Les valises connectées vous offrent une sérénité et une sécurité sans précédent. Ce bagage intelligent se connecte à votre smartphone afin de vous apporter un contrôle optimal sur sa localisation, sa fermeture, son poids et même son contenu. En somme, la valise connectée est un objet innovant qui s’est déjà fait une place chez les plus grands tels que Lancel, Samsara ou bien Delsey. Voici donc notre tour d’horizon des 15 meilleurs modèles et de leurs caractéristiques principales !

Qu’est ce qu’un bagage connecté ?

Les valises connectées, ou bagages intelligents, permettent aux voyageurs réguliers de rendre leurs déplacements plus confortables et plus sûrs. En effet, elles sont dotées de nombreuses fonctionnalités : GPS, balance intégrée ou encore chargeurs USB, enceinte Bluetooth, etc. Une vraie carapace de tortue high-tech à emporter partout avec soi ! Notez tout de même que les valises connectées nécessitent une batterie amovible. D’ailleurs, cela vaut mieux car les batteries en lithium ne sont pas autorisées en soute. Cependant, comme il s’agit d’un investissement conséquent, il est plus facile de le rentabiliser avec des déplacements professionnels réguliers (si vous êtes footballeur pro ou astronaute, pensez-y !) qu’avec des vacances occasionnelles.

Des valises intelligentes pour un confort et une sécurité hautement renforcés

Grâce au high-tech, les valises peuvent devenir de véritables gadgets intelligents. Elles vous permettent notamment de rester connecté à vos affaires en permanence, et de les sécuriser au moyen de serrures innovantes. En outre, de nombreux modèles extensibles sauront s’adapter à vos besoins et à vos déplacements.

Le meilleur bagage connecté : Away

La marque Away propose les plus larges bagages à main connectés (22,7 x 14,7 x 9,6 cm) depuis 2015. Away a su convaincre plus d’un voyageur, ce qui lui vaut d’être considérée comme la meilleure marque de bagages connectés. Un sentiment facile à partager si l’on en juge par ses nombreuses fonctionnalités et par son design très sophistiqué, en aluminium ou polycarbonate. On apprécie grandement son système de compression et ses différents ports de chargement : USB A et USB C. Évidemment, la batterie est amovible afin de pouvoir enregistrer sans problème votre valise en soute. En outre, Away propose une garantie à vie, ce qui semble attester formellement de sa très grande résistance aux chocs. Autant dire que ça se bouscule, chez les influenceur(ses) pour faire la promotion de ce petit bijou d’innovation !

X-Tend, la valise extensible de Kabuto

Une valise à roulettes ultra extensible qui peut passer de 40L à 60L de contenu. C’est une jeune start-up française, Kabuto, qui propose cette innovation légère et pratique. Notons que la valise X-Tend peut doubler sa capacité de contenu, et vous donne également les moyens d’organiser son intérieur de façon optimale. D’autre part, grâce à des compartiments spéciaux, vous pourrez charger votre ordinateur directement dans la valise ! En effet, vous y trouverez des ports USB et une belle batterie de 20 000 mAh. Et ce n’est pas tout ! Kabuto propose un système d’ouverture qui s’active sous vos empreintes digitales. Ainsi, ni code ou clé de cadenas, ni fermeture éclair, ni application mobile ne seront nécessaires au déverrouillage de votre valise ; rien de plus que votre empreinte !

Explorer, la valise innovante de Lancel

Lancel, célèbre marque de maroquinerie, a lancé sa valise intelligente Explorer. Une ligne de bagages dotée d’une puce RFID (radio-identification) et du système “E-LostBag”. En cas de perte ou de vol de votre valise, vous serez donc immédiatement contacté, par mail ou par SMS. Et si vous faites la démarche en premier, il vous suffira de passer par les services “lost and found” afin de localiser votre bagage. Une valise intelligente bien difficile à égarer !

