Test Eleglide D1 : une trottinette électrique avec selle et suspensions à moins de 700€

De la puissance, des gros pneus et des suspensions ? Voilà un attirail peu commun pour une trottinette électrique à tout juste 700 € ! D’ordinaire, on s’attend à obtenir ces caractéristiques pour une centaine d’euros supplémentaires voir plus. Que vaut donc ce modèle au prix attractif ?

Les plus Rapport qualité/prix

Conduite très confortable

Bonne puissance

Autonomie large Les moins Lourde

Instructions de montage minimaliste

Temps de charge long

Fiche technique de la trottinette électrique Eleglide D1

Poids : 27,5 kg

27,5 kg Dimensions déplié : 120 x 57 x 119cm

120 x 57 x 119cm Dimensions plié : 115 x 21 x 38cm

115 x 21 x 38cm Autonomie : jusqu’à 70 km

jusqu’à 70 km Puissance du moteur : 500 W

500 W Batterie : 48V-18 Ah

48V-18 Ah Temps de charge : 9-11 heures Vitesse maximale : 45km/h (voie privée)

45km/h (voie privée) Roues : pneus tout terrain gonflables de 10 x 2,5 pouces

pneus tout terrain gonflables de 10 x 2,5 pouces Freinage avant : frein à disque

frein à disque Freinage arrière : frein à disque

frein à disque Charge maximale : 120 kg

120 kg Prix : 699,99 euros

Unboxing et montage de la Eleglide D1

Il va falloir un peu d’huile de coude avant de goûter au plaisir de la conduite. Pour commencer, sortir ses 27,5 kg du carton n’est pas une chose très aisée. En plus du bolide, on y trouve un chargeur, trois clés Allen, deux clés de serrage et un manuel. On aurait apprécié que plus de détails y figure à propos du montage de la selle ou de l’écran. Quelques schémas et une ou deux lignes de textes, c’est tout ! Si vous n’êtes pas du tout habitué au montage d’objets en tout genre, la tâche peut s’avérer pénible. Disons que cette trottinette va stimuler votre sens de l’observation ainsi que votre esprit d’initiative. Une fois ce labeur accomplit, en route ! Surprise, la clé de démarrage n’est pas dans le carton. Pas de panique, celle-ci est dissimulée dans le papier bulle qui entoure le bas de la potence.

Le design de la Eleglide D1

L’apparence de la trottinette ne correspond pas vraiment à sa gamme de prix. En effet, son deck large et ses pneus tout terrain rappellent davantage les modèles aux alentours de 1000 € centrés sur la performance. D’ailleurs, elle arbore un écran LCD surplombé par une gâchette d’accélération très similaires à ce que l’on retrouve chez Dualtron. Concernant le reste du guidon, on y trouve les poignées de freins, un neiman, un affichage secondaire qui indique le voltage de la batterie ainsi que deux boutons pour les phares et le klaxon. De plus, on y distingue une commande de clignotant similaire à celles sur les scooters. En supplément des feux avant et arrière, la D1 intègre une paire de clignotants sur chacun de ses flancs. Ces derniers se superposent à des lumières rougeoyantes qui vous permettent d’être vu de tous les côtés.

Enfin, bien qu’on puisse l’utiliser debout, cette trottinette se vend avec une selle pliable pour rouler assis !

Prise en main de la trottinette électrique Eleglide D1

Tout d’abord, le guidon ne laisse pas une excellente impression. En effet, le neiman ainsi que l’affichage secondaire semblent fragiles. Quant à la commande des clignotants, le fait qu’elle se situe entre le bouton des feux et celui du klaxon cause des pressions accidentelles assez bruyantes. L’emplacement de la gâchette d’accélération juste au-dessus du frein droit oblige à la relâcher pour utiliser ce dernier. Ce laps de temps peut en irriter certains à la longue. Cessons de pinailler et démarrons voulez vous ? Pour cela, tournez la clé dans le neiman et appuyez quelques secondes sur le bouton Power. L’écran LCD de la trottinette dévoile alors ses informations : durée du trajet, distance parcourue, vitesse et autonomie restante. En outre, sa visibilité sous le soleil s’avère un peu décevante.

Le tableau de bord permet de modifier certains paramètres comme la vitesse nécessaire pour que le moteur se lance. Chose utile si vous souhaitez passer d’un kick start à un zero start.

