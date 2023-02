Bien dormir n’est pas qu’une question de durée de sommeil, ou de qualité de matelas. Le choix d’un oreiller est primordial et doit dépendre de vos besoins morphologiques et de votre manière de dormir. Pour vous aider à faire le bon choix, voici notre sélection des meilleurs oreillers du marché.

Vous avez mal au cou à chaque réveil ou avez l’impression que vos nuits sont peu réparatrices ? Ne cherchez plus, vous avez le mauvais oreiller. Et oui, nos compagnons de nuit sont bien souvent la cause de différents problèmes inhérents à notre sommeil. Heureusement, il existe désormais une multitude d’oreillers adaptés aux différentes morphologies et façons de dormir. Certains permettent même d’empêcher les ronflements tandis que d’autres sont connectés. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons sélectionné pour vous les références du marché. En fin d’article, retrouvez notre guide d’achat pour faire le bon choix d’oreiller.

Les meilleurs oreillers classiques

ABEIL D OURÊVE ABSOLU

Un oreiller écologique et français Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet On commence notre sélection d’oreillers par un modèle en polyester recyclé fabriqué en Auvergne. Disponible au format carré ou rectangulaire, il se distingue par son noyau gonflant et léger qui ravira les dormeurs à la recherche de moelleux. Il procure ainsi un excellent confort de sommeil. Son enveloppe en texture peau de pêche apporte une agréable touche de douceur. Côté entretien, il est lavable à la machine et ne se déforme pas. Enfin, il est certifié Oeko-Tex, un label qui certifie l’absence de produits potentiellement toxiques résultants du processus de fabrication. Acheter l’Abeil Dourêve Absolu au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Abeil Oreiller Dourêve Absolu 60 x 60 cm, fabriqué en France, 1 Unité (Lot de 1), Blanc Blanc 19.99 € 0 € 19.99 € Voir Caractéristiques principales TYPE ÉCOLOGIQUE FORME CARRE OU RECTANGULAIRE DIMENSIONS 60×60 OU 70×45 MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

Qu’est-ce qu’une certification Oeko-Tex Standard 100 ? La certification Oeko-Tex Standard 100 provient du label Oeko-Tex dont l’objectif est de garantir les qualités humano-écologiques des produits textiles. Dans le cas des oreillers, ceux qui ont reçu la certification Oeko-Tex Standard 100 sont considérés comme des produits fiables et sans danger pour le corps humain, mais aussi respectueux de l’environnement.

SIMBA HY BRID STRATOS

Un oreiller à haute technologie Note 9/10 : moyenne globale sur internet L’oreiller Simba Hybdrid est un véritable concentré de technologie. Le revêtement appelé Stratos permet de réguler la température de surface de l’oreiller afin de vous garantir un confort optimal et de limiter la transpiration. Le rembourrage se compose de nanocubes en mousse. Vous pouvez en ajouter ou en enlever en fonction de votre préférence. Enfin, sa fibre hypoallergénique permet de conserver un oreiller sain. Autrement dit : il a tout pour vous procurer un sommeil d’excellente qualité. D’ailleurs, lors de notre test de ce Simba Hybrid, nous avions été réellement séduits. Cependant, deux défauts subsistent : il nécessite un peu de temps pour correspondre réellement à vos besoins, et son prix vraiment élevé pour un oreiller. Pour convenir au plus grand nombre, il est disponible au format carré et rectangulaire. Acheter le Simba Hybrid Stratos au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Oreiller hybride. 59 € 0 € 59 € Voir Caractéristiques principales TYPE ANTI-TRANSPIRANT FORME CARRE OU RECTANGULAIRE DIMENSIONS 60×60 OU 50×70 MATIERE MOUSSE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

S LEEPING COMFORT

Simple mais efficace Note 9/10 : moyenne globale sur internet Dans un monde saturé de packaging coloré, de publicités et de surenchères esthétiques, l’oreiller Sleeping Comfort ne paie pas de mine. Et pourtant, il cache bien son jeu. Ce modèle en polyester de 1 kilo est à la fois doux et moelleux. Certifié par la norme Oeko-Tex, il comporte une housse hypoallergénique avec fermeture à glissière qui vous permettra d’accéder, au besoin, au rembourrage. Lavable à 60°C en machine, il a pour seul défaut d’être un peu trop moelleux selon certains avis. Mais pour un prix aussi petit, on ne peut pas tout avoir. Acheter le Sleeping Comfort au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace sleepling Comfort 190184 fiberfill 1 kg Blanc 19.99 € 0 € 19.99 € Voir Caractéristiques principales TYPE CLASSIQUE FORME CARRE DIMENSIONS 80 x 80 MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

