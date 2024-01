Test Geekom IT12 : le mini PC à moins de 600€ peut-il remplacer votre tour hors de prix ?

Si vous cherchez un PC qui ne prend pas beaucoup de place, peut-être emmener n’importe sans être à la rue en termes de performances, les minis PC sont probablement ce que vous cherchez. Parmi eux, Geekom s’est construit une forte réputation et propose, en ce moment, son modèle IT12 à moins de 600€.

Comment concilier petit espace et PC fixe ? Certaines marques ont trouvé la solution pour vous permettre de concilier les deux et proposent des « minis PC » : de simples boitiers qui possèdent les atouts d’une tour sans l’encombrement. C’est dans ce contexte, et celui des soldes d’hiver, que Geekom réduit le prix de son modèle IT12 (passant sous la barre des 600€).

Une occasion pour nous de le tester et de vérifier si l’IT12 est une alternative moins chère à l’IT13.

Un unboxing classique et toujours aussi satisfaisant

Après avoir testé de nombreux appareils de Geekom, la chanson commence à être connue. Pourtant, s’il y a bien un élément qui frappe à chaque test, c’est bien la grande connectique de ces minis PC.

Avec une petite plaque si vous voulez l’accrocher à l’arrière de votre écran.

En effet, la marque réduit la taille de l’appareil, mais pas les possibilités de connexions en intégrant au modèle IT12 :

3 ports USB-A 3.2 (2 devant, 1 derrière),

1 port USB-A (derrière),

2 ports USB-C 3.2 (derrière),

1 prise jack pour le casque (devant),

1 port LAN RJ45 2,5G pour la connexion en Ethernet (derrière).

1 lecteur de carte SD (sur le côté),

1 prise DC pour l’alimentation (derrière).

Tout comme l’IT13, le mini PC IT12 est compatible au Bluetooth 5.2 et au Wi-Fi 6E (la prochaine grande norme du Wi-Fi), ce qui veut donc dire que vous n’aurez pas à le changer de si tôt pour ne pas être dépassé technologiquement.

Il n’y a jusque-là aucune surprise. Ces connectiques sont présentes sur tous les autres modèles de la marque et nous nous attendions à les retrouver sur celui-ci. Pas d’évolution donc, mais il convient également de remarquer que la marque est déjà en avance sur bon nombre de ses concurrents : c’était un bon point sur les autres minis PC de la marque, ça l’est également pour l’IT12.

Une installation toujours aussi simple

Autre bon point qui traverse tous les minis PC Geekom : la première installation extrêmement simple. Utilisant Windows 11 Pro, vous n’aurez qu’à vous laisser guider par les instructions à l’écran pour reconfigurer votre mini PC exactement comme votre ancien appareil.

Un bon mini PC pour le bureau

Si la connectique et le système d’exploitation sont les mêmes, les différences commencent à se voir lorsque l’on se penche sur cœur de l’appareil.

Là où l’IT13 affiche un Intel Core i9, l’IT12 possède lui l’i7-2600… Pas de panique, il s’agit tout de même d’un très bon processeur qui vous permettra de faire tourner à peu près n’importe quel logiciel de travail, mais qui pourrait se retrouver à la peine sur certains particulièrement gourmands en ressources.

Il faut aussi rappeler qu’il existe une différence de 140€ habituellement entre les deux modèles (et de 250€ en ce moment grâce à la promotion sur le site), il est donc normal de trouver quelques différences entre les deux modèles.

Un PC convenable pour le divertissement (mais pas tout)

Vous pourrez connecter des écrans 8K (et donc 4K également) sur l’IT12 de Geekom. Autant dire que si vous comptiez l’utiliser pour regarder des séries Netflix ou des vidéos YouTube, ce mini PC fera largement l’affaire.

En revanche, il convient de noter que, malgré les efforts de la marque pour faire de ses appareils des PC gaming (notamment en ajoutant à ce modèle la prise en charge de la mémoire DDR4 qui améliore ses performances), les minis PC ne sont toujours pas de réelles alternatives à une tour…

Il sera certes possible de jouer à des jeux peu gourmands ou de pousser le vice sur un League of Legends (en baissant légèrement les graphismes), mais vous ne pourrez pas profiter des derniers triple A dessus.

Rappelons tout de même que Geekom ne vend pas ce PC comme un PC gaming : nous tenions juste à mettre ce point en avant pour les quelques utilisateurs que cela pourrait concerner.

Un stockage toujours plus complet

Comme souvent, le stockage est un des points forts des Mini PC Geekom. Initialement, l’IT12 possède un SSD d’1 To et 32 Go de RAM, mais cela peut être amélioré un peu plus grâce à un espace supplémentaire accessible en ôtant seulement quatre petites vis sous l’ordinateur.

Faut-il acheter le mini PC IT12 ?

Dans la version que nous avons testée (Intel Core i7_2600), le mini PC coûte habituellement 759€ hors réduction. Bien sûr, ce PC ne conviendra pas aux amateurs de jeux vidéo, mais il pourrait être une véritable alternative à toutes celles et ceux qui cherchent un ordinateur efficace sans débourser une fortune.

Si vous ne comptez faire que du traitement de texte, quelques tableaux Excel et regarder des vidéos : le mini PC Geekom IT12 fera largement l’affaire et il n’y aura pas besoin d’opter pour l’IT13.

Et si ce mini PC vous intéresse, la marque le brade actuellement sur son site à 599€ soit 150€ de moins que d’habitude.

