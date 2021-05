Au fil des années, certains des sites et outils bien connus qui permettaient cela ont disparu. Il faut dire que la plateforme n’autorise pas cette pratique et en a fait fermer plus d’un. À présent, que faire pour télécharger des vidéos sans passer par l’abonnement YouTube Premium ? On vous propose une petite liste des moyens efficaces qui répondent à cette question en 2021.

Le panel de service disponible pour cette pratique évolue régulièrement. Certains sites disparaissent, d’autres ne permettent plus de télécharger des vidéos avec de la musique. C’est pourquoi nous vous proposons un petit guide qui répertorie ce qui fonctionne. À propos de YouTube, nous avons récemment publié un article sur la signification du logo YouTube.

Les sites internet pour télécharger des vidéos YouTube

Il s’agit du moyen le plus simple pour y arriver. Lancez une vidéo sur la plateforme depuis votre navigateur web, récupérez son adresse URL et copiez là sur le site adéquat. Vous voilà avec votre contenu au format MP4. Les défauts ? Et bien vous n’y trouverez que peu d’options de qualité voir aucune de proposée. De plus, certains ne peuvent pas télécharger de contenus musicaux à cause des droits d’auteurs. C’est le cas de ClipConverter par exemple. Malgré cela, il a le mérite de laisser le choix entre toutes les qualités disponible sur une vidéo sauf celles en 60 fps. En revanche, installez l’extension Adblock avant de vous en servir. Sur smartphone, passer par un navigateur qui bloque les pubs pour l’utiliser.

D’autres sites web encore plus simple

Étant donné que la longévité de ces sites n’est pas assurée, nous préférons mentionner plusieurs possibilités, même si certaines possèdent des défauts. Dans le cas où cliquer plus d’une fois vous agace et que trop d’options vous donnent mal au crâne, tournez-vous vers Y2mate. Lorsque vous y copiez l’URL d’une vidéo, les liens de téléchargement apparaissent immédiatement. Il n’y a plus qu’à choisir celui qui correspond à la qualité souhaitée. Tout comme ClipConverter, le site vous harcèlera de publicités si vous n’avez pas Adblock. Sans cette extension, adieu la simplicité ! Dans la même veine que Y2mate, on trouve 9convert. Celui-ci demeure quasi identique, mais est dépourvu de pubs. Enfin, nous n’avons pas déniché de sites pour obtenir des vidéos en 60 fps. Le passage par un logiciel semble nécessaire pour cela.

Les logiciels pour télécharger une vidéo YouTube sur ordinateur

Pourquoi installer quelque chose quand des sites proposent le même service ? Ces derniers offrent plus d’options de qualités et permettent de télécharger des playlists entières issues de la plateforme. Parmi eux, on trouve la version gratuite du logiciel 4 K Video Downloader. Celui-ci télécharge des contenus en 60 fps et jusqu’en 8K pour les rares vidéos qui possèdent cette résolution. Toutefois, certaines sont disponibles en 4 k 60 pfs mais restent étrangement limitées à la 1080 p dessus. Cette version gratuite vous laisse télécharger une trentaine de vidéo par jour ce qui nous paraît plus que suffisant. En outre, vous pouvez sélectionner vos préférences de formats et de qualités dans le mode intelligent afin qu’elles s’appliquent à tous vos téléchargements. Précisons également que les sous-titres peuvent eux aussi être téléchargés. Quant aux playlists, le logiciel ne prend pas plus de dix vidéos sans la version premium.

4K Video Downloader propose les formats MP4 et MKV et est disponible sur Mac OS et Windows. Pour ces deux systèmes d’exploitation ainsi que Linux, citons également le logiciel YouTube Downloader HD. Ce dernier va jusqu’en 4K 60 fps ce qui est largement suffisant. En revanche pas de téléchargement de playlists pour lui. Que vous choisissez l’un ou l’autre, leurs utilisations restent très simple. Il suffit de copier/coller le lien de votre vidéo dans le logiciel.

Passer par le logiciel VLC pour télécharger une vidéo YouTube ?

D’autres guides sur le même thème suggèrent d’utiliser ce lecteur multimédia pour télécharger des vidéos YouTube. C’est en effet possible. Cependant, la manipulation n’est pas vraiment intuitive et ne laisse aucun choix sur la résolution ou le format de la vidéo. De plus, sa qualité reste limitée à la 720 p et le rendu apparaît pixelisé pour certains contenus. Oubliez également les 60 fps ou les sous-titres. Ce n’est donc pas une bonne solution selon nous.

Les applications Android pour télécharger des vidéos YouTube

Inutile de fouiner sur le Play store de Google car YouTube appartient à la firme américaine. Par conséquent, si la plateforme condamne ces usages, l’entreprise qui la possède le fait aussi. Il faut donc aller chercher ces applications depuis un navigateur et télécharger un fichier APK ( Android package kit). La meilleure que nous avons trouvée se nomme Tubemate. Pour l’utiliser, autorisez l’installation d’application de sources inconnues dans vos paramètres. L’application permet de télécharger des vidéos seules ou en playlist jusqu’en 1080 p au format MP4, en MP3 et jusqu’en 8K au format WEBM. Pas besoin de chercher l’URL d’une vidéo, elle intègre directement une navigation dans YouTube avec un bouton « télécharger » dès qu’un contenu est sélectionné. Citons également YouTube Downloader qui fait la même chose. Lorsque vous lancez un téléchargement, les mentions « qualités inconnues » au-dessus de la 1080 p correspondent aux résolutions supérieures.

