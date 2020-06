La marque Dyson est passée maître dans la conception de produits ultra-innovants. Ses aspirateurs en sont l’un des parfaits exemples. Mais l’enseigne ne se limite pas qu’aux produits ménagers loin de là ! Elle apporte sa touche également dans le domaine de la beauté et plus précisément du soin capillaire. Avec une entrée fracassante en 2016 sur le marché grâce à son sèche-cheveux Supersonic puis grâce à son boucleur Airwrap. Et comme Dyson ne fait rien comme les autres, son lisseur sans fil Corrale marque un tournant avec des technologies nouvelles. Est-il alors le meilleur lisseur qu’on peut trouver sur le marché ? Réponse dans notre test !

Fiche technique lisseur sans fil Dyson Corrale

Taille du lisseur : 4,5 cm (h) x 29,2 cm (L) x 4,1 cm (l)

4,5 cm (h) x 29,2 cm (L) x 4,1 cm (l) Poids : 0,561 kg

0,561 kg Température max : 210°C

210°C Revêtement des plaques : alliage de cuivre et de manganèse

alliage de cuivre et de manganèse Température réglable : oui, 3 niveaux de température (165°C, 185°C et 210°C)

oui, 3 niveaux de température (165°C, 185°C et 210°C) Autonomie sans fil : 30 minutes

30 minutes Mode veille automatique : oui, après 10 minutes sans utilisation

oui, après 10 minutes sans utilisation Longueur du câble : 4,34 m

Unboxing du lisseur Dyson Corrale sans fil

Design du fer à lisser Corrale

On connaît la marque Dyson et le soin particulier apporté au design de ses appareils. Une fois de plus la société ne déçoit pas avec le lisseur Corrale. Avant de l’apercevoir, on découvre un étui thermorésistant en velours très élégant noir à l’extérieur et bleu foncé à l’intérieur afin de le transporter. Puis le moment tant attendu : la découverte du lisseur ! L’appareil est assez imposant pour un lisseur, notamment comparé à la gamme des lisseurs ghd. Pour la couleur, nous sommes en possession du lisseur Corrale violet, il existe également un second modèle gris et fuchsia. Si le violet peut difficilement plaire à tout le monde, il apporte une touche d’originalité forte qui différencie le lisseur de ces concurrents.

En plus de l’appareil, on trouve une station de chargement pour poser le lisseur lors de sa charge. Ainsi au lieu de brancher directement le lisseur, vous branchez la base avec le lisseur dessus. Une fonction somme toute un peu superficielle.





Ergonomie du lisseur Dyson

En ce qui concerne l’ergonomie, le Dyson Corrale est très bien conçu. La marque met l’expérience utilisateur au coeur de son produit, notamment grâce au sans fil. Il n’y a donc plus besoin de se trouver à proximité d’une prise électrique pour se lisser les cheveux. Et si jamais la batterie se décharge, le câble d’alimentation est assez long pour le brancher où vous le souhaitez.

Lorsque le lisseur est en position fermée, les boutons (d’allumage et pour régler la température) se font plutôt discrets. Le lisseur ouvert, ils ne gênent à aucun moment la séance de lissage ce qui est vraiment agréable. Le Corrale a un petit verrou qui permet de coller les plaques entre elles à la fin du lissage lorsque les plaques ont refroidi. Pratique aussi pour le transporter plus facilement. L’écran OLED permet de choisir le niveau de température entre 165°, 185° et 210° puis il indique ensuite le niveau de la batterie restante. On aurait aimé voir précisément le pourcentage de batterie et non simplement une jauge.





Mise en route du lisseur sans fil Dyson

Après une première charge, le lisseur s’allume sans difficulté. Il ne reste plus qu’à choisir le niveau de température souhaité. En à peine 15 secondes le lisseur est prêt à être utilisé. Dommage, il ne garde pas en mémoire la température choisie, il faut donc la remettre à chaque allumage de l’appareil.

Test des performances du lisseur Dyson

Efficacité du lissage du Corrale

Un des atouts du Corrale, ce sont ces plaques souples en alliage de cuivre et de manganèse. Qu’est-ce que ça change par rapport aux plaques des autres lisseurs ? Au lieu de coincer des sections de cheveux, les plaques souples entourent les cheveux pour mieux les protéger. Ainsi la chaleur est mieux répartie sur l’ensemble des longueurs et pointes. On notera également leur taille large qui leur permet de prendre une section plus importante de cheveux à chaque passage.

