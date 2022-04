Autrefois marginal, le phénomène des tiny houses (ou mini maisons) connaît depuis quelques années un fort regain d’intérêt en France. C’est l’occasion pour certains d’adopter un nouveau mode de vie en adéquation avec leurs valeurs et de vivre en harmonie avec la nature.

À l’issue de la guerre, on assiste en France à un foisonnement de « procédés non traditionnels de construction ». Des architectes comme Le Corbusier avec son cabanon méditerranéen ou encore Jean Prouvé avec ses maisons démontables, ont démontré l’intérêt de l’architecture modulaire. Il aura fallu plusieurs crises économiques, une prise en compte du réchauffement climatique et une pandémie pour qu’enfin cet idéal architectural devienne une alternative évidente pour se loger autrement et repenser son mode de vie. Ce mouvement qui ne cesse de gagner en popularité, séduit de plus en plus de personnes désirant réduire leur impact environnemental mais aussi vivre un style de vie plus minimaliste.

À lire également : Top des Meilleures Innovations Écologiques

Qu’est ce qu’une tiny house ?

Définition de la tiny house

La tiny house, aussi appelée « micro-maison » ou « mini maison », est une petite résidence en bois fixée sur une remorque. Elle est généralement présentée comme une habitation durable en raison de l’économie de matériaux et d’énergie que permet sa petite taille, mais surtout, du style de vie minimaliste en raison de son espace restreint.

Une construction écologique

Au départ, le concept de mini maison est assez radical car il se veut explicitement en rupture avec la société de consommation et s’inscrit dans une démarche de simplicité volontaire. De facto, la tiny house se particularise par son impact limité sur l’environnement, et ce, dès sa conception. Les constructeurs accordent énormément d’importance à la sélection des matériaux. Bien que la plupart de ces petites habitations soient construites avec des matériaux de récupération, beaucoup sont également construites avec des matériaux écologiques ou recyclables et, si possible, issus de filières locales.

Le concept s’accompagne aussi fréquemment de méthodes et de technologies d’autosuffisance et de vie hors réseau (off-the-grid) par l’usage de panneaux solaires, de toilette compostable et de système de récupération et de filtration d’eau, ce qui permet dans plusieurs contextes de réduire l’empreinte environnementale associée au fonctionnement du bâtiment.

Pourquoi vivre dans une tiny house ?

C’est la solution rêvée pour les nomades et aventuriers dans l’âme mais aussi pour les personnes souhaitant changer de mode de vie. Cet habitat alternatif permet de se déplacer avec toute sa maison d’un paysage à un autre tout en conservant le confort d’une maison. L’objectif est aussi de vivre plus librement et de façon autonome tout en consommant moins. Grâce à sa petite taille, la tiny house est une solution de logement à la fois éco-responsable et particulièrement abordable. Les factures d’énergies sont diminuées ce qui en fait l’habitat idéal pour économiser chaque mois sur les frais courants. C’est aussi l’occasion de découvrir le monde et de partir à la rencontre des autres.

Quel budget pour une tiny house ?

Le prix va varier en fonction de la taille de votre mini maison mais aussi des matériaux utilisés, des options choisies et de la personnalisation. Si vous optez pour l’auto-construction de votre tiny house, comptez minimum 15 000 €, il faudra s’assurer dans un premier temps que vous disposez de toutes les connaissances et compétences nécessaires. Vous devrez très certainement à terme, faire appel à des corps de métiers spécifiques pour arriver au bout de votre projet. Si vous faites appel à des professionnels pour la construction de votre mini home :

Il vous en coûtera autour de 30 000 € pour un modèle dit « brut » , c’est-à-dire fini extérieurement et prêt à rouler.

, c’est-à-dire fini extérieurement et prêt à rouler. Comptez entre 45 000 et 85 000 € pour une tiny « clé en main », encore une fois cela va dépendre des matériaux choisis mais aussi du fabricant auquel vous faites appel.

Certes, cela est beaucoup moins onéreux qu’une maison (le prix de l’immobilier ne cessant de s’accroître) mais cela représente quand même un budget, d’autant plus qu’il faudra penser aux frais annexes tels que : (le cas échéant) la location du terrain, l’assurance, le véhicule tractant, l’ameublement, etc. Il est d’ailleurs possible d’obtenir un crédit pour payer votre tiny house et de calculer votre capacité d’emprunt. Bien heureusement, certains concepteurs proposent des facilités de paiements.

Le cadre législatif

Comme nous l’avons vu précédemment, votre maisonnette peut être basée sur des fondations solides ou bien sur une remorque. Dans ce dernier cas, c’est la législation applicable aux caravanes que vous devrez appliquer, c’est à dire que sur la voie publique il vous faudra respecter le code de la route et les arrêtés municipaux. Mais ce n’est pas tout nous allons vous énoncer plusieurs cas de figure afin d’y voir plus clair selon les situations rencontrées :

Stationnement dans un camping Si vous décidez de stationner dans un camping par exemple, vous pourrez rester plus de trois mois à condition (dans certains cas) de déposer une déclaration préalable.

