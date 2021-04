Trouver les meilleurs spots, rider sur des vagues glassy dans des conditions parfaites font partie des joies du surf. Ces prérequis demandent des prospections préalables minutieuses, afin de préparer au mieux ce voyage dans le monde merveilleux de Bodhi. Et en premier lieu, il faut choisir ses équipements.

Planches, objets connectés, équipements de sécurité, technologie innovante, une revue des nouveaux produits de surf s’impose. Quelles sont les meilleures nouveautés? Comment améliorer votre équipement? Quel est le surf du futur et le futur du surf?

Une nouvelle vague de technologie inonde la pratique de ce sport de glisse. Voici un top des innovations pour surfer dans les meilleures conditions possibles et être à la pointe du high-tech.

Meilleures innovations de planche de surf

La planche de surf est l’élément indispensable du surfeur. Voici un top des nouveautés en matière de planches de surf.

La planche écologique est une innovation qui permet d’allier sensation de glisse et écoresponsabilité. Un des problèmes majeurs de la pratique du surf est le paradoxe du surfeur, contradiction entre les valeurs prônées par les pratiquants et le type de matériels utilisés. Les planches classiques en plastique ou en matériaux toxiques pour l’écosystème marin sont très nombreuses. Mais des initiatives afin de résoudre ce paradoxe ont été mises en place. C’est le cas de l' »ecoboard project« qui répertorie un ensemble des planches durables et éco-responsables. Il existe différents types de composants de remplacement et tous les constructeurs essayent aujoud’hui de respecter au maximum la préservation de l’environnement à travers leurs produits.

L’ecoBoard, une planche écologique dans l’ère du temps

La planche en plastique recyclé

La planche constituée de déchets plastiques recyclés est l’un des défis que s’est lancé la marque australienne Spooked Kooks. Avec la TOMBY 5’6”, c’est chose faite. Idéale pour débutants et intermédiaires, elle est proposée autour de 400 euros. Ce mini egg permet une glisse facile grâce à sa légèreté et sa petitesse. Parfait pour les beach breaks de 1m, elle est le compagnon idéal pour un surfeur qui cherche qualité, durabilité et rapidité.

La planche en Algues

D’autres types de matériaux commencent à se retrouver sur le marché du surf telle que l’algue. “The alguea technology” est une technologie développée par la marque iconique américaine Artic Foams. Elle permet de récupérer les algues vertes et de les transformer en mousse ou plastique. Aujourd’hui, même si les planches utilisant cette technologie sont encore en cours de développement, il existe, sur le marché, des accessoires de surf en algue. Par exemple, les Pad de surf ‘Slater Design’ de Firewire, proposés à partir de 40€ sont entièrement constitués de mousses écologiques faites à partir de cette algue.

La planche 3D, un modèle à votre goût

Dans la mouvance de l’éco-conception, des planches imprimées en 3D voient le jour. Personnalisation, respect de l’environnement et performance sont les maîtres-mots des différentes sociétés de planches 3D. YUYO concept est une société qui imprime des planches entièrement personnalisables en 3D à partir de déchets recyclés. Cette technique d’ultra personnalisation permet de limiter la fabrication de masse et de fait l’impact environnemental. De plus, la planche est parfaitement optimisée pour chaque surfeur et pour chaque type de glisse. Les performances sont ainsi décuplées.

D’autres sociétés ont suivi l’exemple de YUYO et se veulent toutes durables, responsables et performantes. Qui dit personnalisation, dit prix élevé. Il faut compter au moins 800€ pour posséder sa propre planche.

La planche connectée, innovation qui pointe le bout de son nose

La Slide-R de Surf’in

Il existe une planche connectée et elle est française. La Slide-R de Surf’in a été développée par des bordelais. Ce produit recherche encore les fonds nécessaires à sa commercialisation. La planche est dotée d’un capteur permettant de récolter des données sur les performances du surfer. Elle se recharge de façon autonome avec un panneau photovoltaïque intégré à la planche. L’utilisateur pourra donc connaître le nombre de vagues prises, la distance parcourue, les calories brûlées ou encore sa vitesse simplement en surfant avec cette planche. Malgré un premier échec de financement, la Slide-R s’impose néanmoins comme le premier projet de planche connectée au monde.

La Samsung Galaxy Surfboard

Un autre projet est en cours de développement pour la création d’une planche connectée : la Samsung Galaxy Surfboard. Ce prototype de planche possède un écran connecté sur l’avant et le surfeur pourra en même temps voir les messages de son coach et les données utiles à sa session de surf.