Il est conseillé de laver régulièrement votre oreiller. Pour cela, assurez-vous qu’il passe à la machine à laver et respectez à la lettre les instructions du fabricant pour ne pas le détériorer.



Pour que l’oreiller garde son volume habituel, il est conseillé de le laver avec une balle de tennis dans le tambour (oui oui !). Il est recommandé de laver les oreillers en mousse une fois tous les mois ou tous les deux mois. Pour les oreillers en duvet, on conseille plutôt une fois tous les 6 mois.

Enfin, pour préserver votre oreiller, vous pouvez le taper régulièrement pour enlever les résidus de poussière. Et sourtout : n’oubliez pas d’y mettre une taie d’oreiller.

B EDSTORY

Résolument le meilleur des oreillers pas chers Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet Grâce à son garnissage composé de fibres creuses de polyester, l’oreiller Bedstory propose une texture mi-ferme proche de ce qu’on peut retrouver dans les hôtels de luxe. Il garde son moelleux et sa forme gonflée pour apporter un confort maximal à chaque nuit. Grâce à ses 22 centimètres d’épaisseur, il vous apportera un bon maintien, que vous dormiez sur le dos, sur le côté ou même sur le ventre. De plus, il est à la fois hypoallergénique et antiacarien afin de garantir un sommeil dans un environnement sain. Lavable en machine, vous pourrez le garder propre sans craindre sa déformation. Enfin, grâce un tarif contenu, il dispose d’un excellent rapport qualité prix. Acheter l’oreiller BedStory au meilleur prix Meilleur prix Amazon BedStory Oreillers 60x60 Lot de 2, Anti-acarien et Hypoallergénique, Oreiller Gonflant avec Garnissage de 3D Fibre Polyester, Confortable et Respirable, et Peut Utilisé comme Coussin de Canapé Blanc 39.99 € 0 € 39.99 € Voir Caractéristiques principales TYPE HYPOALLERGÉNIQUE

ANTI-ACARIENS FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 60×60 MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

Les meilleurs oreillers ergonomiques et à mémoire de forme

TEMPUR ORIGINAL

Le meilleur oreiller orthopédique Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet Si vous avez des douleurs cervicales, cet oreiller est fait pour vous. Le Tempur Original a été conçu en forme de vague, ce qui lui permet d’épouser parfaitement la courbe naturelle du cou. Il permet ainsi de soulager les douleurs au niveau des épaules et des cervicales. La mousse intérieure dite à mémoire de forme permet à l’oreiller de s’adapter aux spécificités de votre corps pour plus de maintien. Enfin, il est disponible en 5 tailles différentes. Il conviendra à toutes les personnes dormant sur le côté ou sur le dos. Il paraît ferme au premier abord, mais il est en réalité très équilibré. Il nécessite cependant quelques nuits d’adaptations pour s’adapter parfaitement à votre morphologie. Enfin, on regrette que son prix soit aussi élevé. Acheter le Tempur Original au meilleur prix Meilleur prix Amazon TEMPUR 120233 Oreiller Original Taille L Blanc 127 € 0 € 127 € Voir Caractéristiques principales TYPE OTHOPÉDIQUE FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 26 x 41 OU 31 x 50 EPAISSEUR DE 7CM A 11,5CM MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

