Test de la brosse à dents électrique Y-Brush : 10 secondes pour un sourire éclatant !

À meilleure-innovation.com, on apprécie les innovations qui bousculent les habitudes. Des objets qui permettent d’envisager sous un autre angle nos gestes du quotidien. C’était déjà le cas dans notre test couverts intelligents Slow Control, lesquels aident à manger plus lentement pour une digestion plus facile. Dans leur continuité directe, voici la brosse à dents électrique Y-Brush. Elle utilise un système de vibrations comme un mode de frottement inédit. En effet, les autres brosses à dents électriques utilisent un mouvement de rotation qui peut s’avérer plus agressif que nécessaire. Celle de Y-Brush est, comme son nom l’indique, en forme de “Y” souple, afin d’épouser la forme de nos deux rangées de dents. Le fabricant, après 4 ans de recherche et développement avec des professionnels de santé bucco-dentaire et plusieurs brevets déposés, propose un brossage en 30 secondes maximum… Ce test sera-t-il mordant ?

LES PLUS Une sensation massante agréable

Brosse devant, derrière et au-dessus de chaque dent

Excellente autonomie

Adapté aux enfants à partir de 4 ans

Brossage express (entre 10 et 30 secondes) en profondeur

Le guide d’utilisation et son programme d’accompagnement LES MOINS Brosse et accessoires onéreux

Requiert un certain temps d’adaptation pour convaincre toutes les bouches

Et si on passait enfin tous à l’USB-C ?

Fiche Technique d’une Brosse à Dents Électrique Y-Brush

Brosse : 35 000 filaments Nylonmed

Modes : Doux, Intermédiaire et Intensif

Temps de brossage : entre 5 et 15 secondes par rangée de dents

Garantie : 2 ans Temps de charge : 8h

Autonomie : 3F mois (pour 2 brossages quotidiens)

Tailles : S (4 à 12 ans) et M (12 ans et plus)

Unboxing de la Brosse à Dents électrique Y-Brush : une curieuse découverte…

On entame la phase « Papa Noël » en déchirant avidement la boîte qui nous a été livrée…

Chaque élément est emballé dans un petit carton à sa mesure, avec un dessin qui représente son contenu. Là, on vous propose de jouer à un jeu : deviner la fonction de chaque élément sans vous aider de la légende, imprimée en français comme en anglais. Il est amusant de voir combien aucun dessin ne semble référer à quoi que ce soit que nous ayons déjà eu l’occasion de voir, du moins en matière d’hygiène bucco-dentaire. Ayant perdu tous nos repères, nous nous sommes raccrochés à notre curiosité…

Contenu du coffret Y-Brush : quelques accessoires en plus de la brosse

un manche vibrant (étanche aux projections d’eau)

une brosse souple en forme d’Y

un câble micro-USB un support de séchage

un applicateur de dentifrice

deux manuels d’utilisation

En soi, la Y-Brush se compose de cette étrange antenne en silicone, une brosse dentée de 35 000 fibres de nylon, arborant un sourire tout à fait démoniaque, et d’un bloc secteur bleu avec batterie rechargeable (prise micro-USB), muni d’un bouton de commande. Le reste fait partie de l’accessoire. À cet égard, notre paquet ne contenait pas de produits annexes tels que le dentifrice à croquer (20€ pour 125 pastilles – conception vegan sans fluor ni paraben) ou la boîte de voyage (15 €) de la même marque. Cela étant, nous avons déjà, vous en conviendrez, de quoi être passablement intrigué ! On ajoutera un bon point concernant la notice, traduite en français, que nous avons trouvée agréable à lire.

En effet, elle décrit le bon usage de la brosse avec des images claires et prévient pas mal d’interrogations. Une idée pertinente pour des produits méconnus qui ont besoin de faire valoir leur potentiel. Nota Bene : un QR Code vous amène directement à une vidéo-tutoriel.

Design de la Brosse Électrique Y-Brush : une première impression… en dents de scie !

Ne mâchons pas nos mots : avec ses gencives en silicones, la brosse, en forme de protège-dent au sourire carnassier, nous évoque un peu le chat d’Alice au Pays des Merveilles au moment où il disparaît. Quant au manche, on se serait attendu à plus longiligne. Cela étant, avec sa forme en trapèze, on peut le poser facilement sur surface plane. Pratique pour la recharge (la prise est située à l’arrière) ! Le bouton de commande intègre une zone lumineuse qui servira d’indicateur pour plusieurs aspects d’usage. De son côté, le support de séchage (en arrière plan) ne consiste qu’en un second trapèze qui ne craint pas l’eau.