La planche gonflable, au top de la praticité

Décathlon a toujours cherché à innover dans le sport. Son nouveau produit, la planche gonflable Olaian, permet d’aller surfer sans s’encombrer. En effet, elle est pliable et rentre facilement dans un sac à dos. Elle ne pèse que 5,8 kg et ne prend que 2 minutes pour être gonflée. Cette planche est fabriquée en drop stitch. C’est un matériau innovant qui permet de garder une rigidité à la planche une fois gonflée.

C’est donc un objet parfait pour pouvoir pratiquer ce sport sans être obligé d’emporter une planche lourde et difficilement transportable. Le lancement est prévu début avril et il faudra compter 280€ pour l’acheter – sans oublier le gonfleur qui coûte 35€ en plus -.

Meilleures innovations pour le suivi de performance en surf

Le suivi des performances dans le sport devient un indispensable. Pour un sportif, connaitre tout de son activité est un prérequis pour évoluer et mieux progresser. Le surfeur n’y échappe pas. Ainsi, la recherche d’objet pour le suivi des performances dans ce domaine se développe. La difficulté de ce type de produit réside dans son besoin de légèreté et d’adaptabilité à un environnement extrême. Voici les nouveautés pour les produits permettant un suivi de performance lors d’une session de ride.

La montre connectée, focus sur la Rip Curl Search GPS Series 2

La montre connectée est utile à n’importe quel sportif. Elle ne gène pas. Elle peut être discrète ou attirer le regard, elle est un objet de mode. Son utilisation est à portée de main. Bref, elle est un élément indispensable pour pratiquer un sport tout en profitant des nombreuses fonctionnalités qu’elle propose.

Le surf est un sport qui demande équilibre et légèreté. Il est difficile pour un surfeur d’avoir des retours sur sa glisse ou son style puisqu’il est au milieu de l’eau, en quelque sorte déconnecté de la réalité. La montre connectée permet au surfeur d’avoir un compagnon de route. Avec elle, il peut connaître sa vitesse, son trajet, les conditions météorologiques… C’est le produit le plus développé permettant au surfeur d’avoir des statistiques sur sa session de ride.

Caractéristiques Dimension écran : 2.2 pouces

Autonomie : 9h

Étanchéité : jusqu’à 100m de profondeur (10 ATM)

(10 ATM) Bracelet : Silicone de différentes couleurs (noir, bleu, noir/jaune, noir/vert d’eau, noir/kaki)

(noir, bleu, noir/jaune, noir/vert d’eau, noir/kaki) Prix de lancement: 299,99 euros Description Plus petite, plus durable et plus légère que son prédécesseur, la montre connectée Search GPS Series 2 de la marque Rip Curl est un petit bijou de technologie : GPS intégré, météo en direct, calcul des performances et des trajectoires prises pendant la session. Elle se différencie des autres sur de nombreux points. Voici un focus sur cette montre qui sort du lot des objets connectés pour la pratique du surf. Design Cette montre arbore un design sobre qui saura plaire à tous. Face à sa petite sœur, elle a diminué de taille, ce qui lui permet de s’adapter plus facilement à tous types de poignet. Elle propose une gamme importante de couleurs en ajoutant le kaki ou le vert d’eau au noir, bleu ou jaune dejà présents sur les autres produits de la marque. Le bracelet est en silicone. Cette matière garantit une parfaite étanchéité et une grande solidité face à des conditions extrêmes. Au final, la Search GPS Serie 2 est aussi bien une montre sportive qu’une montre casual. Elle peut se porter dans tous types de situations en combinant robustesse et discrétion. Fonctionnalités Les fonctionnalités de cette montre sont nombreuses. Elle est directement synchronisée avec des informations fournies par le site surfline.com, ce qui lui permet d’avoir en temps réel les conditions météorologiques par exemple. De plus, il est possible de coupler la montre au logiciel Search GPS 2 afin de récupérer des informations sur les marées, les couchers ou levers de soleil et les différentes phases de lunes. Aussi, l’application propose un réel suivi des données de chaque session – distances de nage et de ride, temps de la session, la vitesse de ride ou encore les trajectoires. Enfin, une montre qui ne donne pas l’heure n’aurait pas de sens. Elle intègre aussi alarme, minuteur ou encore chronomètre. Praticité Cette montre connectée intègre un système important au regard de toutes les fonctionnalités qu’elle propose. Sa batterie LR44 lui permet néanmoins d’avoir une autonomie largement suffisante pour 3 à 4 sessions. La recharge est plutôt originale. Le chargeur vient pincer la montre à l’aide de broches. Si cette technique permet à la montre d’être totalement étanche jusqu’à 100m, elle semble la rendre fragile après plusieurs utilisations. Enfin, trois boutons permettent de naviguer dans le système intégré à la montre. Plus Très nombreuses fonctionnalités et suivis d’après-sessions

et suivis d’après-sessions Écran lumineux visible même en plein soleil

visible même en plein soleil Système de géolocalisation hors-ligne efficace (1400 spots pré-enregistrés) Moins L’application Rip Curl Search GPS n’est compatible qu’avec les appareils Apple