UTTU

L’oreiller à mémoire de forme le plus complet Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Vous avez du mal à trouver un oreiller adapté à votre morphologie ? Vous avez peur de vous tromper ? Alors choisissez UTTU ! Le fabricant propose en effet un oreiller ergonomique réglable. Sa structure à mémoire de forme est composée d’une couche intermédiaire qui peut être retirée au besoin. De plus, sa forme asymétrique vous permet de trouver la hauteur idéale pour vos cervicales. La mousse spécifiquement développée par le fabricant reste respirante pour limiter la transpiration. La housse de l’oreiller est lavable et douce au toucher grâce à l’utilisation de viscose de bambou. Enfin, la certification Oeko Tex 100 garantit l’absence d’émissions toxiques. Côté tarif, ce modèle est plutôt abordable en comparaison aux références du marché. Acheter l’oreiller UTTU au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace UTTU Oreiller Ergonomique Cervical à Mémoire de Forme, Oreiller Orthopédique pour la Nuque, Réglable en Hauteur, Anti Douleur & Anti Ronflement, Housse Lavable en Bambou Blanc 46.99 € 0 € 46.99 € Voir Caractéristiques principales TYPE ERGONOMIQUE

MÉMOIRE DE FORME FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 36×60 MATIERE POLYESTER/VISCOSE DE BAMBOU TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

WOPILO

L’oreiller cervical haut de gamme et innovant Note 8,4/10 : moyenne globale sur internet Enfin un oreiller original ! La forme si particulière du Wopilo résulte de longues études et analyses sur notre façon de dormir. Elle est composée de deux faces – l’une ferme et l’autre moelleuse – entre lesquelles se glisse un élément à mémoire de forme. Vous aurez ainsi tous les bénéfices de la mousse à mémoire de forme sans devoir subir son côté très ferme. Toujours en quête de proposer le meilleur oreiller possible, le fabricant français a rendu son best-seller lavable en pressing. Pour couronner le tout, il est anti-acarien et anti-transpirant. Avec un tel oreiller, seul le prix reste douloureux. Prix : 79 € sur wopilo.com Caractéristiques principales TYPE MÉMOIRE DE FORME

ANTI-ACARIEN

ANTI-TRANSPIRANT FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 44×62 MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

A MAZON UMI

L’oreiller Orthopédique Anti-Ronflement Note 8,4/10 : moyenne globale sur internet Avoir un oreiller ergonomique à mémoire de forme pas cher, c’est possible grâce à Amazon. Le géant de l’e-commerce commercialise en effet le UMI. Cet oreiller en forme de vague assure un bon maintien des cervicales et est idéal pour les personnes dormant sur le côté. A l’intérieur, l’épaisseur de la mousse à mémoire de forme peut être modulée afin de convenir à votre morphologie. pour cela, elle est divisée en différents blocs accessibles depuis l’ouverture à fermeture. En outre, l’oreiller est respirant et hypoallergénique, notamment grâce à la housse en tissu d’aloe vera. Cette dernière vous garantit un sommeil dans un environnement sain. Acheter l’oreiller UMI au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Amazon Brand – Umi Oreiller Ergonomique à Mémoire de Forme Déchiqueté et Orthopédique Coussin Oreiller Cervical avec Garnissage Fibre Mousse à mémoire, Certifié par CertiPUR-EU et Oeko-TEX(60×35CM Bl 39 € 0 € 39 € Voir Caractéristiques principales TYPE HYPOALLERGÉNIQUE FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 35 x 60 MATIERE POLYESTER/TISSU D’ALOE VERA TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

NOFFA

L’oreiller à mémoire de forme au meilleur rapport qualité/prix Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet L’oreiller Noffa à mémoire de forme ravira tous les dormeurs qui recherchent un oreiller ferme, mais confortable. Le Noffa permet de limiter et même d’éradiquer les douleurs cervicales en assurant un excellent maintien de la tête et de la nuque. Il ne conviendra cependant pas aux personnes qui dorment sur le ventre. Sa housse amovible et lavable en polyester a été conçue dans un matériau respirant afin de limiter la transpiration. Enfin, son prix est redoutable pour un oreiller à mémoire de forme. On recommande ! Acheter l’oreiller Noffa au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace NOFFA Oreiller Memoire Forme Moelleux Ergonomique pour la Nuque, Oreiller Cervical Orthopédique, Coussin Viscoelastique Doux 70 x 38 x 12 cm Blanc 39.99 € 0 € 39.99 € Voir Caractéristiques principales TYPE MÉMOIRE DE FORME

ERGONOMIQUE

ANTI-TRANSPIRANT FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 40 x 60 MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

Les meilleurs oreillers anti-ronflements

Vous en avez assez d’entendre votre mari ou votre femme ronfler ? Offrez-lui un oreiller ! Et oui, certains oreillers sont conçus spécifiquement pour réduire, voire stopper les ronflements. On vous présente les meilleurs du marché.