Stationnement sur un terrain privé non-constructible Vous pouvez vous établir sur un terrain privé non-constructible (cela peut être le vôtre ou celui d’un propriétaire tierce) pendant une durée de trois mois maximum. En revanche, si la période de stationnement dépasse les trois mois, il vous faudra une autorisation du maire afin de ne pas être condamné juridiquement pour errance. Pour mettre toutes les chances de votre côté, n’hésitez pas à faire valoir l’esthétique, la mobilité et la discrétion de votre mini maison.

Stationnement sur un terrain de façon permanente ou semi-permanente Vous pouvez vous établir sur un terrain privé non-constructible (cela peut être le vôtre ou celui d’un propriétaire tierce) pendant une durée de trois mois maximum. En revanche, si la période de stationnement dépasse les trois mois, il vous faudra une autorisation du maire afin de ne pas être condamné juridiquement pour errance. Pour mettre toutes les chances de votre côté, n’hésitez pas à faire valoir l’esthétique, la mobilité et la discrétion de votre mini maison.

Attention toutefois car les règles changent si vous enlevez les roues de votre maison : en plus de devoir appliquer la législation des cabanes de jardin et poulaillers, votre maison ne devra pas excéder 20 ㎡ et vous devrez investir sur un terrain constructible. La démarche administrative ne sera pas compliquée, il vous suffira simplement de déposer à votre mairie une déclaration préalable de travaux.

Avantages et inconvénients d’une tiny house Avantages Un espace optimisé : toutes les pièces de votre maison vous serviront. En effet, les concepteurs de mini maisons rivalisent d’audace pour trouver des solutions intelligentes dans des petits espaces.

Un retour à l’essentiel : c’est une bonne occasion de se défaire de tous les objets superflus !

Un habitat écologique : vous consommerez beaucoup moins d’énergie que dans une maison traditionnelle et pourrez mettre en place des systèmes éco-énergétiques comme l’énergie solaire ou une toilette à compostage et diminuer ainsi votre impact environnemental.

Une vie plus nomade : vous pouvez vous déplacer tout en profitant du confort d’une maison.

Un prix abordable : dans la plupart des cas, une mini maison coûte moins cher à l’achat qu’une maison traditionnelle et les économies se poursuivront au fil des années.

Un gain de temps dans les tâches ménagères : comme l’espace est petit et moins encombré vous ne passerez plus des heures à nettoyer, vous utiliserez aussi moins de produits et réduirez vos déchets en produits nettoyants.

Une relation privilégiée avec la nature : vous pourrez profiter pleinement de votre terrain et vivre en harmonie avec la nature. Inconvénients Moins d’espace habitable : vous adorez vous prélasser dans votre bain ou cuisiner dans une grande cuisine toute équipée ? Alors la tiny house n’est pas faite pour vous. L’espace de ce type de logement est très limité, de plus il convient difficilement aux familles.

Les difficultés dues aux déplacements : il sera parfois plus difficile de vous brancher à des systèmes municipaux comme l’eau ou l’électricité.

Les tâches ménagères : certes il y a moins d’entretien à faire que dans une grande maison mais le ménage quotidien devra être fait plus souvent.

Moins d’espace de rangement : nous avons tous tendance à accumuler des objets ou des vêtements, pour que l’espace reste vivable il faudra faire des concessions. Disons que c’est un mal pour un bien. En revanche vous aurez aussi moins d’espace pour ranger vos denrées alimentaires.

La complexité des règlements municipaux : ce n’est pas toujours le cas mais dans plusieurs régions, ces règlements vont parfois mettre poser obstacle à ce type de projet. Mais les tiny houses se démocratisant peu à peu, elles rencontrent au fur et à mesure des années moins de problèmes.

La pollution due aux déplacements : vous aurez besoin d’un véhicule puissant (et donc plus polluant) pour déplacer votre maison. Le problème, c’est que vous utiliserez ce même véhicule pour d’autres trajets.

Quelques exemples de modèles

Il existe une variété infinie de mini maisons. Pour faire votre choix vous devez prendre en compte différents éléments tels que :

le nombre de personnes,

le lieux géographique où vous souhaitez vous installer,

les matériaux utilisés,

le nombre de pièces,

etc.

La classique en forme de maisonnette de Jay Shafer

La tiny house version Ikea

Pour en savoir plus n’hésitez pas à lire notre article consacré à la découverte de cette mini maison écologique.

La tiny avec une baie vitrée de The Sturgis

La mini maison style chalet