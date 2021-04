9 — Everydays : the First 5000 days, l’oeuvre numérique la plus chère

Quels sont les objets les plus chers au monde ? Une maison, un avion ? Avec ce top répertoriant 50 choses les plus chères dans leurs domaines de la moins à la plus couteuse, vous risquez d’être surpris !

50 — Le Crystal Bulb de Lee Broom, un objet fait pour briller

Prix : 395 €

L’ampoule la plus chère du monde est une ampoule en cristal Lee Broom. Le prix s’explique par le matériau, mais aussi par une consommation d’énergie très faible. C’est l’objet parfait pour allier luxe et écoresponsabilité.

Prix : 475 €

Cette paille est coulée en argent sterling. Sa forme s’inspire d’un singe grimpant sur une branche d’arbre. Malgré le prix, le succès est au rendez-vous puisque toutes les pailles produites ont été vendues. Avec l’expansion du marché de la paille réutilisable et l’interdiction récente en France des pailles plastiques, s’offrir ce genre d’objet devient de moins en moins aberrant.

48 — IVIP Black, une application réservée aux millionnaires

Prix : 1 100 €

Cette application pour portable se décrit comme « l’application des millionnaires ». Elle répertorie tout ce qui intéresse les personnes ayant un niveau de vie élevé. Elle est disponible sur l’App store pour 1 099 €.

47 — L’AudioQuest Diamond 1m, un câble HDMI a ne pas perdre

Prix : 1 199 €

En plus d’avoir un prix exorbitant, ce câble HDMI a aussi un nom mensonger. En effet, il n’est pas du tout en diamant. Le prix s’explique par les performances qu’il propose (faible distorsion et meilleure conductivité). N’hésitez pas à consulter notre article pour connaître la différence entre câble HDMI et Displayport.

46 — La Grace Kelly 2007, la pièce de 2 € la plus chère sur le marché

Prix : 3 000 €

Chaque année, des pièces de 2 € commémoratives de chaque pays de l’UE sont mises en libre-circulation. Elles sont frappées en tirage limité et jamais rééditées. Leurs valeurs augmentent en fonction du nombre de tirages et avec le temps. La pièce monégasque de 2007 commémorant le 25e anniversaire de la mort de Grace Kelly a été éditée en 20 000 exemplaires. Elle est aujourd’hui estimée autour de 3 000 €.

45 — Le Happy Hacking Keyboard Professional HP Japan, clavier pc de virtuose

Prix : 4 100 €

Le clavier d’ordinateur le plus cher est enduit à la main de laque d’Urushi et saupoudré d’or. Il vient tout droit du Japon et coûte 500 000 yen.

44 — Le Fleur Burger 5000, à déguster avec modération

Prix : 4 200 €

Un burger au bœuf de Kobe fourré au fois gras et garni de truffes, vous ne rêvez pas ! Le FleurBurger 5000 est le burger le plus cher du monde. Préparé à Las Vegas dans le restaurant du chef Hubert Keller, il est accompagné des fameuses « french fries » et d’une bouteille de Petrus 1995, d’une valeur de 2 500 $. Ce qui nous amène à 2 100 € la valeur brute du burger !

43 — La Rion2 RE90, l’autoroute du bonheur

Prix : 5 600 €

Sur le marché, il est possible de s’attacher les faveurs de la Rion2 RE90, trottinette électrique la plus rapide, mais aussi la plus chère. Avec une vitesse de pointe de plus de 160 km/h et une autonomie de 96 km, cette fusée à deux roues est destinée aux amateurs de sensations fortes. Pour rouler avec une trottinette à un prix plus abordable, suivez notre comparatif des trottinettes électriques.

42 — La Toto Neorest, un siège de toilette innovant de pointe

Prix : 9 800 €

Ces toilettes sont décrites sur le site TOTO comme une « innovation révolutionnaire au sommet du luxe ». La toilette Neorest est en effet à la pointe de la technologie avec une lumière UV intégrée qui détruit les impuretés et les germes à l’intérieur du couvercle, de l’eau électrolysée qui stérilise la cuvette à chaque rinçage. Vendue au prix de 10 200 $, elle comprend également un siège chauffant, un système de rinçage à jet, un désodorisant et des jets d’eau réglables.

