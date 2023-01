Vous venez d’acheter une imprimante 3D mais ne savez pas par où commencer ? Nous avons trouvé pour vous les meilleurs sites de téléchargement de fichiers imprimables. Vous pourrez donc vous familiariser avec votre machine grâce à des objets pratiques et esthétiques.

L’impression 3D gagne chaque année du terrain grâce à une technologie de plus en plus abordable. Cependant, la prise en main d’une imprimante 3D et la création d’un modèle 3D restent des étapes complexes, en particulier lorsqu’on débute. C’est pourquoi, télécharger des fichiers imprimables est une solution intéressante pour s’approprier le fonctionnement d’une imprimante 3D et apprendre à modifier puis créer des fichiers STL. Voici notre sélection des meilleurs sites de téléchargement de fichiers 3D du marché.

Le fichier STL, format le plus courant pour l’impression 3D

Ce format permet de stocker les informations nécessaires à l’impression d’un modèle en 3D. Compact et simple, ce format a l’avantage d’être reconnu par la totalité des imprimantes 3D et par la quasi totalité des logiciels de modelage 3D.

C’est le format qui est le plus présent sur les plateformes d’échanges de modèles

Seul défaut : il ne peut pas prendre en compte différentes couleurs.

Thingverse, l’incontournable

Voici LA base de données de fichiers 3D à imprimer. Elle a été créée en 2008 par la société Makerbot Industries qui est à l’origine des imprimantes 3D Method et Sketch. Outre ses plus de 2 millions de projets disponibles, le site se distingue par une interface facile à prendre en main. Les projets disposent généralement d’une description complète, mais souffrent parfois d’illustrations assez moyennes.

Tous les modèles sont gratuits. D’ailleurs, Thingiverse encourage chaque utilisateur à partager gratuitement ses créations avec le plus grand nombre. Si un modèle vous plaît, vous pouvez remercier son créateur sous la forme d’un pourboire au montant libre. Pour faciliter vos recherches, de nombreuses catégories ont été créées comme Gadgets, Art, Produits de la maison, Modèles, etc.

Télécharger un produit sur Thingiverse

Les plus Immense choix

Interface simple et lisible

Vaste communauté Les moins RAS

Langue Anglais Type Gratuit Nombre de fichiers + de 2 millions

Impossible de ne pas trouver votre bonheur sur Thingiverse. Vous y trouverez tout ce que vous pouvez imaginer

Cults, la référence française

Grâce à Cults, la langue de Molière a aussi sa place dans le milieu de l’impression 3D. Ce site créé par une startup française propose une vaste bibliothèque de modèles gratuits et payants. Si on y trouve de tout, cette base de données contient beaucoup d’objets de décorations, de figurines et d’accessoires de modélisme.

Ici, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui alimentent la bibliothèque avec leurs propres créations. On regrette simplement qu’autant de modèles soient payants. Enfin, on apprécie la catégorie concours qui permet chaque mois aux designers de tenter leur chance.

Télécharger un objet sur Cults

Les plus En Français

Nombre de modèles

Concours Les moins Beaucoup de modèles payants

Illustrations des modèles parfois moyennes

Langue Français Type Gratuit et payant Nombre de fichiers 800 000

Les illustrations ne mettent pas toujours en valeur les produits. Dommage.

Printables, des fichiers gratuits de qualité

Printables a été lancé par un autre fabricant d’imprimantes 3D : Prusia. Il propose des modèles gratuits bien conçus. On aime particulièrement l’interface soignée et la navigation aisée.

Si la base de données est moins vaste que certaines rivales, elle a l’avantage d’être en français. Pour les possesseurs d’une Prusia, certains modèles sont préoptimisés pour cette marque. Enfin, on peut choisir entre de nombreuses catégories différentes et la recherche est facilitée par des filtres pertinents comme de type de matériau, diamètre des buses ou encore la durée d’impression.