S MART NORA

Le kit anti-ronflement connecté Note 8,4/10 : moyenne globale sur internet Le Smart Nora n’est pas un oreiller à proprement parler, mais pourrait bien vous éviter des nuits à dormir dans le canapé. Ce kit est constitué d’une sorte de sous oreiller, d’une petite pompe et d’une télécommande. Lorsque l’appareil détecte votre ronflement, l’élément qui se glisse sous l’oreiller se gonfle et permet de dégager vos voies aériennes. Le ronflement se calme ou disparaît. Discret et bien fini, le kit Smart Nora respire la qualité. Il peut également être connecté en Bluetooth à votre smartphone, vous pourrez alors consulter l’évolution de vos ronflements sur l’application dédiée. Ce kit n’a qu’un seul défaut, mais de taille : son prix. Il faudra débourser près de 33 euros par mois pour profiter de ce service ! Prix : 359 $ sur smartnora.com Caractéristiques principales TYPE ANTI-RONFLEMENT DIMENSIONS 2,4 x 3,7 x ,5 TYPE DE SOMMEIL DOS OU CÔTÉ

Z ENPUR

L’oreiller anti-ronflement au meilleur rapport qualité/prix Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Avec sa housse hypoallergénique conçue à base de bambou et son noyau en mousse à mémoire de forme, cet oreiller ZenPur a tout pour plaire. Ni trop ferme, ni trop mou, il s’adapte à tous les types de dormeurs. Sa forme a d’ailleurs été spécialement conçue pour conserver les voies nasales dégagées et donc empêcher le ronflement. Seul regret : il est disponible dans une seule taille et peut ne pas être adapté à votre morphologie. En revanche, sa housse est lavable et il est garanti 10 ans ! Enfin, contrairement à de nombreux modèles concurrents, le prix du ZenPur est tout à fait abordable. Acheter l’oreiller ergonomique ZenPur au meilleur prix Meilleur prix Amazon ZenPur - Oreiller Ergonomique Cervical - Oreiller Memoire de Forme Conçu en France & Fabriqué en Europe - Oeko Tex Certifié - Oreiller Cervicales, Anti Acarien, Housse de Bambou, Coussin Memoire form 39.97 € 0 € 39.97 € Voir Caractéristiques principales TYPE ERGONOMIQUE

ANTI-RONFLEMENT FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 40×60 MATIERE MOUSSE POLYESTER/TISSU DE BAMBOU TYPE DE SOMMEIL TOUS

THIRD OF LIFE ACAMAR

L’oreiller anti-ronflement le plus confortable Note 8,6/10 : moyenne globale sur internet Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cet oreiller en forme de X n’est pas fait pour jouer au morpion. Sa forme si particulière est destinée aux dormeurs qui se positionnent sur le côté ou sur le ventre. Elle permet notamment de garder les voies aériennes dégagées et donc de limiter le ronflement. Cela lui a d’ailleurs valu le prix de l’innovation ergonomique par l’institut allemand d’ergonomie. Son revêtement hypoallergénique permet de supprimer les odeurs et d’empêcher le développement des bactéries. Celui-ci permet également de réguler la température de surface de l’oreiller pour vous garantir un confort optimal. Enfin, s’il est plus difficile de trouver des taies adaptées, le fabricant en propose de plusieurs couleurs. Acheter l’oreiller Third of Life au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Coussin à Mémoire de Forme ACAMAR | Oreiller Cervical Ergonomique Orthopédique | Mousse Viscoélastique | Idéal pour Dormir sur Le Côté ou Moitié Côté-Ventre | Taie avec Thermorégulation | 55x47x12cm 69.95 € 0 € 69.95 € Voir Caractéristiques principales TYPE ANTI-RONFLEMENT

ERGONOMIQUE

HYPOALLERGÉNIQUE FORME X DIMENSIONS 47×54 MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS ET CÔTÉ

Les meilleurs oreillers pour bébé

Pour les enfants aussi, le choix d’un oreiller adapté est indispensable à la qualité de leur sommeil. Voici une sélection de modèles pertinents pour enfants et bébés.