41 — Le Arcaboard, un retour vers le futur

Prix : 10 000 €

La société Arca Space Corporation est fan de pop culture ! Elle décide en 2016 de commercialiser un véritable overboard. L’Arcaboard a la capacité de s’élever à quelques centimètres du sol et atteindre 20 km/h ! Ce qui en fait la planche fonctionnelle la plus chère du monde.

40 — Van der Westen Speedster, machine à café design

Prix : 16 775 €

Cette machine à café rétro style année 70 est entièrement chromée. Assemblée à Waalre aux Pays-Bas, seules 400 pièces y sont fabriquées chaque année. Il faudra débourser plus de 16 000 € pour s’offrir une bonne tasse de café, si tant est que les grains soient de qualité !

39 — La LBF-750 de BodyFriend, chaise de massage aux mille sensations

Prix : 30 000 €

« Vivez un voyage dans le bien-être par Automobili Lamborghini ». Cette chaise de massage, fruit de la collaboration entre Bodyfriend et Lamborghini, se démarque en proposant des massages personnalisables chaque fois que vous vous asseyez et pléthores d’autres fonctionnalités.

38 — The Residence, un vol long-courrier plus que premium

Prix : 33 000 €

Le record du billet d’avion le plus cher pour un vol entre deux destinations est détenu par la compagnie Etihad Airways. Il part de Bombay pour aller à New York. Ce prix s’explique par la petite suite privative de 12 m² que le passager s’offre avec salon, lit et cabine de douche.

37 — Le K750 HS Hybrid de Kalamazoo, ne pas en faire tout un plat

Prix : 35 000 €

La marque américaine Kalamazoo est la marque de barbecue la plus iconique du pays. Le K750 HS Hybrid est son produit haut de gamme : un grill hybride autoportant en acier inoxydable qui vous permet de cuisiner avec n’importe quels combustibles — charbon de bois, bois, gaz —.

36 — Designé par Smeg et Dolce&Gabbana, un frigo haut en couleur

Prix : 37 600 €

La médaille d’or est remise au tandem Smeg et Dolce&Gabbana qui, avec leurs frigos FAB28R redécorés, atteignent la somme de 37 600 euros. Ce frigo est habillé d’une fresque le classant au rang d’œuvre d’art.

35 — Gamma Attack, pour collectionneur plus que pour gamer

Prix : 46 337 €

Le jeu vidéo le plus rare et le plus cher jamais sorti est un jeu de la console Atari 2600. C’est un jeu de combat 2D en soucoupe volante. Il en existe aujourd’hui un seul exemplaire vendu en 2008 au collectionneur Anthony DeNardo.

34 — Le NEC PH1400U, voir les choses en grand

Prix : 48 999 € (sans objectif)

Le vidéo projecteur le plus cher du monde a un avantage, il est extrêmement lumineux. Avec 14 000 lumens, votre image peut être projetée en plein soleil sans problèmes. Seul inconvénient, il faut ajouter un objectif à l’appareil. Pour les portefeuilles plus raisonnable, nous avons testé le Mini Vidéo Projecteur Nebula Astro d’Anker.

33 — Le Focal Utopia de chez Tournaire, un casque qui fait tourner les têtes

Prix : 100 000 €

Le casque audio le plus cher du monde est pourtant décrié pour la qualité de son son. En réalité, ce qui fait son prix est son unicité, mais surtout ses diamants situés de part et d’autre du serre-tête.

32 — Beau soleil, le pensionnat suisse de luxe

Prix : 150 000€ / an

L’école le Beau Soleil est l’école la plus chère du monde. 260 jeunes de 11 à 18 ans sont pensionnaires dans ce collège/lycée où l’on retrouve les fils et filles des plus grandes fortunes mondiales. D’ailleurs aucun nom n’est divulgué pour garder l’anonymat.

31 — Delair Drone, la Rolls du drone

Prix : 200 000 €

Avec une vitesse de vol allant jusqu’à 60 km/h, des ailes qui s’étendent sur plus de 3 mètres et une catapulte pour décoller du sol, le drone de la marque Delair s’apparente à un drone de luxe. La startup française, qui fabrique ces avions sans pilote, affiche des prix allant jusqu’à 200 000 € pour les personnes qui visent haut.

30 — Un voyage à haute altitude chez Virgin Galactic

Prix : 225 000 €

Depuis le 7 juin 2019, la NASA annonce qu’il est désormais possible d’organiser des voyages dans l’espace (« 2 missions courtes d’astronautes privés par an »). La compagnie Virgin Galactic a sauté sur l’occasion pour commercialiser les 1ers vols dans l’espace et a déjà vendu 600 billets. La durée du vol pour ce voyage insolite est de 90 min.