Télécharger un objet sur Printables

Les plus Navigation très agréable

En français

Modèles gratuits Les moins Moins de choix que sur d’autres bibliothèques

Langue Anglais et français Type Gratuit Nombre de fichiers 297 000

Enfin un site en français, agréable à utiliser et sans publicité !

MyMiniFactory, pour les passionnés de culture Geek

Comparés aux mastodontes comme Cults, MyMiniFactory ne pèse pas bien lourd avec ses 150 000 fichiers STL. Et pourtant, cette base de données comporte de nombreux avantages.

D’abord, elle comporte un vaste catalogue relatif à la culture geek, aux jeux vidéos et aux jeux de rôle. On y trouve un grand nombre de créations soignées. Ensuite, son aspect communautaire élaboré met en avant les designers de talent. Des concours sont régulièrement organisés et on retrouve à la vente une sélection d’imprimantes 3D.

L’interface est agréable à utiliser, dommage que la traduction en français soit aussi mauvaise, ce qui rend parfois la navigation compliquée.

Télécharger un fichier sur MyMiniFactory

Les plus Aspect communautaire

Mise en avant des créateurs

Catalogue culture geek Les moins Peu de modèles disponibles

Langue Anglais et français Type Gratuit et payant Nombre de fichiers 151 000

L’interface est particulièrement agréable et l’aspect communautaire bien développé

Pinshape, une plateforme avec une grande communauté

Pinshape est un excellent choix si vous cherchez des fichiers STL gratuits à télécharger pour vous lancer dans la fabrication additive. Propriété du fabricant d’imprimantes 3D Formlabs, cette place de marché propose un peu plus de 32 000 fichiers de toute catégorie. On y retrouve de la déco, des jouets, des objets éducatifs et même des outils.

Entièrement en anglais, il est facile à utiliser. En revanche, on trouve les publicités un peu envahissantes. Dommage.

Télécharger un design sur Pinshape

Les plus Large sélection de modèles

Facile d’utilisation Les moins Beaucoup de publicité

Langue Anglais Type Gratuit et payant Nombre de fichiers + de 30 000

La communauté de Pinshape est très active, un vrai plus !

STL Finder, le moteur de recherche spécial imprimantes 3D

STL Finder n’est pas une base de données en tant que telle, mais plutôt un moteur de recherche dédié aux fichiers STL. Si vous recherchez un modèle précis, STL Finder pourrait bien être votre allié le plus précieux. Vous n’avez qu’à rentrer votre requête dans la barre de recherche, puis le moteur de recherche s’occupe du reste en recherchant tous les designs correspondant sur le Web.

Malgré une interface un peu trop sobre, le site se montre efficace et très pratique.

Rechercher un design sur STL Finder

Les plus Permet de faciliter les recherches

Facile à utiliser Les moins Nombreuses publicités

Langue Anglais Type Moteur de recherche Nombre de fichiers –

YouMagine

Même si la bibliothèque de YouMagine paraît toute petite à côté de Cults, elle propose exclusivement des modèles gratuits. Un vrai plus quand on ne veut pas dépenser sans compter. De plus, la communauté de la plateforme est plutôt active. On retrouve des objets de déco comme des gadgets pour améliorer le quotidien ou encore des outils pour les bricoleurs.

Youmagine propose une interface sans publicité à la fois minimaliste et intuitive. On recommande !

Télécharger un design sur YouMagine

Les plus Agréable à utiliser

Pas de modèle payant

Modèles bien conçus Les moins Peu de fichiers comparé à d’autres plateformes

Langue Anglais Type Gratuit Nombre de fichiers 19 000

Avec son design minimaliste, Youmagine est particulièrement agréable à utiliser

Fab365, une sélection réduite mais d’excellente facture

Fab365 est une plateforme d’achat de modèles 3D spécialisée dans la collection et la décoration. Ici pas d’outil, de gadget du quotidien ou de pièce de réparation. On y trouve plutôt des objets tels que l’opéra de Sydney en miniature, la fusée Starship d’Elon Musk à l’échelle 1:144 ou encore la Mistery Machine de Scooby Doo.