Le chargeur semble pouvoir s’abîmer assez rapidement

Trace, tracker de sport de glisse

Le Action Sport Tracker développé par la marque Trace permet de récupérer les données utiles à l’usage et aux performances du sportif. Ce boîtier waterproof et résistant au choc s’accroche à l’avant de tous types de planches. Avec l’application Trace, il est possible de connaître toutes les données nécessaires lors de la pratique de son surf. On peut savoir la longueur des vagues ridées, les calories brûlées, les distances de nage et de ride, sa vitesse. La précision du GPS indique aussi les trajectoires prises sur les vagues. Avec ses 9 capteurs intégrés, le produit se targue d’avoir le GPS le plus performant du marché. Enfin il peut se connecter et se synchroniser à votre GoPro lors de prises de vue. Léger et performant, le Action Sport Tracker peut aussi être utilisé pour tous les sports de glisse. Il est vendu au prix de 234€.

Meilleures innovations d’équipement de sauvetage

La sécurité est un élément primordial à la pratique du surf. Lorsque l’on se retrouve seul, englouti sous un tube de plusieurs mètres de hauteur, difficile de trouver un moyen de s’en sortir. Heureusement, il existe aujourd’hui des équipements spécifiques au surf permettant de sauver des vies. La technologie actuelle permet de développer des produits toujours plus performants.

La bouée de sauvetage, indispensable en cas de wipeout

La bouée est le meilleur moyen de se sortir d’une situation difficile. En cas d’évanouissement, de blessure ou de fatigue, la bouée permet d’éviter la noyade. Or, il est mal aisé, pour un surfeur, de porter une bouée.

Ploota, le collier de sauvetage

PLOOTA est un équipement de sauvetage innovant développé par la marque allemande éponyme. Il se présente sous forme d’un collier à mettre autour de cou. Il dispose de deux capteurs qui détectent un danger imminent. A ce moment, le collier libère deux coussins gonflables de part et d’autre de la tête afin de la maintenir hors de l’eau. Ce système permet de réagir rapidement et automatiquement en cas de problème. En plus de ces capteurs, PLOOTA dispose d’une activation manuelle possible et peut se recharger en CO2 après chaque utilisation à l’aide de bonbonne de recharge. Après un échec de financement, sa date de sortie n’est encore pas connue.

Kinguii, le bracelet de sauvetage

Dans la même verve, un bracelet de sauvetage est commercialisé en Australie. Kinguii possède un simple bouton qui, pressé, libère en une seconde une bouée orange faisant remonter le surfer à la surface.

Le Leash-garrot pour prévenir d’une blessure grave

L’entreprise américaine OMNA a eu une idée : intégrer au leash de la planche de surf un système permettant de se faire un garrot rapidement. Avec le TOURNIQUET LEASH, c’est chose faite. En intégrant à sa planche ce Leash-garrot, le surfeur peut prévenir d’une morsure de requin ou d’une blessure grave. En l’enroulant autour de sa jambe, les chances de survie sont accrues puisque le surfeur stoppe l’hémorragie dont il est victime.

Au prix de 50€, c’est un élément qui paraît indispensable si l’on est seul ou éloigné des côtes.

Le freedom+ surf, la solution pour dissuader les requins

Le Freedom+ surf permet d’intégrer à votre planche un kit envoyant des ondes qui dissuadent les requins de s’approcher. Lancé en Australie, ce système s’accroche sur l’arrière de la planche et crée un champ électrique puissant d’environ 4m de profondeur. Il utilise la technologie Sharkshield qui émet un champs à une certaine fréquence qui repousse les requins. Ce kit est constitué d’électrodes posées sous la planche et reliées à un module d’alimentation. Il pèse 250 g et a une autonomie de 6h.

Le Freedom+ surf n’est pour l’instant disponible à la vente qu’en Australie et aux Etats-Unis. L’intérêt de ce produit, au-delà de son système, réside dans sa facilité de mise en place ainsi que dans son faible impact sur la sensation de glisse. Il est en effet très petit, léger et ne gène pas le surfeur.

Meilleure innovations dans les nouvelles pratiques du surf

Le monde du surf évolue et sa pratique aussi. Des nouvelles façons de faire du surf se sont développées. Aujourd’hui, il est possible de surfer sans vague, la nuit et même sans effort! Les innovations technologiques ont permis d’élargir le champ des possibles. Voici une revue de ces différentes innovations qui réinventent cette discipline.

Le surf électrique, une planche pour surfer sans vague

Le surf électrique est une pratique qui s’est démocratisée récemment. Ce produit se définit par une planche équipée d’un moteur électrique qui lui permet d’avancer même sans vague. Aussi appelée le Jet Surf, cette planche motorisée possède des propulseurs à l’arrière. La puissance délivrée permet à l’utilisateur d’atteindre une vitesse de 50km/h!