29 — Le steak le plus cher est une viande « high tech »

Prix : 285 000 €

Réaliser 175 millions de steaks avec une seule vache, c’est ce qu’a permis un laboratoire hollandais. Ils ont utilisé les cellules souches de l’animal pour constituer une viande synthétique « in vitro ». Moins polluant, moins consommateur d’eau, plus respectueux de l’animal, ce steak de 142 grammes ne présente qu’un défaut, son prix.

28 — Le JB 11, un Jetpack qui vous envoie en l’air

Prix : 285 000 €

Le jetpack JB 11 de la marque américaine Jetpack aviation est propulsé par 6 turboréacteurs. Il possède une vitesse de pointe de 190 km/h, mais son autonomie ne dépasse pas les 10 min. C’est le Jetpack le plus cher qui existe actuellement sur le marché.

27 — Les Chopard De Rigo Vision Sunglass, vous ne pourrez qu’être ébloui

Prix : 311 500 €

Le record de prix pour des lunettes de soleil est détenu par la marque suisse de bijoux Chopard. Elles ont été designées par le lunetier de luxe De Rigo. La monture est sertie d’or 24 carats.. Pour couronner le tout, le nom de la marque est entouré de diamants, rien que ça !

26 — Luvaglio Laptop, mythe ou réalité ?

Prix : 830 000 €

Un million de dollars pour un PC portable, c’est ce qu’à dévoilé la marque Luvaglio qui s’est spécialisée dans les produits informatiques de luxe. Le Luvaglio Laptop a trouvé preneur en 2010, annonce le vendeur. Mais personne ne peut prouver cette transaction. Est-ce simplement un coup de pub ? Peut-être, mais ça reste sans aucun doute un coup de génie.

25 — La place de parking la plus chère est à Hong-kong

Prix : 870 000 €

En plein centre de la ville, une place de parking de l’immeuble de bureau The Center a été négociée à 870 000 €. La valeur de cet emplacement de 12,5 mètres carrés équivaut à « trois fois le prix moyen du mètre carré d’habitation à Hong Kong » !

24 — Un tatouage en diamant, idée originale

Prix : 875 000 €

Minky Van der Wurtzen est un mannequin sud-africain possédant le « tatouage » le plus cher du monde. Il est composé de 612 diamants implantés dans sa peau par le créateur de bijou Yair Shimansky.

23 — Le lit flottant magnétique, pas vraiment les pieds sur terre

Prix : 1 200 000 €

« Le lit flottant a été conçu pour pointer du doigt la gravité, une force omniprésente qui dicte nos vies ici sur terre. Faisons y abstraction : ce lit flottant semble tomber vers le haut plutôt que vers le bas », souligne son designer, l’architecte Janjaap Ruijssenaars.

22 — Le masque Yvel, mais quel nez !

Prix : 1 500 000 €

3608 diamants noirs et blancs, une ossature en or 18 carats, et une fente pour y insérer un filtre N99 qui offre un haut niveau de protection. C’est le masque le plus cher du monde. Il a été designé par le créateur Isaac Levy et est aujourd’hui propriété d’un commanditaire chinois. À propos des masques, nous avons déjà publié un comparatif des meilleurs produits.

21 — La Stuart Hughes Prestige HD Supreme Rose Edition, un tableau dynamique

Prix : 2 000 000 €

Stuart Hughes est un adepte des produits informatiques de luxe. Il met en vente en 2017 une télé qui tire son épingle du jeu plus par le côté blingbling que par celui des performances. Avec une qualité HD, cette télévision est entourée d’or rose et de 48 diamants. Mention spéciale à la télécommande avec touches en diamants.

20 — Le Leica 1923, de quoi en mettre plein la vue

Prix : 2 400 000 €

L’appareil photo le plus cher jamais vendu date de 1923. L’originalité de cet objet vient du fait qu’il date d’avant la commercialisation de la marque allemande. Il n’existe que 3 appareils encore en état de cette série de prototypes, ce qui explique son prix.

19 – 13 kg de lune, une météorite vendue à prix d’or

Prix : 2 500 000 €

Pas besoin d’être astronaute pour marcher sur la lune. Il est possible d’en acheter des bouts. Le morceau de lune le plus cher du monde a été mis en vente par la maison Christie’s pour 2,5 millions d’euros. Il s’agit d’une météorite trouvée dans le désert du Sahara pesant 13 kg.

