Test Withings ScanWatch 2 : la meilleure montre connectée design pour suivre votre santé ?

Vous n’arrivez pas à vous décider entre les fonctionnalités d’une montre connectée et le faste vintage d’une montre analogique ? Withings détient la solution…

10 ans après la sortie de son tout premier tracker d’activité, la firme française Withings présente un nouveau modèle tout en finesse, avec la deuxième version de la ScanWatch. Son principal concept ? Un bijou hybride qui vous habille le poignet tout en vous aidant à surveiller l’état de votre corps. Donnant l’heure avec de vraies aiguilles, elle embarque, en effet, un mini-écran pour vous faire profiter des avantages d’une montre connectée spécialisée dans le suivi de santé.

Dans ce test de la ScanWatch 2, on vous donne absolument toutes ses caractéristiques et ses fonctionnalités, afin que vous sachiez exactement ce que vous pouvez attendre d’elle, qui affiche un prix assez haut-de-gamme.

Fiche Technique : les caractéristiques de la ScanWatch 2

Un design léché mais robuste

Une montre smart et sportive, voilà ce que promet Withings, et force est d’admettre que c’est réussi. Sur le visuel, on vous laisse en juger par vos goûts, mais difficile de nier qu’il y a de la finesse et de la sobriété, pour un rendu élégant qui, au pire, ne jurera pas avec vos robes et costumes.

Quant à la robustesse, elle est assurée par un boîtier en acier inoxydable et du verre saphir, ultra résistant et très peu sujet aux rayures. Le bracelet fourni est en silicone (fluoroélastomère) souple de couleur mat, ce qui permet de combiner solidité, flexibilité et un style passe-partout. L’ensemble est certifié 5 ATM, ce qui signifie que vous pouvez nager avec, mais pas dans des eaux très profondes.

Une prise en main tout en douceur

Chargez la montre grâce à son socle et au câble fourni (pas de chargeur inclus). Pendant ce temps, installez l’application Withings et faites-vous un compte. L’interface vous demandera quelques renseignements (âge, poids, taille), pour mieux suivre votre progression. Quand la batterie de la montre est à son max, activez le Bluetooth sur votre smartphone et laissez-vous guider par l’application. L’ensemble des opérations dure moins de 5 minutes.

Une fois la montre connectée, vous pouvez utiliser la couronne rotative (en acier inoxydable comme le reste du boîtier), pour accéder à la plupart des fonctionnalités de la ScanWatch 2. Les autres sont disponibles directement depuis l’application sur smartphone ou tablette.

Nota Bene : le système de couronne est très simple et pratique, bien qu’elle puisse se déclencher involontairement sur une série de pompes – mieux vaut la retirer pour cet exercice en particulier.

Quelles sont les fonctionnalités de la ScanWatch 2 de Withings ?

Le nouveau modèle de la marque française est résolument orienté vers l’aspect santé. Ses divers capteurs vont donc d’abord vous aider à détecter des signaux faibles pouvant ressembler à des symptômes à surveiller.

Dans cette perspective, vous bénéficiez de :

L’analyse ECG , qui va vérifier la vitesse, la fréquence et la puissance du muscle cardiaque ;

, qui va vérifier la vitesse, la fréquence et la puissance du muscle cardiaque ; L’analyse du sommeil (durée, profondeur, régularité, perturbations respiratoires, fréquence cardiaque moyenne ;

(durée, profondeur, régularité, perturbations respiratoires, fréquence cardiaque moyenne ; La mesure SpO2 (saturation d’oxygène dans le sang) ; le BPM en temps réel ; La variation de température corporelle ;

; Le suivi de votre cycle menstruel ;

; Un carnet digital de suivi de poids et d’IMC (à remplir manuellement si on ne possède pas de balance Withings) ;l’édition de rapports de santé en PDF.

Et si vous en avez la curiosité, l’application vous guide pour améliorer votre condition physique et ainsi vous rapprocher – lentement, mais sûrement – d’un corps d’athlète.

Pour vous motiver, vous avez à disposition :

Un podomètre (en mode “normal” ou “compétitif”) ;

(en mode “normal” ou “compétitif”) ; Vos distances parcourues ;

; Les étages gravis dans la journée ; l’estimation des calories dépensées ; Un mode entraînement (courses intérieure et extérieure, vélo, marche, natation, autre) avec historique des activités ;

(courses intérieure et extérieure, vélo, marche, natation, autre) avec historique des activités ; Un rappel d’activité (configurable et désactivable) ;un programme d’exercice de respiration profonde ;

Pour aller plus loin, vous avez des fonctionnalités Premium, lesquelles requièrent un abonnement Withings + à 9,95 €/mois ou 99,5 €/an (3 mois offerts pour l’achat d’une ScanWatch 2). Pour les mettre en route, il vous suffit de sélectionner l’onglet « Progresser », représenté par une étoile. C’est un peu la partie immergée de l’iceberg, qui comprend des objectifs d’amélioration de santé et des programmes fitness, lesquels vont tenter d’influencer positivement non seulement votre activité physique, mais également votre nutrition et la qualité de votre sommeil. Pour cela, de nombreux défis, fiches techniques, recettes et tuto vidéos vous accompagneront sur plusieurs semaines de remise en forme.

