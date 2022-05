YouTube… Un média grâce auquel n’importe qui peut diffuser du contenu et tenir sa propre chaîne. On peut varier les formats, proposer de nouvelles émissions, et surtout les arrêter dès qu’on n’a plus d’inspiration, afin de ne pas descendre en qualité. Toutefois, il arrive qu’on ouvre l’application sur notre ordinateur ou sur notre téléphone sans trop savoir ce que l’on va regarder. Mais ce temps est révolu !

Après vous avoir expliqué comment télécharger une vidéo YouTube, on vous propose aujourd’hui une liste de chaînes qui se prêtent à une utilisation bien précise. Quand vous faites la vaisselle, la cuisine, le ménage, rangez votre chambre ou même marchez dans la rue, pourquoi ne pas profiter de tous ces gestes automatiques pour vous nourrir de contenus pédagogiques et inspirants ? On a trouvé 20 chaînes aux thématiques variées dont vous pouvez suivre le contenu sans avoir besoin de l’image.

4 Chaînes YouTube et émissions pour muscler votre esprit critique

Commençons par l’essentiel. Aujourd’hui, l’information tourne à toute vitesse, ce qui est un progrès immense pour tous les curieux. Toutefois, l’inconvénient est qu’on entend des discours qui expriment tout et son contraire sur YouTube. Les chaînes qui vont suivre vous aideront donc à, sinon à toujours bien démêler le vrai du faux, à savoir rester prudent. “Ce que je sais, c’est que je ne sais rien”, disait Socrate.

La Tronche en Biais : les sceptiques qui piquent

Parangons de l’esprit critique, Vled Tapas, diplômé de musicologie, et Thomas C.Durand, docteur en biologie, tiennent une chaîne YouTube de zététique prolifique, connue sous le nom de La Tronche en Biais (ou la TeB). On y parle d’un grand nombre de sujets (médecine alternative, paranormal, biais cognitifs, etc.), sous divers formats (de 5 minutes à plus de 2 heures). Les invités de cette chaîne sont nombreux ; la TeB n’hésite pas à faire venir des personnes dont Vled et Thomas ne partagent pas les croyances, afin d’obtenir un dialogue constructif. Dans cette vidéo d’exemple ci-dessus, il est question de “La parentalité bienveillante”.

« J’ai comme un doute… » Vled Tapas

Point fort Il y en a pour tous les goûts ! Point faible Un ton parfois assez intransigeant, qu’on qualifierait sans doute de “sévère mais juste”. Ce qui en agace un certain nombre…

On poursuit tranquillement avec David Louapre, un chercheur en physique issu de l’ENS, qui tient la chaîne de vulgarisation “Science Étonnante”. Au sein de cette chaîne, nous attirons votre attention sur sa mini-émission intitulée “Crétin de Cerveau”. Elle est entièrement dédiée aux erreurs rationnelles de jugement que notre cerveau nous fait commettre. Qu’il s’agisse du coût irrécupérable ou de l’effet de halo, vous risquez d’être étonné(e)s ! N’hésitez pas à consulter également la partie vulgarisation en physique, toutefois plus difficile à suivre (même avec les visuels)…

« Crétin de cerveau, hein ! » Science Étonnante

Point fort Hyper pédagogique ! Point faible Une émission secondaire avec assez peu d’épisodes.

Horizon-Gull : la voie du hacking social

Chayka Hackso (Gull) et Viciss Hackso sont les pseudonymes de deux hackeuses sociales. Définition selon leurs propres termes :

“Le « Hacking social » désigne les réflexions et les activités visant à identifier, comprendre, et détourner des structures sociales nuisibles aux individus et aux groupes.” Horizon Gull

Autrement dit, il s’agit de bien comprendre ce qui, dans notre société, influence nos comportements, au point d’aller à l’encontre de nos valeurs. Le but est d’en arriver à de l’“auto-déterminisme”, autrement dit d’agir le plus possible en conscience. Malgré une revendication militante en arrière-plan, les vidéos mettent surtout en avant des études, décortiquées avec soin, sur la réactance, le jugement social, l’obsolescence programmée etc., sans jamais devenir polémiques !

Point fort Hyper pédagogique ! Point faible Une fréquence de publication relativement lente.

Hygiène mentale : application méthodique de l’esprit critique

On finira sur la zététique et le scepticisme avec ce cours d’auto-défense intellectuelle ! Cette chaîne est tenue par le vidéaste français Christophe Michel, diplômé d’un master en sciences modernes, il a enseigné la physique au lycée avant de se mettre aux petits documentaires animés sur YouTube. Son concept ? Appliquer la méthode scientifique sur des sujets impliquant des zones d’ombres comme le paranormal, l’astrologie, l’agnosticisme, mais également les publications scientifiques, la neutralité des points de vue, etc.

