On a tous autour de nous quelqu’un qui nous demande régulièrement : “tu t’es bien hydraté ?”, nous rappelant au passage que l’on devrait ingurgiter pas moins 1,5 L d’eau par jour. Sauf qu’entre l’eau du robinet, pas toujours très bonne au goût, et les bouteilles d’eau minérales, chères et franchement polluantes, ont finit par choisir le café ou la bière !

Nous avons eu le privilège de tester une solution innovante, qui pourrait bien trôner dans la plupart des cuisines d’ici quelques années. Il s’agit d’OVI I, un mini-bar de la taille d’une machine à café, directement relié à votre réseau d’eau domestique. Le pari de son inventeur et fondateur de la marque OviBar est de mettre tout le monde d’accord en rendant votre eau potable encore plus saine et agréable à boire.

“L’eau en bouteille ou la quintessence de l’inutile”. – Timothée Parrique, économiste –

Installation, fonctionnalités et expérience d’usage : voici notre retour sur un produit qui pourrait bien un jour passer du luxe à la nécessité. Évidemment, nous en profiterons pour glisser une note sur son rapport qualité/prix !

Installation d’OVI I : c’est pas sorcier !

Pour profiter de cette innovation made in France, il suffit de percer un petit trou de 8 à 10 mm de diamètre dans votre plan de travail afin de raccorder plus facilement la machine à votre arrivée d’eau potable. Bien sûr, le trou doit se situer à proximité d’une prise électrique, à 2 m maximum de votre évier.

Le tutoriel ci-dessus vous montre comment modifier votre tuyauterie vous-même. Pas besoin d’être un bricoleur chevronné pour vous en sortir. Avec une simple clé à molette, vous pourrez placer un adaptateur en T après avoir recouvert le raccord de téflon, en guise de joint. Le réducteur de pression fourni n’est pas obligatoire, mais recommandé, afin de passer à 3 bars. La durée de vie de la machine s’en verra augmentée. Il se place au milieu du tube blanc, après avoir sectionné ce dernier dans le sens des flèches.

Et si quelque chose coince, il est toujours possible de faire appel à un plombier partenaire, qui se chargera de l’opération. Néanmoins, l’intervention coûte environ 100 € (entre 50 & 150€ selon les régions / complexité / prestataires), donc n’hésitez pas à persévérer un peu !

Utilisation d’OVI I : une fontaine sur demande

La première mission d’OVI I est de filtrer l’eau du robinet silencieusement et en trois étapes :

un filtre antisédiment à deux étages composé de charbon actif et de polypropylène, qui va se charger des grosses particules (notamment le chlore) responsables des problèmes de goût et d’odeur ;

des membranes ultrafiltrantes jusqu’à 0,01 micron, qui vous débarrassent du plomb, du mercure, des pesticides, des nitrates, etc., sans ôter les minéraux dissous dans l’eau ;

des lampes à LED UV-C, d’une durée de vie de plus de 15 ans selon la marque, pour éliminer pas moins de 99,9 % des bactéries.

Certaines personnes peuvent même s’en servir pour purifier l’eau de leur puits. Toutefois, OviBar recommande de ne pas s’en contenter sur une eau initialement impropre à la consommation. À ce titre, par exemple, la machine ne contient pas de système à osmose inversée, qui sert à dessaler l’eau de mer. Le processus en serait trop bruyant pour un débit trop faible et un besoin de maintenance plus élevé.





Fonctionnalités pratiques

OVI I a été conçu pour vous faciliter la tâche au quotidien, notamment grâce à :

une distribution d’eau chaude, tiède, tempérée ou froide, ce qui vous dispense d’utiliser une bouilloire ou un bac à glaçons. À ce titre, le compresseur chargé de refroidir l’eau est la seule source sonore émise par la machine. Elle demeure néanmoins très discrète ;

une fonction “biberon”, qui fournit une eau pure à 40 degrés, idéale pour les préparations destinées à votre bébé.

Nous avons cependant remarqué que l’eau tempérée sort souvent un peu trop chaude. Cela pourrait être dû à la compacité de la machine. En effet, le réservoir d’eau affecterait le circuit d’eau tempéré, lequel s’en trouverait donc chauffé.

Le fabricant nous précise que « l’eau tempérée est toujours en attente de libération dans les filtres qui sont proches du réservoir d’eau chaude, par conséquent si l’eau tempérée n’est pas libérée pendant un certain temps elle va sortir légèrement réchauffée. Lorsque le bar est utilisé avec une fréquence régulière ce cas ne se produit pas. Pour éviter ce problème : vous pouvez éteindre la fonction eau chaude de la machine, ou alors laisser couler l’équivalent d’un grand verre et ne pas le consommer, le suivant sera tempéré. »

Nous regrettons aussi qu’une option “eau gazeuse” ne soit pas directement incluse dans la machine. La marque propose tout de même l’OviBul, un gazéificateur d’eau vendu séparément.

