Test La Sommelière Apogée : faut-il craquer pour ces caves à vin design ?

Si vous lisez cet article, peut-être connaissez-vous déjà la frustration la plus acerbe des amateurs de vins, et autres oenologues en herbe… Conserver une bouteille, attendre la meilleure occasion de l’ouvrir, l’oublier, paniquer, la sortir pour sauver ce qui peut encore l’être… Et le vin qui pendant deux ans était à son apogée s’est subitement refermé…

Depuis quelques temps, ce genre de drame peut largement être évité, grâce aux caves à vin connectées, qui non seulement confèrent au breuvage les meilleures conditions de conservation, mais en plus vous garantissent une gestion optimale de votre collection de millésimes.

Or, des modèles de caves à vin connectées, il y en a eu pas mal de sortis ces derniers temps. Estimer le rapport qualité-prix est une gageure : qu’est-ce qui est de l’ordre du gadget ? À l’inverse, quels sont les éléments essentiels à prioriser ? Nous avons testé l’exemple type de ce que vous devriez rechercher si vous souhaitez vous assurer les meilleures dégustations possibles pour les dix prochaines années au moins !

Aujourd’hui, nous testons donc l’APOGEE150 de la gamme du même nom conçue par La Sommelière ! Comme d’habitude, les caractéristiques, les fonctionnalités, le mode d’utilisation sont au programme, qu’enfin nous mettrons en perspective avec le prix !

Apogée, qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ?

Comme son nom l’indique parfaitement, la gamme Apogée, sortie en 2023, fait partie des caves à vin dites de “vieillissement”, donc spécialisées dans la conservation des crus jusqu’à ce que les arômes s’ouvrent parfaitement. Leur design élégant (mi-vintage, mi-moderne) et compact est adapté à tous les intérieurs, que ce soit dans la cuisine, la salle à manger, un coin du garage, etc.. surtout, elle va permettre de rassembler tous les critères de maturation d’un vin comme dans une cave traditionnelle, à savoir :

la température ;

; les odeurs alentours ;

alentours ; l’ hygrométrie (taux de vapeur d’eau dans l’air) ;

(taux de vapeur d’eau dans l’air) ; la lumière (à terme, les UV oxydent le vin) ; les vibrations ;

; le positionnement de la bouteille (couchée pour garder contact avec le bouchon, et bien compartimentée pour éviter les manipulations inutiles).

Bonne nouvelle ! L’entrée de gamme des caves à vin Apogée (10 modèles disponibles avec des contenances diverses) est déjà un investissement à la mesure de ces exigences. La suite de cet article sera donc un focus sur le modèle APOGEE150 que nous avons essayé !

APOGEE150 : une cave de vieillissement high-tech !

Le modèle 150 a beau se trouver au premier échelon de cette gamme de prestige, il embarque déjà tout le nécessaire pour mettre vos bouteilles à l’abri en attendant que les arômes se libèrent.

Quelques caractéristiques techniques pour commencer :

Dimensions : 143,5 x 55,5 x 58 cm ;

Température recommandée dans la pièce où la cave est installée : 10 à 38°C (classe climatique SN-ST)

Poids : 54 kg ;

Classe énergétique : E

Stockage : 4 clayettes amovibles en bois de hêtre ;

Consommation d’énergie annuelle : 93 – 116 kWh (16 €/an)

Capacité : 147 bouteilles ;

Niveau sonore : 37 dB (Catégorie C)

Éclairage : LED Blanc

Application : VinoTag

Nota Bene : les clayettes sont multi-formats, qui conviennent aux bouteilles de type bordeaux, bourgogne, champenoise et alsacienne, à entreposer horizontalement.

Une cave APOGEE150, combien ça coûte ?

999€, c’est une somme, on ne va pas le nier. Mais vu le prix du modèle le plus haut-de-gamme, à près de 2 300 €, force est d’admettre que La Sommelière a activement recherché le compromis.