Tubemate peut également télécharger des vidéos sur Instagram, Facebook, Twitter et d’autres plateformes qui hébergent des vidéos.

Télécharge r une vidéo YouTube sur son iPhone

Si l’App Store possède des applications sensées être efficaces pour cela, elles ne brillent pas par leur fiabilité et ont tendance à se faire supprimer plutôt rapidement. Il y a donc deux solutions viables pour télécharger une vidéo YouTube depuis son iPhone :

Utiliser des sites web comme 9convert ou Y2mate : cette option fonctionne sur la plupart des supports. N’oubliez pas de passer par un navigateur qui bloque les publicités pour ne pas subir les pop-up incessants.

: cette option fonctionne sur la plupart des supports. N’oubliez pas de passer par un navigateur qui bloque les publicités pour ne pas subir les pop-up incessants. Jailbreak son iPhone : déverrouiller l’accès à toutes les fonctionnalités d’IOS sans restrictions de sécurité pour télécharger des applications venant d’autres installateurs. Voici un tuto à ce propos.

Les extensions de navigateur pour télécharger des vidéos YouTube

Tout d’abord, ce moyen ne marche pas sur Google Chrome. En effet, les différentes extensions que vous trouverez dessus ne fonctionnent pas pour YouTube. Pour Mozilla Firefox ou Opera par exemple, pas de problèmes. Il en existe un panel assez large. La plupart font apparaître un bouton supplémentaire sur votre YouTube pour télécharger la vidéo que vous êtes en train de regarder. Cependant, les options sont plutôt maigres avec de la 360p ou de la 720 p en MP4. Certes, vous pouvez obtenir la vidéo au format WEBM pour monter jusqu’en 4 k, mais ça sera sans le son. Parmi ces extensions qui se ressemblent beaucoup, on vous conseille la YouTube Video and Audio Downloader. Elle propose la plus grande quantité de résolutions et de formats.

Le Bitrate audio des musiques téléchargées depuis YouTube

Peu importe le moyen que vous utilisez, la plupart vous proposent différentes options de débit en kilobits par secondes ( kbps ou kb/s) pour le MP3. Cette valeur influe sur le volume du fichier et sur sa qualité audio. En effet, le débit maximal de 320 kb/s offre normalement un meilleur son que le 128 kb/s ou le 256 kb/s. Toutefois, dans le cas qui nous intéresse, ces outils de téléchargement prennent l’audio de votre vidéo qui est de base entre 128 et 256 kb/s et l’augmentent artificiellement. C’est ce qu’on appelle de l’upscaling. Certains logiciels permettent justement de reconnaître ce petit piège. Vous pouvez voir sur cette capture d’écran du logiciel Fakin’ The Funk que malgré un poids plus élevé, le premier fichier reste sur 128 kb/s réel malgré sa conversion en 320 kb/s. En conclusion, lorsque vous téléchargez de la musique depuis YouTube, prenez la première option et pas celles au-dessus.

L’upscaling dégrade même le son puisqu’il applique une compression supplémentaire au MP3. Pour améliorer un fichier dans ce format, il faut en recréer un à partir de sa source avec un débit supérieur.

Est-ce légal de télécharger une vidéo YouTube ?

Pour la plateforme, cette pratique enfreint ses règles d’utilisations : « nos conditions d’utilisation interdisent le téléchargement ou la copie des vidéos, sans l’autorisation explicite de l’ayant droit ». Le fait de télécharger un contenu sous copyright comme de la musique ou un extrait de film posera également problème selon le possesseur du dit copyright. Néanmoins, vous risquez vraiment peu de chose tant que votre usage reste personnel. En effet, la loi n’interdit pas explicitement cette pratique tant qu’elle ne sert pas des fins commerciales. Votre moyen préféré pour télécharger des vidéos peut cependant disparaître. En 2017, Warner Bros et Sony Music ont fini par obtenir la fermeture du site YouTube-MP3.org. C’était un outil bien connu pour télécharger des musiques gratuitement. Ne vous y trompez pas, il a été remplacé par d’autres.

Quel est le format idéal pour télécharger une vidéo YouTube ?

Le plus pratique pour la vidéo reste l’universel MP4, car il peut se lire sur la grande majorité des supports existants. À l’inverse, pour lire un fichier en WEBM ou en MKV depuis un smartphone, il faudra télécharger un lecteur vidéo compatible. Concernant les formats audios, les outils de téléchargement de vidéos YouTube proposent uniquement du MP3. Il s’agit du format audio le plus adapté pour cet usage.

Est-ce que les convertisseurs YouTube web sont sans danger ?

Les liens de téléchargement qu’ils vous donnent ne sont pas dangereux. En revanche, la plupart affichent beaucoup de publicités et d’onglet pop-up assez pénible. Pour éviter cette gêne et éloigner tout risque, activez Adblock ou utilisez un navigateur qui bloque les publicités.