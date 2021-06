Jiobit Next : le traceur GPS discret et compact

Surveiller son enfant peut devenir synonyme de sérénité pour beaucoup de parents. Grâce au traceur GPS, il vous sera plus facile d’avoir un œil sur votre enfant où qu’il soit. Il n’est pas toujours évident de surveiller un tout petit lorsqu’il joue ou va à l’école, mais grâce à ces GPS spécialement conçus pour les enfants, votre tranquillité est assurée ! De nombreuses fonctionnalités adaptées à cet usage sont proposées dans notre top 10 des meilleurs traceurs GPS pour enfants. Vous pourrez donc localiser votre enfant à l’aide d’une carte géographique sur votre smartphone ou tablette. Il existe également sur certains modèles une “géoclôture” dessinée au préalable qui vous alerte dès que votre enfant en franchit les limites. Certains embarquent même un micro et une connexion Internet afin de permettre à l’enfant de passer un appel SOS à un numéro pré enregistré.

Angel Sense : le meilleur traceur GPS pour enfant

Ce tracker GPS rencontre un fort succès auprès des parents désireux de garder un œil sur leur enfant pendant la journée. Son utilisation comprend :

visionnage de l’itinéraire de votre enfant, du domicile à l’école, par exemple ;

analyse la vitesse des transports en commun ;

signalement d’un retard à la maison ;

notification de sa présence dans un nouvel endroit ;

écoute de son environnement proche grâce à la fonction Listen-In , pour vérifier que votre enfant n’est pas négligé, harcelé ou perdu.

En 2021 s’ajoutent quelques innovations comme le micro 2-Way Voice, qui permet d’appeler votre enfant grâce à la fonctionnalité de voix bidirectionnelle : AngelCall. D’autre part, une nouvelle carte chronologique a été pensée pour une meilleure visibilité des itinéraires de votre petit. Enfin, la fonction ETA permet de savoir quand votre enfant prend le chemin de retour à la maison. Ces services se mettent à jour tout au long de la journée afin de vous garantir une tranquillité d’esprit totale. Seul bémol : le coût mensuel est très élevé dès lors que vous ajoutez les nouvelles fonctionnalités.

Weenect Kids : le traceur GPS avec AR

Ce traceur GPS, rechargeable avec une prise USB basique, et conçu pour les enfants est étanche et discret. Après votre achat, vous aurez un mois de suivi gratuit offert par Weenect. Vous pourrez tracer votre enfant à l’aide d’une boussole avec un compte à rebours de distance, une carte en temps réel ou même de la réalité augmentée ! Il suffit de lancer l’application mobile (Android ou IOS) et de maintenir l’appareil photo de votre smartphone dirigé dans la direction où se trouve votre enfant. Une petite icône à l’écran vous indique alors la position de votre enfant. Un bouton SOS est également disponible et une fonction “entrée / sortie de zone” pour savoir lorsque l’enfant est rentré chez lui. Sa batterie extrêmement autonome dure plus de 7 jours. Vous pourrez également connecter plusieurs traceurs Weenect avec un seul compte, ce qui le démarque des autres capteurs GPS pour enfants !

Jiobit est l’un des meilleurs traceurs disponibles sur le marché car il offre une gamme de services extrêmement riche, proposée à partir d’un appareil très discret. Plus petit qu’un Oréo : c’est le pari de la marque ! Une carte numérique basique s’accompagne de capteurs d’accéléromètre, de température ainsi que des récepteurs GPS / GLONASS pour aider au partage de la localisation exacte de votre enfant. Ce traceur, compatible avec IOS et Android, propose un suivi en temps réel, et une chronologie pour voir le parcours de votre enfant. En outre, la fonction Alert Me permet aux enfants de déclencher un SOS auprès de leurs parents. Les données sont numériquement bien protégées grâce à la certification COPPA. Ultra compact et discret, vous pourrez le glisser dans le sac à dos ou le cartable de votre enfant pendant une semaine entière sans recharge.

Samsung Smarthings : le traceur GPS de Samsung

Samsung propose un petit traceur GPS transportable et compact à clipser au cartable ou sac à dos de votre enfant. Il utilise la connexion LTE et Wi-Fi pour vous permettre de surveiller votre enfant à la maison comme à l’extérieur. L’appel SOS est disponible sur le bouton d’alimentation, lequel envoie également vos données de localisation en temps réel. Le système de “géoclôture” est proposé afin de vous avertir si votre enfant franchit la limite de la zone prédéterminée. Toutes ces fonctionnalités se contrôlent depuis l’application dédiée SmartThings de Samsung.

Verizon Gizmo Watch 2 : le traceur GPS pour les plus grands

Une montre intelligente traceur GPS pour les enfants un peu plus grands. Ils peuvent vous envoyer des messages et vous appeler depuis leur montre connectée. Eux comme vous, pourrez suivre leurs pas et définir des rappels pour leur journée. La nouvelle version est conçue avec de l’espace pour programmer 10 numéros de confiance. Avec la balise GPS, vous pourrez vérifier que votre enfant ne dépasse pas le périmètre autorisé. Vous recevrez ainsi une alerte via l’application dédiée pour surveiller le statut et la localisation de votre enfant. Ils pourront également fixer des objectifs d’exercices sportifs à réaliser afin de bien se dépenser !

