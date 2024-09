Ce vidéoprojecteur portable XGIMI est-il le plus pratique du marché ?

XGIMI a présenté à l’IFA un nouveau vidéoprojecteur portable baptisé MoGo3 Pro : un appareil miniature pour des projections en plein air.

Si vous êtes à la recherche d’un petit vidéoprojecteur portable pour profiter de séances cinéma en extérieur, XGIMI a peut-être l’appareil qu’il vous faut. Déjà réputée pour ses vidéoprojecteurs de salon comme l’Horizon Ultra ou l’Horizon Pro, la marque chinoise vient d’apporter un nouveau modèle à sa gamme d’appareils portables : le MoGo3 Pro.

Quelles caractéristiques pour ce vidéoprojecteur portable ?

Côté image, le vidéoprojecteur propose une définition Full HD (1080p) et peut être projeté sur une surface de 120 pouces maximum (environ 3 mètres).

Petit bémol côté luminosité puisque le MoGo3 Pro ne propose que 450 lumens ISO, ce qui n’est pas particulièrement élevé et ne pas être suffisant pour regarder des films en extérieur sans contrejour…

Côté son, le vidéoprojecteur intègre deux haut-parleurs Harman/Kardon de 5 watts et petit plus appréciable : vous pouvez activer le mode « lumière ambiante » et connecter votre smartphone pour la musique en profitant de lumières adaptatives sur le vidéoprojecteur qui se transforme alors en enceinte connectée.

Comme d’autres modèles de la marque, le MoGo3 Pro possède une option qui permet de calibrer automatiquement le vidéoprojecteur à la taille de votre écran ou surface de projection.

Une bonne solution pour les projections en plein air ?

Sur le papier : oui. Le vidéoprojecteur coûte « seulement » 499€ sur Amazon : un très bon prix compte tenu de ses fonctionnalités.

Sur le site officiel, vous pouvez également ajouter un pied pour faciliter vos projections et vous assurer un support stable.

Il ne s’agit peut-être pas d’un modèle révolutionnaire, mais si vous cherchez un vidéoprojecteur portable : il devrait parfaitement répondre à la plupart de vos besoins.