Enfin, l’applicateur de dentifrice ressemble à une grosse noisette de caoutchouc turquoise, sans attrait particulier. On vous laisse en juger sur pièce :

On vous épargnera les blagues trop évidentes sur le parti pris des designers en ce qui concerne la forme de l’embout classique… Qu’importe, car fort heureusement, pour les enfants, il en existe en forme de tête d’animal, comme jadis les distributeurs de bonbon PEZ… En bref, une thématique générale mi-organique, mi-high-tech, qui peut tout aussi bien amuser (c’est notre cas !) que faire froncer quelque sourcil dubitatif.

Utilisation de la Y-Brush : on reprend presque à zéro nos habitudes de brossage

Avant d’entamer l’expérience proprement dite, nous avons procédé à une courte séance de recharge. Le câble fourni (sans le chargeur qui va avec) est un peu petit, ce qui nous a naturellement amené à cette configuration :

Le manche étant très léger, il n’y a guère de risque d’endommager la prise de courant alternatif (110-240 V). Notez la couleur du cadran : le vert clignotant indique que c’est en train de charger. Lorsqu’il reste fixe, vous n’avez plus qu’à tout débrancher (attention à bien replacer le cache sur la gauche de l’appareil). À l’inverse, quand la lumière vire au rouge pendant l’utilisation de la brosse, c’est qu’elle arrive en fin de batterie. Le reste du temps, le halo reste blanc, et sert à indiquer le niveau d’intensité de votre prochain brossage. Nota Bene : vous ne pourrez pas utiliser la brosse Y-Brush tandis qu’elle est branchée sur secteur.

Préparation au brossage : moins pratique qu’une brosse à dents traditionnelle

On aborde un premier point noir de cette innovation : le dispositif de la brosse réclame quelques précautions. D’abord, même si le bloc secteur résiste à de légères projections d’eau, il faut néanmoins veiller à ce qu’il ne tombe pas dans l’eau ni même au sol. En effet, l’infiltration ou le choc pourraient causer des dysfonctionnements. Heureusement, l’appareil est garanti 2 ans ! Quoi qu’il en soit, il suffit de clipser la brosse sur le bloc secteur. Tandis que pour l’ôter, vous aurez simplement besoin de la pincer sur les côtés et de la tirer vers vous.

Application du dentifrice et humidification de la brosse

De deux choses l’une : soit vous apposez le dentifrice directement sur vos dents, qu’il s’agisse de pâte, de poudre ou d’une pilule moussante à croquer, soit vous en mettez sur toute la longueur de la brosse. Le problème, c’est que cette dernière n’est pas très large : c’est là que l’applicateur entre en jeu.

Comme vous pouvez le constater, il permet de déposer un filet de dentifrice sur tout l’arc de la brosse (préalablement humidifiée), et ce avec une certaine précision. Signalons toutefois que l’applicateur Y-Brush ne peut se visser sur les embouts trop petits et trop larges des tubes de dentifrice à très gros bouchon comme ci-dessous…

En principe, c’est un cas très rare (à peine 1% des tubes), mais c’est tombé sur nous ! Enfin, entre les doigts humides et la matière glissante, faites attention à ne pas laisser échapper l’applicateur.

Pour notre part, à plusieurs reprises, nous avons failli le faire rouler dans le trou du lavabo, dont le cache avait été retiré. En résumé, l’applicateur est, certes, une solution ingénieuse, mais qui comporte ses limites en termes d’ergonomie.

Choisir son cycle de brossage : rapide et facile

On revient ici à une expérience utilisateur satisfaisante. En effet, il suffit de presser le bouton central pour allumer l’appareil. Le cadran, divisé en trois parties, affiche une ou plusieurs lumières pour indiquer le mode en cours :

1/3 = mode doux , avec 15 secondes de vibrations assez légères (recommandé au début) ;

2/3 = mode intermédiaire , avec 10 secondes de vibrations plus fortes ;

3/3 = mode intensif, avec 5 secondes de vibrations puissantes (pour les habitués un peu pressés).

Et pour lancer le cycle de brossage sélectionné, une pression plus longue déclenchera la Y-Brush au lieu de passer au mode suivant. Nota Bene : la brosse s’éteint au bout de 30 secondes d’inactivité.

Se Brosser les dents avec une Y-Brush : des sensations plutôt agréables

Nous avons essayé la brosse à dents électrique Y-Brush plusieurs fois, le temps de nous habituer à son fonctionnement. Voici donc ce qu’il en ressort… D’abord, la brosse, qui peut paraître large, entre en bouche sans forcer, grâce à la matière souple dont elle est composée. N’hésitez pas à bien refermer votre mâchoire pour que tous les filaments se frottent sur la paroi dentaire et atteignent la gencive. Préparez-vous à mâchouiller la brosser tout en la faisant tranquillement glisser de droite à gauche et inversement. Ensuite, lancez le cycle doux. La vibration est un peu impressionnante, mais cet effet se résorbe vite. Au début, d’ailleurs, l’on a tendance à préférer fermer la bouche, ce qui, en fait, n’est aucunement indispensable.