“Esprit critique, es-tu là ?” Hygiène Mentale

Point fort Une méthode de raisonnement très bien exposée. Point faible Une diction un poil monocorde (vraiment pour lui trouver un défaut !)

4 Chaînes YouTube axées « développement personnel »

Quand nous parlons de développement personnel, c’est un peu abusif, puisque toutes les chaînes proposées dans ce top ont un peu vocation à nous apprendre quelque chose. Or, apprendre, c’est du développement personnel, en soi. Pour être plus précis, disons que les chaînes qui vont suivre ont deux points communs : d’abord elles sont motivantes. Ensuite, elles peuvent vous inciter à essayer d’adopter un comportement différent de vos habitudes dans des situations clés.

Victor Ferry : la chaîne YouTube d’un docteur en rhétorique

Victor Ferry défend la rhétorique comme une pratique vertueuse, et non comme une habile manière de faire passer des sophismes. Il encourage ainsi son public à dire ce qui lui tient à cœur, en lui apprenant à formuler une pensée claire et bien construite. Dans beaucoup de vidéos, il analyse les discours de tout un éventail de personnalités : politiques, universitaires et artistes. Il examine les forces et les failles de toutes les prises de parole percutantes, y compris celles qui ont parfois changé le destin de la France !

Parle ! Victor Ferry

Point fort Donne vraiment envie de bien s’exprimer. Point faible Flirte volontiers avec le drama (dans une perspective constructive toutefois).

Emilio Abril : des conseils pour gagner en productivité

Emilio Abril a plutôt une bonne tête, et un air déterminé. Ce qu’il maîtrise le mieux, c’est la question du mindset. Il cherche tous les freins psychologiques que l’on peut rencontrer lors de l’accomplissement d’un projet. Dans cette perspective, il propose des astuces comportementales afin de résoudre tout ce qui peut vous empêcher d’avancer. Optimisation, organisation, objectifs : toutes les qualités d’un entrepreneur appliquées à la vie de chacun ! La vidéo exemple est le résumé d’un livre intitulé “L’Art de s’en foutre” de Mark Manson par Emilio. Un vrai manifeste pour ne pas se laisser polluer par le “non-essentiel”.

« Fais passer les actions les + importantes en priorité absolue sur tout le reste. » Emilio Abril

Point fort Des conseils applicables facilement. Point faible Des titres frôlant le putaclic (mais en vrai, ça va).

Ted X Talks : chaîne YouTube d’expériences personnelles et professionnelles

On veut bien l’avouer : Ted X Talks, c’est un peu la tarte à la crème des chaînes de ce top. On y trouve des conférences d’une dizaine à une vingtaine de minutes, données sur des sujets extrêmement variés (entreprise, vie personnelle, sciences humaines, culture, etc.). Les intervenants sont généralement des universitaires, des chef(e)s d’entreprise, des influenceur(se)s, spécialistes dans un domaine en particulier. Très agréables à écouter, ces prises de parole tentent de nous faire voir le monde à travers un prisme nouveau.

Point fort Des experts issus de tous les horizons. Point faible Certaines “success stories” pourraient relever du biais du survivant.

Black Coach : la chaîne YouTube qui aborde les sujets qui fâchent

Quand ça ne va pas fort, qu’on baigne un peu dans les pensées négatives, le Black Coach vient nous secouer les puces. Un homme en noir vous parle de sa voix très grave et nous pose des questions sur la vie. Derrière cette maïeutique immersive semble se dessiner un positionnement philosophique proche du pragmatisme. Cette mise en scène d’un personnage aux airs patibulaires est simple mais efficace, et se met au service d’une bienveillance et d’un humanisme plutôt inspirants. Afin d’aller au-delà d’idées préconçues et de mettre du réalisme dans ses pensées et ses actions, notamment en s’interrogeant sur leurs effets, il peut être bon de jeter un œil au Black Coach, en commençant par cette réflexion (ci-dessus) sur “les mots qui blessent”.

J’te connais pas, mais… Black Coach

Point fort Un jeu d’acteur assez captivant. Point faible Le montage vidéo ne lésine pas sur les effets d’impact, ce qui amène un petit côté emphatique pouvant en fatiguer certain·es.

4 Chaînes YouTube de podcasts narratifs

Jusqu’ici, nous avons plutôt recommandé des chaînes menant à l’introspection. On vous propose à présent de vous oxygéner un peu en côtoyant d’autres destinées au travers d’histoires vraies, parfois singulières, parfois universelles.