Si presque tous les modèles sont payants, la qualité est toujours au rendez-vous. On apprécie particulièrement le montage toujours très simple. La plupart des éléments s’assemblent par pliage, comme s’il s’agissait d’origami.

Enfin, on apprécie la fluidité de l’interface et le soin apporté aux illustrations de chaque modèle. Un élément parfois négligé sur d’autres plateformes.

Trouver un fichier sur Fab365

Les plus Modèles soignés

Navigation facile sur le site

Bonnes illustrations Les moins Presque tout est payant

« Peu » de choix

Langue Anglais Type Payant (quelques rares fichiers gratuits) Nombre de fichiers NC

Quoi d’neuf Scooby-Doo ?

Yeggi, idéal pour rechercher un fichier en particulier

A l’instar de STL Finder, Yeggi n’est pas une base de données mais plutôt un moteur de recherche qui vous permet de compiler les fichiers des principaux sites de fichiers 3D du web. Malgré un look peu flatteur, il permet d’accéder à plus de 3,8 millions de fichiers !

Petit plus intéressant, il vous propose des suggestions personnalisées et vous indique les tendances du moment.

Chercher un fichier sur Yeggi

Les plus Pratique

Facile à utiliser

Aucune option de visualisation Les moins Interface un peu triste

Publicité omniprésente

Langue Anglais Type Moteur de recherche Nombre de fichiers 3,8 millions

GrabCAD, la bibliothèque 3D des professionnels

GrabCAD est une base de données principalement destinée aux professionnels. On y retrouve un grand nombre de fichiers 3D comme des outils d’atelier, des designs pour mobilier ou encore des véhicules en tout genre.

Malheureusement, cette bibliothèque bien que très fournie (plus de 5 millions de fichiers !) possède un inconvénient majeur : elle ne propose pas les fichiers STL. Pour imprimer les modèles proposés, vous devrez les travailler afin de les rendre imprimables. Ce site s’adresse donc aux utilisateurs d’imprimantes 3D déjà à l’aise avec la conception 3D.

Trouver un fichier 3D sur GrabCAD

Les plus Base de donnée immense

Possibilité de prévisualiser les modèles en 3D

Modèles gratuits et d’excellente facture Les moins Pas de fichier STL

Langue Anglais Type Gratuit Nombre de fichiers + de 5 millions

Chaque modèle peut être visualisé en 3D sur le site. Pratique !

Télécharger un fichier STL permet aux utilisateurs débutants de se lancer dans la création d’objets avec plus de facilité. Les plateformes en ligne permettent de trouver une multitude de modèles et de designs déjà créés. Cependant, le choix est tellement vaste qu’il convient de suivre certaines règles pour trouver le bon modèle. Voici nos conseils.

Vérifier la compatibilité du modèle avec votre imprimante Dans la description des fichiers à télécharger, on trouve généralement les paramètres d’impression à respecter, tant pour le type de filament à utiliser que le diamètre de la buse. Avant de lancer votre impression, assurez vous que vous pouvez utiliser les paramètres adéquats sur votre machine.

Nombre de pièces et temps d’impression Avant de démarrer une impression, surtout quand on est débutant, il est judicieux de prêter attention aux temps d’impression annoncés et à la quantité de fil nécessaire pour la réalisation d’un projet. Mieux vaut commencer par des projets de taille modeste pour pouvoir se perfectionner sans prendre trop de risques.

Taille des pièces à imprimer Si vous souhaitez imprimer de grands éléments, vérifiez que la surface de travail de votre imprimante est suffisante. Sinon, il vous faudra modifier l’échelle de l’objet, le découper ou bien en trouver un autre plus adapté.