Très vite, on se sent à l’aise avec la manipulation de l’objet. Avec la pratique, l’appareil nous procure une sensation de massage, depuis le bas de chaque dent jusqu’à la gencive. Puis, la petite séance se clôt par deux vibrations espacées qui annoncent l’heure de cracher dans le lavabo, afin de passer à l’autre rangée de dents. D’ailleurs, il est fort probable qu’un peu de sang accompagne votre salive. C’est plutôt bon signe : grosso modo cela signifie que le brossage a été efficace. Et si vous passez la langue derrière les dents, vous sentez qu’elles sont plus lisses qu’après un brossage classique. Néanmoins, Y-Brush nous avertit dans sa notice que ce système de brossage n’enlève pas le tartre.

Quoi qu’il en soit, on peut se sentir frustré que les cycles soient si courts. Certes, vous pouvez les répéter à loisir, mais vous consommerez alors davantage de batterie.

Routine post-lavage dentaire avec la brosse à dents électrique Y-Brush

Une fois que vous avez terminé, il faudra rincer abondamment la brosse, et ne pas hésiter à utiliser son index pour bien tout nettoyer. Ensuite, vous pouvez soit faire la faire sécher sur un support comme ci-dessus, soit la faire tenir en équilibre sur le bord d’un verre. Au début, elle aura tendance à basculer, mais très vite, on sait comment s’y prendre pour qu’elle reste en place. Quant au manche, il suffit de le poser sur une surface où il ne risquera pas de tomber ni de se faire trop asperger.

Entretien et précautions d’usage de la brosse à dents électrique Y-Brush

Si elle est utilisée normalement, Y-Brush recommande de changer la brosse tous les 6 mois. C’est un délai fort acceptable, compte-tenu du fait qu’elle va chercher dans les 30 €. D’autre part, l’enseigne préconise de la tremper régulièrement dans une solution pour bain de bouche (une nuit par semaine environ). Quant au socle secteur, il est préconisé de ne jamais chercher à l’ouvrir, que ce soit pour toucher à la batterie ou autre tentative de bricolage. Ce que l’histoire ne dit pas encore, en revanche, c’est la longévité supposée de cette partie de la brosse. Pour finir, la notice prévient de tous les trucs débiles à ne pas faire, sur lesquels on ne s’attardera pas (essayer de sécher l’appareil au micro-onde par exemple…), au risque d’insulter l’intelligence du lecteur…

Notre verdict : est-il intéressant d’acheter une Y-Brush ?

Vous l’avez déjà remarqué plus haut : une Y-Brush, c’est plus de 120 € le coffret de base, donc c’est cher. Ajoutez à cela les accessoires éventuels, le dentifrice à croquer à 20 € si désiré, la brosse à 30 € tous les six mois minimum, on peut dire que c’est un budget. Néanmoins, certaines brosses à dents électriques traditionnelles se situent largement dans cette fourchette de prix… En outre, si vous n’utilisez qu’un socle secteur pour plusieurs personnes pour ne changer que la brosse, vous réduisez considérablement les coûts. Quant à la manière de se brosser les dents, on ne peut attester de son efficacité que dans une moindre mesure. Effectivement, la sensation de propreté est meilleure que pour un brossage classique. Cependant, pour passer sur la langue, qui accueille beaucoup de bactéries, une brosse à dent normale risque de s’avérer nécessaire. D’autre part, Y-Brush vous conseille de voir un dentiste avant d’utiliser leur produit. Une occasion peut-être de vous mettre à jour en prenant ce petit rendez-vous si important mais que beaucoup redoutent ?

Une efficacité indéniable

Si nous vous recommandions d’essayer la Y-Brush, ce serait pour une raison simple : il nous a paru fatigant de retourner au brossage traditionnel. Ce dernier ne laisse pas la même sensation de propreté, ce qui est logique. Essayez de passez 5 secondes à vitesse supersonique à la force du poignet sur toute la zone dentaire… C’est compliqué ! D’autre part, des innovations comme celles-ci peuvent se démocratiser quand on constate leur efficacité sur du long terme. Ainsi, si vous n’avez aucune difficulté financière, n’hésitez pas à essayer de brosse à dent électrique haut-de-gamme, mais surtout voyez avec votre dentiste les résultats après un an ou deux d’utilisation. On sera curieux d’avoir vos commentaires !