Nota Bene : l’appli Withings est compatible avec Apple Health, Google Fit/Health Connect, Samsung Health, Strava, RunKeeper, Nest, IFTTT, et MyFitnessPal.

Réglages et fonctionnalités génériques de la montre connectée ScanWatch 2

En ce qui concerne les aptitudes générales de la montre, Withings en est resté au strict essentiel. Elle intègre notamment :

Un minuteur ;

Un chronomètre ;

Une alarme ;

Des notifications d’applications ;

L’option Quicklook (s’allume quand on lève le poignet) ;

Le mode « ne pas déranger » ; Le raccourci appui long (une seule fonctionnalité enregistrable) ;

Le réglage de la luminosité (manuel ou automatique) ;

L’option “détection automatique de l’activité” ;

Garder l’écran allumé en mode “Entraînement”.

Aussi ne trouve-t-on pas certaines possibilités avancées qu’on a pu observer sur d’autres smartwatches haut-de-gamme, parmi lesquelles on peut citer le paiement sans contact grâce au NFC, les réponses aux messages et aux appels téléphoniques ou encore le tracé géographique de notre parcours à pied ou à vélo (pas de GPS).

La ScanWatch 2 est-elle fiable ?

Bien entendu, toutes les données que vous pourrez obtenir avec les montres connectées ne sont pas encore parfaitement au point, et ce quels que soient la marque ou le modèle. Une bonne lecture de ces informations commencera donc par une approche relativiste : intéressez-vous davantage aux variations qu’aux valeurs absolues.

C’est sur l’évolution générale de vos résultats que vous pourrez vous appuyer sur ces mesures de santé, et peut-être vous motiver à maintenir un mode de vie axé sur le bien être et la longévité.

En effet, il peut toujours y avoir des loupés, quand la montre compte 3 étages au lieu de 2, vous donne une demie-heure de sommeil en trop, ou ne se rend pas compte qu’on est en pleine séance de fitness avec la détection automatique pourtant activée. Ainsi, attendez-vous toujours à des approximations, aussi bien sur la distance parcourue que sur les calories dépensées, etc.. Heureusement, rien de surréaliste non plus !

Les capteurs de chaleur : une véritable innovation santé ?

La technologie de suivi de température TempTech 24/7, constituée d’une thermistance et d’un capteur de transfert d’énergie, va contribuer à la récupération de données sur plusieurs mesures de santé, à savoir :

Le suivi du cycle menstruel , pour connaître la période de fécondité (ne sert pas de contraception) ;

, pour connaître la période de fécondité (ne sert pas de contraception) ; Les variations anormales de température du corps pendant le sommeil (à compléter avec l’utilisation d’un thermomètre) ;

pendant le sommeil (à compléter avec l’utilisation d’un thermomètre) ; Analyser la surchauffe et la bonne récupération du corps pendant les entraînements.

Doit-on acheter la ScanWatch 2 de Withings ?

Avec son choix de design hybride et un coût de plus de 300 €, la ScanWatch 2 occupe une double position sur le marché des montres connectées. D’abord, nous dirions qu’elle s’adresse aux personnes qui achètent français, qui ont besoin de faire attention à leur santé, qui gardent un attachement au format analogique et prêtent peu d’attention aux fonctionnalités ultra-modernes. Quinquas, sexagénaires et au-delà auront donc peut-être plus de chances d’y trouver leur compte.

La deuxième cible que nous pourrions envisager sur ce type de produit est représentée par les jeunes actifs qui pratiquent du sport sans réelle volonté de performer mais qui apprécient la gamification de leur rapport au corps.

Que se passe-t-il si je cours 2 fois par semaine pendant trente jours ? Si j’évite le sucre ? Si j’adopte une routine de sommeil ? Etc. Ceux-là seront très intéressés par Withings +, et nous les encourageons vivement dans leurs recherches, car le corps est un inépuisable sujet de curiosité. En prendre soin est davantage une expérience intéressante qu’un devoir absolu, et la ScanWatch 2 peut tout à fait vous assister dans cette démarche.

En revanche, si interroger votre mode de vie n’est pas une priorité pour vous, si vous n’êtes pas ouvert à divers changements de comportement, économisez 349,95 €. Enfin, ultra-sportifs et fans de gadgeteries connectées, passez votre chemin, il vous manquera probablement des choses pour vous satisfaire pleinement.

