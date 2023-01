Avec l’irruption remarquée de Dall-E puis ChatGPT dans le débat public, les intelligences artificielles au service de la simplification des tâches humaines n’ont jamais autant été au centre de l’attention. Pour vous, nous avons préparé une sélection d’outils qui pourraient bien vous faire gagner du temps dans vos tâches fastidieuses. Et les plus flemmards d’entre vous nous remercieront.

Les intelligences artificielles pourraient très bien devenir le nouvel outil suprême du flemmard. Mais en réalité, au-delà des effets d’annonce autour de ChatGPT, il faut rappeler que des outils très puissants font déjà partie intégrante de notre vie quotidienne. Le moteur de recherche Google est à l’unanimité le plus utilisé à ce jour et la rapidité à laquelle il peut nous délivrer une information sur un plateau d’argent nous rend d’autant plus “assisté” – ou du moins fainéants à l’idée de faire chauffer nos neurones pour passer en revue notre mémoire.

Qui n’a jamais entendu un Boomer répéter que ces machines rendent les nouvelles générations incapables de faire du calcul mental ?

Comme on n’est pas là pour animer un débat type France Culture sur l’asservissement de l’Homme par la machine, on s’est plutôt intéressé à vous délivrer une liste non exhaustive des intelligences artificielles assez déroutantes en termes de fonctionnalités. À vous de voir si elles peuvent vous aider au quotidien – en fonction de votre travail et vos habitudes – et si vous estimez qu’elles ont du potentiel ou non.

ChatGPT, un bot conversationnel qui fait sensation

Il n’est pas passé inaperçu… ce bot conversationnel en apparence modeste bénéficie en fait d’un modèle d’apprentissage profond ultra-sophistiqué en matière de traitement automatique des langues. C’est ce qui permet à ChatGPT de vous écrire un article d’une page en quelques secondes, de vous tenir la conversation sans relâche à coups de longs paragraphes, de vous écrire un texte de parolier qui n’a rien envier à Maitre Gims, etc.

Le panel d’usage est tellement large que ChatGPT lui-même n’est pas en capacité de tout faire tenir dans un paragraphe.

À lire aussi : ChatGPT peut vous aider à trouver un job (ou le perdre)

Dall-E pour générer vos images en un clic

C’est un peu le petit frère de ChatGPT… Créé lui aussi par l’entreprise californienne OpenAI, son principe est simple : vous tapez une phrase, un mot, une idée, un style artistique, une scène improbable, et le savant mix entre Salvador Dali et Wall-E s’occupe de générer lui-même une image qui correspond à ce que vous avez rédigé.

Un outil très pratique si vous ne souhaitez pas passer des heures à chercher une image spécifique sur le net – qui plus est libre de droit. Attention tout de même, si le résultat est extrêmement déroutant la plupart des cas, il arrive que Dall-E se transforme parfois en un enfant de cinq ans qui mélange des peintures au hasard pour saccager son œuvre. Il faudra donc affiner vos mots clés pour lui donner un coup de pouce.

On a demandé à Dall-E de faire rencontrer Dali et Wall-E, et voilà le résultat.

Le saviez-vous ? OpenAI a annoncé récemment l’arrivée d’une nouvelle IA à son arsenal capable de générer des vidéos. Néanmoins, Meta (maison mère de Facebook) avait déjà fait ce type d’annonces en septembre dernier avec Make-A-Video : un outil permettant de créer des vidéos à partir de mots, d’images ou de vidéos existantes.

There’s An AI For That, le nouveau “Google est ton ami”

Si vous n’avez jamais entendu cette expression “Google est ton ami”, cliquez ici.

There’s An AI For That (“Il existe déjà une IA pour ça”) n’est pas vraiment une intelligence artificielle en tant que telle mais c’est la base de données essentielle à connaître avant de vous lancer dans ce top. Il s’agit d’une base très intuitive qui est mise à jour régulièrement avec de nouveaux exemples d’intelligences artificielles. Son credo : “trouvez la meilleure IA pour votre tâche”.

À lire : 6 tendances tech à suivre de près en 2023

Copy.ai met fin au syndrome de la page blanche

Dans la lignée des outils pour rédacteurs flemmards, Copya.ai mérite autant de visibilité que ChatGPT. L’intelligence artificielle commence par vous demander ce que vous cherchez à créer, puis de détailler les principaux points que vous souhaitez voir apparaitre et enfin de choisir le ton à employer. Et hop : Copy.ai génère votre contenu à travers plusieurs résultats que vous pouvez trier selon vos envies et vos besoins.

Vidyo.ai combat le montage vidéo fastidieux

On vous a demandé récemment de faire des mini-capsules d’une vidéo plus longue ? Si vous ne voulez pas passer une journée entière à faire ce montage usant, Vidyo.ai se présente comme la solution parfaite pour vous. Premièrement, importer votre vidéo sur la plateforme puis demandez quel type de format ou de template vous souhaitez et il ne reste plus qu’à personnaliser vos capsules avec du texte ou encore des sous-titres. Easy-peasy.