La valise cabine Arlo Skye

Arlo Skye propose une valise cabine extrêmement légère en polycarbonate. Des serrures fermoires viennent remplacer les fermetures éclair, souvent fragiles. En outre, vous pourrez recharger votre smartphone grâce à sa batterie amovible et à deux ports de type USB-A et USB-C. De plus, elle a pour avantage d’être ultra silencieuse, grâce aux roues “Silent Run Lisof”. Côté design, les anciens créateurs de Louis Vuitton et de Tumi vous ont réalisé des finitions cousues à la main. En somme, un style moderne et passe-partout qui vous plaira à coup sûr malgré le peu de fonctionnalités intelligentes !

Luggage : la valise intelligente de Samsara

Samsara Luggage a conquis le marché des bagages connectés avec sa valise intelligente au design original. En effet, sa forme se justifie d’un point de vue fonctionnel, puisque le dessus de la valise, en aluminium, peut servir de plateau d’ordinateur. Doté, du reste, d’un éclairage LED élaboré, son aspect, d’extérieur comme d’intérieur, inspire plutôt confiance. Notons également que la valise contient des capteurs Bluetooth, lesquels enverront une alerte au propriétaire dès que sa valise est ouverte. Autrement dit, si quelqu’un fouille dans vos affaires, vous serez le (la) premier(ère) au courant, grâce à l’application mobile dédiée. D’autre part, dès que vous vous éloignez de plus de 20 mètres de votre compagnon de voyage, vous recevrez une alerte depuis la même application. Enfin, comme pour la plupart des produits de notre top, vous trouverez deux ports de chargement, pour ordinateur comme pour smartphone.

La valise légère G-RO Luggage

L’histoire de G-RO Luggage a commencé sur Kickstarter en 2015, où ils ont récolté plus de 3,3 millions de dollars. Une somme bien suffisante pour lancer ce nouveau concurrent, lequel mise sur la légèreté de son propre modèle de valise intelligente. On y trouve d’ailleurs des roues très larges, pour un maximum de stabilité. En effet, la marque a décidé de prendre en compte le centre de gravité de la valise, afin que celle-ci cesse de basculer vers l’avant dès qu’elle est trop chargée. Un petit plus qui s’avère bien utile lorsque l’on part en vacances avec beaucoup d’affaires difficiles à charrier dans un gros volume. Enfin, bien alignée sur les autres acteurs du marché, cette innovation doit sa haute ergonomie à :

son port USB

son caractère extensible

ses multi poches extérieures (pratiques pour tous vos papiers de voyage)

sa batterie portable intégrée

La valise électrique Ariwheel SR5

Une valise dotée de toutes les fonctionnalités utiles pour voyager connecté et paisible ! De façon électrique elle vous suit où que vous alliez grâce à son automatisme et son autonomie avancés. Le système Airwheel SR5 comporte un suivi visuel et une technologie de sonde qui permet un « auto-suivi » et l’évitement d’obstacles en tout genre. Un petit robot intelligent, connecté à votre bracelet, qui vous accompagne lors de vos déplacements et vous facilite la vie. C’est une valise cabine design, disponible en deux couleurs, de 30L qui vous permet de recharger vos appareils (ports USB) et de ranger de façon ergonomique toutes vos affaires. Une poignée réglable pour une hauteur adaptée à votre taille, des roues silencieuses et une serrure TSA par empreinte digitale vous octroient un voyage hors norme ! Il faudra tout de même débourser plus de 450€ pour vous la procurer.

La valise hybride Fugu Luggage : un bagage intelligent pour deux utilisations

Fugu vous présente sa valise cabine Rollux, qui, de bonne taille, peut servir de bagage en soute. Mais la valise dispose également d’un format compact, à la limite du bagage à main ! Voyez ici un aspect particulièrement pratique pour vos déplacements, qu’importe si vous partez un mois ou une journée. En outre, cette valise 2 en 1 fait partie des plus polyvalentes du marché. Enfin, elle intègre des matériaux de haute qualité, conçus pour respecter toutes les normes mondiales. Un bagage à la mode donc, multifonction, confortable et durable. Cette innovation vous est proposée en trois coloris (bleu, vert ou rose) afin de plaire au plus grand nombre.