A l’origine, le Jet Surf était constitué d’un moteur à essence. Avec un prix supérieur, les nouveaux modèles proposent maintenant un moteur électrique, plus silencieux et non-polluant. Son autonomie peut atteindre 1h30 en fonction du poids de son utilisateur et de la vitesse choisie. Chaque Jet surf est commandé par une télécommande qui peut prendre la forme d’un bracelet ou d’une manette permettant de se diriger et de gérer la vitesse.

Le pumping surf et le E-foil, la révolution du “ foilboard”

Le pumping surf est un dérivé du surf apparu dans les années 2000. Cette pratique se décline en une planche à laquelle on intègre un nouvel élément, un foil. Le foil est un mât situé sous la planche. A son bout, on peut trouver deux ailerons incurvés. Cette technologie permet au surf de se surélever lorsqu’il avance. Il n’est pas nécessaire d’avoir une vague ou un courant pour avancer. En effet, une technique, appelée Pump, permet à ce nouveau type de planche d’avancer grâce à des vas-et-viens du corps. Lorsque la planche se surélève, le tirant d’eau devient nul, ce qui permet un meilleur aérodynamisme. Le pumping surf est donc une nouvelle manière d’appréhender le surf.

De cette pratique s’est développée une nouvelle technologie : le E-foil. En ajoutant un moteur électrique à cette planche à foil, le E-foil donne l’impression d’un “surf volant” qui avance tout seul. La première marque à commercialiser ce type de produit est Flite avec son Fliteboard, vendu au prix de 12 000€.

Le surf lumineux, pour pratiquer même la nuit

Et s’il était possible de faire du surf la nuit! Les surfs lumineux ne sont pas encore très développés aujourd’hui puisqu’aucune planche lumineuse n’existe sur le marché. Mais il est possible de trouver des accessoires lumineux pour le surf.

Le surf à led, conçu pour briller

La marque Action Glow propose de personnaliser l’ensemble de vos planches de surf, skate ou snow. Un système de led autour du surf, vendu pour 95€, permet de rendre vos sorties nocturnes plus colorées. En plus de donner un plus beau visuel à la planche, ce système permet d’être repérable à presque 1 km, ce qui en fait un objet de sécurité indéniable.

La BlackSwan Technology, lampe autonome et étanche

La technologie Blackswan a permis de développer le surf de nuit. Intégrer dans une lampe frontale, cette technologie permet d’éclairer de façon puissante (7000 lumens à 100 m de portée) votre session nocturne avec un système innovant de refroidissement liquide. Son autonomie est de 90 minutes et elle intègre aussi un signal SOS en cas de problème. Enfin, cette lampe est étanche à 10 m de profondeur.

C’est donc un accessoire idéal pour se repérer la nuit lancé au prix de 890€.

Meilleures innovations pour pratiquer le surf partout

Les installations pour pratiquer le surf autre part qu’en mer se multiplient. Les piscines à vagues remplacent les vagues naturelles en mer. Elles permettent aux surfeurs de s’entraîner sans se préoccuper des conditions météorologiques et sans avoir à attendre LA vague. Il existe différentes technologies pour permettre de générer des vagues. Voici les meilleures techniques pour simulateurs de vagues.

WaveGarden, un bras géant qui fait des vagues

Cette entreprise espagnole propose de gigantesques installations qui permettent de créer des vagues artificielles allant jusqu’à 2 m de hauteur. Elle compte déjà 5 machines opérationnelles situées partout sur le globe.

Leader dans son secteur, WaveGarden propose deux types de technologie :

Le Wave Garden Cove est un bras géant qui crée des vagues à partir de sa base . Il peut former jusqu’à 1000 vagues par heure d’une durée de 16 secondes et accueillir 96 surfeurs en même temps.

Le Wave Garden Lagoon possède aussi un bras créateur de vagues et se présente sous la forme d’un bassin proposant une capacité maximale de 140 personnes.

Surf Lake, une véritable onde de choc

L’entreprise australienne Surf Lake a conçu une technologie permettant de créer des vagues par onde de choc. L’intérêt de cette nouvelle génération de générateur de vagues est que ce dernier est à 360°, ce qui en fait la plus grande piscine à vague en eau douce au monde.

De plus, il produit 5 niveaux de vagues allant de 40 cm à 2,4 m pour s’adapter à tous types de niveaux.

En août 2020, un essai a permis de créer une vague de 4,48 m, qui s’est traduit par un véritable engouement mondial. Les projets de nouvelles installations sont nombreux malgré l’investissement conséquent qu’elles représentent avec un prix oscillant autour de 20M d’euros.