Sur des cheveux légèrement ondulés de base, le Corrale est très efficace dans l’ensemble. Néanmoins la glisse est moins fluide que prévu et dès les premières minutes on retrouve des cheveux arrachés à même les plaques du lisseur. Ce qui n’arrive pas autant avec le lisseur ghd original, à part si les pointes sont déjà abîmées. Pour ce qui est des cheveux naturellement bouclés, le rendu est bien lisse et plus brillant qu’avec un lisseur classique. Ainsi pour les deux types de cheveux, le Corrale s’avère être le lisseur le plus efficace. On gagne des cheveux brillants, souples et avec une meilleure texture. Et si parfois les cheveux ont tendance à gonfler rapidement après le lissage, ce n’est pas le cas avec l’appareil sans fil de Dyson. À la fin de la journée comme au début, les cheveux gardent la même allure !

Avant

Après

Protection de la fibre capillaire avec le Dyson Corrale

Difficile de vérifier mot pour mot la promesse de Dyson : “des cheveux deux fois moins abîmés” qu’avec des lisseurs aux plaques flottantes. Mais il est vrai que les cheveux sont davantage brillants et soyeux à la sortie du lissage, surtout pour les chevelures ondulées de base. Cela est dû notamment à des passages réduits grâce aux plaques larges et à une température variable. En outre le lisseur est équipé de capteurs qui aident à réguler la température pour qu’elle ne dépasse jamais la chaleur choisie. La température est vérifiée 100 fois par seconde selon les dires de Dyson.

Facilité d’utilisation du lisseur sans fil Corrale

L’aspect sans fil du lisseur est un vrai point fort. On oublie la contrainte de se placer là où il y a une prise électrique proche de soi. Il devient ainsi beaucoup plus aisé de manier l’appareil autour de sa tête. Et même si au premier abord, on est surpris par le poids de l’appareil, durant le lissage on n’y prête guère attention. Le sans fil est davantage utile pour une utilisation chez soi qu’au travail ou en soirée de par le poids important du lisseur.

Mais le lisseur sans fil Dyson peut également s’utiliser branché à une prise de courant. Avec un aimant magnétique qui relie la prise au branchement du lisseur. Et le câble est extrêmement long, plus de 4 mètres, pratique pour chez soi mais assez encombrant pour emmener en voyage par exemple.

Autonomie du fer à lisser Dyson

Sur des cheveux naturellement bouclés, le problème de l’autonomie se pose rapidement. Car à 210° elle ne suffit pas toujours pour lisser l’ensemble des cheveux. À cette température, l’autonomie tourne plus autour des 25 minutes que des 30 minutes annoncées. Et ce n’est pas le seul problème, puisque lorsqu’il est mis à recharger le lisseur ne peut pas être utilisé durant les 10 premières minutes. Une perte de temps par rapport à ses concurrents. Pour les cheveux fins davantage ondulés, la séance de lissage ne prend que la moitié du temps (15 minutes environ) à 185°. Cela suffit pour arriver à un résultat très satisfaisant et qui tient dans le temps. Il faut attendre 70 minutes pour que le lisseur se recharge au complet, autrement 40 minutes suffisent pour arriver à 90 % de batterie.

Le mode avion : une fonctionnalité innovante pour l’emmener partout

Sans fil, le fer à lisser Dyson dispose d’une batterie lithium-ion à 4 cellules. Si vous souhaitez emmener le lisseur avec vous en avion, Dyson a pensé à tout avec un mode avion. Pour se faire, il suffit d’enlever le petit cache au dos de l’appareil (tout en gardant la partie en plastique à l’intérieur). Ainsi le lisseur ne peut plus s’allumer.

Conclusion : faut-il choisir le nouveau lisseur Dyson ?

Pour un prix proche de 500 euros c’est une question bien légitime que l’on peut se poser. Car le prix dépasse largement même le meilleur lisseur de ghd : le platinum+. Si le lisseur sans fil Dyson est celui qui offre les meilleurs résultats parmi tous les lisseurs, il montre aussi quelques faiblesses. Notamment au niveau de l’autonomie. Mais si vous avez les moyens, ce lisseur reste le must à avoir ! Car vous y gagnez des cheveux plus lisses, soyeux et mieux protégés dans le temps grâce à des plaques innovantes. Pour les cheveux abîmés, c’est l’appareil le mieux adapté. Mais un lisseur ghd reste cependant un bon compromis avec un résultat efficace et un prix quasiment 2 fois moins cher. On trouve le modèle platinum+ à 265,00 € pour les modèles basiques.

Acheter le Dyson Corrale au Meilleur Prix

LES PLUS [+] Arrêt automatique après 10 minutes sans utilisation

[+] Rendu soyeux et brillant

[+] Design premium hyper travaillé

[+] Fonctionne également pour boucler les cheveux

[+] Revêtement en tourmaline sur le bord des plaques pour moins de frisottis

[+] Lissage jusqu’à 2x plus rapide LES MOINS [-] Autonomie trop faible pour les cheveux bouclés

[-] Poids conséquent

[-] Prix