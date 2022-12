L’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) vient d’annoncer la mise au point d’un revêtement ultrafin composé d’or qui chaufferait la partie infrarouge de la lumière et empêcherait l’apparition de buée sur les lunettes.

Cela pourrait être une véritable révolution pour tous les porteurs de lunettes ! Des scientifiques suisses ont développé un revêtement spécial pour empêcher l’effet de condensation sur les verres de lunettes. Le problème de la buée sur les lunettes n’est pas nouveau, mais il est redevenu très contraignant lors de la pandémie de Covid-19 avec le port du masque obligatoire.

Il n’existe que très peu de solutions pour remédier à ce problème. Vous pouvez bien sûr essuyer vos lunettes à chaque apparition de buée mais il est probable que vous abandonniez au bout d’un certain temps. Il existe également des sprays anti-buée et des revêtements spéciaux pour lentilles mais ceux-ci ne font que minimiser la gêne, sans véritablement régler le problème.

Le port de lunettes combiné à celui du masque a pu entraîner une gêne chez de nombreuses personnes.

Empêcher la buée sur les lunettes, c’est possible !

C’est là qu’intervient l’équipe de scientifiques de l’EPFZ. Leurs recherches partent d’un constat simple : les lunettes s’embuent lorsque de l’air chaud entre en contact avec leurs verres, plus froids. Cet air chaud se transforme en humidité et les verres se retrouvent mouillés par la buée. Chauffer des verres n’est pas tâche aisée. Il serait possible d’installer dans la monture même, un mécanisme permettant de chauffer les verres mais il pourrait y avoir un risque de surchauffe. De plus, cette mécanisation pourrait augmenter le poids des lunettes et donc gêner l’utilisateur.

Les chercheurs de Zurich ont réussi à contourner ce problème en adoptant une approche différente. Ils ont mis au point un revêtement d’or spécial qui utilise l’énergie solaire pour produire de la chaleur. Cette technologie ne nécessite aucune batterie ou branchement en dehors du revêtement en lui-même.

Son fonctionnement consiste à placer de minuscules quantités d’or entre des couches ultrafines d’oxyde de titane. L’or est un excellent conducteur de chaleur et l’oxyde de titane facilite la rétention du métal pour le rendre parfaitement adapté au réchauffement du verre. Le tout ne fait que dix nanomètres d’épaisseur et peut être utilisé sur de nombreuses surfaces en verre : pour les lunettes bien sûr mais également les pare-brise de voiture ou les lentilles de transition. L’équipe de recherche souhaiterait même tester le revêtement sur des miroirs ou des fenêtres.

Une technologie aux multiples possibilités

Les applications de cette nouvelle technologie sont potentiellement très nombreuses. Les scientifiques suisses insistent d’ailleurs sur le fait qu’elle ne serait pas aussi chère à produire qu’on pourrait le penser, en raison de la quantité infime d’or nécessaire pour créer le revêtement.

On ne connaît pas encore exactement combien de chaleur pourrait être générée à l’aide de cette technique, mais les chercheurs affirment qu’elle peut chauffer la surface jusqu’à 8 degrés Celsius. C’est suffisant pour empêcher la buée sur les lunettes, gêne très courante.

De là, à pouvoir produire de l’énergie grâce à cette avancée, il y a un pas que l’EPFZ ne franchit pas. Cette nanotechnologie ne résoudra probablement pas la crise énergétique mondiale, mais elle aura au moins le mérite de faciliter la vie des milliards d’entre nous qui portent des lunettes.