La chaîne de P.A.U.L : des célébrités behind the scenes !

Le travail de P.A.U.L est tout bonnement étonnant ! Avec un style narratif très fluide, l’émission Paul Vous Raconte (PVR pour les intimes) nous conte la vie mouvementée de nombreuses personnalités : chanteuses de pop, développeurs de jeux vidéos, acteurs à succès et même des personnes à l’origine de mèmes internet. Le montage vidéo est très dynamique : photos, extraits d’interviews, etc., mais vous n’en avez quasiment pas besoin pour suivre les biographies relatées. Une moralité commune se dégage de toutes ces histoires : la vie n’est simple pour personne !

« Dans ma chaîne, je vous conte des histoires avec comme seul but celui de vous captiver ! » La chaîne de P.A.U.L

Point fort De simples visages médiatiques se changent en personnages attachants Point faible Quand on est en train de faire quelque chose d’autre, les passages en anglais sous-titrés obligent les non-anglophones à jeter un œil sur l’écran (un peu contraignant quand on a les mains prises).

Un bon moment : une émission sur la chaîne YouTube de Kyan Khojandi

Prenez Kyan Khojandi et Bruno Muschio (alias Navo), auteurs de Bref. et co-auteurs de Bloqués avec les rappeurs Orelsan et Gringe, et faites-les discuter avec Julien Doré, Jeremy Ferrari, Marion Séclin ou encore Éléonore Costes. Vous obtenez des conversations très animées, passant de blagues légères à des questions profondes. L’idée est finalement assez simple, une recette vieille comme le monde, qui repose sur la spontanéité des invités, un peu comme si vous passiez vous-même une soirée en leur compagnie. La différence avec la télévision ? Rien à vendre, pas de polémique, pas de pubs. Juste un bon moment d’environ soixante minutes !

« bon bah c’est ma chaîne. Alors Bienvenue. » Kyan Khojandi

Point fort Des dialogues décontractés mais enrichissants. Point faible On ne connaît pas par avance les sujets abordés.

Mamytwink (Histoires de guerre) : l’Histoire à l’échelle des individus

Bien loin des cours d’Histoire du lycée, la chaîne YouTube Mamytwink nous rapporte des anecdotes parfois terribles, parfois émouvantes, parfois farfelues, qu’ont occasionné les grands conflits de l’humanité. Ainsi, Histoires de guerre (tapez simplement “HDG” sur YouTube) nous présente des personnages incroyables, tels qu’Alan Turing, un des pères de l’informatique, Tsutomu Yamaguchi, survivant des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, ou encore Georg Elser l’homme qui a failli tuer Hitler. Une quarantaine d’épisodes qui durent entre 10 et 30 minutes, à suivre avec ou sans les illustrations. À la fois divertissant et instructif sur le rapport qu’entretiennent parfois les destins individuels et collectifs !

« Je vais vous conter des récits de guerre héroïques, insolites, étonnants, et parfois tristes. » Zecharia

Point fort Un format idéal à consulter pendant qu’on effectue des tâches relativement courtes. Point faible Peut-être un peu trop d’épisodes en rapport avec la Seconde Guerre Mondiale (devoir de mémoire oblige ?)…

Elio Avila Munoz (Story time) : un influenceur sportif qui raconte sa vie

Elio est suisse. Il a fait son service militaire, a été à l’Université, et s’est toujours posé plein de questions. Sur le sens du travail, celui de l’amour, de la réussite, etc. Sa grande spécialité ? Le Street Workout, ou comment faire des figures en force sur des structures urbaines. Mais depuis qu’il est YouTuber, il adore traiter de plein d’autres sujets, souvent liés à ses expériences personnelles. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine de cette idée d’article, quand il propose des podcasts sous forme de story telling afin de nous occuper la tête pendant une corvée de linge ou de cuisine. La plupart du temps, les tranches de vie évoquées ont vocation à nous faire réfléchir sur un thème précis (par exemple, la “confiance en soi” pour la vidéo ci-dessus).

“À la fin de l’épisode, j’aimerais que tu te dises que t’as fait un truc cool”. Elio Avila Munoz

Point fort Du partage sans prétentions Point faible Convient peut-être mieux à un public assez jeune

4 Chaînes YouTube sur l’actualité et les phénomènes de société

Plus loin encore dans le décentrement, nous entrons dans le monde magique des opinions à se forger… des points de vue opposés, des convictions défendues, des valeurs proclamées, et des faits à décortiquer, c’est ce que vous trouverez dans les 4 chaînes YouTube qui suivent !

