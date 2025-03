On a testé l’AeroSteam de Calor : le défroisseur vapeur qui change la donne face au SteamOne

Avec sa technologie inédite qui combine vapeur et aspiration, le défroisseur à main AeroSteam de Calor veut révolutionner le soin du linge à domicile. Est-ce que la promesse est tenue ? On l’a testé pour vous.

Sur le papier, Calor frappe fort avec l’AeroSteam : un appareil compact, rapide à chauffer (30 secondes) et surtout à la technologie unique, baptisée OptiFlow. L’idée ? Associer la vapeur à une légère aspiration, pour que le vêtement reste plaqué contre la semelle chauffante. Un petit plus qui change tout… et qui se sent dès la première utilisation.

Ce que promet Calor avec l’AeroSteam

Calor présente l’AeroSteam comme une petite révolution dans l’univers des défroisseurs vapeur. Grâce à la technologie brevetée OptiFlow, l’appareil combine vapeur et aspiration pour plaquer le tissu contre la semelle chauffante. Résultat attendu : un défroissage rapide, efficace, sans besoin de planche à repasser. Il chauffe en 30 secondes et peut défroisser une chemise en moins de 3 minutes.

À cela s’ajoute la promesse d’un appareil pratique, léger, et suffisamment puissant pour simplifier cette tâche quelque peu ingrate.

Une chemise défroissée en 3 minutes chrono

Dès l’allumage, l’AeroSteam est prêt à l’emploi en 30 secondes. Il suffit de remplir le petit réservoir d’eau (100ml), d’attendre le signal lumineux, et hop : on est prêt à traquer les plis. Nous avons testé le défroissage d’une chemise, sans planche à repasser, en limitant l’exercice à 3 minutes max (comme indiqué par la marque). Verdict ? Le tissu est visiblement plus net, les plis principaux disparaissent en un seul passage, et le résultat suffit largement pour partir bosser (ou être tout simplement présentable).

Le avant ….

Est-ce aussi net qu’un fer classique ? Non, mais est-ce suffisant pour le quotidien ? Oui, largement. L’aspiration fait clairement la différence, surtout comparé à d’anciens modèles qui ne projetaient que de la vapeur. Ici, le tissu est bien tendu et les plis s’atténuent dès le premier geste.

… et le après (y a pas photo).

À savoir qu’avec son réservoir de 100ml, vous pouvez facilement défroisser 2 à 3 chemises ou 3 à 4 t-shirts très rapidement.

Ergonomie et sécurité : l’essentiel est là

Compact, le défroisseur AeroSteam se manie bien, même s’il peut sembler un peu lourd à la longue si on l’utilise sur plusieurs vêtements d’affilée. Il est recommandé de ne pas l’utiliser à l’horizontal, et surtout pas directement sur les vêtements portés : la chaleur monte à 140°C, de quoi se brûler sévèrement !

Du côté du bruit, forcément, on a l’aspiration qui s’ajoute à la vapeur. On est entre 78 et 84 dB : ce n’est pas silencieux (on pourrait le comparer au bruit d’un aspirateur), mais l’opération dure 2 ou 3 minutes, donc ce n’est pas non plus une souffrance.

Petite astuce : l’achat d’une planche à repasser verticale peut améliorer le confort d’utilisation, surtout pour maintenir les chemises bien tendues.

Face à la concurrence : que vaut-il face à SteamOne ?

Face à ses concurrents directs comme le SteamOne SN300SB ou le SteamOne Unilys, Calor joue une autre carte. Moins puissant sur le papier (1400 W contre 2000 W), l’AeroSteam compense avec son innovation d’aspiration qui rend la vapeur bien plus efficace. Pour avoir testé les deux, le résultat est plus visible, plus rapidement, et surtout avec moins de gestes. Le gain de temps et de praticité est réel.

Côté design, plusieurs coloris possibles, mais celui-ci est clairement notre coup de cœur.

Avec un prix situé autour de 130 €, il reste dans le haut du panier des défroisseurs à main (les premiers modèles étant aux alentours de 20€), mais bien en dessous de certains modèles pros. On en a pour son argent, sans aller vers les extrêmes du haut de gamme.

Ce qu’on en pense vraiment

Pour un usage quotidien ou occasionnel, c’est un appareil qu’on sort sans réfléchir. Il est rapide, pratique, et offre un résultat plus que correct, avec une vraie différence par rapport aux défroisseurs vapeur classiques. L’aspiration, c’est clairement ce qu’il manquait à ce type d’appareil.

Alors oui, ce n’est pas aussi précis qu’un fer à repasser, il fait un peu de bruit, et il faut faire attention la façon dont vous l’utilisez (tout comme un fer à repasser finalement). Mais c’est un gain de temps et de confort à effacer les plis d’une chemise sans avoir à sortir tout l’attirail.

On valide pour celles et ceux qui cherchent une solution efficace, rapide, et sans prise de tête. D’autant plus lorsque vous n’avez pas le temps le matin. Et entre nous, il risque de faire de l’ombre à la concurrence.

Vous l’avez testé aussi ? Dites-nous tout dans l’espace commentaire !