KOALA B ABYCARE

Le meilleur oreiller bébé à mémoire de forme Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet Ce n’est pas pour rien que les oreillers Koala Babycare sont les plus vendus d’Amazon. Ils ont été spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des plus petits jusqu’à 36 mois. Leur structure spécifique incite le bébé à rester allongé sur le dos au milieu de l’oreiller. Le cœur à mémoire de forme permet d’éviter le syndrome de la tête plate. Il est également composé de nombreux trous permettant à l’enfant de respirer même s’il s’est accidentellement retourné. Leur épaisseur a été spécialement étudiée pour soulager la colonne vertébrale tout en facilitant l’ouverture des voies aériennes. Enfin, la housse en coton préserve la peau de votre bébé et participe à l’élimination de la transpiration afin de garantir la qualité du sommeil. S’il existe plusieurs modèles différents, on recommande celui au format 24x49cm. Avec sa forme rectangulaire, il protègera la tête de votre enfant si celui-ci bouge beaucoup dans son lit. KOALA BABYCARE Oreiller pour bébé au format rectangulaire Acheter Enfin, on aime beaucoup le modèle en forme de Koala et sa structure ergonomique. Les deux modèles sont vendus en plusieurs coloris. KOALA BABYCARE Oreiller pour bébé en forme de Koala Acheter Caractéristiques principales TYPE MÉMOIRE DE FORME

ERGONOMIQUE FORME RECTANGULAIRE OU FORMAT KOALA DIMENSIONS 25×49 MATIERE COTON + POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS ET CÔTÉ

Les meilleurs oreillers de voyage

Dormir dans les transports, un calvaire universel. Sauf quand on a un oreiller de voyage ! Ces tours de cou permettent, quand ils sont bien choisis, de dormir dans à peu près toutes les positions. On vous a sélectionné les meilleurs du marché.

EONO

Un oreiller de voyage tout-en-un qui va même aux enfants Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet Sous la marque Eono se cache en réalité Amazon. Le géant de l’e-commerce nous livre ici un coussin de voyage pratique et peu cher. Composé d’une mousse à mémoire de forme antibactérienne, il rendra vos voyages au long court confortables. Facilement réglable grâce à son cordon, il peut également être rangé dans une pochette de compression. Et si, grâce aux nombreux coloris disponibles, vous choisissez un modèle assorti à votre tenue, vous serez l’une des rares personnes à avoir la classe avec un coussin autour du cou ! Pour finir, Amazon vous offre avec le coussin une paire de bouchons d’oreille et un masque pour les yeux. Pas mal non ? Acheter le coussin de voyage Eono au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Amazon Brand - Eono Coussin de Voyage, Oreiller de Voyage à Memoire de Forme , Coussin Voyage Ergonomique pour Avion et Train, Masque pour Dormir, Bouchons d' Oreilles, Sac Transport Inclus Gris Fonc 25.99 € 0 € 25.99 € Voir Caractéristiques principales TYPE VOYAGE

ANTIBACTÉRIEN FORME TOUR DE COU DIMENSIONS 25×23 MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL TRANSPORT

Les meilleurs oreillers connectés

Oui oui, ça existe ! Certains sont même véritablement pratiques. On vous les présente tout de suite.

H OMESCAPE

Le très innovant oreiller connecté musical Note 4/5 : moyenne sur Amazon.com Si vous avez déjà essayé de vous endormir en musique en portant des écouteurs, vous savez à quel point c’est inconfortable, voire douloureux. Pourtant, il n’y a pas de meilleur moyen d’écouter des sons apaisants ou de la musique… Enfin, ça, c’était avant. Car la société Homescape a créé un oreiller qui cache un petit secret : un haut-parleur. Celui-ci peut diffuser le contenu de votre choix à travers le garnissage en polyester. Vous pourrez y connecter n’importe quel appareil, pourvu qu’il soit doté d’un port jack. On attend tout de même avec impatience une version Bluetooth. Relativement ferme, il est plutôt confortable et entièrement lavable. Acheter l’oreiller musical Homescape au meilleur prix compatible avec iPod/iPhone/Mp3/portable"> Meilleur prix Amazon Marketplace HOMESCAPES Oreiller Musical en Plumes de Canard Ultra gonflant et Moelleux 50 x 75 cm, Oreiller Enceinte intégrée, compatible avec iPod/iPhone/Mp3/portable 31.95 € 0 € 31.95 € Voir Caractéristiques principales TYPE MUSICAL FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 50×75 MATIERE POLYESTER TYPE DE SOMMEIL DOS ET CÔTÉ

