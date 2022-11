DRx SpectraLite FaceWare Pro

Non, ce n’est pas un déguisement d’Ironwoman, mais il s’agit d’un masque qui traite les signes du vieillissement de la peau en 3 minutes. Avec 3 modes différents utilisant la luminothérapie LED, cet appareil est le futur du monde cosmétique. Il atténue les tâches et les rougeurs, lisse les rides et ridules et laisse une peau lumineuse et plus jeune. En deux semaines d’utilisation, vous ne reconnaîtrez plus votre mère, grand-mère ou femme. (on y croit…).

Prix : 498,95 euros