Une trottinette pratique ?

Comme la plupart des trottinettes électriques, certaines parties se plient pour plus de compacité lorsque la situation l’exige. C’est le cas de la potence, de la selle et des poignées du guidon. Toutefois, son poids la rend pénible à transporter à pied ce qui empiète sur cet aspect pratique. Certes, elle peut se porter à une main, mais ce n’est pas aussi simple qu’avec une Xiaomi. Ainsi, elle convient bien mieux aux trajets qui n’exigent pas de troquer la route pour le trottoir, les escaliers ou le métro. En outre, on apprécie le fait que sa potence soit réglable en hauteur. Cela devrait plaire à ceux que la nature a voulu grands.

Si sur le site de Eleglide on la voit systématiquement avec la selle. Malgré ça, sachez que cette partie se démonte facilement si besoin. À vous de voir si vous privilégiez les sensations au confort. Elle peut également se plier à l’horizontal en bougeant un petit loquet.

Et une fois en route ?

Les premières impressions de conduite sont franchement agréables. On apprécie la présence d’un deck large qui permet aux paires de pieds de ne subir aucune séparation. L’accélérateur se dose particulièrement bien. En effet, si vous souhaitez conserver une allure de 5 km/h, c’est tout à fait possible avec une légère pression dessus. Bien sûr, le dosage change en fonction du mode que vous avez sélectionné :

Premier mode : jusqu’à 15 km/h

Second mode : jusqu’à 25 km/h

Troisième mode : jusqu’à 45 km/h ( sur voie privée uniquement)

L’autonomie de la Eleglide D1

Son poids ne vient pas de nulle part. En effet, cette trottinette possède une batterie avec une capacité vraiment importante pour sa gamme de prix. L’entreprise qui l’a conçu annonce que son bolide peut parcourir jusqu’à 70 km avec une seule charge. Si à la puissance maximale on ne peut décemment atteindre ce chiffre, on peut s’en approcher avec le mode 2 qui plafonne à 25 km/h. Cela dépend évidemment de votre utilisation, de vos parcours et de votre poids, mais la cinquantaine de kilomètres ne devrait pas poser de problèmes. Grâce à cela, si vos trajets sont longs et dépourvus de passages dans les transports en commun, la D1 devrait mieux répondre à vos besoins qu’une trottinette électrique urbaine plus classique. À moins que des escaliers se trouvent au début et / ou à la fin de vos périples…

Qui dit grosse batterie dit temps de charge accru ! Comptez entre neuf et onze heures pour que cette dernière retrouve toute sa santé. On se passerait bien de cette contrainte.

Quelles performances pour la Trottinette Eleglide D1 ?

Sans délivrer une puissance exceptionnelle, le moteur de 500W dans la roue arrière offre une accélération plus que satisfaisante. Pour atteindre la barre des 25 km/h, une poignée de seconde suffit. Concernant les montées, la trottinette peut assumer des pentes allant jusqu’à 25 % d’inclinaison. À défaut d’être doux ou agréable, le freinage s’avère efficace. Privilégiez la prudence avec ce dernier car il peut se montrer brusque. Disons qu’il demande un temps d’adaptation. Quant aux suspensions, elles rendent le très confortable. Ce n’est pas un bout de pavé ou une série de nids de poule qui vont gâcher votre trajet. En outre, les sentiers de forêt ne vous opposeront pas une grande résistance si une envie de balade champêtre vous vient.

Que vaut la conduite de la Eleglide D1 avec son siège ?

Si vous passez outre l’allure que vous pouvez avoir en étant installé de la sorte, l’expérience s’avère agréable. En effet, la position assise combinée à la largeur de la selle et ses ressorts rendent les trajets particulièrement reposants. Néanmoins, les sensations de conduite se font davantage discrètes. De plus, cette position vous ralentit pour reprendre le contrôle de l’engin en posant les pied-à-terre si vous venez de le perdre.

La trottinette électrique Eleglide D1 peut-elle faire du tout terrain ?

Compte tenu de ses suspensions à l’avant et à l’arrière ainsi que de ses pneus larges, on peut tout à fait envisager une utilisation de ce modèle en dehors de la route. Attention, les performances ne seront évidemment pas les mêmes que sur le bitume.