M OONA

L’oreiller connecté climatisé pour mieux se réveiller Moona ne désigne pas un oreiller, mais un pad à poser sur l’oreiller. Sa particularité ? Il dispose d’un système de climatisation intégré qui s’adapte à vos besoins tout au long de votre nuit. Pour cela, il est relié à un pod qui fonctionne de la même manière qu’un climatiseur. Il rafraîchit votre oreiller le soir pour vous aider à vous endormir, et le réchauffe en fin de nuit pour un réveil plus naturel. Connecté à votre smartphone, le Moon dispose d’une application très complète et intuitive qui vous indique une foule de données sur votre sommeil. Si le Moona est en rupture de stock, c’est parce que la deuxième version appelée Moona 2 est actuellement en cours de développement. Elle devrait être accessible en fin d’année 2023. Caractéristiques principales TYPE CHAUFFANT FORME RECTANGULAIRE DIMENSIONS 34×48 TYPE DE SOMMEIL DOS ET CÔTÉ

MOTION PILLOW

Un oreiller connecté anti-ronflement Si le Motion Pillow n’est pas encore commercialisé, il fait pourtant déjà beaucoup parlé de lui. Il a d’ailleurs été primé au CES 2023, le plus grand salon de la Tech au monde. Cet oreiller un peu particulier analyse en temps réel la position de votre tête et la repositionne grâce à des coussins d’air dès que vous ronflez. D’autres coussins permettent d’exercer une légère pression sur les muscles situés près des voies respiratoires pour stopper les ronflements. Vous pourrez récupérer une grande quantité d’informations sur l’application dédiée pour en savoir plus sur vos ronflements et la qualité de votre sommeil. Le fabricant indique que 93% des utilisateurs de cet oreiller ne ronflent plus. Heureusement que l’oreiller fonctionne d’ailleurs, car il devrait coûter près de 300 euros ! Caractéristiques principales TYPE ERGONOMIQUE

ANTI-RONFLEMENT FORME RECTANGULAIRE TYPE DE SOMMEIL DOS ET CÔTÉ

Quel dormeur êtes-vous ?

Dites-moi comment vous dormez, et je vous dirai quel oreiller il vous faut. En effet, c’est votre position de sommeil qui déterminera l’oreiller qui vous conviendra le mieux. Il ne faut en effet, si vous dormez sur le côté, vous n’aurez pas les mêmes besoins en termes de soutien que si vous dormez sur le dos.

Si vous dormez sur le côté, vous faites partie des 80% de la population qui ont choisi cette position de sommeil. Un oreiller ferme et volumineux vous conviendra. Le tout est d’aligner votre colonne vertébrale. Pensez à vérifier l’épaisseur de l’oreiller. Si elle est de 8 à 9 cm, elle se destine aux personnes aux épaules étroites. À l’inverse, si elle est de 12 à 13 cm, elle convient aux personnes aux épaules larges. Vous pouvez aussi choisir un oreiller cervical à mémoire de forme pour dormir sur le côté puisqu’il aligne la colonne vertébrale.

Si vous dormez sur le dos, vous faites partie des 13% de la population qui ont choisi cette position de sommeil. L’oreiller ergonomique à mémoire de forme est idéal pour dormir sur le dos. Vous pouvez aussi opter pour un oreiller ferme et peu volumineux. Plus il sera mince et plus il augmentera vos chances de soulager votre nuque. Attention à ne pas tomber dans le piège de l’oreiller trop moelleux. Il risque de vous donner des douleurs au niveau du dos et des cervicales. Le but est de ne pas pencher votre tête vers l’avant, c’est pourquoi il faut choisir un oreiller qui procure un soutien optimal.