Paramétrage : quelques secondes chrono

Pour lancer votre machine, vous aurez besoin de procéder à une petite série de réglages, en suivant ces cinq étapes :

brancher l’alimentation ;

régler le volume à 500 ml ;

remplir le réservoir d’eau chaude ;

remplir le réservoir d’eau froide ;

allumer le système de chauffe ;

Ensuite, vous pourrez ajouter quelques modifications de votre cru, à savoir :



régler l’heure ;

choisir la température de l’eau chaude (entre 60°C et 95°C)

choisir la température de l’eau froide (entre 3°C et 15°C) ;

désactiver le module de refroidissement ; activer la sécurité enfant ;

activer le mode “économie d’énergie” ;

désactiver le son ;

désactiver la lumière.

Pour voir comment on s’y prend, il vous suffit de jeter un œil à la vidéo en début de paragraphe !

OVI I : quel rapport qualité/prix ?

OVI I nous a séduit d’abord pour sa simplicité d’utilisation, mais également pour sa qualité de filtration. Cela se ressent au goût, évidemment, mais nous avons voulu aller un peu plus loin en réalisant un petit test maison au moyen de bandelettes de piscine. Le taux de calcaire et le degré d’acidité présentaient des niveaux tout à fait acceptables.

Mais il ne s’agit pas d’un simple purificateur d’eau : c’est un petit distributeur idéal pour se faire un thé, un maté, un café soluble ou n’importe quelle infusion instantanément. Et l’été, plus besoin de penser à mettre une carafe au frais ou un bac à glaçons pour se servir un verre d’eau fraîche ou un sirop. Toutefois, nous aurions grandement apprécié un bec verseur amovible, comme sur certaines machines à café, afin d’éviter les éclaboussures dans certains récipients.

D’autre part, la compacité de la machine est un atout à double tranchant, puisqu’elle ne permet pas d’intégrer une cartouche de CO2 pour concocter votre propre eau gazeuse. En outre, cela résoudrait sans doute le problème de l’eau tempérée qui sort un peu trop chaude à notre goût. Outre les questions d’évolutivité, nous ne connaissons pas encore son indice de réparabilité, ce qui va rapidement peser lourd sur la balance. Enfin, on espère d’autres choix de coloris pour personnaliser votre fontaine (une gamme de faces avant avec de nombreux coloris va être proposée à la vente très prochainement), à la manière du mini lave-vaisselle Bob sur lequel une garantie de réparabilité a été posée sur le long terme !

La marque précise : « Nous allons très prochainement faire apparaitre le taux de réparabilité sur le site. L’indice est de 9,2 l’intégralité des pièces seront disponibles pour de nombreuses années et elles sont toutes conçues pour être remplacées individuellement. A l’exception du compresseur pour le froid qui fait l’objet de soudure. »

De vraies économies sur moyen et long terme ?

L’intérêt économique d’OVI I est décrit par la marque ainsi : après un prix d’acquisition de 799€* et une consommation maximale de 150€/an (eau, électricité et changement des filtres à 99€ inclus), vous épargnez 1080 €/an de bouteilles d’eau minérale. Autrement dit, en moins d’un an, l’achat est déjà amorti pour un foyer de quatre personnes !

Sauf que ce calcul repose sur des bouteilles d’1,5 L à 0,74 € l’unité, alors que la moyenne tourne plutôt autour des 0,55€ pour 1,5 L. Il serait donc plus prudent de s’attendre à une économie de 800€ par an pour 4 personnes, ce qui reste très avantageux sur le long terme !

Aussi, OviBar propose un “pack sérénité” avec une garantie supplémentaire aux deux ans prévus d’office. En outre, vous recevez un filtre neuf tous les six mois pendant un an. Une offre reconductible sur 5 ans maximum !

Pourquoi acheter OVI I d’OviBar ?

En premier lieu, OVI I s’adresse évidemment aux consommateurs d’eau minérale vendue en bouteille, afin de passer à une alternative économique et durable. Mais la diminution préoccupante du niveau des nappes phréatiques, en partie causée par le réchauffement climatique et l’utilisation encore trop fréquente de pesticides en agriculture peuvent augmenter le risque de polluer l’eau d’une manière ou d’une autre, selon la région. En conséquence, avec OviBar, les personnes avec un organisme sensible s’offrent une sécurité supplémentaire pour s’hydrater le plus sainement possible.

Certes, il existe déjà des alternatives comme les carafes Brita, mais il faut attendre plusieurs minutes pour un volume d’eau assez réduit, pas d’eau chaude et des filtres plus coûteux. Quant à la marque Castalie, elle se réserve pour les entreprises, avec un coût qui n’a rien à voir (environ 200 €/mois) et ne peut donc constituer une solution pour votre domicile !