18 — Le Cristal Piano, un piano unique en son genre

Prix : 3 220 000 €

Designé par Crystal Music Company (Pays-Bas), cette œuvre d’art est entièrement faite de cristal. Le Cristal Piano a été présenté pour la première fois au public lors des Jeux olympiques de 2008 à Pekin avec la performance du pianiste Lang Lang. Il a été acheté peu de temps après par un collectionneur anonyme.

17 — La D&W Aural Pleasure de Hart Audio, le plaisir des yeux et des oreilles

Prix : 4 500 000 €

L’enceinte la plus chère au monde est anglaise. Son look, qui a nécessité plus de 200 h de travail, évoque une forme d’oreille dorée. Les haut-parleurs Tannoy délivrent une puissance impressionnante avec l’une des meilleures qualités de son sur le marché. Logique à ce prix.

16 — Le One-cent Magenta, un timbre bercé d’histoire

Prix : 9 200 000 €

Ce timbre unique a été édité en 1856 en ex-Guyane britannique. Suite à une pénurie de timbre dans la colonie, les autorités ont décidé d’émettre deux vignettes provisoires, dont le One-cent Mangeta. Son unicité et son histoire ont déchaîné les passions et en 2014, le designer Stuart Weissman l’achète pour 9,5 M de dollars. Il est aujourd’hui exposé au musée de Washington.

15 — Bugatti « La voiture noire », voiture sombrement classe

Prix : 18 700 000 €

Au coude à coude avec la Pagani Zonda HP Barchetta (plus chère HT, mais moins après taxes), « La voiture noire » de Bugatti a trouvé un acheteur en 2019. Sa vitesse de pointe est de 420 km/h et elle peut faire du 0 à 100 en 2,5 sec, ce qui la place parmi les meilleurs modèles au monde.

14 — Le Codex de Leicester, un livre qui ne passe pas inaperçu

Prix : 25 800 000 €

Le Codex de Leicester a été rédigé en 1510 par Léonard de Vinci. Ce manuscrit de 72 pages en lin comprend les pensées, les théories et les observations de Léonard sur le monde, comme le mouvement de l’eau, les fossiles et la luminosité de la lune. Il est vendu 30,8 millions de dollars en 1994 à Bill Gates, qui le numérise pour en faire profiter le plus grand nombre.

13 — Carinsurance.com, nom de domaine assuré d’être le plus cher

Prix : 42 000 000 €

En 2010, QuinStreet, une société de marketing et de médias en ligne achète carinsurance.com pour 49,7 millions de dollars. C’est le nom de domaine internet le plus cher du monde.

12 — iPhone 6 Falcon Supernova, ayez une coque solide

Prix : 44 500 000 €

Le portable le plus cher du monde n’est pas le dernier iPhone ! En 2014, un iPhone 6 personnalisé est présenté au public, le Falcon Supernova. Recouvert d’or 24 carats et décoré par un diamant rose à l’arrière, ce portable dispose également d’un antivirus extrêmement performant pour l’époque (seule amélioration du processeur à noter, bien loin des smartphones actuels).

11 — Le mariage royal le moins rentable de l’histoire

Prix : 45 000 000 €

Pour la revue britannique Business insider, ce mariage entre la princesse Diana et le prince Charles aurait coûté, en prenant en compte l’inflation, plus de 100 000 000 €. Avec une robe estimée à 150 000 € et pas moins de 27 pièces montées, pas étonnant de voir la note grimpée autant.

10 — La Graff Diamonds Hallucination, la montre ultime

Prix : 55 000 000 €

La montre Hallucination du joaillier Graff est composée de 100 carats de diamants de différentes couleurs incrustés à un bracelet en platine. C’est le fondateur de la marque, Laurence Graff, qui est à l’origine de la création de la montre et qui la détient d’ailleurs.

9 — Everydays : the First 5000 days, l’oeuvre numérique la plus chère

Prix : 69 000 000 €

Cette œuvre d’art signée par l’artiste américain Beeple a un format bien particulier, c’est un fichier JPEG de 319 Mo. Elle est donc totalement numérique et présente 5 000 images d’un moment de 5000 jours différents de la vie de l’artiste. La transaction est aussi originale puisqu’elle a été faite sous forme de NFT, un moyen qui permet d’authentifier une œuvre d’art de façon numérique.