Si vous dormez sur le ventre, vous faites partie des 7% de la population qui ont choisi cette position de sommeil. Le mieux pour vous est d’acheter un oreiller moelleux et très bas, voire plat. Votre colonne vertébrale sera alignée sur votre nuque si votre oreiller n’a que très peu de volume. Dans certains cas, l’oreiller n’est même pas obligatoire pour les personnes qui dorment sur le ventre. Aujourd’hui, on trouve quelques modèles en forme de X qui sont parfaitement adaptés aux personnes qui dorment sur le ventre. On pense notamment au modèle Acamar de Third of Life. Sinon, un oreiller rectangulaire remplira ce rôle parfaitement, pourvu qu’il soit assez fin.

Quels sont les différents types d’oreillers ?

On distingue plusieurs catégories d’oreillers qui correspondent à des besoins spécifiques. Voici les principales gammes disponibles sur le marché.

Oreiller à mémoire de forme Ce type d’oreiller est connu pour épouser la morphologie. Il s’adapte aux formes du corps et facilite notre choix de position de sommeil. L’oreiller mémoire de forme offre un sommeil réparateur. Il s’agit aussi d’un oreiller cervical qui permet d’éviter des douleurs au cou et aux épaules au réveil. Généralement, il convient aux personnes qui dorment sur le côté et il est déconseillé aux personnes trop agitées pendant la nuit. L’oreiller Tempur est connu pour être un excellent oreiller mémoire de forme.

Oreiller ergonomique Très souvent assimilé à l’oreiller à mémoire de forme à cause de ses vertus thérapeutiques, l’oreiller ergonomique épouse la forme de la nuque. Il est facilement reconnaissable grâce à son aspect courbé sur les côtés et creux au milieu. C’est un oreiller cervical qui permet de détendre les muscles du cou et d’apporter un sommeil réparateur. Les avis sur ce type d’oreiller peuvent énormément varier, car ils ont de nombreux avantages, mais doivent impérativement être à la bonne taille. Sinon, ils peuvent aggraver les douleurs cervicales.

Oreiller orthopédique Ce type d’oreiller est spécialement conçu pour soutenir la colonne vertébrale. En épousant la forme de la nuque, il permet un véritable maintien des cervicales et d’aligner au mieux votre tête avec votre corps. Ainsi, en adoptant une meilleure posture durant votre sommeil, vous devriez éviter les torticolis, bras engourdis ou les apnées du sommeil.

Oreiller anti-acariens / antibactérien / hypoallergénique Ces trois fonctions sont généralement toujours réunies. Cette catégorie d’oreiller convient aux personnes à la santé fragile ou aux personnes sensibles aux allergies liées à la poussière. Il protège la peau de toute forme de danger pour elle. Il évite la propagation d’acariens et de bactéries vers le visage de l’usager. L’oreiller anti-acariens/antibactérien/hypoallergénique peut être sous différentes formes : mémoire de forme, ergonomique et anti-ronflement.

Oreiller anti-transpirant Cet oreiller convient aux personnes qui ont l’habitude de suer tout au long de leur nuit de sommeil. L’oreiller anti-transpirant est thermorégulé et permet la circulation de l’air. De cette façon, il permet à l’usager de rester au sec et ne pas transpirer en lui procurant une température optimale. Comme l’oreiller anti-acariens/antibactérien/hypoallergénique, il est présent sous différentes formes : mémoire de forme, ergonomique et anti-ronflement.

Oreiller anti-ronflement Comme son nom l’indique, cet oreiller permet aux ronfleurs et à leurs conjoints de mieux dormir la nuit. Il positionne l’usager dans une manière spécifique afin de faciliter la circulation de l’air dans ses voies respiratoires. Le bruit du ronflement est ainsi réduit.

Oreiller de voyage Évidemment, l’oreiller de voyage diffère des oreillers habituels par sa forme et sa composition. Son objectif est en effet de maintenir le cou dans une position qui vous sera confortable. Pour cela, il doit pouvoir s’adapter à l’environnement (siège de voiture ou d’avion par exemple) et à votre morphologie. On conseille généralement les modèles qui peuvent être réglés par l’avant pour assurer un maintien suffisant. Certains modèles disposent de fonctions pratiques comme des pochettes de rangement. La forme spécifique de l’oreiller de voyage le rend cependant inutile dans la plupart des autres situations.

