercheur en informatique d’origine allemande, pour les prémices de la Google Car. En remportant le concours DARPA Grand Challenge en cette année, le chercheur qui est aussi professeur dans la prestigieuse université de Stanford, posait les bases de ce qui allait devenir la voiture autonome de Google. Le projet est alors ensuite repris par Chris Urmson et Anthony Levandowski qui ont travaillé sur la partie logicielle et cartographie pour Google.

Historique de la Google Car

En 2014, la division Google X présente son premier prototype de voiture autonome. Celle-ci ne dépasse pas alors les 40 km/h et 130 km d’autonomie. Totalement autonome, cette première Google Car ne possède ni volant ni pédale de frein ou d’accélérateur. De nombreux essais sur piste sont menés alors par le géant américain. En 2015, le véhicule est autorisé à circuler sur les routes californiennes sous réserve qu’un ingénieur soit à bord et puisse prendre le contrôle du véhicule autonome mais doté pour ces essais d’un volant et pédales.

Désormais au sein de l’entreprise Waymo

A la fin de l’année 2016, le projet Google Car devient une entité à part entière baptisée Waymo. Cette filiale d’Alphabet (Google) est cofondée par Sebastian Thrun et Anthony Levandowski et est désormais gérée par John Krafcik son actuel PDG. L’entreprise développe le concept en une version commerciale. Ainsi, en 2017, Waymo a lancé un test de service de taxis autonomes dans la ville de Phoenix (Arizona).

Waymo One : les taxis autonomes Google Car

Après les premiers essais limités, un service complet est lancé fin 2018 et baptisé Waymo One. Via une application, les utilisateurs du service de taxis autonomes peuvent demander à être pris en charge par une Google Car et emmenés à destination par la voiture autonome électrique.

Pourquoi développer une Google Car ?

L’idée d’une voiture autonome Google Car est née d’un simple constat. Aux Etats-Unis, 95 % des accidents ont pour origine une erreur humaine. Une voiture autonome permettrait donc d’éviter de très nombreux accidents sans oublier qu’un tel véhicule n’a pas de soucis d’ébriété, de conduite sous l’influence d’une drogue, de médicaments ou de fatigue. Par ailleurs, la plupart des voitures ne sont utilisées, en moyenne, qu’une à deux heures par jour et restent stationnées le reste du temps. Pourquoi acheter une voiture si c’est pour ne l’utiliser que ponctuellement ? Un système de taxi autonome est donc une solution à cette aberration.

La technologie sous le capot de la Google Car

Pour fonctionner de manière autonome, la Google Car embarque une caméra à 360 degrés, des radars, un système GPS, différents capteurs ainsi qu’un système de pilotage automatique appelé Lidar. Une intelligence artificielle gère toutes les informations reçues et prend les décisions pour le pilotage automatique de la voiture qui est donc entièrement autonome.

Les limites de la technologie Waymo

Même s’il s’agit d’une excellente technologie haut de gamme, le système n’est pas parfait et souffre de certaines limitations. Ainsi, la Google Car est incapable, pour le moment, de reconnaître les instructions gestuelles et sonores données par un policier chargé de la circulation comme par exemple à un carrefour ou sur une zone où un accident s’est produit. Par ailleurs, le système n’a pas été testé avec toutes les situations météorologiques notamment sous la neige ou encore en cas de brouillard.

Une voiture autonome très sûre

Après avoir parcouru des millions de kilomètres, Waymo est très fier de préciser que la sécurité est au rendez-vous pour cette voiture autonome. La Google Car a connu quelques accidents mineurs (seulement des dommages matériels) dans laquelle sa responsabilité n’a que rarement été mise en cause. Ce n’est qu’en 2016 que la voiture autonome a commis une première erreur en estimant mal les intentions d’un chauffeur de bus. Cet accident, pour lequel la responsabilité de la voiture autonome a été établie, a mis un coup de frein à une sortie commerciale.

Une Google Car pour qui ?

La Google Car est pensée pour tout le monde bien sûr. Cependant, les personnes n’ayant pas de permis de conduire ou ayant des difficultés pour conduire (personnes âgées, handicapées, enfants, etc.) sont une cible de choix. Sont ciblées aussi les personnes vivant et travaillant en ville. L’achat d’un véhicule dans un environnement urbain n’est pas toujours une bonne idée (pollution, problèmes de stationnement, de trafic intense, etc.). L’adoption d’un système de taxi autonome est donc une bonne solution pour les personnes vivant dans de grandes villes. C’est aussi une solution de choix pour les personnes écolos car il s’agit de voitures électriques.

Des taxis autonomes nettement moins chers

Du fait de l’absence de pilote, de licence de taxi et que le véhicule électrique coûte très peu à recharger les coûts pour un taxi autonome sont nettement moins élevés que pour un taxi avec chauffeur. Cela permet donc de se déplacer à moindre coût et de manière écolo. Lorsque de véritables flottes de taxis autonomes seront déployées dans nos villes, nos comportements devraient, sans nul doute, évoluer. Cela pourrait cependant être à l’origine de soucis majeurs pour les chauffeurs de taxis qui pourraient voir là une concurrence déloyale et contre laquelle il est difficile de se battre.

La question des autorisations de circulation

Les voitures autonomes type Google Car posent un problème aux États. Ces véhicules sont effectivement en avance sur la loi qui oblige à avoir un conducteur à bord mais aussi à ce que celui-ci ne soit pas distrait. Des exemptions sont donc nécessaires pour obtenir l’autorisation de faire circuler des voitures autonomes. Des projets d’amendement de la loi sont à l’étude dans de nombreux pays mais certaines nations restent réticentes à ces véhicules.

La Google Car n’est pas la seule voiture autonome

Même si le projet de voiture autonome Google Car semble révolutionnaire, le géant américain n’est pas le seul à avoir lancé un tel projet. Deux autres multinationales, Apple et Uber, ont eux aussi lancé de tels projets très tôt. Différents constructeurs automobiles travaillent eux-aussi à une telle technologie. Nous pouvons bien sûr citer le constructeur de voitures électrique Tesla qui est très en avance mais aussi des constructeurs plus traditionnels comme par exemple Mercedes, BMW, Ford ou bien encore Daimler pour ne citer que ceux qui ont une technologie assez avancée. Il est fort possible que d’autres constructeurs travaillent eux-aussi à cette technologie.

Waymo Via : la division camions autonomes

Notez que la filiale de Google ne se focalise pas uniquement sur les voitures autonomes. Waymo Via ambitionne d’équiper des camions pour les services de livraison. Il ne s’agit pas de fabriquer des camions autonomes mais bel et bien d’équiper des camions avec la technologie. Un programme pilote a ainsi vu le jour en 2018 avec des semi-remorques de classe 8. Des tests ont été menés en Arizona et prochainement dans les Etats du Texas, du Nouveau-Mexique et en Californie.