Lil Tracker 2G Kids : le traceur GPS le plus interactif

Cette deuxième montre GPS spécialement destinée aux enfants, est aussi pratique que colorée. L’écran interactif permet de communiquer avec votre enfant grâce à la voix bidirectionnelle. Depuis votre application SeTracker2, vous pourrez l’appeler et lui envoyer des SMS tout comme avec un smartphone. L’appel SOS est proposé afin de joindre en urgence une personne enregistrée. Vous pourrez surveiller et analyser l’environnement de votre enfant en écoutant simplement ce qui se passe autour de lui. La montre peut stocker jusqu’à 3 mois de données. Toutefois son autonomie est limitée, car ses fonctionnalités sont nombreuses et requièrent beaucoup de batterie.

GeoZilla : le traceur GPS pour voyager

Ce traceur GPS GeoZilla sera parfait pour vous si votre enfant a tendance à se promener et à voyager. Sa géolocalisation GPS est mondiale ce qui vous donnera l’opportunité de laisser votre enfant voyager en toute sérénité. La fonction SOS est également proposée sur ce tracker GPS ce qui lui permettra de vous appeler facilement. Une autonomie de 5 à 6 jours est tout à fait suffisante. Ce mini traceur peut s’accorder à IOS, Android ainsi qu’à une Apple Watch. Un abonnement Premium vous permettra d’obtenir d’autres fonctionnalités qui facilitent le suivi et la communication, comme l’historique des emplacements, les alertes de lieu, et même des to-do-list.

Montre Xiaomi Mi Kids 4 : le traceur GPS de Xiaomi

Pas encore disponible en France, Xiaomi a mis sur le marché deux nouveaux modèles de montre GPS pour enfants :

Kids Watch 4

Kids Watch 4 Pro

Ces deux modèles disposent d’un écran AMOLED et fonctionnent sur Android comme IOS. Elles sont également dotées de caméras arrière et frontale ainsi que d’une connectivité GPS et 4G pour permettre le partage de la localisation de votre enfant. Des fonctionnalités pratiques, faciles à utiliser pour une expérience optimale, et à un prix plus qu’abordable !

Smartphone Relay Kids : le traceur GPS sans écran

La marque Relay offre toutes les fonctionnalités et la sérénité d’un smartphone sans aucune distraction ou écran. Ce traceur dispose d’un suivi GPS (couverture nationale), d’une carte SIM et d’une communication à touche unique. Un boîtier compact et très facile d’utilisation, mais petit défaut : il est conçu sans attache. Vous pouvez, avec ce Smartphone Relay Kids créer des conversations de groupes ou individuelles. Il dispose également d’un lecteur de musique et d’un changeur de voix avec effets sonores. Sans écran cette balise GPS vous permet d’être tranquille et permet à votre enfant de vous joindre facilement en appuyant sur le bouton unique. Un traceur à moins de 50€ hors abonnement disponible en 5 coloris !

My Buddy Tag : le traceur GPS passe partout

My Buddy Tag est un traceur GPS Bluetooth déguisé en bracelet pour les enfants. Cet accessoire innovant est très facile à utiliser et à programmer pour les parents. Afin de le rendre plus attractif, il est disponible dans une gamme de couleurs vives. C’est le seul traceur GPS de ce top 10 qui ne nécessite pas d’abonnement ou de frais mensuels. Un achat facile et sans tracas pour 40$ environ. D’autre part, une fonctionnalité particulière distingue ce traceur des autres : l’alerte de sécurité nautique. Idéal pour les journées piscine ou plage. Si ce traceur – bracelet est immergé dans l’eau, son signal s’affaiblit, déclenchant une alerte directement sur votre téléphone. Quant à la localisation sur la terre ferme, le Buddy Tag indique l’emplacement de votre enfant, tant qu’il se trouve dans une zone proche de la vôtre ; il ne fonctionne pas à distance.

Avantages et Inconvénients des Traceurs GPS pour enfant

Si ce genre d’objet peut s’avérer salvateur dans certaines situations, il convient tout de même d’en pondérer minutieusement l’usage. Sans quoi, vous risqueriez d’obtenir les effets inverses de ce à quoi vous vous attendiez. En effet, les enfants ne sont pas des objets : bien que sous votre responsabilité, ils ne vous appartiennent pas. Cela peut sembler évident, mais l’inquiétude d’un parent peut faire commettre des maladresses aux funestes conséquences…

Les intérêts d’un traceur GPS pour enfant

Le trackeur GPS est très utile pour les situations un peu spéciales. Si votre enfant part au ski ou en colo sans vous par exemple, il n’est pas impossible qu’il ou elle s’égare. Le traceur GPS permettrait alors d’envoyer un SOS. Ainsi, ce peut être une bonne raison de pousser votre pupille à l’aventure, à découvrir de nouveaux espaces sans vous faire (trop) de bile. En outre, pour les cas plus graves (enlèvement, par exemple), vous pourrez courir à la police et partir illico à la recherche de la victime.

Les risques d’un mauvais usage de traceur GPS pour enfant

Si vous utilisez un traceur GPS sans en avertir votre fils ou fille, ou de manière abusive, il ou elle pourrait se sentir bridé(e), oppressé(e). Être observé et écouté 24/24 heures (à l’école par exemple) peut en effet provoquer des situations délicates, surtout si vous (sur)réagissez au moindre événement déplaisant à vos yeux (retard, conflit avec l’extérieur, etc.). En conséquence, au lieu de rassurer tout le monde, le traceur serait facteur d’un sentiment permanent d’insécurité. Pour vous et pour votre enfant ! L’on a vite fait de basculer inconsciemment dans la maltraitance domestique. Pensez à Virgin Suicides… Ainsi, voici deux règles d’or :