Quelle caractéristique à prendre en compte pour un oreiller ?

Maintenant que vous en savez plus sur les types d’oreillers qui existent et sur ce qui vous correspond le mieux, il est temps de passer au choix. Pour cela, nous avons défini les principaux points à prendre en compte pour vous aider à ne pas vous tromper.

La taille de l’oreiller On distingue 3 grands types d’oreillers :

– L’oreiller carré fait généralement 60x60cm ou 65x65cm et est idéal pour la sieste ou la décoration, mais se montre imparfait pour bien dormir la nuit,

– L’oreiller rectangulaire mesurant souvent 45x70cm ou 50x70cm s’adapte à la plupart des dormeurs et facilite l’alignement de la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Il est particulièrement indiqué lorsque vous bougea beaucoup pendant la nuit car il reste plus facilement en place,

-L’oreiller ergonomique est parfait pour soulager les douleurs dorsales et cervicales. Il est conçu pour épouser la morphologie de son utilisateur.

L’épaisseur Trois épaisseurs d’oreillers se distinguent : plat, standard et épais. Chaque épaisseur va déterminer le confort dont vous avez besoin. Un oreiller plat a une épaisseur de 5 à 6 cm, un oreiller standard en a une de 7 à 10 cm et un oreiller épais fait entre 11 et 15 cm de hauteur. Avant l’achat de votre oreiller, vérifiez que vos caractéristiques sont en cohérence avec les critères suivants :

– L’oreiller plat convient à ceux qui dorment sur le ventre, qui gardent la tête au milieu de l’oreiller, qui pèsent plus de 100 kg et qui disposent d’un matelas en mousse à mémoire de forme.

– L’oreiller standard convient à ceux qui dorment sur le dos, qui gardent la tête au milieu de l’oreiller, qui pèsent entre 50 et 100 kg et qui disposent d’un matelas à ressorts ou en latex.

– L’oreiller épais convient à ceux qui dorment sur le côté, qui gardent la tête sur les bords de l’oreiller, qui pèsent moins de 50 kg et qui disposent d’un matelas à ressorts ou en latex.

La forme L’oreiller ergonomique ou oreiller orthopédique désigne une forme spécialement conçue pour soulager les cervicales et aligner votre colonne vertébrale. Bien souvent associé à une composition à mémoire de forme, ce type d’oreiller permet d’avoir un sommeil plus réparateur et permet de détendre les muscles de la nuque et des épaules.

Le garnissage Le garnissage est un élément essentiel de votre oreiller, car c’est lui qui en déterminera la fermeté. Il peut être en duvet, en plumes, en latex ou en polyester.

Les modèles les plus classiques seront composés de polyester pour les premiers prix et de plumes ou de duvet pour les modèles plus haut de gamme. Si les plumes ou le duvet ont une grande durée de vie, les garnissages synthétiques ont de nombreux avantages comme un nettoyage facilité et un meilleur côté gonflant. Si vous êtes sujet à des douleurs cervicales et que vous dormez beaucoup sur le côté, alors il faudra préférer les garnissages en mousse à mémoire de forme. Cette mousse viscoélastique a la particularité d’épouser les formes du corps. Ainsi, elle facilite l’adaptation de l’oreiller à votre morphologie et participe à l’alignement de votre nuque avec votre colonne vertébrale.

L’hygiène Vous avez peut-être déjà vu sur certains oreillers les mentions antiacariens, antibactérien ou encore hypoallergénique. Ces mentions signifient qu’un soin particulier a été apporté au revêtement de l’oreiller pour limiter ou éviter la propagation d’acariens ou de bactéries vers votre visage. Ils sont particulièrement indiqués pour les personnes sujettes aux allergies ou aux personnes à la santé fragile.

La housse Même si un oreiller doit toujours être protégé par la taie, la housse est un critère important, en particulier pour les modèles à mémoire de forme. C’est la housse qui sera le plus près de votre peau. Elle se doit d’être respirante, et pas agressive pour la peau. On vous conseille de choisir des modèles facilement déhoussables qui vous permettront de les laver régulièrement.

