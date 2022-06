Swiss Transfer

Le plus généreux

Swiss Transfer est le service de transfert de fichiers en ligne lancé par l’hébergeur suisse Infomaniak, déjà derrière le service de stockage cloud kDrive. Tout comme WeTransfer, le site fait le pari du minimalisme, et ce dans un but de simplicité : on est là pour transférer des fichiers et rien d’autre. La limite de 50 Go est en plus très confortable, d’autant plus qu’il est possible de protéger son envoi par mot de passe. Il vous sera même possible de limiter le nombre de téléchargements autorisés, entre 1 et 200. On regrette cependant une vitesse d’upload un peu décevante et qui se ressent surtout sur les gros fichiers. Mais si vous recherchez de quoi transférer un fichier de manière simple et intuitive alors Swiss Transfer fera largement le job !

UTILISER Swiss Transfer Essayer gratuitement

Les plus Limite de 50 confortable

Durée de sauvegarde jusqu’à 30 jours

Interface claire

Protection par mot de passe Les moins Débits d’upload décevants, surtout pour les gros fichiers

Caractéristiques principales