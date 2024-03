Les robots de cuisine se sont imposés comme des alliés incontournables dans les cuisines. Polyvalents, ils nous simplifient la vie chaque jour. Mais quels sont les meilleurs sur le marché ?

En 2024, le marché est plus compétitif que jamais, avec des innovations qui repoussent les limites de la cuisine automatisée. Cet article vous guide à travers une sélection des meilleurs robots de cuisine disponibles cette année. Entre fonctionnalité, efficacité et rapport qualité-prix, voici le top 5 des meilleurs robots à avoir en 2024.

Le polyvalent : Thermomix TM6

Le Thermomix continue de régner en maître dans le domaine des robots de cuisine, et le modèle TM6 ne fait pas exception. Avec sa capacité à mélanger, pétrir, cuire, vapeur, et bien plus encore, le TM6 est l’incarnation même de la polyvalence.

Son interface utilisateur intuitive, pilotée par un écran tactile couleur, rend la navigation entre les différentes fonctions plus fluide que jamais. Avec une vaste bibliothèque de recettes intégrée et la possibilité de se connecter à l’app Thermomix pour encore plus d’inspirations culinaires, préparer des repas devient un jeu d’enfant. En attendant la sortie du TM7, il est clairement l’un des (si ce n’est LE) meilleurs sur le marché.

Le connecté : CookEasy+ de Kenwood

Kenwood apporte une réponse moderne aux besoins des cuisiniers connectés avec le CookEasy+. Ce robot de cuisine se distingue par sa connectivité Wi-Fi, permettant aux utilisateurs de télécharger des recettes directement sur l’appareil et de le contrôler à distance via une application mobile.

Avec des fonctionnalités telles que la balance intégrée, la découpe, le mélange, et la cuisson, CookEasy+ est une solution tout-en-un pour la cuisine quotidienne. Sa grande capacité de bol est idéale pour les familles ou pour préparer des repas.

Le compact : Moulinex ClickChef

Pour ceux qui ont un espace de cuisine limité, mais qui ne veulent pas compromettre la fonctionnalité, le Moulinex ClickChef est une excellente option.

Compact, mais puissant, ce robot de cuisine propose cinq fonctions essentielles (cuisson, mixage, pétrissage, mélange, et émulsion) et dispose de programmes automatiques pour une variété de plats. Son interface est simple et directe, ce qui le rend accessible même pour les novices en cuisine.

L’innovant : Ninja Foodi SmartLid

Ninja a toujours été à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine des robots de cuisine, et le Foodi SmartLid ne fait pas exception. Ce robot se distingue par sa technologie SmartLid, qui permet de passer sans effort entre différentes méthodes de cuisson (pression, vapeur, slow cooking, et air fryer) sans changer de couvercle.

Cette fonctionnalité, combinée à une interface utilisateur épurée et une application mobile fournissant des recettes guidées, fait du Ninja Foodi SmartLid un choix idéal pour ceux qui cherchent à expérimenter avec leur cuisine.

Le budget-friendly : SilverCrest Monsieur Cuisine Connect

Le Monsieur Cuisine Connect de SilverCrest prouve que vous n’avez pas besoin de casser la tirelire pour obtenir un robot de cuisine performant. Bien qu’il soit plus abordable que ses concurrents, il n’en demeure pas moins capable, avec des fonctionnalités de cuisson, mixage, pétrissage et cuisson vapeur.

Son interface simple et son accès à une vaste bibliothèque de recettes en ligne le rendent particulièrement attrayant pour les cuisiniers débutants ou ceux qui sont soucieux de leur budget.