Afin de reproduire les conditions de conservation d’une cave naturelle, APOGEE150 se dote :

d’un filtre à charbons actifs pour purifier l’air et neutraliser les odeurs ;

actifs pour purifier l’air et neutraliser les odeurs ; des amortisseurs qui absorbent toutes les vibrations (notamment quand vous venez vous servir) ;

qui absorbent toutes les vibrations (notamment quand vous venez vous servir) ; un système d’ hygrodynamie naturelle pour garder un taux hygrométrique de 50 à 80% (l’humidité est contrôlée par des détecteurs) ;

pour garder un taux hygrométrique de 50 à 80% (l’humidité est contrôlée par des détecteurs) ; une porte pleine avec serrure contre la lumière ;

avec serrure contre la lumière ; une régulation électronique de la température (thermomètre digital intégré) avec une amplitude de fonctionnement allant de 5°C à 20°C.

Nota Bene : en cas d’anomalie, l’appareil vous avertit instantanément au moyen d’alarmes visuelles et sonores.

En outre, un système d’hivernage a été intégré pour vous permettre d’installer votre appareil où bon vous semble, tant que la température ambiante ne se rapproche pas trop du point de congélation.

On notera que la stabilité de la température et de l’humidité sont bonnes durant nos tests. Les pics correspondent aux ouvertures / fermetures.

données de test de la cave APOGEE150

Contrôle à distance de votre cave APOGEE150

En tant que cave à vin connectée (en WiFi), l’APOGEE150 embarque son petit arsenal de fonctionnalités à essayer directement depuis le smartphone. Ainsi, vous avez la main sur la température, les alarmes, mais aussi l’éclairage, avec les modes “Porte”, “Automatique” et “Permanent”, pour déterminer si la lumière s’allume à l’ouverture de la porte ou uniquement sur commande, voire s’éteindre automatiquement après quinze minutes en cas de porte non fermée.

Qu’est ce qui distingue Apogée sur le marché des caves connectées ?

On a vérifié : il existe sur le marché des modèles dans la même fourchette de prix avec un nombre de bouteilles assez équivalent comme la gamme 60 série 3 de la marque Haier (notamment le modèle HWS188GAE). À ce titre, notons d’abord que l’APOGEE150 a résolument mis le paquet sur le design, qui allie brillamment le rétro à la modernité, avec des formes arrondies délicates qui font tout son sel.

Son intérieur est personnalisable avec divers types de clayettes pour des bouteilles en position :

tête-bêche pour une capacité de stockage optimale ;

pour une capacité de stockage optimale ; “label-view” pour une identification plus rapide ;

pour une identification plus rapide ; semi-inclinée pour mettre en valeur vos plus belles pièces.

En outre l’APOGEE150 vous offre un contrôle à distance plus complet, quand les autres modèles de caves restent souvent sur une connectivité réduite au réglage de la température. Ajoutons à cela une classe énergie E plutôt que G pour la HWS188GAE de Haier, laquelle pèse également plus lourd et se montre un poil plus bruyante. Enfin, notez que le système à double zone n’intègre pas ces deux appareils en particulier, mais que d’autres modèles de la gamme Apogée en sont pourvus, au même titre que celle d’Haier.

Nota Bene : la double zone consiste à diviser la cave en deux compartiments dont la température est indépendante, ce qui augmente les options de conservation. D’autres caves de la gamme Apogée en sont pourvues.

Faut-il acheter la cave de vieillissement APOGEE150 ?

Oui, mais à quelques conditions près ! Bien évidemment, la première est d’avoir déjà de quoi la remplir (pas moins de quarante bouteilles !), sinon la rentabilité de votre cave diminue franchement. Ensuite, nous recommandons d’avoir des notions d’oenologie, car un grand vin a beau être bien conservé, et ouvert à la bonne période grâce à votre registre numérique, s’il est mal servi ou dégusté n’importe comment, vous n’aurez pas gagné grand-chose dans l’affaire ! Enfin, il vous faut un endroit pour placer votre APOGEE150, qui respecte les dimensions et la tranche thermique nécessaires à son fonctionnement (cf : caractéristiques).

Les plus Matériaux de qualité,

Capacité importante,

Régulation précise de la température et de l’humidité,

Classe climatique SN-ST,

Disponibilité des pièces détachées : 10 ans,

Le système d’hivernage. Les moins Prix relativement élevé,

Pas de double zone comme sur les modèles plus haut-de-gamme de la marque,

Certaines options avancées superflues pour utilisateurs occasionnels.