Top valises avec GPS intégré pour suivre sa valise

Les valises connectées et intelligentes ont de nombreuses fonctionnalités permettant de voyager l’esprit léger. Parmi elles, la fonction GPS est un réel avantage pour les voyageurs réguliers. Surveiller le trajet de sa valise ou son arrivée sur le tapis roulant vous donne la chance d’être serein(e) et d’optimiser votre temps grâce à une autonomie sans précédent.

La valise motorisée de Cowarobot R1

Une valise qui vous suit à la trace pendant 20 km à une vitesse de 7km/h en évitant les obstacles sur son chemin ! Cet engin est donc autonome, motorisé et bien évidemment connecté. C’est une start-up chinoise qui est à l’origine de cette innovation proche d’un R2-D2. Plus besoin de faire attention à votre valise ! Vous aurez les mains libres, aucun poids mort à tirer, donc une liberté totale. Cette technologie novatrice fonctionne grâce à un bracelet qui fait office de balise et un GPS intégré, afin que la valise autonome ne perde jamais son propriétaire voyageur. En cas de perte ou d’éloignement trop important, la valise peut retrouver son chemin ou être tracée par son propriétaire. Le traçage se fait via une appli mobile qui sert aussi à surveiller le niveau de batterie. D’autre part, ce petit robot valise est équipé de 4 ports USB et d’une batterie amovible (obligatoire pour pouvoir l’enregistrer en soute). Un dernier plus pour cette valise motorisée : on peut la (dé)verrouiller à distance avec l’application smartphone, grâce à une serrure connectée baptisée et brevetée “Co Smart”.

La valise high-tech Bag 2 Go de Rimowa

Bag2Go est le fruit de la collaboration entre l’opérateur télécom T-Mobile et le fabricant de bagages Rimowa, spécialiste des valises à roulettes. Bag2Go est un concept de valise intelligente, connectée en RFID et imaginée par Airbus pour éviter le risque d’égarer ses bagages lors du transit à l’aéroport ! La valise connectée Bag2Go utilise un système de triangulation opérant à partir des données GPS, d’une connexion mobile et d’une puce RFID, permettant la radio-identification. Tout cet équipement est directement intégré au sein de la valise connectée Bag2Go, à laquelle on se connecte avec son smartphone. Ainsi, l’application mobile “Find My Bag” permet au propriétaire de recevoir des informations relatives à sa valise connectée : sa position et si celle-ci a été ouverte ou non.

La valise silencieuse et antichoc de Horizn

C’est une marque allemande, Horizn Studios, qui s’est associée à Design Hotels afin de proposer une valise connectée multifonctionnelle. C’est un modèle de valise cabine au design très moderne, depuis laquelle vous pouvez directement recharger votre smartphone ou ordinateur. Elle dispose également de deux ports USB et d’un GPS, fonction devenue incontournable pour ces valises connectées. Ainsi, où qu’elle soit, vous pourrez suivre sa trace durant tout le voyage. Un cadenas aux normes TSA est également intégré à ce bagage connecté, ce qui vous offre une sérénité totale. En outre, cette valise est particulièrement silencieuse, grâce à ses roues japonaises pivotant à 360°. Enfin, elle est fabriquée en matériaux nobles dont du cuir italien Vachetta et du nylon haut de gamme. De quoi voyager en première classe sans aucun stress !

La valise intelligente de Bluesmart

Bluesmart est l’un des grands concurrents dans ce secteur de la valise connectée. Certes, elle ressemble beaucoup à la valise Airbus Bag 2 Go. Vous avez déjà expérimenté la mésaventure d’un bagage perdu ou retardé ? Avec la Bluesmart entièrement connectée, vous gagnez fortement en tranquillité. En effet, l’application mobile “Bluesmart”, disponible sur IOS et Android vous permet de la localiser. Notons qu’elle sert aussi à vérifier son poids, à la verrouiller et à la déverrouiller à distance, depuis votre smartphone. Encore mieux, vous recevrez une alerte si quelqu’un tente d’ouvrir votre bagage. Une notification vous prévient également lorsque vous vous éloignez trop de votre valise et qu’elle se situe hors de portée du Bluetooth 4.0 (20 mètres). Enfin, une batterie intégrée amovible et des compartiments adaptés à vos appareils électroniques faciliteront les contrôles à l’aéroport.