8 — BP Company, un nouveau logo qui tombe à l’eau

Prix : 170 000 000 €

Dans l’optique de changer leur image de marque, BP Company commande un nouveau logo qui devient le changement de logo le plus cher de l’histoire. L’idée pour l’entreprise pétrolière est de s’inscrire dans la mouvance écologique, arguant une énergie plus verte et durable. Malheureusement, peu de temps après, survient une catastrophe de marée noire. Pas de bol !

7 — Pirates des Caraïbes, le film à plus gros budget

Coût : 342 000 000 €

En 2011 sort le 4e volet de la saga Pirates des Caraïbes. C’est le film qui a utilisé le plus d’images de synthèses et d’effets spéciaux pour un coût record de 378 millions d’euros. Les techniques de pointe de postproduction ont permis la réalisation d’un long métrage hors du commun.

6 — Salvator Mundi par Léonard de Vinci, le faux le plus cher de l’histoire ?

Prix : 378 000 000 €

« La Stupéfiante Affaire du dernier Vinci », documentaire diffusé le 13 avril 2021 sur France 5 lance une bombe. Le tableau le plus cher du monde serait un faux. Toujours est-il qu’en 2017, cette peinture de De Vinci s’est vendue 378 millions d’euros aux enchères et est aujourd’hui stockée dans un lieu tenu secret. Faux buzz ou réalité ?

5 — L’Airbus A380 du prince saoudien Al Waleed, un jet privé sans siège éjectable

Prix : 500 000 000 €

Son prix s’explique par le fait qu’il s’agit d’un avion long-courrier réaménagé en jet privé. Profitez d’un sympathique espace de 500 m² avec un spa, un trône, un sol transparent et même une écurie pour la modique somme de 500 millions d’euros. Ce jet est détenu par le prince d’Arabie Saoudite, Al Waleed Bin Talal.

4 — Lanai Island, l’île la plus chère du monde

Prix : 610 000 000 €

Possédée à 98 % par l’homme d’affaires Larry Ellison, cette île de 364 m² est un véritable havre de paix. Situé à Hawaii, le créateur d’Oracle et 8e fortune mondiale y a construit une véritable ville et la fait d’ailleurs visiter aux touristes venus du monde entier.

3 — Antilia, la résidence privée qui vise les sommets

Prix : 2 000 000 000 €

Propriété du milliardaire indien Mukesh Ambani, ce gratte-ciel de 34 étages situé à Mumbai est supposé survivre à un tremblement de terre de magnitude 8,0. Il contient 3 héliports ainsi qu’un parking pouvant accueillir 160 voitures. Pour 2 milliards d’euros, c’est le building le plus cher vendu à un particulier.

2 — Le History Supreme, un véritable OFNI

Prix : 4 000 000 000 €

Designé par le Britannique Stuart Hughes, ce bateau est un joyau à lui tout seul avec 100 000 kg d’or et de platine. Il offre de nombreuses surprises telles que des verres à vin en diamant ou une statue en os de Tyrannosaure Rex. Chose étonnante, sa taille est assez réduite (30 mètres) comparée à ses concurrents. Mais cela n’a pas découragé son propriétaire, Robert Kuok, l’homme le plus riche de Malaisie.

1 — L’ISS, la tête dans les étoiles

Prix : 83 500 000 000 €

C’est tout simplement l’objet créé sur terre le plus coûteux de l’histoire. La Station Spatiale Internationale vole en orbite autour de la terre et accueille de nombreux astronautes comme le français Thomas Pesquier. Sa facture s’élève à 100 milliards de dollars.

Quel est l’objet le plus cher jamais créé par l’homme ?

L’objet le plus cher jamais construit par l’homme est la Station Spatiale Internationale pour un montant de 100 milliards de dollars.

Quelle est l’œuvre d’art la plus chère au monde ?

L’œuvre d’art la plus chère est un tableau de Léonard de Vinci peint aux alentours de 1500. Le « Salvator Mundi » a été vendu à 378 millions d’euros.

Quel est le moyen de locomotion le plus cher au monde ?

Le moyen de locomotion le plus cher est un bateau privé, le History Supreme, vendu à 4 milliards de dollars.

Quel est le masque le plus cher du monde ?

Le masque de luxe de la marque Yvel est le masque le plus cher du monde avec son prix de 1,5 million d’euros.