Et tout le monde s’en fout nous fait la leçon (mais on aime bien)

Marc et Fabrice de Boni (respectivement grand reporter et diplômé de neurosciences), accompagnés d’Axel Lattuada (réalisateur et protagoniste de l’émission), traitent dans un format très court et dynamique de tous les problèmes humains qui leur tombe sous la main. L’éducation, le stress, la pollution numérique, ou encore la flemme… Et essayent de présenter des axes d’amélioration pour un monde plus soucieux du bien être de tous, sur un ton relativement décalé. Pour un certain nombre d’épisodes, les idées proposées sont étayées par des études. À cet égard, on peut trouver les sources en description.

« Et tout le monde s’en fout… » Et tout le monde s’en fout

Point fort Une prise de parole coup de poing pour éveiller les consciences Point faible Un petit côté condescendant décomplexé pouvant crisper certaines oreilles

ThinkerView : le média indépendant qui sévit sur YouTube

L’approche de ThinkerView vient probablement d’un ras-le-bol : celui d’entendre à travers les médias des personnalités au discours biaisé, tronqué ou uniquement dirigé vers la polémique. Sans pour autant verser dans la complaisance, le créateur, connu sous le pseudonyme de “Sky”, cherche à tirer de ses invités un matériau plus consistant pour aider à la réflexion de ses abonnés. De Juan Branco à Geoffroy Roux de Bézieux, en passant par Aurélien Barrau et Éric Zemmour, les interviews peuvent durer plus de trois heures ! De quoi étendre une parole assez longtemps pour y ajouter quelques nuances, et les mettre à l’épreuve par quelques questions frontales, mais respectueusement formulées.

« ThinkerView est un groupe indépendant issu d’internet, très diffèrent de la plupart des think-tanks qui sont inféodés à des partis politiques ou des intérêts privés. » Marc Ullmann

Point fort On adore le générique ! Point faible Parfois difficile d’arriver au bout d’un épisode.

Le Crayon : la chaîne de débat qui monte sur YouTube

Cette fois, ce n’est pas un invité qui s’exprime sur la chaîne, mais généralement deux, dont les opinions s’opposent diamétralement. YouTubers, militants, universitaires s’affrontent au cours d’échanges parfois assez musclés, mais avec un esprit d’écoute plutôt bien maintenu par les médiateurs. Véganisme, féminisme, écologie, laïcité, etc. sont des sujets qui attisent les passions dès qu’on les évoque à table, en famille ou entre amis. Avec Le Crayon, crevez l’abcès à l’avance et voyez les arguments qui pourraient vous désarçonner face à un contradicteur. Une bonne manière d’apprendre à ne plus s’énerver, et de plutôt chercher à comprendre quelle bonne raison (suffisante ou non) peut pousser un adversaire d’opinion à avancer ce qu’il ou elle avance.

« Il est temps de réunir ! » Sixtine, Wallerand, Antonin et Jules

Point fort Des intervenants de tous les âges, de tous les horizons. Point faible Des tensions et des propos parfois virulents qu’attise la nature même des débats.

Louie Media : afin de se sentir compris(e) !

Nous avons découvert la chaîne Louie Media notamment avec la vidéo ci-dessus, que nous vous conseillons ab-so-lu-ment, malgré un sujet plutôt éprouvant. Dans le fond, cela ressemble un peu à Tout le monde s’en fout, sauf que le ton et le format diffèrent totalement. Les questions sont abordées de manière plus posée (ce qu’est la résilience, l’évolution du monde du travail de nos jours, l’hypersensibilité) par le biais d’invités qui témoignent d’une expérience de vie ou partagent leurs connaissances. Les enquêtes de Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski (les fondatrices) sont généralement très poussées, riches de plusieurs voix, mais toujours restituées le plus clairement possible, sur une durée de 20 à 50 minutes. Certains thèmes font même l’objet de plusieurs vidéos. Vous vous reconnaîtrez certainement dans l’une d’elle, et ça fait du bien, parfois !

« Des programmes pour vous faire RESSENTIR LE MONDE. » Louie Media

Point fort Rien de tel pour muscler l’empathie. Point faible Des épisodes souvent très longs, ce qui oblige à écouter en plusieurs fois.

4 Chaînes YouTube culturelles

On termine avec les thèmes un peu plus spécifiques que sont la littérature, la philosophie, la musique et l’histoire. Un peu de culture qui plaira aussi bien aux néophytes qu’aux passionnés de la première heure !

