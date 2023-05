6 innovations pour protéger et sauver les abeilles qui font le buzz

Un vaccin pour sauver les abeilles ? Des ruches 2.0 ? On vous présente 6 innovations qui pourraient venir au secours de nos amis les apidés !

40 % des produits alimentaires que nous mangeons sont issus indirectement ou directement du travail des abeilles ? Ces dernières sont les ouvrières chargées de faire fonctionner une grande partie de notre biodiversité en jouant leur rôle de pollinisateur.

Malheureusement, 40% des abeilles sauvages sont à ce jour menacées de disparaître à cause de l’activité humaine (pesticides, insecticides et autres produits nocifs liés à l’agriculture intensive). Et puisque ces insectes sont essentiels à notre survie sur Terre, nombreux sont les inventeurs à chercher des innovations utiles.

Les vaccins sauvent à nouveau l’humanité

Comme les humains, les abeilles peuvent être contaminées par des bactéries et notamment : la Paenibacillus larvae, responsable de la loque américaine. Cette maladie extrêmement contagieuse peut, si elle se propage, anéantir l’entièreté de la colonie. La solution la plus efficace ? Tout bruler…

Cette solution radicale est toutefois peu recommandée, car elle sacrifie bon nombre d’abeilles immaculées. Fort heureusement, le groupe Dalan Animal Health a créé un vaccin qui a tout juste été approuvé par l’USDA (le département américain de l’Agriculture).

Pour l’heure, cette solution ne s’étend pas au monde entier et n’est envisagée qu’aux États-Unis, où la situation est devenue peu très alarmante ; près d’un quart des colonies seraient atteintes par cette maladie. En France, bien qu’elle n’ait toujours pas été détectée, la loque américaine est tout de même classée comme un « danger de première catégorie« . Mieux vaut prévenir que guérir…

Une abeille robot pour les gouverner toutes

Sorties tout droit d’un épisode de Black Mirror (S03 ép 06 : Haine virtuelle), les abeilles robots pourraient faire leur apparition dans quelques années. La société HIVEOPOLIS développe actuellement une abeille robotique capable de guider les autres. Contrairement à la série populaire, elles ne traqueront pas des humains pour les tuer, mais devraient être capables de s’introduire dans les ruches naturelles pour guider les insectes originels.

L’intérêt ? L’abeille robotique aurait le pouvoir de guider les abeilles (les vraies cette fois-ci) et les empêcher d’aller vers des champs contenant des pesticides. Ces mêmes parcelles sont délimitées par un système de plaques qui vibrent pour alerter l’insecte mécanique. Sa faculté de guidage ne s’arrêterait pas là, car il serait aussi en mesure d’indiquer les endroits pour butiner en toute sécurité.

Une puce pour traquer les frelons asiatiques

Les frelons asiatiques sont apparus en France courant 2004 et représentent une véritable menace pour les abeilles. Étant 5 fois plus gros, les frelons n’hésitent pas à utiliser leur avantage physique pour décimer des colonies complètes ! Une vidéo de National Géographic Wild montrait qu’une simple trentaine de frelons asiatiques suffisait à anéantir une colonie de 30 000 apidés…

Ce fléau pour nos butineuses vit probablement ses dernières heures de liberté… C’est en tout cas ce que promet la start-up française Intuite qui a mis au point une puce pour le traquer. Le principe : placer cette puce sur l’abdomen de l’insecte prédateur pour le suivre jusqu’à son nid afin d’éradiquer son groupe d’un seul coup.

La ruche solaire pour éliminer les nuisibles

L’acarien varroa destructor est une des nombreuses menaces planant au-dessus des abeilles. Se cachant dans les fleurs, ce petit vampire saute sur le pollinisateur qui le ramène innocemment dans sa ruche. Une fois sur place, l’acarien peut se repaitre du sang des larves ou des abeilles, se multiplier et tuer les occupantes de la colonie.

Arrive alors Thermosolar Hive, cet habitacle photovoltaïque utilise l’énergie solaire pour augmenter la température de la ruche entre 40 et 47 °C. Cette chaleur est inoffensive pour les abeilles et létale pour les acariens : un atout essentiel pour tout apiculteur !

Oracle capable de prédire la santé des abeilles

Assistante de Batman ou médium de la Grèce antique, l’oracle sert généralement à prédire l’avenir et cela se confirme aussi lorsque l’entreprise du même nom s’intéresse aux abeilles ! Le fournisseur de solutions cloud Oracle a décidé d’observer de plus près les données des ruches connectées.

L’objectif ? Aider les apiculteurs à optimiser leur récolte. Certes, la finalité est totalement mercantile, mais le gain de productivité vient avant tout d’une amélioration des conditions de vie des abeilles. En surveillant les ruches, leur température, l’intensité de leur bourdonnement et le rythme de production des pollinisateurs, le système d’Oracle est en mesure de prévenir l’apiculteur d’éventuelles maladies, acariens, etc.

Les briques à abeilles : des habitats en ville pour les butineuses

La ville de Brighton et Hove (au Royaume-Uni) a rendu obligatoire l’installation de Bee Brick pour toutes les constructions de plus de 5 mètres.

« Bee Brick » mais qu’est-ce que c’est ? Concrètement, il s’agit d’une brique à trou. L’objectif est de permettre à des abeilles solitaires – possédant ni ruche, ni reine – de trouver un logement. Bien que ces butineuses ne produisent pas de miel, elles restent essentielles à la pollinisation.

Sur le principe, cette brique part d’une bonne attention et pourrait permettre à de nombreux apidés d’investir des maisons. Cependant, cette innovation possède son lot de détracteurs… Les raisons :

Risque d’invasion d’acariens (apportant des maladies et allergies au sein des foyers).

(apportant des maladies et allergies au sein des foyers). Pas sûr que les briques soient assez grosses pour accueillir des essaims complets d’abeilles solitaires. Même si l’attention reste louable, il n’est pas garanti qu’elle aura un impact significatif sur la biodiversité.