Checksub vous débarrasse du temps passé à sous-titrer des vidéos

Votre flemme ne s’arrête pas là et le sous-titrage de vos vidéos semble encore une fois trop chronophage à vos yeux. Checksub peut vous faciliter la vie : l’outil permet non seulement de sous-titrer automatiquement vos vidéos, mais aussi de les traduire instantanément dans plus de 190 langues pour augmenter votre audience potentielle. Le petit plus : une voix off peut être aussi générée automatiquement en un clic dans une langue étrangère. Bien sûr, cette solution peut vite apparaitre “cheap” mais c’est le prix à payer pour être efficace.

Il faut savoir que cette intelligence artificielle n’est pas la seule à proposer ce type de services et le célèbre hébergeur de vidéos signé Youtube a aussi prévu un moyen de sous-titrer rapidement des vidéos uploadées sur sa plateforme.

DesignerBot pour devenir le roi du PowerPoint sans lever le petit doigt

Il est 23 heures, un dimanche soir et là, c’est le drame : vous vous rappelez que vous deviez préparer une présentation demain matin à l’aube devant toute votre boite. Pas de panique, la société Beautiful.ai vous a concocté une IA qui crée automatiquement des présentations PowerPoint à partir d’une simple requête textuelle. Toute seule, elle va ajouter des photos, rédiger un texte parfaitement structuré et perfectionner la mise en page de votre présentation. Il vous suffira ensuite de reprendre le projet comme une fleur, avec une bonne heure d’avance avant d’aller dormir.

Otter.ai rend la retranscription simple comme bonjour

Vous avez un enregistrement audio de 2 heures d’une réunion interminable entre les mains et votre boss vous a demandé de faire un compte-rendu ? Ne paniquez pas, une intelligence artificielle a aussi été pensé pour ce type de supplice. Si vous partagez votre fichier audio à Otter.ai, ce dernier se charge de retranscrire à l’écrit ce qu’il entend. L’application est même directement interopérable avec Zoom, Google Meet et Teams.

D’autres solutions existent sur le marché comme Trint ou encore Amberscript mais il faut être honnête, si votre captation sonore n’est pas parfaite, la retranscription sera médiocre et vous passerez plus de temps à reprendre les erreurs de l’intelligence artificielle que de retranscrire vous-même. À vous d’essayer et d’adopter l’outil qui vous convient, ou bien de conserver la méthode à l’ancienne.

Aibstract compose des morceaux à votre place

Vous souhaitez lancer une chaîne Youtube mais vous n’avez pas de musique de fond pour vos vidéos ? L’intelligence artificielle Aibstract est un moyen ultra-simple de générer une musique rapidement dont vous aurez besoin pour mener vos projets à bien. Que vous soyez une bille en musique ou non, cette dernière ne fait pas de distinction. Pour vous en faire une idée, vous pouvez avec la version gratuite générer 3 musiques par jour pour un total global de 15 compositions.

Dans la même lignée, Aiva a aussi beaucoup fait parler d’elle pour sa capacité à générer de la musique “émotionnelle” en s’inspirant d’autres bandes sons. Elle s’est par ailleurs entrainée sur plus de 30 000 partitions de musique classique et de variété en tout genre. À savoir qu’OpenAI (encore elle) a aussi prévu de sortir une IA générative de musique baptisée Jukebox.

Pour les Youtubers encore… Nvidia a sorti une nouvelle fonctionnalité de tracking de vos yeux qui permet, lorsque vous vous filmez en face camera, de donner l’illusion que vous fixez l’objectif quand bien même vous êtes en train de lire vos notes. Le résultat est bluffant.

Flair met en scène vos produits rapidement

Vous avez développé un nouveau concept de pailles pour les entreprises mais vous n’avez pas de budget pour le shooting photo de vos produits ? Si vous prenez une simple photo de votre produit et l’uploadez sur Flair, vous pourrez générer un visuel publicitaire en quelques clics. Il suffit de décrire ce que vous souhaitez voir apparaitre en arrière-plan et l’intelligence artificielle se charge du reste.

Les publicitaires en PLS…

Cleanup Pictures nettoie vos photos en un coup de baguette magique

Il faut l’avouer : ouvrir Photoshop pour supprimer “tonton Daniel qui fait le pitre” de votre dernière photo de vacances prend beaucoup trop de temps. Il existe un outil gratuit bien plus simple : Cleanup Pictures. Le principe : vous uploadez l’image en question, vous utilisez un pinceau vert pour désigner grosso modo l’objet ou la personne que vous souhaitez effacer et l’intelligence artificielle se charge elle-même de recréer de toute pièce le décor en arrière-plan.