“Qu’est-ce qu’on lit ?” la chaîne booktube qui parle sans snobisme de littérature

Si vous aimez bien lire (ou même écrire), sachez que les chaînes YouTube sur la littérature ne manquent pas ! Les passionnés créateurs de podcasts sont souvent professeurs, ou eux-mêmes écrivains. Ce n’est pas le cas de la chaîne Qu’est-ce qu’on lit ?, qu’on a choisi pour son côté très accessible. Elle est tenue par une ancienne khâgneuse reconvertie dans les métiers du digital. Dans ses vidéos, notamment le podcast Hiatus, la booktubeuse recommande (ou pas!) des œuvres plus ou moins classiques, propose des clés de lecture sur des auteurs comme Beckett et parle également d’actualité littéraire. Parfait pour mettre un pied dans le monde des belles lettres. Par ailleurs, sa chaîne a le bon goût de recommander d’autres vidéastes littéraires dans des styles très variés !

« Lecteurs et non-lecteurs, bienvenue ! » Qu’est-ce qu’on lit ?

Point fort Très vivant et facile à suivre. Point faible Beaucoup de concepts d’émissions variés pour un rythme de publication assez faible (normal, puisqu’il faut lire avant !).

À voir aussi : Antastesialit et Jpdepotte

Le Précepteur : un professeur de philosophie musclé qui tient une chaîne YouTube

On vous présente une star montante du YouTube game : j’ai nommé le Précepteur. Charles, de son vrai prénom, est un respectable professeur de philosophie qui utilise sa pédagogie pour montrer comment les concepts des grands philosophes peuvent s’appliquer à la vie courante. Très sportif, il encourage beaucoup son public à se poser des questions qui aident à l’action. C’est probablement ce qui explique sa popularité. Alternant dynamiquement les citations, les reformulations d’idées et les exemples, il est toujours d’une grande clarté. 1 vidéo = 1 concept proposé par 1 philosophe (Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche, etc.). Sérieux mais accessible à tous !

“Le philosophe n’est pas un sage ; il est celui qui aspire à être sage […]. Je vous remercie”. Le Précepteur

Point fort Des conclusions virtuoses ! Point faible Peut-être trop utilitariste pour les puristes ?

À voir aussi : Kosmos et Monsieur Phi

Herodot’com : une chaîne YouTube d’Histoire décontractée mais sérieuse !

Comme pour la philo et la littérature, il existe déjà de nombreuses chaînes d’Histoire. Le plus connu étant sans doute Nota Bene. Une fois n’est pas coutume, nous avons sélectionné une chaîne réservée aux passionnés d’Histoire. Cela étant, les vidéos d’Herodot’com adoptent un ton décontracté et ne requièrent pas de connaissances préalables. Néanmoins, il vous faudra peut-être une attention accrue, car une heure entière passée à écouter l’évolution de l’Église d’Orient de ses origines à son âge d’or médiéval, c’est plus éprouvant pour certaines personnes que d’autres. Néanmoins, cette chaîne YouTube totalise près de 90 k abonnés ; et à cette époque charnière où le peuple et son gouvernement sont en continuelle mésentente, peut-être qu’un bagage historique de rattrapage peut s’avérer utile ! À bon entendeur !

« Salut camarades ! » Herodot’com

Point fort Des références à Kaamelott ! Point faible Convient mieux à un public de niche !

À voir aussi : “C’est une autre histoire” et “Histony”

Val so Classic : la musique classique à portée de tous avec YouTube

Des chaînes musicales, là aussi il y en a tellement… ne serait-ce que PV Nova ou l’émission Non mais t’as vu c’que t’écoutes animée par l’illustre Linkthesun. C’est pourquoi nous avons eu envie de présenter une chaîne plus petite et plus spécialisée, qui regroupe à ce jour 20 000 abonnés : Val So Classic. Pour accéder au monde mystérieux de la musique classique, mieux comprendre ce qu’est un opéra, un ballet, ou même les instruments d’un orchestre, Valentine Jongen propose des formats courts et amusants. La jeune Belge ambitionne de nous sortir de nos préjugés, s’appuyant notamment sur sa formation de musicologue et sur des interviews qu’elle mène avec des professionnels de la musique. Les formats sont généralement courts, ce qui est fort appréciable quand on a besoin de se repasser un cours de solfège accéléré !

“Et si la musique classique n’était pas qu’une musique du passé ?” Val So Classic

Point fort Une vraie porte ouverte sur une culture méconnue. Point faible Un style un chouïa… “scolaire” ?

À voir aussi : Florent Garcia et Les Chroniques Sales