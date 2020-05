Nous vous avons récemment montré que les lumières UV peuvent être efficaces afin de lutter contre les bactéries et le Covid-19. Méthode de désinfection à l’heure actuelle, cette technologie est uniquement utilisée pour éliminer les bactéries en surface. Les hôpitaux, usines ou lieux publics utilisent des appareils de stérilisation pour désinfecter à grande échelle. Par ailleurs, des gadgets ont également été développés dans le but de nettoyer nos objets du quotidien. Smartphones, masques ou encore bijoux, tout est bon à désinfecter en cette période de pandémie. De nombreux outils existent pour des utilisations différentes, alors voici sans plus attendre le top des meilleurs stérilisateurs UV pour votre quotidien.

Meilleurs Stérilisateurs UV Multi-usages

59 S : La Meilleure Box UV

Nous vous avons présenté cette box UV en détail dans notre focus produit sur la boîte UV 59 S : la meilleure box UV pro. Cette petite boxe multifonction est sans aucun doute parmi les meilleures du marché. Initialement prévue pour désinfecter votre téléphone, elle nettoie d’autres produits parfaitement. Airpods, produits de beautés, masques hygiéniques, télécommandes, clés, lunettes ou encore bijoux. Tout produit susceptible de contenir des bactéries et tolérant aux UV a sa place dans cette boîte. Très efficace, elle pulvérise 99.9 % de bactéries en moins de 3 minutes. Elle est aussi peu encombrante, vous pouvez l’emmener n’importe où avec vous. Ce gadget est très utile pour les professionnels qui ont besoin de laver leurs ustensiles, comme les coiffeurs par exemple.

Stérilisateur UV-C : Meilleur Sac UV

Ce mini-sac UV comprend les mêmes fonctions que la box 59 S. Il traite également 99.9 % des bactéries en surface en moins de 3 minutes. De plus, il est capable de nettoyer des produits plus imposants. Les dimensions du produit sont de 27x22x19 cm contre 22x10x7 cm pour la boxe 59 S. Vous pouvez donc transporter et désinfecter des outils plus imposants dans ce stérilisateur, comme des tablettes ou des vêtements. Selon la taille des objets, vous pouvez en insérer jusqu’à 5 dans la boxe.

Meilleure box UV pas chère

Ce stérilisateur comporte les mêmes fonctions que la boxe UV 59 s. Il désinfecte 99.9 % des bactéries en 5 minutes. Vous pouvez y stériliser plusieurs accessoires de votre quotidien. Smartphones, masques ou encore montres ont leur place dans cette boîte. Grâce à un diffuseur d’odeur pendant la désinfection, vos produits sentent bon à leur sortie de la boxe. Le réel avantage de cette boîte à UV est son prix de 44 € sur Amazon, défiant toute concurrence.

Meilleurs Stérilisateurs Portatifs

La lampe UV portative de 59 S

Ce stérilisateur portatif est très pratique pour désinfecter n’importe quelle surface. Comme beaucoup d’autres désinfectants de la marque 59 S, il élimine 99.9 % des germes en moins de trois minutes. Très léger, il ne pèse que 200 g. Compatible avec beaucoup de matières, vous pouvez le passer sur une multitude d’objets de votre maison ou bureau. Claviers d’ordinateurs, draps, serviettes, canapé ou encore meubles, la lampe UV s’adapte quasiment partout. Cet appareil n’est pas à la portée de tous. Les lumières UV peuvent être dangereuses si elles ne sont pas bien utilisées. Pour éviter tout accident, Il existe une conception de verrouillage pour enfants. Ce gadget pratique et discret est disponible au prix de 118 € sur Amazon.

Le meilleur stérilisateur de poche de 59 S

Ce mini stérilisateur UV portatif vous permet de désinfecter vos objets partout où vous allez. Très discret et léger, il ne pèse que 96 g et rentre facilement dans votre sac. Son utilisation est très simple. Il existe un mode portatif : tenez le dans votre main, à 3 cm de l’objet, et balayez-le 5 fois. Ou un mode support : ouvrez le support des deux côtés et placez-le sur l’objet. Actuellement en vente à 55 € sur Amazon, c’est un bon rapport qualité / prix pour un petit stérilisateur UV basé sur une utilisation à petite échelle.

Phonesoap : Le stérilisateur qui charge votre smartphone

Ce stérilisateur portatif utilise les fonctions classiques d’un désinfectant UV pour smartphone. Il est compact et transportable n’importe où. Avec un intérieur assez large, il peut contenir de grands smartphones comme les iPhone +. De plus, cette boîte UV fait également office de chargeur portatif. Vous pouvez y brancher votre téléphone pour qu’il charge, tout en étant nettoyé. S’il est destiné aux téléphones, il peut aussi désinfecter d’autres objets. Cependant, sa petite surface ne peut renfermer que des produits petits comme des montres, écouteurs ou cartes de crédit.

Meilleurs Stérilisateurs UV pour l’Eau

Noerden LIZ : La gourde UV intelligente

Cette gourde en silicone n’est pas une bouteille comme les autres. Elle est en effet doté d’un stérilisateur UV qui élimine 99.9 % des bactéries présentent dans l’eau que vous voulez boire. Les eaux, mêmes dans des ressources naturelles ne sont pas toujours propres. Cette gourde est l’accessoire parfait pour les passionnés de randonnées qui veulent boire l’eau directement à la source. De plus, elle contient un bouchon tactile intelligent, un capteur de température infrarouge, un détecteur d’ouverture et un système d’isolation chaud/froid de 12 à 24 h. Cet objet est lavable au lave-vaisselle.

SteriPen Adventurer : Le Purificateur d’eau à UV portable

Si l’eau recouvre 70 % de la terre, elle n’est pas potable partout. Les bactéries y sont nombreuses et trouver une eau buvable en milieu naturel est difficile. Dans ce registre, nous vous avions parlé de Lifestraw, la paille capable de rendre n’importe quelle eau en eau potable, dans notre dossier sur les innovations qui vont changer le monde. Le Steripen Adeventurer a été développé dans la même optique. Grâce à sa lampe UV, il peut purifier jusqu’à 1 litre d’eau en 1 min 30. Cette lampe peut aller jusqu’à 8000 utilisations. Une fois que l’eau est purifiée, un voyant vert s’allume sur l’appareil.

Meilleur Stérilisateur UV pour Bébés

Le stérilisateur de tétine de 59 S

Les tétines pour bébés, comme tous objets qui font des déplacements entre l’extérieur et votre domicile, sont exposées aux bactéries. Cependant, les sucettes vont directement dans la bouche des bébés. Quand elles sont infectées de bactéries, elles peuvent être porteuses de maladies et directement contaminer votre enfant. Pour désinfecter les tétines, 59 S a développé un stérilisateur spécial. Placez-y la sucette de votre enfant et en 1 minute elle est désinfectée de toutes bactéries. En plus, les odeurs de salive sont éliminées grâce au diffuseur d’odeurs. La petite taille du stérilisateur vous permet de l’utiliser pour d’autres objets légers, comme des montres, bijoux ou clefs.