La valise autonome Ovis

La valise Ovis est autonome comme la Cowarobot R1. Elle vous suit à la trace en utilisant la technologie des voitures autonomes. Elle a été pensée par ForwardX en 2018 et d’abord financée en crowdfunding sur Indiegogo. Sa batterie, rechargeable en moins de trois heures, vous permet de la faire rouler à vos côtés sur 20 km. Cela dit, elle ne doit pas s’éloigner à plus de 2 mètres du bracelet porté par son propriétaire pour ne pas perdre sa trace. On notera que des capteurs lui permettent de contourner tous les obstacles qu’elle rencontre. En outre, elle est dotée d’une caméra intégrée à la poignée, d’un GPS et d’une station de recharge pour vos appareils électroniques. Enfin, vous pourrez calculer son poids, et la verrouiller/déverrouiller grâce à une serrure TSA certifiée. Pas encore disponible mais vous pouvez d’ores et déjà la précommander !

La valise qui se transforme en siège : la Modo Bag

Plutôt valise ou siège roulant ? Vous n’aurez pas à choisir grâce à la Modo Bag qui se transforme en un clin d’œil en support d’assise. Elle peut soutenir jusqu’à 120 kg et roule à 8km/h pendant 6 km. Une capacité d’autonomie fort agréable pour un voyageur qui en a marre de marcher (entre 5 et 6 km/h en moyenne) ! Certes, c’est davantage un gadget innovant qu’un véritable bagage, avec son design si particulier et un prix exorbitant de 1500€. Elle dispose néanmoins de plusieurs ports USB et d’un tracker GPRS-GSM en cas de perte. Notons que, toute intéressante qu’elle soit, cette innovation n’est pas encore bien acceptée dans les aéroports. En effet, on la considère généralement comme un véhicule électrique, ce qui pose de réelles questions par rapport aux règles de transport.

La valise française Delsey Pluggage

La start-up française Delsey a conçu une valise connectée : la Pluggage. Ce petit bijou français vous permet d’être ultra connecté, de voyager sereinement, d’acquérir de l’autonomie et d’avoir accès à de nombreux services. En effet, la valise propose de nombreuses fonctionnalités comme :

Pèse-bagage

Chargeur de batterie

Prévisions météo

Éclairage intérieur

Enceinte intégrée

Ouverture par empreinte digitale

Vous pourrez gérer cette valise connectée grâce à une application smartphone disponible sur IOS et Android. Dessus, un système “LugLoc” vous permet de localiser et suivre la trace de votre bagage n’importe tout, et en temps réel. Top design et néanmoins discrète, elle existe en trois tailles afin de répondre aux besoins de tous les types de voyageurs.

La valise sécurisée de Space Case 1

Cette valise connectée est sans doute l’un des accessoires les plus perfectionnés à emporter avec vous en voyage. Présentée par Planet Traveler comme la valise la plus sécurisée au monde, elle se dote de nombreuses fonctions innovantes. Après une campagne de financement participatif remarquable, avec près d’un demi-million de dollars de précommandes, la valise Space Case 1 propose une ouverture par reconnaissance d’empreinte digitale et une fonctionnalité anti-vol. Avec son application mobile sous iOS et Android, vous bénéficiez d’une option tracking (position transmise via BLE) et d’une balance intégrée. Elle est également dotée d’un capteur de proximité, lequel vous indique si votre valise est juchée sur un tapis roulant ou vautrée dans la soute de l’avion. Celle-ci embarque aussi 2 ports USB pour recharger vos appareils électroniques et permet même, grâce à son enceinte Bluetooth, de passer des appels !